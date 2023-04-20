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Генсек НАТО после встречи с президентом Украины назвал цель июльского саммита альянса в Вильнюсе

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Генсек НАТО после встречи с президентом Украины назвал цель июльского саммита альянса в Вильнюсе

На саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе, будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.


Сегодня стало известно, что Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Визит генсека НАТО не афишировался, поэтому стал неожиданностью для прессы. Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним ряд ключевых вопросов по текущей военно-политической ситуации и перспективам присоединения страны к альянсу.

Как отметил по итогам встречи Столтенберг, он прекрасно понимает, что Зеленский поднимет тему членства Украины в НАТО. Но в настоящее время главной целью является обеспечение условий для «победы» киевского режима, поскольку только в этом случае можно будет затем обговаривать возможность вступления страны в Североатлантический альянс.

Столтенберг также добавил, что Украина обладает законным правом на вступление в Североатлантический альянс. Однако это – лишь дежурные фразы генсека НАТО, которые он повторяет месяц за месяцем. В действительности, и это не раз заявляли высокопоставленные западные политики, о членстве Украины в альянсе пока речь не идет.

В Кремле, тем временем, назвали недопущение членства Украины в НАТО одной из важных целей специальной военной операции. Россия давно предупреждала западные страны о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток, поскольку эти шаги угрожают национальной безопасности и стратегическим интересам российского государства.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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34 комментария
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 16:10
    +4
    Город Киев ничего не беспокоит. Туда ездят все кто захотят и когда захотят.
    Видимо, нам это совсем не мешает вести эту странную войну.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:14
      +2
      Действительно - шабаши свои они там устраивают как будто нет никакой СВО и точно к ним ничего не прилетит....
      То ли пофигу, то ли реально знают что не прилетит..
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:17
        +4
        Генсек НАТО после встречи с президентом Украины назвал цель июльского саммита альянса в Вильнюсе
        что то у гомосека нато вид расстроенный.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:22
          0
          Да прям вот давайте переживать почему "единорожки" в печали...
        2. oleg-nekrasov-19
          oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:45
          +1
          Спутник сбили , вот ему и обидно , теперь вроде и хочется дать самолеты кокаиновому маршалу ..а вроде и колется
        3. carpenter
          carpenter Сегодня, 17:04
          +1
          Цитата: Аэродромный
          что то у гомосека нато вид расстроенный.

          Столько "бабла" вложили" в наркомана его киевский режим,а всё в пустую.
          Не уж то, Столтенберг по своему желанию к Зеле приехал, конечно ему самому хвост накрутили, а теперь он крутит хвост клоуну. В Вильнюсе отчет придется держать Йенсу, а не Зеле.
    2. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 16:24
      0
      Не могу исключить, что есть закрытая договоренность, мы не бомбим Киев (подстанции не в счет), они не взрывают в Москве. Возможно, если это так, это меньшее из зол, если все пустить на самотёк, эскалация дойдёт до химии, биологии и ТЯО.
    3. cast iron
      cast iron Сегодня, 16:34
      +3
      А это не война. Это военная специальная операция буржуазно-демократического капиталистического правительства России. Отсюда и вытекают все "странности".
    4. evgenii67
      evgenii67 Сегодня, 16:53
      -1
      Цитата: barclay
      Город Киев ничего не беспокоит. Туда ездят все кто захотят и когда захотят.
      Видимо, нам это совсем не мешает вести эту странную войну.

      Вот такая СВОйна. Лидеры двух воюющих между собой стран разъезжают по фронту и тишина. Наверное секретность ого-го какая.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:11
    +1
    Чтобы рассуждать о гарантиях нужно знать где и когда Россия остановится, а этого никто не знает.
    1. iran
      iran Сегодня, 16:24
      -2
      Цитата: Uprun
      Чтобы рассуждать о гарантиях нужно знать где и когда Россия остановится, а этого никто не знает.


