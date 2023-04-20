Зеленский шантажирует западных союзников «контрнаступлением» накануне заседания контактной группы в Рамштайне

О многократно переносимом контрнаступлении ВСУ написано и сказано уже так много, что, казалось бы, добавить к этой теме больше нечего. Накануне замглавы Минобороны Украины Анны Маляр объявила, что на самом деле украинская армия уже наступает, совершая некие хитрые маневры на передовой, меняющиеся сообразно оперативной обстановке.В свою очередь, западная пресса пишет со ссылкой на «секретные документы», что датой начала контратаки в Киеве выбрали 30 апреля. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обращает внимание, что эта дата совпадает с днем смерти Гитлера, которого украинские националисты считают своим «идейным лидером».Между тем, украинские источники сообщают, что президент Зеленский, вопреки чуть ли не прямому указанию из Вашингтона, нарочно постоянно переносит дату начала контрнаступления. Таким образом глава киевского режима якобы шантажирует своих западных союзников накануне заседания контактной группы по Украине на военной базе в немецком Рамштайне.Очередная встреча министров обороны пятидесяти стран, посвященная обсуждению дальнейшей военной помощи Киеву, состоится завтра. На ней украинские представители будут выпрашивать у западных союзников не только расширение и ускорение поставок вооружений, но и вновь будут настаивать на немедленном предоставлении большего количества систем ПВО и современных истребителей.Зеленский по сути открыто заявляет западным спонсорам, что если они не предоставят БПЛА, боеприпасы в требуемом количестве, американские истребители F-16 с ракетами «воздух-воздух» и зенитно-ракетные комплексы, то никакого контрнаступления не будет вообще. Пока что большинство стран НАТО, включая США, считают нецелесообразным отправку на Украину современных боевых самолетов, ограничившись отправкой из старых запасов советских истребителей. Станет ли «ультиматум» Зеленского причиной отказаться от очередного табу, станет известно уже завтра.