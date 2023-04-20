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Депутат бундестага: Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю

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Депутат бундестага: Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю

Председатель комитета по обороне Федерального собрания Германии (бундестаг) Мари-Агнес Штрак-Циммерман сделала весьма громкое, но неоднозначное заявление. Депутат от правоцентристской Свободной демократической партии (СвДП) сообщила, что исключает присутствие не только немецких солдат, но и военнослужащих других армий Европы на Украине. Политик отметила, что «нога ни одного немецкого или европейского солдата не ступит на территорию Украины».

На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка

— приводит слова Штрак-Циммерман немецкая газета Bild.

Патетичное заявление председателя оборонного комитета бундестага как-то не вяжется с информацией, ставшей достоянием общественности после публикации в сети «секретных файлов» Пентагона. Ведь согласно этим документам, на Украине уже присутствуют действующие военнослужащие спецподразделений США и других стран НАТО. Эту информацию даже не стали опровергать в Пентагоне, правда, уточнив, что американские офицеры в Киеве якобы ведут только контроль за распределением западной военной помощи и в боевых действиях не участвуют.

Коснулась фрау Штрак-Циммерман и вопроса поставки Киеву современных истребителей европейского производства. Немецкий депутат заявила, что «на Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter». Причиной отказа предоставить Украине современные боевые самолеты глава комитета назвала отсутствие у Воздушных сил ВСУ обученных пилотов, способных управлять этими машинами.

Другое дело, продолжила немецкий депутат, советские истребители МиГ-29. Штрак-Циммерман считает, что эти самолеты «можно использовать немедленно».

На прошлой неделе правительство ФРГ разрешило Польше передать Украине истребители советского производства, полученные Варшавой из запасов бывшей ГДР. Речь идет о пяти самолетах МиГ-29. Всего в 2002 году Германия продала Польше 23 МиГ-29, доставшихся ей после объединения с ГДР.
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Использованы фотографии:
Сайт бундесвера
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8 комментариев
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  1. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:33
    +2
    Не один и не два. Увольняются со службы и едут. Танки водить, и т.д. и т.п.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:37
    +3
    Вы сделаете то,что вам скажет полосатый дядя.Это все,что надо знать о суверенитете Германии
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:39
    0
    Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю

    врут как дышат.... потоптались и продолжают топтаться грязными ногами... и не один, и даже не два.... поболее будет...
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:44
    0
    Мари-Агнес Штрак-Циммерман
    От одного произношения имени и фамилии уже хочется встать по стойке "смирно" и крикнуть: "Яволь, экселенц..." wink
    Немецкий депутат заявила, что «на Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter»
    И это также верно, как нет на Украине "Леопардов", "Куниц", и "Бобров"... и
    Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю

    Или она поляков, прибалтов и бритов европейцами не считает?
  5. Luminman
    Luminman Сегодня, 13:45
    0
    «нога ни одного немецкого или европейского солдата не ступит на территорию Украины»

    Зачем им туда ступать!
    Будут просто керосинчику в костерок подливать...
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:45
    0
    . На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка

    Значит бомбить всё-таки будут recourse
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:46
    0
    Депутат бундестага: Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю

    Как она не права. wassat
  8. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:56
    0
    Ганс перефразировал, все было так:
    Без соответствующего приказа из США на Украине не будет сухопутных войск и ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю.