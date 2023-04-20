Военное обозрение
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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях украинских обстрелов региона с начала спецоперации

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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях украинских обстрелов региона с начала спецоперации

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, в результате обстрелов со стороны украинских формирований Белгородской области погибли 30 мирных жителей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, представляя ежегодный отчет перед депутатами областной думы.


Как отмечается в презентации доклада губернатора, за прошедшее с момента начала спецоперации время противник совершил 2 276 обстрелов территории Белгородской области. Также российские военные зафиксировали 326 случаев применения беспилотных летательных аппаратов.

Жертвами обстрелов и диверсий украинских формирований на территории Белгородской области стали 30 человек. Еще 123 человека получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в результате украинских обстрелов наносится существенный вред объектам гражданской инфраструктуры и жилым постройкам. В частности, были разрушены или повреждены 3 267 домовладений, 57 школ, 636 объектов энергетической инфраструктуры, 137 коммерческих объектов.

Также в результате обстрелов и ударов беспилотников разрушается дорожное полотно. В отчете говорится о 386 километрах поврежденного дорожного полота, 19 тысячах га сельскохозяйственных угодий. Украинскими обстрелами были уничтожены или повреждены 606 автомобилей в различных населенных пунктах Белгородской области.

С начала специальной военной операции на территории Белгородской области действует желтый, то есть высокий уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за режима ЧС властям региона пришлось временно переселить с мест постоянного проживания около 7 тысяч мирных жителей. Сейчас они размещены во временных местах жительства, либо проживают у родственников или знакомых.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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17 комментариев
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  1. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:26
    +6
    Мдаа. Может толпы адептов религии:"затяжная война нам на пользу", в Белогородскую область переселить, вместе с семьями? Еще желательно ответственных из ВПК.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:29
      +3
      А почему из ВПК? В чистую, конкретно от ВПК не многое зависит. Я так думаю лучше нужно "ответственных" из ФС РФ, правительства РФ, администрации президента РФ туда переселить "вместе с семьями".
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:00
        +2
        Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях украинских обстрелов региона

        Крайне удручающий рассказ губернатора.
        Только злость и бессилие...
        Ещё раз повторяю, если нет наступления, то генералитету нельзя давать высокие госнаграды. Нельзя!
        К бойцам это не относится.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:22
        0
        Цитата: AdAstra
        Я так думаю лучше нужно "ответственных" из ФС РФ, правительства РФ, администрации президента РФ туда переселить "вместе с семьями".

        Или ещё дальше, чем туда.
        Советская власть Китай с его территориальными претензиями на Даманском быстро вразумила.
        Антисоветская Украину никак не может.
        У каждого танцора свои фаберже!
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:07
      -2
      Цитата: Single-n
      Еще желательно ответственных из ВПК.


      ВПК сейчас дает стране все, что может. Некоторые предприятия увеличили объем производства за год в семь раз!!! А к концу года обещают увеличить еще в два раза...работают 24/7 .. "с огоньком" ...
  2. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:46
    +3
    Что-то не людно в новости.
    Местная ура-воинствующая братия от цифр в себя прийти не может?
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 15:31
      0
      Дык, все там, кроме отдыхающих. Текст не...
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:51
    +2
    Разве нельзя подтянуть к границе подразделения Контр батарейной борьбы ,которые не посредственно участвовать в СВО не будут ,но обеспечивают заслон .Каждый раз названия городов и поселков одни и те же
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 15:41
      0
      Разве нельзя подтянуть к границе подразделения Контр батарейной борьбы ,которые не посредственно участвовать в СВО не будут ,но обеспечивают заслон .Каждый раз названия городов и поселков одни и те же

      С той стороны используют тактику "кочующих батарей". Собирают данные, ночью подтягивают к границе, отработал, ушел. В Донецке так же кстати, там нет той массированности, как кажется. Беспокоящий огонь. Но почти каждый день. recourse
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:54
    0
    Террористические акты.
    — Киевский режим уже давно использует террористические методы.
    Однако.
    Почему-то организации, осуществляющие теракты на территории России, не признаны террористическими.МИД РФ официально проинформировал, что не может признать государство Украина террористической организацией, так как это не позволит властям России выполнять свое обязательство обеспечивать его территориальную целостность и неприкосновенность в рамках положений Устава ООН.

    Генеральная прокуратура РФ официально проинформировала о невозможности признать террористической организацией «украинское гестапо» - СБУ – так как оно является органом государственного управления Украины.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 15:00
    -1
    В общем-то, удары не наносится по военным объектам. Они либо поражают мирную инфраструктуру, либо носят терроризирующий характер.
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:14
    -2
    Пока на исконно русских землях существует изначально русофобское, бандеровское, реваншистское Беловежское недоразумение Антироссия - Украина - мира не будет, будут постоянные обстрелы всех приграничных регионов РФ - Брянской, Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ЛНР, ДНР, Крыма и Севастополя.

    Кремль и лично Путина такая ситуация вполне устраивает, ведь ЛНР и ДНР с 2014 года терпят подобное?

    Нам что нужно в нашей стране менять.
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 15:16
    +3
    Масштабы потрясают в плохом смысле слова. Не думал, что все настолько плохо
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:18
    +2
    Почему-то о нарушениях территориальной целостности РФ сообщает губернатор. Это разве его зона ответственности? Или у нас теперь каждая область обороняется сама по себе?
  9. Arzt
    Arzt Сегодня, 15:28
    0
    Недавно оттуда. Народ не в восторге конечно, но уже подпривык. Вся острота в ближней 5-ти километровой зоне от границы, там даже бабушки научились отличать по звуку "Смерч" от "Града". wink
    Тем не менее особого желания на переезд нет, цены на недвижимость даже подросли за счет беженцев.
    Что поразило - граница прозрачна! После проверки на блокпосту вполне можно можно приехать полечить зубы из Волчанска в Шебекино.
    И как ни странно губер - молоток. Пашет без отпуска с начала СВО, на все реагирует лично, гоняет замов. Как то так. hi
  10. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:44
    0
    Цитата: Andriuha077
    МИД РФ официально проинформировал, что не может признать государство Украина террористической организацией, так как это не позволит властям России выполнять свое обязательство обеспечивать его территориальную целостность и неприкосновенность в рамках положений Устава ООН.

    Какая-то несуразица от МИД.
    Признание организации/государства террористическим вовсе не обязывает нарушать его неприкосновенность или расчленять.
    Признание такое
    1. Позволяет выжигать все ростки такой организации/государства на своей территории.
    2. Запрещает какое-либо финансово-экономическое взаимодействие.

    Вот второе и есть кощеева игла.
  11. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 16:15
    +1
    Как обычно под такими новостями не видно ура-патриотов и минимальное количество комментариев, И это только в одной области, Курская и Брянская не меньше страдает, результат жестов доброй воли, в Киев как парк гулять приезжают все кому не лень, ни один из видных политических и военных руководителей Украины не пострадал больше чем за год СВО, МО снимает патриотические ролики, а Кремль договорняки заключает и торгует с врагом и соблюдает их, а нас простых призывает в окопы, ради чего?