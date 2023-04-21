Программа CAVS и унифицированная бронированная платформа Patria 6x6 для армий Европы

Опытная платформа Patria 6x6 на испытаниях
В 2020 г. стартовала международная программа разработки перспективного бронетранспортера CAVS. Изначально в ней участвовали всего две европейские страны, но к настоящему времени список участников вырос. Согласно актуальным планам и договорам, БТР нового типа будут поставляться четырем армиям Европы, и еще одна недавно отказалась от участия. Кроме того, не исключается возможность появления новых участников программы и заказчиков.
Соглашения о сотрудничестве
В 2019 г. финская компания Patria Land Oy представила перспективную бронированную платформу с незамысловатым названием Patria 6x6. Ее создали с использованием наработок по предыдущим проектам XA-180 и AMV. Утверждалось, что в новом проекте удалось совместить лучшие черты существующих машин и существенно сократить стоимость производства и эксплуатации.
В декабре того же года Финляндия, Латвия и Эстония подписали письмо о намерениях по разработке перспективной бронетехники. Они планировали разработать унифицированную линейку боевых машин; для каждой страны предлагалось выполнить свой образец с теми или иными особенностями. В ближайшее время ожидалось подписание полноценных контрактов.
Уже в конце января 2020 г. министры обороны Финляндии и Латвии подписали официальный контракт о совместных работах. По условиям соглашения, финская сторона должна была разработать на основе платформы Patria 6x6 два новых БТР, соответствующих требованиям двух армий. Начать серийное производство и поставки техники собирались уже в 2021 г.
Немного позже, в начале апреля, к финско-латвийской программе официально присоединилась Эстония. Она выразила готовность оплатить необходимые проектные работы, а затем заказать до сотни серийных бронемашин. Впрочем, вскоре эстонское руководство изменило свое мнение, и от дальнейшего участия в программе отказались.
В октябре 2020 г. Финляндия и Латвия заключили новый контракт на проведение опытно-конструкторских работ. На этом этапе программа получила название CAVS Common Armoured Vehicle System («Общая система бронированного транспорта»), которое используется до сих пор.
В июне 2022 г. в программе CAVS вновь появился третий участник, им стала Швеция. Она тоже представила собственные требования к исполнению и оснащению перспективных бронетранспортеров. Сотрудничество со Швецией успешно продолжается, и 17 апреля 2023 г. был подписан контракт на серийное производство БТР для нее.
Так же в июне прошлого года намерение присоединиться к программе CAVS выразила Германия. Реальный контракт на участие в работах появился несколько дней назад – 17 апреля. Теперь немецкая сторона примет определенное участие в работах, после чего должен будет появиться заказ на серийную технику.
Планы производства
Договор о сотрудничестве Латвии и Финляндии появился в начале 2020 г., а в августе 2021-го страны подписали рамочное соглашение о производстве техники. Тогда же военное ведомство Латвии выдало компании Patria контракт на поставку более 200 боевых машин нового типа, а также на оказание сопутствующих услуг. Общая стоимость заказа – ок. 200 млн евро.
По условиям контракта, поставки техники должны были начаться уже в 2021 г. Эти планы удалось выполнить, и в октябре того же года первая партия Patria 6x6 была передана латвийской армии. Новые партии будут отгружаться заказчику ежегодно. Последняя ожидается в 2029 г.
Финляндия пока не торопится с размещением заказа. В августе 2021 г. финское Минобороны и «Патриа» подписали предварительное соглашение о проведении испытаний предсерийной техники и возможном заказе 160 новых БТР. Контракт должен был появиться в 2023 г., после проведения испытаний и необходимых доработок.
Летом 2022 г. финская армия получила три бронемашины нового типа для проведения испытаний. Насколько известно, они до сих пор остаются на полигонах и демонстрируют свои возможности, а также помогают определить пути развития конструкции. При этом контракт на серийное производство пока не подписан, и даже примерные сроки его появления неизвестны.
Поэтому вторым фактическим заказчиком Patria 6x6 стала Швеция. 17 апреля она заказала 20 новых бронемашин, первые из которых ожидаются уже в этом году. Если техника в полной мере устроит шведскую армию, возможно появление контрактов на несколько сотен БТР. Сообщается, что они будут приняты на вооружение под собственным шведским обозначением Pansarterrängbil 300.
Германия, в свою очередь, пока только проводит консультации с финской стороной и обсуждает подробности будущих договоров. Контракт на серийную технику должен появиться в обозримом будущем. Предполагается, что при помощи новых БТР Patria 6x6 / CAVS немецкая армия заменит имеющиеся машины TPz 1 Fuchs.
