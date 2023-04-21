На фоне роста могущества Китая США боятся потерять свои позиции в Южно-Китайском море

В рамках совместных военных учений с Филиппинами 26 апреля 2023 года ВМС США планируют потопить учебный корабль в Южно-Китайском море. Как США, так и Филиппины подчеркивают, что учения с боевой стрельбой не являются ответом на усиление напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.Военные учения подчеркивают реальность, с которой США все чаще приходится сталкиваться в попытках иметь вес в Индо-Тихоокеанском регионе. Спустя более века после того, как американский президент Теодор Рузвельт сделал Соединенные Штаты крупной морской державой в Тихом океане, их позиция находится под угрозой. Причём об этом пишет сама американская пресса.Продолжающиеся морские споры уже противопоставляют Китай нескольким азиатским странам. Например, Китай регулярно оспаривает морские права Вьетнама, Филиппин и Малайзии в Южно-Китайском море и Японии в Восточно-Китайском море.Но спорные воды также имеют огромное стратегическое значение для США. Именно здесь Китай проявляет свою растущую военную мощь перед лицом союзников и партнеров США, особенно Тайваня, который США обязались защищать.В настоящее время Китай предъявляет права на подавляющую часть акватории Южно-Китайского моря. Но почему Южно-Китайское море так важно для США? Ответ кроется в экономике и силовой политике.Около трети мирового судоходства проходит через Южно-Китайское море. В целом по его водам ежегодно перевозится товаров на сумму более 3,4 триллиона долларов США — от детских игрушек до автомобилей.Море соединяет Тихий океан с Индийским океаном, позволяя торговать из стран Восточной Азии между миллиардами людей в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Кроме того, здесь находится 14% всех морских судов США. Это важный маршрут для исходящих товаров из США, а также доставки продуктов в сами Штаты.Хотя сами США никаким образом не могут быть претендентом на споры в Южно-Китайском море, его воды остаются приоритетом и для интересов национальной безопасности Вашингтона.