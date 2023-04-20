Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ пообещало не допустить выплаты российских военных пенсий бывшим украинским силовикам, участвовавшим в так называемой «АТО» в Донбассе

33
Минобороны РФ пообещало не допустить выплаты российских военных пенсий бывшим украинским силовикам, участвовавшим в так называемой «АТО» в Донбассе

Все граждане Российской Федерации, проживающие на освобожденных территориях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, и обладающие правом на получение российской военной пенсии, будут проходить специальную проверку Министерства обороны РФ. Об этом заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.


Цель анонсированной проверки – не допустить получения российских военных пенсий бывшими украинскими силовиками, участвовавшими в так называемой «АТО» («антитеррористической операции») в Донбассе в 2014-2022 гг. Данная «операция» носила характер геноцида русскоязычного населения Донбасса.

Ранее Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении предложенный Правительством РФ законопроект. В соответствии с инициативой правительства, устанавливается порядок обеспечения пенсиями военных пенсионеров – граждан РФ, проживающих в новых регионах страны. Как отметила Шевцова, выступая в Госдуме, определенные риски есть, но уже сейчас осуществляется работа по контролю и проверке бывших военнослужащих.

Основной упор будет делаться на то, чтобы исключить возможность получения российских военных пенсий теми бывшими военнослужащими вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Службы безопасности Украины, которые находились на службе после 11 мая 2014 года и, соответственно, могли быть причастны к преступной политике киевского режима.

В настоящее время на освобожденных территориях проживает 43 тысячи бывших украинских силовиков. С 1 июля 2023 года они должны начать получать российские военные пенсии.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:04
    +11
    не допустить получения российских военных пенсий бывшими украинскими силовиками, участвовавшими в так называемой «АТО в Донбассе в 2014-2022 гг.
    Вода дырочку найдет... а АТОшник без масла в дырочку пролезет. Бандеровцы же проскочили и выжили в СССР. request Хотя были идеологически чуждым элементом. Судить нужно за участие в АТО, а не рассматривать достоин пенсии или нет. fool
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:09
      +9
      Цитата: Mavrikiy
      Вода дырочку найдет... а АТОшник без масла в дырочку пролезет.

      Меня удивляет, как до сих пор власти России платили военные пенсии АТОшникам - бандеровцам и только сейчас проснулись.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:15
        +7
        А как получилось,что бывший бандит,член незаконных бандформирований Кадыров,ныне-Герой России?Может для начала надо разобраться тщательнее по участникам "АТО"?Чтобы потом не обьясняться с людьми.
        1. monetam
          monetam Сегодня, 17:33
          +3
          уже есть случаи, когда в рядах формирований ДНР-ЛНР служили перебежчики из ВСУ. Так что в таких случаях пенсии платить наверняка будут.
      2. monetam
        monetam Сегодня, 17:22
        +6
        нет, не платили. Просто сейчас в связи с массовой выдаче паспортов и оформлением гражданства под действие российских законов подпадают многие бывшие военнослужащие ВСУ. Так вот, сейчас и надо внести ясность, кто просто служил в армии Украины, а кто учпвствовал в карательной операции
      3. свой1970
        свой1970 Сегодня, 17:35
        -1
        Цитата: carpenter
        Цитата: Mavrikiy
        Вода дырочку найдет... а АТОшник без масла в дырочку пролезет.

        Меня удивляет, как до сих пор власти России платили военные пенсии АТОшникам - бандеровцам и только сейчас проснулись.

        Прежде чем удивляться fool fool - на дату в статье посмотрите
        1 июля(!!!!) 2023 года они должны начать получать российские военные пенсии.'
        Ну или проснитесь- что сейчас внезапно еще апрель
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:12
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      АТОшник без масла в дырочку пролезет.

      Да уже часть из них служит в тех же структурах Полиции на этих территориях. Так какой то генерал СБУ (участник АТО), уже советник у администрации Запорожской области...
      И сейчас мы их окончательно записываем во враги...
      Вот, честно не знаю. что в данной ситуации лучше.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:27
        +2
        Заявление этой дамочки -генерала,или сильно искажено,или таких людей держать нельзя наверхах.Полезный чудак иной раз опаснее врага.Разбираться с силовиками надо персонально
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 17:28
        +1
        Цитата: svp67
        Вот, честно не знаю. что в данной ситуации лучше.

