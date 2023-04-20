Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: Артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшейся в Артемовск колонне военной техники ВСУ

16
Военкоры: Артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшейся в Артемовск колонне военной техники ВСУ

Ситуация под Артемовском (Бахмутом) становится все более напряженной. Сегодня украинские формирования попытались прорваться в сторону Артемовска из Часова Яра, но механизированная колонна ВСУ была накрыта огнем артиллерии ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


Сейчас на трассе О-0506 идет ожесточенный бой с украинскими формированиями. О потерях ВСУ в личном составе и технике пока не сообщается.

Как утверждает «Военная хроника», основываясь на собственной информации, артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по колонне с военной техникой 24-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ и формирований территориальной обороны. Эта колонна пыталась прорваться в Артемовск на помощь осажденному в городе украинскому гарнизону.


Таким образом, положение украинских формирований на Артемовском направлении становится все более тяжелым. Это уже признает и украинское командование. Например, в Минобороны Украины признали, что ВСУ отходят с ряда занимаемых позиций в Артемовске.

Заместитель главы украинского военного ведомства Анна Маляр утверждала, что «на некоторых участках им удается продвинуться вперед», подразумевая штурмовые подразделения «вагнеровцев», которые взяли на себя основную тяжесть по освобождению города от украинских формирований.

Тем не менее, пока режим Владимира Зеленского не готов отдавать ВСУ приказ на отступление из Артемовска, опасаясь, что это негативно скажется на восприятии возможностей украинской армии на Западе и может повлиять на масштабы предоставляемой финансовой и военной помощи.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    0
    Механизированную колону ВСУ накрыли арт огнем - не суйтесь.
    положение украинских формирований на Артемовском направлении становится все более тяжелым
    А дальше будет еще хуже. Наши конечно молодцы.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:11
      0
      Колонна Укровермахта уехала на встречу с Бандерой. am good
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:25
        +2
        Из телеги.Вагнеровцы попытались закрепиться по автодороге.Всуки мешают,бой идет отчаянный
  2. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:00
    +3
    Это же каким нужно быть Зе-укурком и наркоманом, чтобы лучшие свои силы пускать на фарш Вагнерам=D много идейных фашиков утилизировали музыканты, честь вам и хвала, войны России! Джамбо!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:06
      -1
      Ему нужно внимание, драйв, шум, картинка в телевизоре. У клоунов так принято.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:07
      0
      Насколько англосаксам не жалко ВСУшников, в частности, и граждан Украины, в целом, можно судить вот по таким сообщениям.
      Хорошо перепрошили англосаксы мозги украинцам всего лишь за каких то несколько миллиардов зелёных.

      Нашим политикам и руководителям наука на будущее, чтобы не сорили народным достоянием как своим и реально оценивали российские цели в чужих краях.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:01
    +1
    Тем не менее, пока режим Владимира Зеленского не готов отдавать ВСУ приказ на отступление из Артемовска,

    Там сколько ,процентов 30 осталось Артемовска в руках у ВСУ ? Что там оставлять то ,город уже практически взят.Я так понимаю когда Вагнер отобьет его полностью ,Зелибоба будет еще месяц утверждать что Артемовск контролирует ВСУ и потом молча сольется
    1. пешик
      пешик Сегодня, 13:05
      +5
      менее 10 процентов. Как я понимаю, со слов Пригожина - Артёмовск в городских стенах используется для уничтожения живой силы ВСУ - чем больше их придёт, тем больше будет уничтожено. Может пока, из-за этого, в планах и нет его окончательного освобождения.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:01
    +1
    "Бахмутская мясорубка" в работе . Надо сказать , что с применением ФАБов кратно увеличились потери ВСУ не только под Бахмутом , но и под Угледаром , хорошо там накрыли КНП 72 бригады , некрологи пошли уже по командованию этой бригады.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 13:03
    +1
    Похоже "вечер перестает быть томным"... Они решили "напоследок, ГРОМКО хлопнуть дверью..."
    По уму им надо было бы не в город ломиться, а по флангам бить, но тут видимо, что то иное.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:37
      +1
      По уму им надо было бы не в город ломиться, а по флангам бить, но тут видимо, что то иное.

      Подозреваю что на флангах бы было тоже самое, только здесь у них была надежда на пропагандистский ход плюс усиление оставшихся в артёмовске подразделений. Возможно до этого у них что-то с переброской получалось, вот и пошли ва-банк. feel
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:19
    +4
    вот слов нет
    на кой вы опять выложили карту которая НИЧЕГО не отображает, кому такие сводки нужны?!!!
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      вот слов нет
      на кой вы опять выложили карту которая НИЧЕГО не отображает, кому такие сводки нужны?!!!

      С картами на во не дружат. Лучше бы совсем их не выкладывали чем карту с указанием на ней расположения артёмовска.
  7. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:29
    0
    К осени, помогать актеру будут только штатосы. Именно они сейчас спрашивают за пьесу. Европе нужно будет по пополнять газ, да подешевле. И не у Китая, перекупленный у РФ.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:29
    0
    Вход механизированной колонны ВСУ в Артёмовск это для нас ещё тот гиморой.У штаба ВСУ есть режим управления войсками он лайн.Сидят такие ВСУшники в штабе и играют в компьютерные игры.Хорошо что колонну Вагнеровцы перехватили на открытом месте.Тут победит ,кто вывалит на противника тонны металла.У нас этим делом начинает вырисовываться небольшое преимущество- ВКС с корректируемыми боеприпасами.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:45
      0
      "Хорошо что колонну Вагнеровцы перехватили на открытом месте"///
      ---
      Где написано, что ее перехватили?
      Написано, что ее обстреляли из арты на марше.