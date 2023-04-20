Bloomberg: Украина готовит распродажу оставшихся государственных предприятий по заниженным ценам

За счёт продажи госкомпаний Украина может заработать более 400 миллионов долларов и еще 190 миллионов может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий

Киевские власти рассматривают возможность пустить с молотка оставшиеся в собственности государства наиболее крупные предприятия, сообщает агентство Bloomberg. В случае, если желающие купить все более теряющие ликвидность госкомпании найдутся, то украинская казна пополнится примерно на 400 миллионов долларов. Официальная цель продажи — пополнение бюджета в условиях военного положения.Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров торопит с новой приватизацией. По его словам, если госпредприятия сейчас не продать по заниженной стоимости, то уже через год они будут иметь ценность только как объекты недвижимости. А еще через год хорошо, если удастся продать хотя бы землю, на которой они стоят.В списке предложенных для продажи есть и крупный производитель аммиака «Одесский припортовой завод», который до начала спецоперации оценивался в два миллиарда долларов. Огромный дисконт, с которым планируется выставить на торги этот объект, связан с высокими рисками для нового владельца. В случае положительного решения о продаже госпредприятий, на торги будут выставлены, в частности, производитель титана United Mining и «Запорожский титано-магниевый комбинат», производитель инсулина Indar и электрогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго».— заявил глава Фонда госимущества.На самом деле, считают эксперты Bloomberg, цель приватизации не только и не столько в пополнении государственного бюджета. Передавая почти задаром госкомпании западным инвесторам, киевские власти рассчитывают, что новые собственники автоматически станут их союзниками. Боясь лишиться приобретенного имущества, крупные компании в США и Европе будут лоббировать интересы киевского режима, в том числе подталкивая свои правительства к продолжению оказания военно-финансовой помощи Украине.Еще в 2021 году Верховная рада приняла закон, отменивший мораторий на продажу сельскохозяйственных земель западным компаниям. По данным экспертов, на данный момент как минимум три международных консорциума с участием американского капитала стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 миллионов гектаров, что составляет 28 процентов территории Украины.По словам Умерова, пока что в правительстве спорят, стоит ли распродвать по дешевке остатки государственной собственности. Нет единого мнения по этому вопросу и в Верховной раде. Если законопроект о приватизации не будет принят, альтернативой ему станет переход к совместным предприятиям, считает глава Фонда госимущества.