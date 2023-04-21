Lewis gun: пулемёт товарища Сухова из фильма «Белое солнце пустыни»

Художественный фильм «Белое солнце пустыни» режиссёра Владимира Мотыля, снятый в 1969 году, стал одной из любимых картин для многих наших соотечественников. Да, что уж там говорить, цитаты Сухова, Верещагина и других персонажей фильма и сегодня иногда используются в нашем обиходе.
В то же время, многим любителям оружия запомнился пулемет, из которого главный герой – товарищ Сухов «строчил» по басмачам в конце фильма.
Речь идет о пулемете системы Льюиса, созданном в 1913 году и в тот же период принятом на вооружение бельгийской армии.
По сути, Lewis gun стал одним из первых ручных пулеметов. При этом его создатель – полковник армии США Айзек Льюис, не сумев убедить руководство в востребованности своего детища, уехал в Бельгию, где основал компанию Armes Automatique Lewis, а затем перебрался в Великобританию. Производство пулемета началось в 1913 году на заводах британской фирмы BSA.
Lewis gun весил около 11 кг и мог похвастать скорострельностью в 550 выс./мин. Максимальная дальность стрельбы из «пулемета товарища Сухова» составляла 1830 метров, начальная скорость пули – 747 м/с. В качестве питания использовались барабаны на 47 и 97 патронов калибра 7,62х54 мм.
Стоит добавить, что Lewis gun, «засветившийся» в культовом фильме, был взят для съемок в Ленинградском музее революции. При этом работники музея запретили стрелять из данного оружия, дабы не испортить экспонат.
В итоге, в фильме товарищ Сухов вел огонь отнюдь не из Lewis gun, а из стилизованного под него ДП-27.