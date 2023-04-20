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Американская пресса: страны G7 могут почти полностью запретить экспорт в Россию

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Американская пресса: страны G7 могут почти полностью запретить экспорт в Россию

США и их союзники в украинском кризисе могут ввести почти полный запрет на осуществление экспорта в Россию. В настоящее время эта идея обсуждается накануне встречи лидеров "Большой семерки", которая должна пройти в мае в Японии.


По данным американского информационного агентства Bloomberg, авторы этой инициативы предлагают совершить переход к более жесткому санкционному режиму, в рамках которого по умолчанию будет запрещен ввоз товаров в Россию. Также предполагается сформировать списки исключений. Издание, однако, уточняет, что это предложение находится на стадии обсуждения и в него могут быть внесены изменения.

В случае, если лидеры стран "Большой семерки" на саммите поддержат предложенную инициативу, участники ужесточенного режима санкций определят список товаров, которые будут разрешены для экспорта в Россию. Предположительно, в список разрешенных товаров попадет сельскохозяйственная продукция и медикаменты.

Несмотря на значительное усиление западного санкционного давления на Россию, при котором количество рестрикций достигло десятков тысяч пунктов, в США и Евросоюзе признают, что негативный эффект от санкций оказался несущественным для российской экономики.

Между тем, в руководстве Евросоюза существуют разногласия относительно целесообразности введения новых антироссийских санкций, которые привели к повышению цен на топливо и электроэнергию на Западе.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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24 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 20:11
    +8
    А когда мы прекратим поставлять на фашистский Запад ресурсы? Например, золото, Палладий, платину и т.д.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:17
      +2
      Видимо когда рак на горе свистнет sad ничего хорошего ждать не стоит, как бы нам не свистели из ТВ.....
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 20:26
      +5
      Цитата: Бородач
      А когда мы прекратим поставлять на фашистский Запад ресурсы? Например, золото, Палладий, платину и т.д.

      А ещё лес и производные, стальной и другой прокаты, уголь да и много чего идёт туда. Да и Штаты до сих пор наверняка всё нужное получают, а почему ?!
      Закрыть на пару месяцев, для пробы весь экспорт !
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:43
        +3
        Боюсь, либерасты в правительстве это не одобрят.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 21:09
        +3
        Цитата: Starover_Z
        Цитата: Бородач
        А когда мы прекратим поставлять на фашистский Запад ресурсы? Например, золото, Палладий, платину и т.д.

        А ещё лес и производные, стальной и другой прокаты, уголь да и много чего идёт туда. Да и Штаты до сих пор наверняка всё нужное получают, а почему ?!
        Закрыть на пару месяцев, для пробы весь экспорт !

        Вам не понравиться...
        Бюджет РФ на 62% состоит из таможенных платежей.Из них примерно 70% - экспортные пошлины.
        Поэтому любое полное прекращение экспорта уменьшит бюджет как минимум напополам....
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:19
      0
      Думаю, когда с Запада в Россию перестанут течь плюшки, тогда и из России их поток прекратится. А пока идёт взаимный обмен сладкими булочками. Мы им то, они нам сё.
      Да я, впрочем, уверен, что ничего они нам особо важного не перекроют (вон, даже компьютерные комплектующие поставляются открыто). Поэтому и мы не перекроем.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:20
      0
      Чего тут панические настроения разводим.Газ им США почти весь отрезали.Золото ,нефть они сами себе запретили у нас покупать.На остальное ввели запретительные пошлины.Так будут покупать у Мойши Ивановича с наценкой,а он такой берёт всем и рублями тоже laughing
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:12
    +2
    США и их союзники в украинском кризисе могут ввести почти полный запрет на осуществление экспорта в Россию.

    Почти! Так понимаю.... место для маневра оставляют....
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:16
    0
    запретят, не запретят - какая нафик разница? ))) мы же разрешили параллельный импорт санкционных товаров - и он уже начал набирать обороты, все будет как и прежде для нас, ну подоражает все немного в разы - а так как было, как есть сейчас и так будет ))
  4. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 20:16
    +3
    В ответ НАДО, а не "можно" выйти из ВТО!!!Хоть и надо бы не в ответ..))
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:18
    +2
    Будем ждать, когда "негативные последствия" для экономики Запада превысят желание угодить хозяину.
  6. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 20:24
    +2
    вот Китай карманы набьёт...
    Текст Вашего комментария слишком полезный и по мнению администрации сайта не несёт короткой информации.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:24
    -1
    Американская пресса: страны G7 могут почти полностью запретить экспорт в Россию
    . Да ладно, они и сами своим запрещают, запрещают, да все никак... а все остальные, которых много, много больше, плевать хотели на их запреты!
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:30
    +2
    Цитата: Бородач
    А когда мы прекратим поставлять на фашистский Запад ресурсы? Например, золото, Палладий, платину и т.д.

    Когда научимся жить самостоятельно
    Например, с той же фармакологией, упомянутой в статье - зайдите на профильные ресурсы, ознакомьтесь с состоянием дел, что мы принимаем, откуда берем, что делаем сами, и что закупаем
    1. Aken
      Aken Сегодня, 20:44
      +1
      Кому-то Набиуллина разрешила вкладывать деньги в отечественную фармакологию?
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:51
      +3
      Вчера спину потянул, купил мазь - регистрация Латвия, производитель Эстония. Где нам, сиволапым, яд гадюки взять...? laughing
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:31
    0
    Несмотря на значительное усиление западного санкционного давления на Россию, при котором количество рестрикций достигло десятков тысяч пунктов, в США и Евросоюзе признают, что негативный эффект от санкций оказался несущественным для российской экономики.

    Полёт нормальный. Просто Back in the U.S.S.R.
  10. Касатик
    Касатик Сегодня, 20:39
    +4
    Надо нарастить поставки энергоносителей и всего, в чем нуждаются партнеры. Срочно и в разы! 14 месяцев идет СВО, а по трубе через 404 ни одна пуля не попала! Даже пистолетная! Хотя труба не маленькая вроде...
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 21:02
      -1
      Ну так за счет этого и финансируется сво. Наверно . Деньги в бюджет за счет чего пополнять?
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:40
    +1
    laughing Эту банду погубит раздутое самомнение.
    1. Stoler
      Stoler Сегодня, 21:17
      +1
      нет дружок ты наш стеснительный. другие слова были fellow
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:40
    -1
    В палате номер 6 (G7) наверно не в курсе ,что почти весь их экспорт производится а КНР. lol
  13. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:53
    +1
    То есть еще сильнее ударить по своей экономике? США не запретит, да и запрещать то нечего, а вот ЕС еще есть что добивать. Вон шведы запретили поставку водки в Россию.
  14. zloybond
    zloybond Сегодня, 21:13
    +2
    Но! "Мы не такие"! Мы все равно не смотря ни на что, вопреки всему будем продолжать гнать им стратегические товары: нефть, газ, металлы, уран и т.д.... И национализацию мы не будем проводить их собственности - мы не такие! У нас их агенты влияния вон как стараются.