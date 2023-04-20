На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка

Председатель комитета по обороне Федерального собрания Германии (бундестаг) Мари-Агнес Штрак-Циммерман сделала весьма громкое, но неоднозначное заявление. Депутат от правоцентристской Свободной демократической партии (СвДП) сообщила, что исключает присутствие не только немецких солдат, но и военнослужащих других армий Европы на Украине. Политик отметила, что «нога ни одного немецкого или европейского солдата не ступит на территорию Украины».— приводит слова Штрак-Циммерман немецкая газета Bild.Патетичное заявление председателя оборонного комитета бундестага как-то не вяжется с информацией, ставшей достоянием общественности после публикации в сети «секретных файлов» Пентагона. Ведь согласно этим документам, на Украине уже присутствуют действующие военнослужащие спецподразделений США и других стран НАТО. Эту информацию даже не стали опровергать в Пентагоне, правда, уточнив, что американские офицеры в Киеве якобы ведут только контроль за распределением западной военной помощи и в боевых действиях не участвуют.Коснулась фрау Штрак-Циммерман и вопроса поставки Киеву современных истребителей европейского производства. Немецкий депутат заявила, что «на Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter». Причиной отказа предоставить Украине современные боевые самолеты глава комитета назвала отсутствие у Воздушных сил ВСУ обученных пилотов, способных управлять этими машинами.Другое дело, продолжила немецкий депутат, советские истребители МиГ-29. Штрак-Циммерман считает, что эти самолеты «можно использовать немедленно».На прошлой неделе правительство ФРГ разрешило Польше передать Украине истребители советского производства, полученные Варшавой из запасов бывшей ГДР. Речь идет о пяти самолетах МиГ-29. Всего в 2002 году Германия продала Польше 23 МиГ-29, доставшихся ей после объединения с ГДР.