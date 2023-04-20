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Немецкое издание: ВСУ повторяют ошибки вермахта, что может привести к провалу «контрнаступления»

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Немецкое издание: ВСУ повторяют ошибки вермахта, что может привести к провалу «контрнаступления»

Сложившаяся в ходе вооруженного конфликта на Украине ситуация во многом сходна с кануном Курской битвы. При этом ВСУ повторяют ошибки, допущенные немецким командованием в 1943 году, что может привести украинское командование к поражению, подобному тому, который потерпело командование вермахта в ходе танкового сражения на Курской дуге.


В статье, опубликованной в немецком издании Die Welt, указывается, что для успешной операции на Курской дуге вермахт должен был начать наступательные действия непосредственно после окончания весенней распутицы. Немецким командованием была поставлена задача в рамках операции "Цитадель" нанести "клещеобразный" удар в направлении Курска.

Несмотря на некоторые различия в политических обстоятельствах, можно отметить наличие общих черт в военно-тактических ситуациях, сложившихся в 1943 и 2023 годах. Помимо сходства в территориях, на которых проходят боевые действия, в обоих случаях существует намерение проведения мощных ударов в восточном направлении в конце весны или начале лета, Также в обоих случаях наступательная операция задерживается, тогда как в СМИ появляется информация о скором начале контрнаступления.

В 1943 советское командование также заранее рассмотрело существующие на курском выступе угрозы. В результате зимних боев сформировалась линия фронта в виде вогнутой дуги. Однако, несмотря на угрозу перерезания коммуникаций подразделений, обогнавших соседние воинские части, советские генералы приняли решение о переброске войск на курский выступ.

Командование вермахта из-за существовавших внутренних разногласий, вызванных опасениями в недостатке сил, несколько раз переносило сроки наступления. В итоге, Курская операция началась в конце июня и завершилась разгромом немецкой группировки войск.
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34 комментария
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  1. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 15:17
    +4
    Я, что не могу понять, что там вообще происходит!? Когда сравнение идет всу с мощной немецкой машиной! Про какую то нашу оборону все вещают.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:24
      +2
      Я надеюсь что вы это говорите не к тому что немецкую армию надо сравнивать с Армией РФ.
      1. САРМАТ123
        САРМАТ123 Сегодня, 15:35
        +6
        Нет, конечно я к тому, что сравнение всу и армию Германии тех лет как слон и моська
        1. Евгений Иванов_5
          Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:21
          +3
          Думаю сравнение советской армии 1943 и российской 2023 будет аналогичным.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:25
      +5
      Цитата: САРМАТ123
      Про какую то нашу оборону все вещают.

      Спокойнее, коллега, вообще-то не все, а
      Немецкое издание:
      а оно сейчас на стороне врага
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:27
      +3
      Немецкое издание: ВСУ повторяют ошибки вермахта

      Последователи повторяют судьбу своих кумиров. И путь Бандеры тоже весьма понятен, кстати. Как и прочих Шухевичей и Мельников... В совокупности с достигнутым ими результатом.

      Опять же, а кто инструктора?
      Наших обвиняют в том, что в стратегии и тактике недалеко ушли от времен ВОВ, но и с той стороны тоже весьма последовательны в повторении опыта предков.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:25
        -3
        Ага. Главное нам теперь не повторить опыт лета 1942 года в донских степях. После прошлогодних маневров можно ждать всего. Не удивлюсь если пущенные на создание линий обороны деньги давно попилили и Равшан с Джамшудом налипили куличей вместо ДОТов.
    4. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:28
      +2
      Оборона, теперь лучше, чем была до частичной мобилизации, когда несколько км линии держал взвод или около того, как следствие не сбывшейся стратегии договорняка вна Украине вначале странной военной операции. Этим воспользовались и мы откатились назад. ИМХО что всушники не хотят начинать полномасштабное наступление исходит из понимания, повторить прошлое в изменившихся условиях не получится.
    5. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:35
      +2
      Что Германию в те годы весь запад поддерживал что укрорейх сейчас.
    6. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:46
      -3
      ВСУ повторяют ошибки вермахта, что может привести к провалу «контрнаступления»

      Правда? А какие "успехи" повторяет "вторая армия мира"?....
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:24
    +2
    несколько раз переносило сроки наступления. В итоге, Курская операция началась в конце июня и завершилась разгромом немецкой группировки войск.
    Ну, никто с этим и не спорит... feel Вот только причины разгрома, несколько глубже, если можно так выразиться. Немцы не могли наступать ожидая пополнения новой техникой. Прям как сегодня. request
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:27
    -2
    Пусть еще сравнят недоумка Залужного, который шагу без офицеров НАТО ступить не может с Манштейном или Гудерианом, а военную мощь Германии тех лет ( которую ценой больших жертв сломал советский народ и Красная армия) со "сборной солянкой из всего по немногу" Украины.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:35
      +3
      "недоумка Залужного, который шагу без офицеров НАТО ступить не может"///
      ---
      Руководителя, который советуется с опытными профессионалами-консультантами и прислушивается к их советам, никак нельзя назвать недоумком.
      Недоумки, наоборот, никого не слушают.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 15:44
        -1
        Недоумки, наоборот, никого не слушают.

