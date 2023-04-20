Ситуация под Артемовском (Бахмутом) становится все более напряженной. Сегодня украинские формирования попытались прорваться в сторону Артемовска из Часова Яра, но механизированная колонна ВСУ была накрыта огнем артиллерии ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Сейчас на трассе О-0506 идет ожесточенный бой с украинскими формированиями. О потерях ВСУ в личном составе и технике пока не сообщается.
Как утверждает «Военная хроника», основываясь на собственной информации, артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по колонне с военной техникой 24-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ и формирований территориальной обороны. Эта колонна пыталась прорваться в Артемовск на помощь осажденному в городе украинскому гарнизону.
Таким образом, положение украинских формирований на Артемовском направлении становится все более тяжелым. Это уже признает и украинское командование. Например, в Минобороны Украины признали, что ВСУ отходят с ряда занимаемых позиций в Артемовске.
Заместитель главы украинского военного ведомства Анна Маляр утверждала, что «на некоторых участках им удается продвинуться вперед», подразумевая штурмовые подразделения «вагнеровцев», которые взяли на себя основную тяжесть по освобождению города от украинских формирований.
Тем не менее, пока режим Владимира Зеленского не готов отдавать ВСУ приказ на отступление из Артемовска, опасаясь, что это негативно скажется на восприятии возможностей украинской армии на Западе и может повлиять на масштабы предоставляемой финансовой и военной помощи.