Киевское командование продолжает сгонять резервы в район Артемовска, где с каждым днем фиксируются новые антирекорды по количеству убитых и раненых боевиков ВСУ. Минобороны РФ сообщает в сегодняшней сводке, что за минувшие сутки в столкновении с бойцами «Вагнера» и десантниками «Южной» группировки украинская армия на Донецком направлении потеряла почти 500 военнослужащих, включая иностранных наемников.
Всего в рамках наступления на этом участке фронта ВКС РФ с целью поддержки штурмовых действий «музыкантов» совершили десять боевых вылетов оперативно-тактической и армейской авиации. В общей сложности выполнены 64 огневые задачи, в результате уничтожены: три танка и пять БМП, РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», а также десять единиц легкобронированной техники. Западнее Донецка в районе села Водяное накрыт склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
Еще два украинских танка и две БМП подбили артиллеристы группировки войск «Центр», действующие на Красно-Лиманском участке фронта. Для огневого поражения неприятеля использовались в том числе тяжелые огнеметные системы. В результате огневого поражения ликвидировано до 60 боевиков ВСУ.
На Купянском направлении российская авиация и артиллерия наносили огневое поражение по позициям и местам дислокации украинских войск в районе нескольких населенных пунктов ЛНР, уничтожив до 50 боевиков и четыре бронемашины. В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области, а также вблизи с селом Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
Силами еще двух ДРГ противник попытался прощупать нашу оборону в районе села Павловка под Угледаром и села Малиновка восточнее Гуляйполя в Запорожской области. Оба отряды были обнаружены и уничтожены, потери неприятеля составили до тридцати человек.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 15 украинских боевиков, два бронированных автомобиля, гаубица М777 и два орудия «Мста-Б».
Судя по сводке Минобороны, за минувшие сутки наши зенитчики остались практически «без работы»: средствами ПВО было перехвачено и сбито три украинских беспилотника.