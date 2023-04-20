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Минобороны: В районе Артемовска потери противника за сутки составили почти 500 украинских боевиков и наемников

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Минобороны: В районе Артемовска потери противника за сутки составили почти 500 украинских боевиков и наемников

Киевское командование продолжает сгонять резервы в район Артемовска, где с каждым днем фиксируются новые антирекорды по количеству убитых и раненых боевиков ВСУ. Минобороны РФ сообщает в сегодняшней сводке, что за минувшие сутки в столкновении с бойцами «Вагнера» и десантниками «Южной» группировки украинская армия на Донецком направлении потеряла почти 500 военнослужащих, включая иностранных наемников.

Всего в рамках наступления на этом участке фронта ВКС РФ с целью поддержки штурмовых действий «музыкантов» совершили десять боевых вылетов оперативно-тактической и армейской авиации. В общей сложности выполнены 64 огневые задачи, в результате уничтожены: три танка и пять БМП, РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», а также десять единиц легкобронированной техники. Западнее Донецка в районе села Водяное накрыт склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Еще два украинских танка и две БМП подбили артиллеристы группировки войск «Центр», действующие на Красно-Лиманском участке фронта. Для огневого поражения неприятеля использовались в том числе тяжелые огнеметные системы. В результате огневого поражения ликвидировано до 60 боевиков ВСУ.

На Купянском направлении российская авиация и артиллерия наносили огневое поражение по позициям и местам дислокации украинских войск в районе нескольких населенных пунктов ЛНР, уничтожив до 50 боевиков и четыре бронемашины. В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области, а также вблизи с селом Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Силами еще двух ДРГ противник попытался прощупать нашу оборону в районе села Павловка под Угледаром и села Малиновка восточнее Гуляйполя в Запорожской области. Оба отряды были обнаружены и уничтожены, потери неприятеля составили до тридцати человек.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 15 украинских боевиков, два бронированных автомобиля, гаубица М777 и два орудия «Мста-Б».

Судя по сводке Минобороны, за минувшие сутки наши зенитчики остались практически «без работы»: средствами ПВО было перехвачено и сбито три украинских беспилотника.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:53
    +3
    Это с учетом двух колонн с техникой 24-й и 93-й механизированных бригад, а также подразделений территориальной обороны, накрытых сегодня рано утром артиллерией ВС РФ на трассе О-0506. Спешили на помощь , но немного не доехали.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:56
      -10
      Точно 500? А может- 501? Надо тщательнее считать, может и 510 оказаться.. Помнится на "баржах" столько укровских спецназовцев погибло, что просто ужас...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:07
        +3
        Точно 500? А может- 501? Надо тщательнее считать, может и 510 оказаться.

        А может 100500 ? Вот интересно как вообще ведутся подсчёт потерь противника если даже сам противник не в курсе. Там наверняка после применения артиллерии и ВКС месиво грязи с плотью человека. А сколько от страха разбежалось по оврагам и посадкам.
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 17:21
          +4
          О! Мне за 1 секунду аж 9 "минусов" прилетело. Как такое возможно? Хотя... Помните лозунг? "Россия- страна возможностей".... wink
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:29
          +1
          Я думаю подсчитывают при видеофиксации с бпла (если после прилета никто не побежал прятаться, значит все 200) и по трупам на захваченных позициях. Если приходила эвакуационная команда, значит к слову убитыми надо добавить - и ранеными. Поэтому и формулировка - до, или - свыше.
          В общем я бы с подсчётом не заморачивался wassat
      2. Tenebrosi
        Tenebrosi Сегодня, 17:22
        +4
        Их было 499 , но одного на две части разнесло. Поэтому 500
      3. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:48
        0
        Цитата: Monster_Fat
        Помнится на "баржах" столько укровских спецназовцев погибло, что просто ужас...

        да, с баржами не хорошо как то вышло.....
  2. Комментарий был удален.
  3. evgenii67
    evgenii67 Сегодня, 17:00
    +5
    Потери жёсткие причём только в Артёмовске. Вот слова Пригожина:

    " Пригожин объяснил, сколько снарядов требуется ЧВК «Вагнер» в Артемовске

    Он в цифрах описал, как недостаток снарядов сказывается на потерях личного состава:

    «Берем очень условно снаряды свыше 120 мм калибра. Например, вокруг Артемовска 80 тысяч украинских солдат, из них 30 тысяч стоят непосредственно в окопах вокруг, которых, собственно говоря, и надо уничтожить.

    На 30 тысяч украинских солдат необходимо 6 тысяч снарядов. Если есть 6 тысяч снарядов в день, то, например, наши санитарные потери составят: 20 человек в сутки безвозвратными и 40 человек в сутки раненными – «трехсотыми», а потери противника составят около 500 человек. Если снарядов в два раза меньше, то наши потери, очень ориентировочно, составят 120 человек в день, раненными – 240 человек в день, а потери противника составят около 300 человек в день».

    Также Пригожин еще раз подтвердил, что Минобороны РФ прикрывает фланги ЧВК «Вагнер» в Артемовске"

    ТГ Осташко! Важное
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:02
    0
    Терминология режет ухо. "Украинские боевики" - это кто? Регулярная армия, которая уже год упорно сражается против армии России? Вся концепция пропаганды РФ нуждается в переосмыслении. И не только пропаганды. Одно только амёбообразное "СВО" чего стоит. Чётко нужно формулировать свои цели, чтобы мотивировать народ на жертвы. И чётко называть противника, которого нужно массово убивать. А то их ещё "националистами" по тв называют, тогда как по сути они - глобалисты в худшем значении этого слова.
    1. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 17:12
      +2
      Не устали?
      Нам в сортах гуана разбираться не пристало.
      Эх яблочко, да с листами,
      будем рыбу кормить глобалистами.
      террористами и нацистами.
      Эх давить умно руками чистыми
    2. grigor727
      grigor727 Сегодня, 17:21
      +2
      Мне тоже интересна терминология - боевики. Это что наша армия с какими то боевиками справится не может? Или всё таки надо называть вещи своими именами? Не является ли данное выражение дискредитацией нашей армии?
      1. Pablo Blade
        Pablo Blade Сегодня, 17:33
        +1
        Воевали же и с нацистами и с фашистами и с белофиннами. Как хотим так и называем. Вы в свою очередь тоже нас орками и мокшой обзываете
      2. Roman_VH
        Roman_VH Сегодня, 17:36
        +1
        Да сколько же вас.
        ДолбИте бетонный столб, дятлы.
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:37
        +1
        В МО РФ используют термин Вооружённые Силы Украины. Остальные могут называть как хотят, поскольку законодательством не запрещено
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:02
    +1
    Допустим, что ВФУ+мобрезерв=1 млн.
    По 500/сутки: 1 000 000/500= 2 000 суток.
    Нужно! По 5 000/сутки.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:06
      0
      Я тоже руками и ногами за использование тактического ядерного оружия. Или вы о чём?
  6. monetam
    monetam Сегодня, 17:07
    +2
    Пригожинская мясорубка продолжает работать. и тем сложнее Залужному сохранять нетронутыми те резервы, которые он собрал для наступления.
  7. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 17:18
    +3
    Как то все слишком красиво в сводках МО .
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:39
      +1
      Красивее только в сми. А в МО сухие сводки
  8. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 17:36
    +2
    Чем меньше мы наступаем , тем больше цифры потерь врага в докладах конашенкова.