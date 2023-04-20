Немецкое издание: ВСУ повторяют ошибки вермахта, что может привести к провалу «контрнаступления»

Сложившаяся в ходе вооруженного конфликта на Украине ситуация во многом сходна с кануном Курской битвы. При этом ВСУ повторяют ошибки, допущенные немецким командованием в 1943 году, что может привести украинское командование к поражению, подобному тому, который потерпело командование вермахта в ходе танкового сражения на Курской дуге.В статье, опубликованной в немецком издании Die Welt, указывается, что для успешной операции на Курской дуге вермахт должен был начать наступательные действия непосредственно после окончания весенней распутицы. Немецким командованием была поставлена задача в рамках операции "Цитадель" нанести "клещеобразный" удар в направлении Курска.Несмотря на некоторые различия в политических обстоятельствах, можно отметить наличие общих черт в военно-тактических ситуациях, сложившихся в 1943 и 2023 годах. Помимо сходства в территориях, на которых проходят боевые действия, в обоих случаях существует намерение проведения мощных ударов в восточном направлении в конце весны или начале лета, Также в обоих случаях наступательная операция задерживается, тогда как в СМИ появляется информация о скором начале контрнаступления.В 1943 советское командование также заранее рассмотрело существующие на курском выступе угрозы. В результате зимних боев сформировалась линия фронта в виде вогнутой дуги. Однако, несмотря на угрозу перерезания коммуникаций подразделений, обогнавших соседние воинские части, советские генералы приняли решение о переброске войск на курский выступ.Командование вермахта из-за существовавших внутренних разногласий, вызванных опасениями в недостатке сил, несколько раз переносило сроки наступления. В итоге, Курская операция началась в конце июня и завершилась разгромом немецкой группировки войск.