        Так он и не слушает. Враги России давно приказали наступать, бабла и техники для этого подкинули, а недоумок все ждет и ждет.
        Враги давно советовали отдать Артемовск, а недоумок все крошит и крошит своих вояк под Артемовском. Ну и ничего, такие недоумки и должна командовать в нэзалэжной бандерлогами...
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 15:48
          +1
          "Враги России давно приказали наступать"///
          ---
          Вовсе нет. Американцы советуют не торопиться. Так было и с Харьковской областью и Херсоном. Где силы для наступления накапливали долго и терпеливо.
      2. стар
        стар Сегодня, 17:14
        0
        Руководителя, который советуется с опытными профессионалами-консультантами и прислушивается к их советам, никак нельзя назвать недоумком.

        Сравнение не корректно: Залужный не слушает «консультантов», а выполняет их приказы.
    2. Задира
      Задира Сегодня, 15:59
      +2
      Пусть еще сравнят недоумка Залужного

      А в чем он недоумок? Это определение как то подтверждается результатами боевых действий ВСУ? Или просто в силу личной неприязни вы его таковым считаете?
      Со стороны смахивает на дешевую пропаганду. Судить о профессиональных качествах человека можно только по результату даже, если идеологически он является врагом
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:30
    -1
    ВСУ вполне могут повторить Курскую битву, попытаться захватить Курскую АЭС, а потом требовать переговоров на своих условиях.

    Наступление ВСУ развернётся вовсе не на юге и не на востоке, где его ожидают, а на севере - Брянск, Курск, Белгород, Тула, Москва.

    Что-то подсказывает мне что Северный фронт мало чем защищён кроме срочников.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:36
      0
      Вот тоже склоняюсь к варианту с севером.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:19
      +3
      Цитата: AlexKruglov1976
      Что-то подсказывает мне что Северный фронт мало чем защищён кроме срочников.

      По чеченскому опыту знаю, что бойцы срочники показывали такие примеры мужества, отваги и тактической смекалки, что мы с удивлением чесали... свою репу bully
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 16:47
        -1
        В то время служили 2 года и поколение было рожденное в союзе. А сейчас детский сад, поколение пепси и гаджетов.
    3. Tuzik
      Tuzik Сегодня, 16:34
      0
      Блин, ну вроде логичный, нафиг ВСУ Москва? laughing
  5. Комментарий был удален.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:40
    +2
    Если они так хорошо историю знают, зачем вписались...., да тут еще и старший брат с СП подгадил.....
    Вопрос конечно риторический - учить историю или история учит.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 15:58
      +1
      Цитата: Uprun
      Если они так хорошо историю знают, зачем вписались...., да тут еще и старший брат с СП подгадил.....
      Они думают, что напишут новую историю и так век за веком. Люди живут, совершают ошибки, набираются опыта, главное из которого - если не знают, что делать дальше, то хотя бы уже знают, что и как делать нельзя, этих же на западе никакой опыт ничему не учит. Писал я как-то однажды, людоед всегда недоумевает почему его ненавидят и хотят уничтожить только за то, что он как и все прочие хочет есть три раза в сутки.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:47
    +1
    Если начинать наступление со стратегическими целями то ВСУ должно это сделать в первой декаде мая, но наступление без поддержки с воздуха, а точнее при господстве в воздухе ВКС РФ гиблая затея. Положат своих солдат...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:51
      +2
      ИМХО всушное наступление будет больше информационной акцией нежели военной целесообразностью. А сколько для этого положат украинцев совсем не важно.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:54
    +1
    Несмотря на некоторые различия в политических обстоятельствах, можно отметить наличие общих черт
    . Ну да, а пять гейропейские и прочие лезут на восток... и опять им всем обломают рога и разные хотелки.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: rocket757
      Несмотря на некоторые различия в политических обстоятельствах, можно отметить наличие общих черт
      . Ну да, а пять гейропейские и прочие лезут на восток... и опять им всем обломают рога и разные хотелки.

      hi
      А, что поделаешь request если русским пятидесятилетним прививкам Европе заканчивается срок действия.
  9. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 16:05
    +1
    для успешной операции на Курской дуге вермахт должен был начать наступательные действия непосредственно после окончания весенней распутицы.

    Наша разведка в стане Черчиля заранее извещала Сталина о всех конкретных планов стратегических наступлений под Курском. У Гитлера не было фактора неожиданности против уже бывалой армии СССР...
    всё остальное вторично и несущественно.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 16:25
      0
      Наша разведка...извещала Сталина
      Чего пока нельзя считать в текущей ситуации хода СВО в случае российского командования. В этом главное отличие ситуаций и никакой аналогии !
    2. solar
      solar Сегодня, 16:46
      0
      Англичане смогли взломать коды немецкой шифровальной машины Лоренц SZ 40/42, о чем немцы не подозревали, и у англичан заблаговременно был полный план операции Цитадель, который они вполне официально, хотя и тайно, передали в Москву.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 17:05
        0
        Цитата: solar
        Англичане смогли взломать коды немецкой шифровальной машины Лоренц SZ 40/42, о чем немцы не подозревали, и у англичан заблаговременно был полный план операции Цитадель, который они вполне официально, хотя и тайно, передали в Москву.

        Там до сих пор историки спорят, кто раньше передал эту информацию в Москву - британская разведка официально или Джон Кэрнкросс из "Кембриджской пятерки" неофициально.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:36
    0
    Так гены, ЕПРСТ. Бандерва и нацисты навоз от навоза. Язык не поворачивается сказать "плоть от плоти".
  11. Roust
    Roust Сегодня, 16:55
    -2
    Туда крути, сюда крути... Одним словом, как ни крути, а руина останется только на страницах учебников по истории.