        После ВОВ долго еще полицаев , предателей и прочих пособников фашистов выявляли . Имели паспорт СССР , пользовались всеми льготами . Наверно принцип - лучше отпустить виновного ( вина которого не доказана ) чем осудить невиновного , в этом случае лучший . Да на первых парах будут ошибки , но со временем все наладится . Тут важна скорость прохождения информации . hi
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:35
          +3
          Разбираться надо с каждым персонально и тщательно.Рубать всех с плеча-сделать их врагами.
          1. Аэродромный
            Аэродромный Сегодня, 17:53
            -1
            ничего себе "салат" у неё на кителе... во всех БД видимо участвовала генеральша.или это "линейка одежды" брендовая?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:05
    +3
    Госпредприятия и земля, которые сегодня раскупаются вна Украине по программе приватизации останутся у нынешних владельцев?))))
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:11
      -2
      Цитата: Румaтa
      Госпредприятия и земля, которые сегодня раскупаются вна Украине по программе приватизации останутся у нынешних владельцев?))))

      А за чем и у кого? Откуда тугрики, на чем их сделал и когда? Подход должен быть индивидуальный, а не скопом, для всей angry hi
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:16
      +1
      Цитата: Румaтa
      Госпредприятия и земля, которые сегодня раскупаются вна Украине по программе приватизации останутся у нынешних владельцев?

      Вот об этом нигде не читал. И сколько земель из 17 млн. га. проданных Украиной иностранцам, находящихся на подконтрольных России территориях. И про национализацию этих земель тоже не читал.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 17:53
        0
        Цитата: carpenter
        . И про национализацию этих земель тоже не читал.

        Если мне не изменяет память, земли республик национализировались в пределах административных границ задолго до начала СВО. А кому и что там продали, это пусть с продавцами разбираются. hi
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: carpenter
        не читал.

        Вас в Гугле и Яндексе забанили?
        https://gmk.center/posts/vo-vremya-vojny-v-ukraine-prodolzhaetsya-bolshaya-privatizaciya-pervye-rezultaty/
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:07
    +6
    В настоящее время на освобожденных территориях проживает 43 тысячи бывших украинских силовиков. С 1 июля 2023 года они должны начать получать российские военные пенсии.
    Мда... 43 000 человек... Вот все понимаю, оно вроде и правильно, что им не дают наших военных пенсий, но не которые из них сейчас уже служат России и что получается сейчас...
    И это ж не единственный вопрос, возникающий на тех территориях...
  4. JD1979
    JD1979 Сегодня, 17:08
    +2
    А что так можно было? Можно было пострелять русских на Донбассе в 2014-2022 годах и спокойно подать документы на гражданство в 2022-23 и ПОЛУЧИТЬ его без всяких проверок? Только с пенсией прокатят и то военной? Т.е. обычную получать можно спокойно?)))
    Я иногда просто ору, с новостей. Зачем нам западная пропаганда и украинское ЦИПСО, если есть МО РФ)))
    1. Попов И.П.
      Попов И.П. Сегодня, 17:42
      +1
      МО РФ паспорта не выдает и гражданство не предоставляет. Но разбираться надо индивидуально, при необходимости подкорректировать и законодательную базу. Сам факт службы в ВСУ , СБУ, МВД Украины еще ничего не значит, тот же Л. Пасечник - глава ЛНР - бывший начальник Стахановского отдела СБУ, есть и какое то количество военнослужащих ВСУ, сотрудников МЧС и МВД, перешедших на нашу сторону в новых регионах и добросовестно выполняющих свои обязанности. Их то за что дискриминировать? В Крыму в 2014 наши военные пенсии были назначены всем, кто проходил в силовых структурах Украины с зачетом стажа этой службы, но тогда было аж 2 "но": 1. было Соглашение СНГ по военным пенсиям (недавно денонсированное РФ) 2. не было боевых действий на Донбассе и соответственно военных преступлений ВСУшников там. Да, кстати, в числе этих 43 тыс.в новых регионах могут оказаться украинские военные пенсионеры глубоко преклонного возраста, вплоть до участников Великой Отечественной войны, на них надо все льготы, предусмотренные законодательством РФ, распространить безоговорочно, если мы правовое государство.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 17:08
    +5
    В настоящее время на освобожденных территориях проживает 43 тысячи бывших украинских силовиков. С 1 июля 2023 года они должны начать получать российские военные пенсии.
    А Кадыров и тысячи его бойцов, которые как бы совсем не за нас были в Первую чеченскую...их то же пенсий лишат?
    Аккуратно в этом вопросе надо, аккуратно
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 17:09
    +2
    А если человек был нашим разведчиком на добровольных началах?
  7. Vovka-r28
    Vovka-r28 Сегодня, 17:13
    +4
    Вообще бред... А как поступили с чеченцами, которые сначала были за отделение Чечни от России, воевали против войск РФ, а потом по каким то причинам решили, что всë такие им по пути с РФ. Какое к ним отношение? Я что то не разу не слышал призывов - лишать чеченцов пенсий за то что они выступали за создании независимой Ичкерии. А таких в структурах МВД/росгвардии в Чечне очень много, что с ними делать?
  8. Vik66
    Vik66 Сегодня, 17:14
    +2
    Их еще через мелкое сито всех пропустить надо - чем занимался в АТО, и военных, и МВД, и остальных из силовых структур. А то - пенсии им, ага-ага ! am
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 17:19
    +3
    Очень много военных пенсов получали пенсию от мо РФ и жили в 404. Где гарантия того что они не были на стороне нацистов, последний хохло лётчик пример тому. Поэтому СМЕРШ необходим как воздух.
  10. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:20
    +6
    Не хилый такой иконостас медалей у генеральши...
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:22
    -1
    Минобороны РФ пообещало не допустить выплаты российских военных пенсий бывшим украинским силовикам, участвовавшим в так называемой «АТО» в Донбассе

