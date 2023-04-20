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Bloomberg: Украина готовит распродажу оставшихся государственных предприятий по заниженным ценам

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Bloomberg: Украина готовит распродажу оставшихся государственных предприятий по заниженным ценам

Киевские власти рассматривают возможность пустить с молотка оставшиеся в собственности государства наиболее крупные предприятия, сообщает агентство Bloomberg. В случае, если желающие купить все более теряющие ликвидность госкомпании найдутся, то украинская казна пополнится примерно на 400 миллионов долларов. Официальная цель продажи — пополнение бюджета в условиях военного положения.

Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров торопит с новой приватизацией. По его словам, если госпредприятия сейчас не продать по заниженной стоимости, то уже через год они будут иметь ценность только как объекты недвижимости. А еще через год хорошо, если удастся продать хотя бы землю, на которой они стоят.

В списке предложенных для продажи есть и крупный производитель аммиака «Одесский припортовой завод», который до начала спецоперации оценивался в два миллиарда долларов. Огромный дисконт, с которым планируется выставить на торги этот объект, связан с высокими рисками для нового владельца. В случае положительного решения о продаже госпредприятий, на торги будут выставлены, в частности, производитель титана United Mining и «Запорожский титано-магниевый комбинат», производитель инсулина Indar и электрогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго».

За счёт продажи госкомпаний Украина может заработать более 400 миллионов долларов и еще 190 миллионов может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий

— заявил глава Фонда госимущества.

На самом деле, считают эксперты Bloomberg, цель приватизации не только и не столько в пополнении государственного бюджета. Передавая почти задаром госкомпании западным инвесторам, киевские власти рассчитывают, что новые собственники автоматически станут их союзниками. Боясь лишиться приобретенного имущества, крупные компании в США и Европе будут лоббировать интересы киевского режима, в том числе подталкивая свои правительства к продолжению оказания военно-финансовой помощи Украине.

Еще в 2021 году Верховная рада приняла закон, отменивший мораторий на продажу сельскохозяйственных земель западным компаниям. По данным экспертов, на данный момент как минимум три международных консорциума с участием американского капитала стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 миллионов гектаров, что составляет 28 процентов территории Украины.

По словам Умерова, пока что в правительстве спорят, стоит ли распродвать по дешевке остатки государственной собственности. Нет единого мнения по этому вопросу и в Верховной раде. Если законопроект о приватизации не будет принят, альтернативой ему станет переход к совместным предприятиям, считает глава Фонда госимущества.
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Использованы фотографии:
Сайт ОПЗ
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27 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:56
    +2
    Украина готовит распродажу оставшихся государственных предприятий по заниженным ценам
    С паршивой овцы, хоть шерсти клок успеть урвать... recourse Тем и кормятся. Где fool найти?
    1. стар
      стар Сегодня, 17:03
      0
      А на кой фиг покупателям этот высокорисковый актив, еще и дешевеющий со свистом?
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 17:40
        0
        Цитата: стар
        А на кой фиг покупателям этот высокорисковый актив, еще и дешевеющий со свистом?

        На эту авантюру подпишутся только те , кто правильно определит победителя и знает , что сможет с ним договориться . Поэтому , это еще один Украинский трюк, по втягиванию запада в прямой конфликт с РФ . Запад и так финансирует расходы Украины . hi
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:01
    +3
    Перед развалом страны отдать хоть за копейки ,тем более что все это потом потеряется в бюджете .И кто надо их потеряет ................
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:06
      +2
      Цитата: APASUS
      Перед развалом страны отдать хоть за копейки ,тем более что все это потом потеряется в бюджете .И кто надо их потеряет ................

      Наш завод потеряли за копейки.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:02
    +1
    17 миллионов гектаров
    Это вся Австрия+ вся Венгрия по территории. Хороший кусок ухватили. За такой они будут держаться.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:47
      +1
      Цитата: Болторез
      Это вся Австрия+ вся Венгрия по территории.

