Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ показало кадры работы ТОС «Солнцепек» в зоне спецоперации

26
Минобороны РФ показало кадры работы ТОС «Солнцепек» в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции активно используются тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Видеокадры работы ТОС «Солнцепек» представило в своем аккаунте в социальных сетях Министерство обороны Российской Федерации.


Видеокадры демонстрируют, как экипаж боевой машины получает задачу и выдвигается на позицию для ее выполнения. Командир машины с помощью специального рычага разблокирует башню. Затем оператор-наводчик ТОС вводит координаты цели. Потом включается пульт управления. Далее по цели наносится удар реактивными снарядами с термобарической боевой частью.

Результаты попадания реактивных снарядов ТОС «Солнцепек» по позициям украинских формирований впечатляют. Так, над местами, куда попали снаряды, видны шарообразные ударные волны, которые расходятся в сторону. Эти волны появляются от выброса аэрозоли реактивным снарядом перед детонацией. Взрыв получается объемным и впечатляющим.

Напомним, что тяжелые огнеметные системы используются для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника, уничтожения личного состава на открытой местности и в фортификационных сооружениях, поджога и разрушения зданий посредством объемного взрыва.

ТОС «Солннцепек» находятся на вооружении бригад войск РХБЗ. Они активно применяются в зоне проведения специальной военной операции, показывая высокую эффективность в плане уничтожения вражеской техники и личного состава.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:31
    +3
    Отличные машины.
    Жаль, что дальность их чрезвычайно маленькая.
    Вот если бы они били управляемыми ракетами на 300 - 500 километров!
    1. МДП
      МДП Сегодня, 15:55
      +2
      Увеличить калибр, в головной части установить модуль наведения и коррекции по Глонас, в средней части установить раскладные крылья, убрать вращение при полете. Запуск производить по максимально высокой дуге. На пике высоты когда скорость боеприпаса будет минимальной и он начнет спускаться к земле, раскрываются крылья в средней части. Уже оттуда боеприпас начнет планирование к цели. Тогда дальность можно увеличить не на один десяток км
    2. Normann
      Normann Сегодня, 16:00
      0
      Это конечно хорошо было бы, но такие и так есть, называются ТЯО.
    3. gabs
      gabs Сегодня, 16:02
      +2
      Где-то читал о том, что для смерча имеется термобарический боеприпас. Только о применении сведений нет.
    4. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Отличные машины.
      Жаль, что дальность их чрезвычайно маленькая.
      Вот если бы они били управляемыми ракетами на 300 - 500 километров!


      Для такой дальности есть Искандеры с соответствующими ракетами.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 16:48
        0
        Искандеры не вооружены термобарической БЧ объёмного взрыва.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:53
          0
          Цитата: AlexKruglov1976
          Искандеры не вооружены термобарической БЧ объёмного взрыва.


          кассетная объёмно-детонирующего действия для поражения живой силы и техники среди застройки и в укрытиях. По мощности объёмного взрыва кассетная боевая часть «Искандера» превосходит бомбу объёмного взрыва ОДАБ-500П сравнимого веса со сплошным разрушением и воспламенением объектов в радиусе 30 метров за счёт того, что формируемое облако газа кассетных элементов не сферическое, а распростряняющееся вдоль земли.
        2. МДП
          МДП Сегодня, 17:59
          0
          У Искандера нет термобарической БЧ. Плюс площадь накрытия не сравнить с РСЗО, а это самое главное для таких боеприпасов. Стоимость так же ддя РСЗО всего залпа меньше на порядок, чем у ОТРК. Представьте, если РСЗО бьет на 100-300 км термобарическими снарядами с наведением по спутнику. Можно весь залп пакета выставить так, чтоб они ударили в одну секунду с равными растояниями друг от друга - в шахматном порядке или в линию если это лесопосадка. Одновременный взрыв приведет к полному уничтожению противника. Там пехоте просто не выжить
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:33
      0
      Ещё бы и со штурмовиков запускать бы. Плюс несколько десятков км от того что есть
  2. Комментарий был удален.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:50
      +2
      Цитата: Nexcom
      Капец какой то.... Завалили деньгами...
      Шароварные не лопнут от такого вливания?

