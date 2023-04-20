Участники протестов во Франции захватили здание биржи Euronext в Париже

Работники железных дорог и активисты профсоюзов, принимающие участие в массовых протестах против проводимой французскими властями пенсионной реформы, захватили здание биржи Euronext в Париже.Сообщается, что более сотни протестующих ворвались в расположенное в деловом квартале Парижа здание и растянули плакаты с призывами против проведения пенсионной реформы, а также жгли файеры и скандировали: "Макрона в отставку!".В организации протестов активное участие приняло французское профсоюзное движение "Всеобщая конфедерация труда". Одновременно с акциями протеста, охватившими всю страну, во Франции объявлена общенациональная забастовка железнодорожников, из-за чего частично нарушено движение транспорта.Ранее сообщалось, что участники массовых протестов во Франции в административное здание компании, занимающейся производством предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) и в здание одной из крупнейших международных инвестиционных компаний Black Rock в Париже.Реформа, которую пытается продвинуть французское правительство, предусматривает повышение пенсионного возраста, а также отмену так называемых специальных режимов для ряда признанных особо трудными профессий.Несмотря на охватившие страну массовые протесты, в Конституционном совете Франции была одобрена ключевая статья вызвавшего противоречия закона, а президент Эммануэль Макрон его подписал.