Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский шантажирует западных союзников «контрнаступлением» накануне заседания контактной группы в Рамштайне

17
Зеленский шантажирует западных союзников «контрнаступлением» накануне заседания контактной группы в Рамштайне

О многократно переносимом контрнаступлении ВСУ написано и сказано уже так много, что, казалось бы, добавить к этой теме больше нечего. Накануне замглавы Минобороны Украины Анны Маляр объявила, что на самом деле украинская армия уже наступает, совершая некие хитрые маневры на передовой, меняющиеся сообразно оперативной обстановке.

В свою очередь, западная пресса пишет со ссылкой на «секретные документы», что датой начала контратаки в Киеве выбрали 30 апреля. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обращает внимание, что эта дата совпадает с днем смерти Гитлера, которого украинские националисты считают своим «идейным лидером».

Между тем, украинские источники сообщают, что президент Зеленский, вопреки чуть ли не прямому указанию из Вашингтона, нарочно постоянно переносит дату начала контрнаступления. Таким образом глава киевского режима якобы шантажирует своих западных союзников накануне заседания контактной группы по Украине на военной базе в немецком Рамштайне.

Очередная встреча министров обороны пятидесяти стран, посвященная обсуждению дальнейшей военной помощи Киеву, состоится завтра. На ней украинские представители будут выпрашивать у западных союзников не только расширение и ускорение поставок вооружений, но и вновь будут настаивать на немедленном предоставлении большего количества систем ПВО и современных истребителей.

Зеленский по сути открыто заявляет западным спонсорам, что если они не предоставят БПЛА, боеприпасы в требуемом количестве, американские истребители F-16 с ракетами «воздух-воздух» и зенитно-ракетные комплексы, то никакого контрнаступления не будет вообще. Пока что большинство стран НАТО, включая США, считают нецелесообразным отправку на Украину современных боевых самолетов, ограничившись отправкой из старых запасов советских истребителей. Станет ли «ультиматум» Зеленского причиной отказаться от очередного табу, станет известно уже завтра.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:31
    +2
    Ну наконец-то, нэнька вновь обрела себя laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:33
      +2
      Да она не особо и теряла себя .Занялись своим любимым делом-шантажом.А тем временем Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания, включая птицу, сахар, яйца, фрукты и и т.д.Напомним, вчера стало известно, что Еврокомиссия готова централизованно запретить ввоз украинского зерна. Такое решение заменит запреты на импорт, в одностороннем порядке введенные отдельными странами Восточной Европы в ответ на чрезмерный импорт из Украины, угрожающий местным фермерам.Что так?Решили долг не возвращать европейцам?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:36
    +1
    Кто там кого??..Короче,все в стиле "толерантности и этих самых радужных ценностей".Время подошло отчитываться о проделанной "работе"
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Время подошло отчитываться о проделанной "работе"

      Отчитаются.
      Отход с занимаемых позиций - тоже в каком-то смысле "контрнаступ".
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 16:51
        0
        Вы об этом?:
        Украинские военные заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы региона Евгений Балицкий.
        По его словам, ВСУ активизировались в "зеленой полосе", где собирают свои силы.
        "Также противник занял часть серой зоны, в частности Каменку. Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных", - отметил чиновник, отметив, что ВС РФ готовы отразить возможное нападение.
  3. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 14:45
    +4
    Деньгами можно завалить - напечатать не трудно. Расходы переносятся на весь мир, что берет доллары в уплату всего. А вот что касается матресурсов - тут уже жаба давит. Знают, что все-равно не в коня корм.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:46
    +2
    Упорству по выколачиванию денег из стран НАТО ,Украине не занимать. Осталось дождаться феерического шоу ,как Зелибоба будет рассказывать об усталом наступлении и битве за Москву
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:49
    -1
    Жду ВНЕЗАПНОГО прозрения от коллективного Запада, криков "ах, какой он плохой, мы же не знали!!!" и всякого такого.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:50
    +3
    Зеленский по сути открыто заявляет западным спонсорам, что если они не предоставят... , то никакого контрнаступления не будет вообще.

    И вот тут мне вспомнился один бородатый анекдот - Мариванна - дети, кто знает длинное слово в котором только одна гласная? Вовочка - Мариванна, я знаю слово в котором на девять букв только одна гласная, это слово ВЗБЗДНУТЬ! А ещё я знаю слово из четырнадцати букв в котором только две гласных буквы - КОНТРВЗБЗДНУТЬ!!! Вот таки зеля - контрвзбзднёт...
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:52
    +3
    которого украинские националисты считают своим «идейным лидером».

    Я этого искренне не могу понять - ведь с точки зрения Алоизевича они же типа недочеловеки? Или шумеры себя славянами уже не считают, типа - они потомки древних готов например?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:13
      +3
      Цитата: paul3390
      Или шумеры себя славянами уже не считают, типа - они потомки древних готов например?

      Берите глубже, потомками неандертальцев.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    0
    Зеленский шантажирует западных союзников «контрнаступлением» накануне заседания контактной группы в Рамштайне
    . Да чем оно их может шантажировать? С их хотелкам и и так полный облом вышел, денег оно не вернёт, НИКОГДА, а приватизировать, компенсировать свои потери за счёт остатков бывшей Украины им и так никто не даст, в первую очередь дядя Сэм.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:11
    0
    Между тем, украинские источники сообщают, что президент Зеленский, вопреки чуть ли не прямому указанию из Вашингтона, нарочно постоянно переносит дату начала контрнаступления.

    Один фюрер, решил отметить день рождения другого фюрера, контрнаступом.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:19
    0
    Задача Зеленского - бесконечно продлевать всеми средствами состояние войны с Россией.
    Ведь в случае перемирия по текущей ЛБС с уступкой России не только Крыма, но и частей Херсонской, Запорожской областей, Донбасса Зеленского снесут новым нацистским Майданом.
    А для продолжения войны ВСУ нужны постоянные и большие поставки оружия и БК.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:31
    0
    И чем это он может шантажировать и кого? Он сам на ниточках висит.... марионетка. У кого будет нужда - уберут в одну минуту, приказы и распоряжения на этот счет уже сделаны. Он никто и звать его не как.
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 15:40
    0
    Как объект который управляется Западом может этот Запад шантажировать, то есть он готов подписать себе приговоров если начнёт шантажировать. Короче хватит транслировать то чего нету.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 16:39
      0
      Он может выполнять приказы Госдепа, и одновременно шантажировать Германию, Польшу и остальную мелочь.