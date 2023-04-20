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Участники протестов во Франции захватили здание биржи Euronext в Париже

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Участники протестов во Франции захватили здание биржи Euronext в Париже

Работники железных дорог и активисты профсоюзов, принимающие участие в массовых протестах против проводимой французскими властями пенсионной реформы, захватили здание биржи Euronext в Париже.


Сообщается, что более сотни протестующих ворвались в расположенное в деловом квартале Парижа здание и растянули плакаты с призывами против проведения пенсионной реформы, а также жгли файеры и скандировали: "Макрона в отставку!".

В организации протестов активное участие приняло французское профсоюзное движение "Всеобщая конфедерация труда". Одновременно с акциями протеста, охватившими всю страну, во Франции объявлена общенациональная забастовка железнодорожников, из-за чего частично нарушено движение транспорта.



Ранее сообщалось, что участники массовых протестов во Франции в административное здание компании, занимающейся производством предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) и в здание одной из крупнейших международных инвестиционных компаний Black Rock в Париже.

Реформа, которую пытается продвинуть французское правительство, предусматривает повышение пенсионного возраста, а также отмену так называемых специальных режимов для ряда признанных особо трудными профессий.

Несмотря на охватившие страну массовые протесты, в Конституционном совете Франции была одобрена ключевая статья вызвавшего противоречия закона, а президент Эммануэль Макрон его подписал.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Toufik-de-Planoise
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11 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Вчера, 22:19
    +2
    Кажется, они там что-то рассказывали, что после подобного можно применять войска и стрелять боевыми? Ну по крайней мере в отношении Донбасса они считали, что можно))) Правда там что-то другое было про Киев... Да и про разных онижедетей...
    Так, пагадите...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 22:34
      +4
      Если перейдут на боевые патроны,Франция рухнет.Макорон показывает какая на самом деле вертикаль власти.Лозунгами этот майдан уже не остановить.Войска ни в коем случае применять нельзя ,свои же сожрут.Честно говоря допринималась Франция своих из бывших колоний.А так прикольно,развлекуха полная ,все прелести жизни в одном флаконе.Когда ещё можно полицейскому морду набить в честном поединке.Смотрим и не вмешиваемся, французы оказывается весёлые ребята.Победа толпы в Франции может запустить в ЕС центробежный процесс.
      1. Ярослав Тэккель
        Ярослав Тэккель Вчера, 23:12
        -1
        Цитата: tralflot1832
        Честно говоря допринималась Франция своих из бывших колоний.


        При чем тут колонии? Большинство протестующих - коренные белые французы. У них это традиция с тех времен, когда негров ещё на ярмарках показывали.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 00:26
        0
        Цитата: tralflot1832
        Если перейдут на боевые патроны,Франция рухнет.

        Да это не вопрос, если например Израиль с теперешними их манифестациями с сотнями тысяч - перейдет на боевые, что-то другое будет? Это ежу было понятно всегда. Я к тому, что уже когда оправдывали АТО было ясно, что планомерно устраивают бойню там. Именно вот эти, которые во Франции по той же причине разгонять захватывающих здания не будут. если совсем не заболели на голову
    2. Комментарий был удален.
  2. михаилл
    михаилл Вчера, 22:31
    +1
    Вперёд, Отчизны сыны вы,
    Час славы вашей настал!
    Против нас вновь тирания
    Водрузила кровавый штандарт.
    Слышишь ты в наших полях
    Зло воет вражий солдат?
    Он идёт чтоб сын твой и брат
    На твоих был растерзан глазах!

    К оружию, друзья
    Вставайте все в строй,
    Пора, пора!
    Крови гнилой
    Омыть наши поля

    Что алчет орда этих спрутов,
    Изменников и королей?
    Для кого уготованы путы
    Плели что они столько дней?
    Для нас французы, для кого
    Каким сомнениям тут быть?
    Нас опять поработить
    Проклятое служит ярмо!

    Как так! иностранцев когорты
    Приговор несут нашим судам!
    Как так! Беспощадные орды
    Прочат смерть нашим сынам!
    О Бог! Скованные как рабы мы
    Пойдём опять под ярмо
    Станет снова старый деспот
    Хозяином нашей судьбы.

    Дрожите, тираны, их слуги
    Отбросы разных слоёв
    Дрожите! все злые потуги
    По заслугам получат своё!
    Мы все - солдаты в битве с вами
    Один падёт придёт другой
    Рождённый нашей землёй
    И с жаждой биться с врагами.

    Французы, вы в битвах усердны
    Вам не знать ли пощады к врагам
    Так будьте милосердны
    К против воли пришедшим к нам!
    Но не к тиранам кровожадным
    Но не к сообщникам Буйе
    Этой хищных стае зверей
    Беспощадным и плотоядным!

    Любовь святая к Отчизне
    Веди нас, поддерживай нас
    Свобода - тебе наши жизни
    Сражайся в наших рядах!
    Пока победы нашей знамя
    Над головами не взойдёт
    Противник твой грозный падёт
    Триумфом твоим, нашей славой!

    Мы тогда выйдем на сцену
    Когда наш настанет черед
    Наши предки нам будут примером
    По их следу идти будем вслед
    Мы не хотели б пережить их
    Сколь за дело начатое ими
    Делами славными своими
    Жизнь отдать иль отомстить!
  3. axe1stoyn
    axe1stoyn Вчера, 22:31
    +1
    Наверное поэтому а макароне ничего и не слышно в последние недели)
  4. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 22:33
    0
    Сообщается, что более сотни протестующих ворвались в расположенное в деловом квартале Парижа

    Всего лишь сотни, а в Париже проживают более 2 миллионов человек. Это много, или как ?
  5. HAM
    HAM Вчера, 22:34
    0
    Очень похоже на 6 января в одном "демократическом государстве",осталось дождаться первой жертвы и тогда "демократическая" машина заработает как положено...
    фотографов и операторов больше бунтовщиков.......сажать будут потом.
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 22:38
    0
    В Канаде ещё хуже в случае протестов блокируют банковские счета и делай что хочешь. Обычно во время стачки профсоюз с отчислений платит зарплаты, а так как сейчас всё по безналу практически везде, то фактически законом они могут влиять на профсоюзы.
  7. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 23:10
    0
    Куда смотрит Францгвардия? Стаканчиков боится?
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Вчера, 23:33
    0
    вот
    мне тоже сегодня с биржи звонили
    правда с нашей
    работу предлагали
    пришлось отказаться
    денег нету negative