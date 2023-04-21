На фоне роста могущества Китая США боятся потерять свои позиции в Южно-Китайском море

В рамках совместных военных учений с Филиппинами 26 апреля 2023 года ВМС США планируют потопить учебный корабль в Южно-Китайском море. Как США, так и Филиппины подчеркивают, что учения с боевой стрельбой не являются ответом на усиление напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.
Военные учения подчеркивают реальность, с которой США все чаще приходится сталкиваться в попытках иметь вес в Индо-Тихоокеанском регионе. Спустя более века после того, как американский президент Теодор Рузвельт сделал Соединенные Штаты крупной морской державой в Тихом океане, их позиция находится под угрозой. Причём об этом пишет сама американская пресса.
Продолжающиеся морские споры уже противопоставляют Китай нескольким азиатским странам. Например, Китай регулярно оспаривает морские права Вьетнама, Филиппин и Малайзии в Южно-Китайском море и Японии в Восточно-Китайском море.
Но спорные воды также имеют огромное стратегическое значение для США. Именно здесь Китай проявляет свою растущую военную мощь перед лицом союзников и партнеров США, особенно Тайваня, который США обязались защищать.
В настоящее время Китай предъявляет права на подавляющую часть акватории Южно-Китайского моря. Но почему Южно-Китайское море так важно для США? Ответ кроется в экономике и силовой политике.
Около трети мирового судоходства проходит через Южно-Китайское море. В целом по его водам ежегодно перевозится товаров на сумму более 3,4 триллиона долларов США — от детских игрушек до автомобилей.
Море соединяет Тихий океан с Индийским океаном, позволяя торговать из стран Восточной Азии между миллиардами людей в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Кроме того, здесь находится 14% всех морских судов США. Это важный маршрут для исходящих товаров из США, а также доставки продуктов в сами Штаты.
Хотя сами США никаким образом не могут быть претендентом на споры в Южно-Китайском море, его воды остаются приоритетом и для интересов национальной безопасности Вашингтона.