Генсек НАТО после встречи с президентом Украины назвал цель июльского саммита альянса в Вильнюсе

На саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе, будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Сегодня стало известно, что Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Визит генсека НАТО не афишировался, поэтому стал неожиданностью для прессы. Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним ряд ключевых вопросов по текущей военно-политической ситуации и перспективам присоединения страны к альянсу.Как отметил по итогам встречи Столтенберг, он прекрасно понимает, что Зеленский поднимет тему членства Украины в НАТО. Но в настоящее время главной целью является обеспечение условий для «победы» киевского режима, поскольку только в этом случае можно будет затем обговаривать возможность вступления страны в Североатлантический альянс.Столтенберг также добавил, что Украина обладает законным правом на вступление в Североатлантический альянс. Однако это – лишь дежурные фразы генсека НАТО, которые он повторяет месяц за месяцем. В действительности, и это не раз заявляли высокопоставленные западные политики, о членстве Украины в альянсе пока речь не идет.В Кремле, тем временем, назвали недопущение членства Украины в НАТО одной из важных целей специальной военной операции. Россия давно предупреждала западные страны о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток, поскольку эти шаги угрожают национальной безопасности и стратегическим интересам российского государства.