    Правильное решение. Ещё ПФР отказал бы в выплате пенсий тем, кто замарал руки в крови. имеется ввиду - нацисты, разные примкнувшие к ним и ждуны...
    Пусть им Порошенко с Зеленским отстёгивают.
  12. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 17:24
    0
    А может причастных все таки в Лефортово
  13. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:28
    0
    Упор на то, что ТАКУЮ ЖЕ пенсию платить не будут! А вот другую, значит, будут!
    Не будут платить АТОШНИКАМ, а тем, кто в других местах воевал, значит, будут!
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 17:28
    +3
    Шикарная генеральша!
    Специально нашел и почитал про нее.
    Замминистра еще с 2010, руководит всеми финансами в МО.
    Оказывается, она осталась Шойгу, как наследство от Сердюкова.
  15. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:33
    +2
    Какие мозги надо иметь, чтобы подобными заявлениями бросаться? Вернее их отсутствие.
    Это же открытым текстом заявила всем украинским кадровым военным что ничего хорошего их в РФ при поражении Украины не ждёт.
    Такая вот стимуляция, чтобы лучше воевали и больше пацанов наших гибло.
    Хотя, может в этом как раз цель, уменьшения числа будущих пенсионеров.
    Ведь наше МО и своим-то пенсии платить не желает, денег на таких вот "красавиц" не хватает.
  16. Roust
    Roust Сегодня, 17:33
    +5
    Смотрю на фото бабы с маршальскими звездами на погонах и хочется напиться и долго материться..("Уколоться и забыться, и упасть на дно колодца." по Высоцкому В. С.).
  17. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 17:35
    0
    "не допустить выплат" и всё?!
    А судить этих убийц мирного населения, детей Донбасса и приговорить их к вышке, каждому по четвертаку власти РФ слабо?
  18. potap6509
    potap6509 Сегодня, 17:37
    +1
    Некто по фамилии Орлов, проживал до недавнего времени в Кукуеве, намедни приехал в Керчь, оформлять военную пенсию, пока жил в 404, на камеру обгадил всю Россию и её армию, а за пенсией припёрся в Россию. Вот кто он после этого.