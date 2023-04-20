Депутат бундестага: Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю

Председатель комитета по обороне Федерального собрания Германии (бундестаг) Мари-Агнес Штрак-Циммерман сделала весьма громкое, но неоднозначное заявление. Депутат от правоцентристской Свободной демократической партии (СвДП) сообщила, что исключает присутствие не только немецких солдат, но и военнослужащих других армий Европы на Украине. Политик отметила, что «нога ни одного немецкого или европейского солдата не ступит на территорию Украины».
На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка
— приводит слова Штрак-Циммерман немецкая газета Bild.
Патетичное заявление председателя оборонного комитета бундестага как-то не вяжется с информацией, ставшей достоянием общественности после публикации в сети «секретных файлов» Пентагона. Ведь согласно этим документам, на Украине уже присутствуют действующие военнослужащие спецподразделений США и других стран НАТО. Эту информацию даже не стали опровергать в Пентагоне, правда, уточнив, что американские офицеры в Киеве якобы ведут только контроль за распределением западной военной помощи и в боевых действиях не участвуют.
Коснулась фрау Штрак-Циммерман и вопроса поставки Киеву современных истребителей европейского производства. Немецкий депутат заявила, что «на Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter». Причиной отказа предоставить Украине современные боевые самолеты глава комитета назвала отсутствие у Воздушных сил ВСУ обученных пилотов, способных управлять этими машинами.
Другое дело, продолжила немецкий депутат, советские истребители МиГ-29. Штрак-Циммерман считает, что эти самолеты «можно использовать немедленно».
На прошлой неделе правительство ФРГ разрешило Польше передать Украине истребители советского производства, полученные Варшавой из запасов бывшей ГДР. Речь идет о пяти самолетах МиГ-29. Всего в 2002 году Германия продала Польше 23 МиГ-29, доставшихся ей после объединения с ГДР.