      Свойство шароваров - вмещается всё, вплодь до неньки. request
      Цитата: Nexcom
      Интересно, сколько денег будет сп.... эээээ, освоено шароварными чиновниками?
      Всё снесут до своей хаты, национальная психология хуторян. request
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:44
    -6
    Применение Солнцепеков не повлияло на ход боевых действий.
    Из-за сотен висящих в воздухе дронов-коптеров разведчиков и бомберов с гранатами Солнцепеки применяют мало и очень осторожно.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 15:51
      -1
      применяют их настолько широко, насколько это возможно, и пока боеприпасов хватает. Количество вражеских дронов на участке фронта на применение этого оружия никак не влияет. Везде применяются стандартные методы предосторожности, а именно - смены позиции и , противокоптерной/ противодроновой борьбы.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 16:03
        -1
        " количество вражеских дронов на участке фронта на применение этого оружия никак не влияет"///
        ----
        И этот глубокомысленный вывод - после 14 месяцев войны?
        laughing
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:46
    +4
    Замечательная техника! Побольше бы таких стрелялок и таких пацанов! И чтобы все укрепления на ТОЙ стороне проутюжить до фарша и щебня! Пацаны, дай вам Бог здоровья и победу!
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:49
    +1
    Анонсируют применение ОДАБ 500 с комплектом планирования и коррекции..
  6. Паллада
    Паллада Сегодня, 15:51
    +4
    Уже смотреть не охота на эти причуды. Успехов на поле все одно нет . Посмотрел интерактивную карту, что было пару месяцев назад, то и осталось. Никакие города не взяты! Все одно это чудо оружие не помогает особо, если в у руля бездарные командиры.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: Паллада
      Уже смотреть не охота на эти причуды. Успехов на поле все одно нет . Посмотрел интерактивную карту, что было пару месяцев назад, то и осталось. Никакие города не взяты! Все одно это чудо оружие не помогает особо, если в у руля бездарные командиры.

      "новости с фронтов" смотрю уже через неделю...ничего не меняется.пару окопов в кременчугском лесу заняли,да пару кварталов в Артёмовске.
    2. gabs
      gabs Сегодня, 16:05
      0
      А Вам не кажется, что не в командирах дело, а в политическом руководстве, рисующем красные линии.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:19
        -3
        Походу кисти рисующие красные линии уже стерлись до ручки.......
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:21
        -4
        Цитата: gabs
        А Вам не кажется, что не в командирах дело, а в политическом руководстве, рисующем красные линии.

        мне седьмой десяток,и уже много чего кажется."удивительное-рядом,но,оно,запрещено..."(С) В.С.Высоцкий.
    3. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 16:59
      0
      Да кино так себе, ни экшена ни движения. А сцены битв вообще унылые , не настоящие какие то.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:58
    -4
    "Самое ужасное оружие России, по мнению журналиста китайского издания Sina - это тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", способная "уничтожить целую деревню за 7 секунд".
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 16:11
      -6
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "Самое ужасное оружие России, по мнению журналиста китайского издания Sina - это тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", способная "уничтожить целую деревню за 7 секунд"

      Всё бы хорошо, но у "Солнцепёка" малая дальность (≈6 км) и низкая точность стрельбы неуправляемыми термобарическими снарядами. А время неуправляемого оружия, работающего по площадям с небольшого расстояния, безвозвратно ушло.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:24
        +2
        Цитата: Розмари
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        "Самое ужасное оружие России, по мнению журналиста китайского издания Sina - это тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", способная "уничтожить целую деревню за 7 секунд"

        Всё бы хорошо, но у "Солнцепёка" малая дальность (≈6 км) и низкая точность стрельбы неуправляемыми термобарическими снарядами. А время неуправляемого оружия, работающего по площадям с небольшого расстояния, безвозвратно ушло.

        я,один хрен,не хотел бы оказаться в зоне досягаемости "солнцепёка".не самая лучшая смерть.
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 16:48
          -1
          Цитата: Аэродромный
          я,один хрен,не хотел бы оказаться в зоне досягаемости "солнцепёка".не самая лучшая смерть.

          Я тоже. Но и в расчёте "Солнцепека" на расстоянии в несколько километров до артиллерии противника, с висящими над головой беспилотниками, я тоже не хотел бы оказаться.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:37
        0
        Правда сейчас чуть увеличила дальность до 10км но явного плюса не заимело. Нужна дальность 50-80 км и более менее точность плюс минус 50м.