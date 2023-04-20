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Военкор призвал переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта спецоперации

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Военкор призвал переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта спецоперации

Специальная военная операция создала все условия для проверки и изучения эффективности используемой подразделениями пехоты и легкой пехоты тактики. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.


Наибольшим «сюрпризом», который спецоперация преподнесла современной тактике, стали особенности использования пехоты. С советских времен, пишет Сладков, в армии господствовала точка зрения, что пехота должна действовать с максимальной поддержкой бронетехники. Поэтому в пехоте был небольшой штат в стрелковом отделении и меньшее, по сравнению с противником, количество тяжелого вооружения. Командование оправдывало это тем, что у пехоты есть поддержка БМП (боевых машин пехоты).

Сладков пишет, что для нашей страны в последние десятилетия традиционным стало использование подразделений Воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа в качестве мобильной и хорошо мотивированной пехоты. В локальных конфликтах вроде событий на Кавказе это действительно было так. Но сейчас сыграл роль масштаб фронта: десантников и морпехов «не хватает» на огромной протяженности линию боевого соприкосновения.

Если морская пехота в силу своей оргштатной структуры более-менее приспособлена к общевойсковым боям, то ВДВ и СпН готовились не к этому и не для этого. Получается, что мы тратим очень дорогие специальные отряды в задачах, на которые они не рассчитаны, но это просто лучшее, что у нас есть

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.

Как отмечает военкор, спецоперация очень остро поставила вопрос формирования и подготовки качественной пехоты. Эта пехота должна быть нормально обучена, оснащена средствами разведки и связи. Сладков считает, что по итогам спецоперации военное командование может принять решение о разделе пехоты на тяжелую и легкую. Может быть пересмотрено и отношение к транспорту и бронетехнике в пехотных подразделениях.

Предстоит переосмыслить, считает военкор, и роль Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты и спецназа для использования по назначению, а не в качестве штурмовых групп и элитной пехоты. Если морская пехота изменений не требует, то подразделениям спецназа стоит сосредоточиться на задачах по предназначению, включая диверсии по уничтожению важных объектов противника.

ВДВ, по утверждению Сладкова, вызывают больше всего вопросов. Они очень большие в своем нынешнем виде, дорогие из-за специальной техники, при этом такая техника не дает им никаких преимуществ, если не считать десантирование. Военкор допускает превращение большинства десантных подразделений в аэромобильную легкую пехоту.

Сладков делает вывод, что нормализация командования и планирования крупных операций невозможна без избавления от «наследия локальных войн» 1990-х годов.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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10 комментариев
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  1. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 13:37
    +2
    Переосмысление всегда происходит после таких конфликтов, причём даже во время их.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:41
    +1
    Трудно не согласится со Сладковым..Но мне кажется,что должна быть определенная свобода в действиях на уровне от отделения до роты.Слишком много уходит на согласования с теми,кто выше.И насыщать техническими српдствами связи,разведки
  3. Nag1984
    Nag1984 Сегодня, 13:42
    +2
    Давно ясно что масштабные десантные операции с выброской парашютным способом с самолетов ушли в прошлое, бмд явно не та машина которая нужна ВДВ в современных реалиях, нужны танки и тяжелая артиллерия, свои вертолетные бригады!
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:42
    0
    Кто будет переосмысливать, какая структура в армии способна это проделать?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:46
    +3
    Сладков,академии генштаба кончал с отличием?Он просто сейчас журналист а зоне боевых действий.За его репортажи с места боёв ему уважение.Реформирование применяя наших десантников, наверно не его дело.
  6. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:47
    -1
    Сладков прав. Ну и что войска дяди Васи сделают? Только меряется
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    0
    Это все хорошо, но во время боевых действий что-то изменить кардинально не получится, для этого нужны изменения и ВПК в тылу, вооружение, подготовка и слаживание новых подразделений. А сегодня воюем теми силами и штатами которые есть. По сути "заваруха" в Карабахе показала эффективность БПЛА, налеты на наши корабли в Севастополе показали угрозу морских беспилотников, да мало ли "плюшек" показало СВО на сегодняшний день. А что будет завтра?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:58
      0
      ВСУ реагируют на ситуацию быстро.
      Роты ударных беспилотников созданы. И камикадзе, и мини-бомберов.
      Перед каждым танком летит маленький коптер-разведчик,
      предупреждая о засадах.
  8. canurodes
    canurodes Сегодня, 13:54
    +1
    Переосмысливать надо было еще вчера, сейчас это латание дыр, собрать все, что есть в наличие для выполнения задачи.
  9. Arzt
    Arzt Сегодня, 13:58
    0
    Да, интересная ситуация, мобилизованные пришли в окопы, что мешает сейчас "использовать по назначению" ВДВ, МП и спецназ? Особенно спецназ, ведь у нас СПЕЦоперация.
    Где парашютные высадки, которые так хорошо проходили на учениях в Крыму, где морские десанты, которые как раз очень нужны конкретно в этой ситуации для взятия той же Одессы, где забросы диверсионных групп и подрывы складов и т.п. в глубине противника?