      Спасибо, не надо повторять с фокусами недопущения расширения НАТО. Теперь нато у всего балтийского моря. Вторую "быструю и победоносную" войну Россия попросту не выдержит.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:37
        0
        Цитата: iran
        Теперь нато у всего балтийского моря.

        А до этого оно где было?
        Цитата: iran
        Вторую "быструю и победоносную" войну Россия попросту не выдержит.

        По этому Вы пользуетесь ВиПиэНом...
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 17:02
          +2
          Цитата: svp67
          ... Вы пользуетесь ВиПиэНом...

          Хорошо быть модератором... хотя то, что парнишка "не местный", понятно даже мне, рядовому юзеру laughing
      2. Клон
        Клон Сегодня, 17:51
        0
        Цитата: iran
        Вторую "быструю и победоносную" войну Россия попросту не выдержит.

        А что, уже возникло желание проверить? Ну-ну, а проверялка не треснет?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:36
      0
      И поэтому НАТО делает ,что считает нужным для себя.У нас самих то цели и задачи поприумолкли.Один ДАМ шашкой размахивает
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: Uprun
      Чтобы рассуждать о гарантиях нужно знать где и когда Россия остановится

      Ну так далеко пока ни кто не смотрит, им теперь важнее где пройдет та линия, на которой остановиться украинский "контрнаступ"
  3. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:13
    +2
    Хватит уже разговоры разговаривать! Давно пора врезать так, чтобы в очередь стояли с покаяниями. Сколько можно терпеть унижения? На Олимпиаде Флаг запретили, гимн запретили, музыку, культуру, литературу, даже котов сибирских запретили! Верно кто-то сказал - каждый раз, когда русская армия начинает движение на Запад, ряды ее союзников множатся с каждым часом и метром. Одурели там в даниях с лгбт разными во главе. Только так, только дубиной!!! .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:15
      0
      в ГенШтаб РФ попеняйте - чой то они там тормозят с ударами....
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 16:37
      -1
      Прочитал. "недопущение членства Украины в НАТО одной из важных целей специальной военной операции" А ведь и вправду не допускаем. Только достигаем этого через перенапряжение сил России и ценой жизни военных, и конца этому не видно. Только военной помощи сейчас Украина получает побольше чем любая другая страна НАТО и из Киева сделали проходной двор. Уже практически все западные деятели совершили модный теперь церемониал целования Зеленского в небритую щеку. Хочу спросить, а нам то что полезного от такого невступления. Двоемыслие Путина сказывается. С одной стороны объявляет денацификацию и демилитаризацию, а с другой стороны говорит, что РФ совсем не стремится заменить существующий режим на Украине. В результате этого Украина сейчас имеет первоклассную армию, у которой военные аналитики призывают поучиться. Вот и получился теперешний бег на месте.
  4. Zorro21
    Zorro21 Сегодня, 16:13
    +1
    Генсек НАТО назвал цель
    Действительно Вильнюс со сборищем русофобов и неонацистов для России вполне достойная цель и для калибров, и для искандеров.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:17
    0
    Подбили бабки и поделили проценты. Зелибоба озвучил свои хотелки ,Столтенберг предупредил ,что бы много не просил.
    Ну собственно все !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:27
      0
      Шароварным 150 млрд. евро отвалили!!! Тут я даже не знаю что они смогут купить теперь (если не уворуют деньги).
      ИМХО, на такие средства и Звизду Смерти прикупить можно.
  6. iran
    iran Сегодня, 16:26
    0
    Украину точно не пустят в НАТО по крайней мере то тех пор, пока в России не установится подобная проамериканская власть. А до этого времени Украину сделают боевым псом США как Израиль, периодически спуская с поводка в нужные моменты.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:43
    0
    Пора уже и бомбить Киев: любой визитер от Генерального Секретаря ООН, до НАТО должен знать простую истину:"...Туда пойдешь , назад не вернешься..."
  8. Юра
    Юра Сегодня, 16:45
    -2
    На саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе, будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины.
    Главная гарантия безопасности Украины - полная безоговорочная капитуляция и никаких гарантий безопасности для Украины от Запада и США, которые являются для оной гарантированной угрозой её существованию.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:46
    -3
    В Кремле, тем временем, назвали недопущение членства Украины в НАТО одной из важных целей специальной военной операции.

