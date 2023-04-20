Военное обозрение
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Глава пресс-службы Кремля заявил об опасности вступления Украины в НАТО

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Глава пресс-службы Кремля заявил об опасности вступления Украины в НАТО

В случае вступления Украины в военный блок НАТО это создало бы новую существенную угрозу для безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Песков напомнил, что недопущение потенциального вступления Украины в НАТО является одной из целей российской спецоперации. В противном случае это создало бы существенную угрозу для безопасности России.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Кремле в настоящее время нет никакой оценки перспектив, касающихся вступления Украины в альянс на фоне необъявленного визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина сможет стать членом НАТО только после окончания вооруженного конфликта. Он также добавил, что даже при отсутствии боевых действий на Украине, прежде чем вступить в альянс, предстоит обеспечить полное восстановление стабильности, а также своего экономического и военного потенциала.

В сентябре прошлого года, после присоединения к Российской Федерации ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подать заявку об ускоренном вступлении в НАТО.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek заявил, что НАТО должен умолять Киев, чтобы тот присоединился к альянсу. По мнению украинского дипломата, вступление его страны в НАТО неизбежно произойдет в силу того, что большое количество украинских военнослужащих прошли подготовку по стандартам альянса и обучены пользоваться западными образцами вооружений.
Использованы фотографии:
Pixabay
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:48
    0
    Ну и?Вывод какой.Нет обьекта,нет проблемы.Даже последнему ежу понятно что государства ,такого как Украина быть не должно
  2. al3x
    al3x Сегодня, 13:59
    0
    Как только будет подписан мирный договорняк, а это судя по всему рано или поздно произойдёт, оставшаяся часть Украины тут же будет интегрирована в структуры НАТО.