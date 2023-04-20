Минобороны РФ пообещало не допустить выплаты российских военных пенсий бывшим украинским силовикам, участвовавшим в так называемой «АТО» в Донбассе

Все граждане Российской Федерации, проживающие на освобожденных территориях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, и обладающие правом на получение российской военной пенсии, будут проходить специальную проверку Министерства обороны РФ. Об этом заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.Цель анонсированной проверки – не допустить получения российских военных пенсий бывшими украинскими силовиками, участвовавшими в так называемой «АТО» («антитеррористической операции») в Донбассе в 2014-2022 гг. Данная «операция» носила характер геноцида русскоязычного населения Донбасса.Ранее Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении предложенный Правительством РФ законопроект. В соответствии с инициативой правительства, устанавливается порядок обеспечения пенсиями военных пенсионеров – граждан РФ, проживающих в новых регионах страны. Как отметила Шевцова, выступая в Госдуме, определенные риски есть, но уже сейчас осуществляется работа по контролю и проверке бывших военнослужащих.Основной упор будет делаться на то, чтобы исключить возможность получения российских военных пенсий теми бывшими военнослужащими вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Службы безопасности Украины, которые находились на службе после 11 мая 2014 года и, соответственно, могли быть причастны к преступной политике киевского режима.В настоящее время на освобожденных территориях проживает 43 тысячи бывших украинских силовиков. С 1 июля 2023 года они должны начать получать российские военные пенсии.