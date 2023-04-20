Минобороны РФ показало кадры работы ТОС «Солнцепек» в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции активно используются тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Видеокадры работы ТОС «Солнцепек» представило в своем аккаунте в социальных сетях Министерство обороны Российской Федерации.Видеокадры демонстрируют, как экипаж боевой машины получает задачу и выдвигается на позицию для ее выполнения. Командир машины с помощью специального рычага разблокирует башню. Затем оператор-наводчик ТОС вводит координаты цели. Потом включается пульт управления. Далее по цели наносится удар реактивными снарядами с термобарической боевой частью.Результаты попадания реактивных снарядов ТОС «Солнцепек» по позициям украинских формирований впечатляют. Так, над местами, куда попали снаряды, видны шарообразные ударные волны, которые расходятся в сторону. Эти волны появляются от выброса аэрозоли реактивным снарядом перед детонацией. Взрыв получается объемным и впечатляющим.Напомним, что тяжелые огнеметные системы используются для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника, уничтожения личного состава на открытой местности и в фортификационных сооружениях, поджога и разрушения зданий посредством объемного взрыва.ТОС «Солннцепек» находятся на вооружении бригад войск РХБЗ. Они активно применяются в зоне проведения специальной военной операции, показывая высокую эффективность в плане уничтожения вражеской техники и личного состава.