      Это столько же, сколько в Италии всего пахотных земель.
  4. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 16:03
    +3
    Торопятся успеть продать, потому как скоро или России отойдет, или запад заберет за долги, отдавать то их нечем. Да и как недвижимость они не очень кому нужны будут в состоянии Азовстали...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:59
      0
      Их и продают по цене битых кирпичей wassat.......
    2. стар
      стар Сегодня, 17:05
      -1
      Запад заберет это все за бесценок, так что долги потом отдавать все-равно придется
  5. monetam
    monetam Сегодня, 16:03
    +1
    Странные люди... Ну какой вот частник будет покупать активы в стране, которая ведет войну, и, у которой мощный энергодефицит ? Ну купит какой-нибудь -южнокореец этот Одесский портовый завод, а потом - бац, прилёт Гераней, и электричества там не то что не хватает, его нет вообще ! И так практически в отношении любого предприятия.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:56
      +1
      А потом придёт Россия. Россия может и не выдворит "честно" купившего бизнесмена, но ведь санкции, бизнесмену придётся уйти, а землю с собой не заберешь request
      Только верхний слой, если успеет вывезет
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:04
    +2
    В перечне - объекты юга, востока, центра Украины. Торопятся хоть что-то получить?
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:08
      +2
      Торопятся хоть что-то получить
      Вы не понимаете, идет контрнаступление и его никто не в силах сдержать, а земли - это так)
  7. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 16:06
    +3
    Они решили "спящюю" рыбу с привоза кому-то впарить?
    Ой вей, и хде они найдут таких лохов?
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    +2
    Таки и отдайте Китаю "Мотор Сич", ну т.е. по окраински - повторно продайте. Если инфа правильная в отношении земель, то заинтересованность полосатых вполне обоснована - воюют руками хероев за свои земли...или херои воюют за земли полосатых. 28% территории - это треть страны, с учетом гор и лесов Западенщины - в аккурат часть Левобережной окраины.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:11
      +2
      А китайцы прям такие лошары что Мотор Сич второй раз купят у шароварных ????
  9. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 16:15
    -5
    Это правильно. Государственная собственность - это медленный яд, поражающий страны. Жаль, у нас это произойдет позже или вообще не поймут.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:52
      0
      Это точно wassat
      А то ещё и коммунисты к власти придут.... И потравят буржуев laughing
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 17:25
      +2
      Цитата: Jonny_Su
      Это правильно. Государственная собственность - это медленный яд, поражающий страны. Жаль, у нас это произойдет позже или вообще не поймут.

      А в Англии нахваливают М.Тетчер - которая кучу всего национализировала....
      Видимо не в курсе про "медленный яд"....
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 17:57
      0
      Цитата: Jonny_Su
      Государственная собственность - это медленный яд,

      Россия пошла по верному пути . Контрольный пакет акций в критичных для экономики отраслях у государства , остальное АО . Продажа в частные руки запада пром предприятий , сыграла злую шутку с Казахстаном . Доход выгребает запад , а рабочие идут на разборки к правительству Казахстана . И вариантов у Такаева сейчас не много - Вернуть госконтроль над пром предприятиями ,уйти в отставку , залить стану кровью и получить майдан , униженно просить хозяев выполнить требования работников или пойти на сделку с западом и попасть в колониальную зависимость . hi
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:38
    +6
    Мужик стоит возле своего горящего дома и по дешевке предлагает телевизор, шкаф, диван и т.п. находящиеся там. laughing
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:49
    0
    . По его словам, если госпредприятия сейчас не продать по заниженной стоимости, то уже через год они будут иметь ценность только как объекты недвижимости. А еще через год хорошо, если удастся продать хотя бы землю, на которой они стоят.

    Логично good
    Да и 28% территории уже продано американцам.
    Ну и то что собираются остатки продать пока можно, говорит о том что они понимают что обречены
    1. стар
      стар Сегодня, 17:10
      +1
      28% территории, проданной американцам, это 52% всех пахотных земель Украины. На них они будут выращивать очень дешевое генномодифицированное зерно, чтобы потом выбросить его на Европейский рынок и разорить европейских фермеров. А потом они поднимут цены..
  12. Machete
    Machete Сегодня, 17:04
    0
    А смысл кому-то их покупать?
    После войны это всё отойдёт третьим странам.
  13. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:04
    +2
    Ну раз продают.... Может нам и продадут оставшуюся часть украины winked
    Мы ж всё равно в ту сторону собирались....
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 17:34
      0
      может и нам продадут
      . lol идея интересная, только русским точно продавать не будут, да и покупать наши не станут. Не в нашем менталитете это, отнимать - это да, это по нашему ) wassat. Наши олигархи только так умеют, больше никак. А жаль, идея то очень хорошая, столько жизней можно было бы сэкономить, то есть спасти, да и времени тоже кучу. А время, это между прочим один из ценнейших ресурсов для любой нации