Унифицированное семейство
Согласно заявлениям компании-разработчика, платформа Patria 6x6 разработана с использованием опыта предыдущих проектов. Судя по виду и характеристикам, эту машину можно считать глубокой модернизацией более старого БТР XA-220, выполненной за счет наработок по проекту AMV. Грамотный подбор решений и компонентов позволил получить удачное сочетание технических и экономических характеристик.
Patria 6x6 / CAVS представляет собой трехосную боевую бронированную машину для перевозки людей и грузов, пригодную для монтажа различного дополнительного оснащения. Общая длина такого бронетранспортера достигает 7,5 м, боевая масса – до 24 т. Полезная нагрузка достигает 8,5 т, что позволяет использовать различные дополнительные модули и перевозить 11 человек, не считая водителя.
Опытный БТР CAVS с боевым модулем
Платформа построена на основе несущего броневого корпуса. Носовая часть корпуса с остеклением большой площади вмещает отделение управления с местами водителя и командира. Вход – через боковые двери. За водителем находится силовая установка, а задняя половина корпуса отдана под десантное отделение с кормовым входом.
Катаная броня имеет 2 уровень защиты по натовскому стандарту STANAG 4569 и выдерживает 7,62-мм автоматные пули или осколки с ограниченной энергией. Поверх брони могут устанавливаться накладные модули, повышающие защиту до 4 уровня (пули калибра 14,5 мм или осколки с меньшего расстояния).
Платформа оснащена дизельным двигателем мощностью 395 л.с. Автоматическая трансмиссия обеспечивает полный привод. Ходовая часть имеет три оси с независимой подвеской колес. В качестве упругих элементов использованы пружины и гидравлические амортизаторы. Две передние оси являются управляемыми; имеется гидравлический усилитель руля. В корме предусмотрены два водомета для движения по воде.
На шоссе Patria 6x6 развивает скорость не менее 100 км/ч. Запас хода – более 700 км. Машина способна преодолевать разные препятствия на суше. На водоемах глубиной до 1,5 м машина двигается по бродам. При увеличении глубины она может плавать.
Платформа может нести разное вооружение или специальное оснащение. В рекламных материалах фигурируют закрытые турели с пулеметами и полноценные дистанционно управляемые боевые модули. Возможна установка пулеметов, автоматических гранатометов, малокалиберной артиллерии и т.д. Кроме того, показана возможность применения боевого отделения NEMO с минометом в башне. Вероятно, по желанию заказчика, могут выпускаться и специализированные версии машины – командно-штабная, санитарная и т.д.
Устаревшая современность
Многоцелевая бронированная платформа Patria 6x6 в целом представляет интерес. Она показывает, как можно в современных условиях развивать давно устаревший образец. Одновременно с этим она демонстрирует ограничения такого подхода и связанные с ним потенциальные проблемы.
Бронемашина CAVS в конфигурации для Финляндии
Бронемашина построена на основе современных материалов и компонентов. Она показывает высокие технические характеристики, а кроме того, удалось улучшить эксплуатационные и экономические аспекты. Наконец, платформа дает преимущества производственного характера, и они демонстрируются уже сейчас. Сразу несколько стран пожелали закупать унифицированные машины.
При всем этом, большие сомнения вызывает защита машин. Собственная броня БТР соответствует всего лишь 2 уровню натовского стандарта, что явно недостаточно для современного боя. Навесные модули улучшают защиту, но не решают проблему полностью. Для радикального улучшения таких характеристик требуется едва ли не полная переработка проекта.
В остальном Patria 6x6 является типичным бронетранспортером предыдущего или последнего поколения. Вместимость, ходовые характеристики, сменное вооружение и т.д. не дают принципиальных отличий от других современных или более старых БТР.
Просто и дешево
Таким образом, международная европейская программа CAVS успешно развивается и постепенно дает желаемые результаты. Первые серийные БТР нового типа отгружены заказчику, и вскоре ожидаются новые поставки и новые заказы. Весьма вероятно, что в итоге компания Patria получит и выполнит заказы на сотни бронемашин и неплохо на этом заработает.
При этом вся ситуация выглядит весьма интересно. Так, финская промышленность разработала и вывела на рынок новый образец бронетехники, основанный на старых разработках и решениях, но при этом простой и дешевый. Однако технические ограничения, такие как низкий уровень защиты, не смутили потенциальных заказчиков.
В итоге на данный момент в программе CAVS участвует четыре страны, и не исключается присоединение новых. Впрочем, пока не ясно, какие еще армии пойдут на компромисс и выберут недорогую технику с ограниченными параметрами. Более того, нельзя исключать, что более никто не решится на подобный неоднозначный шаг.