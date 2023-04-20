Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях украинских обстрелов региона с начала спецоперации

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, в результате обстрелов со стороны украинских формирований Белгородской области погибли 30 мирных жителей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, представляя ежегодный отчет перед депутатами областной думы.
Как отмечается в презентации доклада губернатора, за прошедшее с момента начала спецоперации время противник совершил 2 276 обстрелов территории Белгородской области. Также российские военные зафиксировали 326 случаев применения беспилотных летательных аппаратов.
Жертвами обстрелов и диверсий украинских формирований на территории Белгородской области стали 30 человек. Еще 123 человека получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, в результате украинских обстрелов наносится существенный вред объектам гражданской инфраструктуры и жилым постройкам. В частности, были разрушены или повреждены 3 267 домовладений, 57 школ, 636 объектов энергетической инфраструктуры, 137 коммерческих объектов.
Также в результате обстрелов и ударов беспилотников разрушается дорожное полотно. В отчете говорится о 386 километрах поврежденного дорожного полота, 19 тысячах га сельскохозяйственных угодий. Украинскими обстрелами были уничтожены или повреждены 606 автомобилей в различных населенных пунктах Белгородской области.
С начала специальной военной операции на территории Белгородской области действует желтый, то есть высокий уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Из-за режима ЧС властям региона пришлось временно переселить с мест постоянного проживания около 7 тысяч мирных жителей. Сейчас они размещены во временных местах жительства, либо проживают у родственников или знакомых.