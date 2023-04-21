Программа CAVS и унифицированная бронированная платформа Patria 6x6 для армий Европы



Опытная платформа Patria 6x6 на испытаниях

Соглашения о сотрудничестве

Планы производства

Унифицированное семейство



Опытный БТР CAVS с боевым модулем

Устаревшая современность



Бронемашина CAVS в конфигурации для Финляндии

Просто и дешево

В 2020 г. стартовала международная программа разработки перспективного бронетранспортера CAVS. Изначально в ней участвовали всего две европейские страны, но к настоящему времени список участников вырос. Согласно актуальным планам и договорам, БТР нового типа будут поставляться четырем армиям Европы, и еще одна недавно отказалась от участия. Кроме того, не исключается возможность появления новых участников программы и заказчиков.В 2019 г. финская компания Patria Land Oy представила перспективную бронированную платформу с незамысловатым названием Patria 6x6. Ее создали с использованием наработок по предыдущим проектам XA-180 и AMV. Утверждалось, что в новом проекте удалось совместить лучшие черты существующих машин и существенно сократить стоимость производства и эксплуатации.В декабре того же года Финляндия, Латвия и Эстония подписали письмо о намерениях по разработке перспективной бронетехники. Они планировали разработать унифицированную линейку боевых машин; для каждой страны предлагалось выполнить свой образец с теми или иными особенностями. В ближайшее время ожидалось подписание полноценных контрактов.Уже в конце января 2020 г. министры обороны Финляндии и Латвии подписали официальный контракт о совместных работах. По условиям соглашения, финская сторона должна была разработать на основе платформы Patria 6x6 два новых БТР, соответствующих требованиям двух армий. Начать серийное производство и поставки техники собирались уже в 2021 г.Немного позже, в начале апреля, к финско-латвийской программе официально присоединилась Эстония. Она выразила готовность оплатить необходимые проектные работы, а затем заказать до сотни серийных бронемашин. Впрочем, вскоре эстонское руководство изменило свое мнение, и от дальнейшего участия в программе отказались.В октябре 2020 г. Финляндия и Латвия заключили новый контракт на проведение опытно-конструкторских работ. На этом этапе программа получила название CAVS Common Armoured Vehicle System («Общая система бронированного транспорта»), которое используется до сих пор.В июне 2022 г. в программе CAVS вновь появился третий участник, им стала Швеция. Она тоже представила собственные требования к исполнению и оснащению перспективных бронетранспортеров. Сотрудничество со Швецией успешно продолжается, и 17 апреля 2023 г. был подписан контракт на серийное производство БТР для нее.Так же в июне прошлого года намерение присоединиться к программе CAVS выразила Германия. Реальный контракт на участие в работах появился несколько дней назад – 17 апреля. Теперь немецкая сторона примет определенное участие в работах, после чего должен будет появиться заказ на серийную технику.Договор о сотрудничестве Латвии и Финляндии появился в начале 2020 г., а в августе 2021-го страны подписали рамочное соглашение о производстве техники. Тогда же военное ведомство Латвии выдало компании Patria контракт на поставку более 200 боевых машин нового типа, а также на оказание сопутствующих услуг. Общая стоимость заказа – ок. 200 млн евро.По условиям контракта, поставки техники должны были начаться уже в 2021 г. Эти планы удалось выполнить, и в октябре того же года первая партия Patria 6x6 была передана латвийской армии. Новые партии будут отгружаться заказчику ежегодно. Последняя ожидается в 2029 г.Финляндия пока не торопится с размещением заказа. В августе 2021 г. финское Минобороны и «Патриа» подписали предварительное соглашение о проведении испытаний предсерийной техники и возможном заказе 160 новых БТР. Контракт должен был появиться в 2023 г., после проведения испытаний и необходимых доработок.Летом 2022 г. финская армия получила три бронемашины нового типа для проведения испытаний. Насколько известно, они до сих пор остаются на полигонах и демонстрируют свои возможности, а также помогают определить пути развития конструкции. При этом контракт на серийное производство пока не подписан, и даже примерные сроки его появления неизвестны.Поэтому вторым фактическим заказчиком Patria 6x6 стала Швеция. 17 апреля она заказала 20 новых бронемашин, первые из которых ожидаются уже в этом году. Если техника в полной мере устроит шведскую армию, возможно появление контрактов на несколько сотен БТР. Сообщается, что они будут приняты на вооружение под собственным шведским обозначением Pansarterrängbil 300.