    Если войска РФ не будут стоять по трассе Киев - Одесса на всем её протяжении - никакие озабоченные импотенты из МИДа РФ не смогут предотвратить вход войск США и НАТО на Украину.

    Если кремлёвские согласятся на временную заморозку войны по текущей ЛБС - в Одессе, Николаеве и столице субъекта РФ Херсоне 100 % появятся базы ВМФ США, а в Харькове, Сумах и Чернигове - ракеты США.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:55
      +1
      Весной-летом будут обоюдные интенсивные попытки достичь ощутимой победы на земле. По итогам, будет формироваться то или иное решение.

      Чтобы по трассе Одесса-Киев, надо закрутить гайки по стране очень сильно. До уровня все для фронта, все для победы, с переводом кадров из офисов на мобилизационно развернутый/конвертируемый завод. Прямо добровольно, не очень выходит. Принудительно, нежелательно, например в Москве (и почти по всей стране) выборы в этом году.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:07
        0
        Выборы?Вот за это бы я волновался,так как фронт"встал',и пока непонятно,что будет дальше.Сдадим позиции,или останемся на прежних,власть выборы проиграет)))))..Конечно же нет,нарисуют,поднимут в СМИ градус урапатриотизма..
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 17:28
          +1
          Выборы это точка социального напряжения. Если условно выйдут 3,5 человека, их буднично упакуют и все-все забудут. Если же закрутить гайки принудительно, то на фоне выборов можно получить и такое.


          Если "проиграет" - то как раз риски в разы меньше, чем вводить военную экономику, ежемесячные массовые донаборы, развертывать мобилизационную базу подготовки л/с и промку, перепрофилируя предприятия. Ибо насчет "проиграет" - можно гибко объяснить, что коварный план запада полностью провалился, результат устраивает, все цели выполнены и вообще, долларовая экономика рухнет через год, а США развалятся и тут мы от Владивостока до Лиссабона wink . Аналогично объяснить человеку, у которого резко ухудшилось качество жизни (а это неизбежно, при переезде на военную экономику) - что стало только лучше, не выйдет.

          Насчет встал фронт. Сейчас по объективным причинам крупная операция невозможна.

          Не вывезти ни сроки по рубежам, ни снабжение сколько нить серьезной группы. Утонет все это, тогда как обороняющиеся - используя дороги твердым покрытием имеют возможность концентрировать резерв и арту на участке наступления с понятным результатом.

          Хоть немного просушит, хоть недельки две сухой погоды и уже будут серьезные попытки сдвинуть. Силы есть по обе стороны и ставки на операции весны-лета высоки.
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 17:50
        0
        Тогда мы все в РФ должны приготовиться к базам ВМС США в Одессе, Николаеве и столице субъекта РФ Херсоне, к военным базам и ракетам США в Чернигове, Сумах, Харькове в 500 километрах от Москвы.

        Бумажными нотами и глубокими озабоченностями МИДа России это точно никак невозможно предотвратить.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 16:50
    -3
    Отсосала? Ну, а теперь раздвинь булки! С потаскухами только так и разговаривают. Терпи дальше, руина.!
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:39
    0
    На саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе, будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины.

    А вот это ещё совсем неизвестно какие гарантии будут обсуждаться. И будут ли вообще.
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:44
    0
    Йенс Столтенберг

    Унылый какой-то. Похож на Пьеро из сказки про Буратино.
  13. Клон
    Клон Сегодня, 17:53
    0
    Ндааа... Столтенбергу служить осталось чуток, а тут плюха за плюхой от русских...как тут в минор не впасть. laughing