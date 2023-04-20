Военкор призвал переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта спецоперации

Если морская пехота в силу своей оргштатной структуры более-менее приспособлена к общевойсковым боям, то ВДВ и СпН готовились не к этому и не для этого. Получается, что мы тратим очень дорогие специальные отряды в задачах, на которые они не рассчитаны, но это просто лучшее, что у нас есть

Специальная военная операция создала все условия для проверки и изучения эффективности используемой подразделениями пехоты и легкой пехоты тактики. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.Наибольшим «сюрпризом», который спецоперация преподнесла современной тактике, стали особенности использования пехоты. С советских времен, пишет Сладков, в армии господствовала точка зрения, что пехота должна действовать с максимальной поддержкой бронетехники. Поэтому в пехоте был небольшой штат в стрелковом отделении и меньшее, по сравнению с противником, количество тяжелого вооружения. Командование оправдывало это тем, что у пехоты есть поддержка БМП (боевых машин пехоты).Сладков пишет, что для нашей страны в последние десятилетия традиционным стало использование подразделений Воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа в качестве мобильной и хорошо мотивированной пехоты. В локальных конфликтах вроде событий на Кавказе это действительно было так. Но сейчас сыграл роль масштаб фронта: десантников и морпехов «не хватает» на огромной протяженности линию боевого соприкосновения.- пишет Сладков в своем Telegram-канале Как отмечает военкор, спецоперация очень остро поставила вопрос формирования и подготовки качественной пехоты. Эта пехота должна быть нормально обучена, оснащена средствами разведки и связи. Сладков считает, что по итогам спецоперации военное командование может принять решение о разделе пехоты на тяжелую и легкую. Может быть пересмотрено и отношение к транспорту и бронетехнике в пехотных подразделениях.Предстоит переосмыслить, считает военкор, и роль Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты и спецназа для использования по назначению, а не в качестве штурмовых групп и элитной пехоты. Если морская пехота изменений не требует, то подразделениям спецназа стоит сосредоточиться на задачах по предназначению, включая диверсии по уничтожению важных объектов противника.ВДВ, по утверждению Сладкова, вызывают больше всего вопросов. Они очень большие в своем нынешнем виде, дорогие из-за специальной техники, при этом такая техника не дает им никаких преимуществ, если не считать десантирование. Военкор допускает превращение большинства десантных подразделений в аэромобильную легкую пехоту.Сладков делает вывод, что нормализация командования и планирования крупных операций невозможна без избавления от «наследия локальных войн» 1990-х годов.