Германия, в свою очередь, пока только проводит консультации с финской стороной и обсуждает подробности будущих договоров. Контракт на серийную технику должен появиться в обозримом будущем. Предполагается, что при помощи новых БТР Patria 6x6 / CAVS немецкая армия заменит имеющиеся машины TPz 1 Fuchs.Согласно заявлениям компании-разработчика, платформа Patria 6x6 разработана с использованием опыта предыдущих проектов. Судя по виду и характеристикам, эту машину можно считать глубокой модернизацией более старого БТР XA-220, выполненной за счет наработок по проекту AMV. Грамотный подбор решений и компонентов позволил получить удачное сочетание технических и экономических характеристик.Patria 6x6 / CAVS представляет собой трехосную боевую бронированную машину для перевозки людей и грузов, пригодную для монтажа различного дополнительного оснащения. Общая длина такого бронетранспортера достигает 7,5 м, боевая масса – до 24 т. Полезная нагрузка достигает 8,5 т, что позволяет использовать различные дополнительные модули и перевозить 11 человек, не считая водителя.Платформа построена на основе несущего броневого корпуса. Носовая часть корпуса с остеклением большой площади вмещает отделение управления с местами водителя и командира. Вход – через боковые двери. За водителем находится силовая установка, а задняя половина корпуса отдана под десантное отделение с кормовым входом.Катаная броня имеет 2 уровень защиты по натовскому стандарту STANAG 4569 и выдерживает 7,62-мм автоматные пули или осколки с ограниченной энергией. Поверх брони могут устанавливаться накладные модули, повышающие защиту до 4 уровня (пули калибра 14,5 мм или осколки с меньшего расстояния).Платформа оснащена дизельным двигателем мощностью 395 л.с. Автоматическая трансмиссия обеспечивает полный привод. Ходовая часть имеет три оси с независимой подвеской колес. В качестве упругих элементов использованы пружины и гидравлические амортизаторы. Две передние оси являются управляемыми; имеется гидравлический усилитель руля. В корме предусмотрены два водомета для движения по воде.На шоссе Patria 6x6 развивает скорость не менее 100 км/ч. Запас хода – более 700 км. Машина способна преодолевать разные препятствия на суше. На водоемах глубиной до 1,5 м машина двигается по бродам. При увеличении глубины она может плавать.Платформа может нести разное вооружение или специальное оснащение. В рекламных материалах фигурируют закрытые турели с пулеметами и полноценные дистанционно управляемые боевые модули. Возможна установка пулеметов, автоматических гранатометов, малокалиберной артиллерии и т.д. Кроме того, показана возможность применения боевого отделения NEMO с минометом в башне. Вероятно, по желанию заказчика, могут выпускаться и специализированные версии машины – командно-штабная, санитарная и т.д.Многоцелевая бронированная платформа Patria 6x6 в целом представляет интерес. Она показывает, как можно в современных условиях развивать давно устаревший образец. Одновременно с этим она демонстрирует ограничения такого подхода и связанные с ним потенциальные проблемы.Бронемашина построена на основе современных материалов и компонентов. Она показывает высокие технические характеристики, а кроме того, удалось улучшить эксплуатационные и экономические аспекты. Наконец, платформа дает преимущества производственного характера, и они демонстрируются уже сейчас. Сразу несколько стран пожелали закупать унифицированные машины.При всем этом, большие сомнения вызывает защита машин. Собственная броня БТР соответствует всего лишь 2 уровню натовского стандарта, что явно недостаточно для современного боя. Навесные модули улучшают защиту, но не решают проблему полностью. Для радикального улучшения таких характеристик требуется едва ли не полная переработка проекта.В остальном Patria 6x6 является типичным бронетранспортером предыдущего или последнего поколения. Вместимость, ходовые характеристики, сменное вооружение и т.д. не дают принципиальных отличий от других современных или более старых БТР.Таким образом, международная европейская программа CAVS успешно развивается и постепенно дает желаемые результаты. Первые серийные БТР нового типа отгружены заказчику, и вскоре ожидаются новые поставки и новые заказы. Весьма вероятно, что в итоге компания Patria получит и выполнит заказы на сотни бронемашин и неплохо на этом заработает.При этом вся ситуация выглядит весьма интересно. Так, финская промышленность разработала и вывела на рынок новый образец бронетехники, основанный на старых разработках и решениях, но при этом простой и дешевый. Однако технические ограничения, такие как низкий уровень защиты, не смутили потенциальных заказчиков.В итоге на данный момент в программе CAVS участвует четыре страны, и не исключается присоединение новых. Впрочем, пока не ясно, какие еще армии пойдут на компромисс и выберут недорогую технику с ограниченными параметрами. Более того, нельзя исключать, что более никто не решится на подобный неоднозначный шаг.