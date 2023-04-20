Американская пресса: страны G7 могут почти полностью запретить экспорт в Россию

США и их союзники в украинском кризисе могут ввести почти полный запрет на осуществление экспорта в Россию. В настоящее время эта идея обсуждается накануне встречи лидеров "Большой семерки", которая должна пройти в мае в Японии.По данным американского информационного агентства Bloomberg, авторы этой инициативы предлагают совершить переход к более жесткому санкционному режиму, в рамках которого по умолчанию будет запрещен ввоз товаров в Россию. Также предполагается сформировать списки исключений. Издание, однако, уточняет, что это предложение находится на стадии обсуждения и в него могут быть внесены изменения.В случае, если лидеры стран "Большой семерки" на саммите поддержат предложенную инициативу, участники ужесточенного режима санкций определят список товаров, которые будут разрешены для экспорта в Россию. Предположительно, в список разрешенных товаров попадет сельскохозяйственная продукция и медикаменты.Несмотря на значительное усиление западного санкционного давления на Россию, при котором количество рестрикций достигло десятков тысяч пунктов, в США и Евросоюзе признают, что негативный эффект от санкций оказался несущественным для российской экономики.Между тем, в руководстве Евросоюза существуют разногласия относительно целесообразности введения новых антироссийских санкций, которые привели к повышению цен на топливо и электроэнергию на Западе.