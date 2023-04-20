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Американские эксперты спрогнозировали большие территориальные потери Украины из-за нежелания Киева начинать мирные переговоры

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Американские эксперты спрогнозировали большие территориальные потери Украины из-за нежелания Киева начинать мирные переговоры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подготовиться к новым внушительным территориальным потерям, раз он не собирается приступать к мирным переговорам с Россией. Об этом пишут американские эксперты Дэвид Рунделл – бывший посол США в Саудовской Аравии, и Майкл Гфеллер – бывший политический советник Центрального командования ВС США, в издании Newsweek.


Аналитики не верят в успешное для Киева завершение конфликта и считают, что Зеленскому стоило бы начать переговоры. Рунделл и Гфеллер напоминают, что боевые действия уносят жизни целого поколения украинских мужчин. Между тем, шансы на победу киевского режима близки к нулю.

Украина имеет столько же шансов победить Россию, сколько Мексика – победить США

- подчеркивают американские эксперты в своей статье.

По утверждению Рунделла и Гфеллера, на Западе никто всерьез не допускает мысли о том, что российское руководство позволит потерять территории, особенно Крымский полуостров. Но отказ Зеленского от мирных переговоров привел к тому, что условия мира для киевского режима выглядят еще менее благоприятными, чем семь месяцев назад.

Аналитики подчеркивают, что Западу стоило бы определиться – если нет готовности пойти на риск эскалации, чреватой прямым столкновением НАТО с Россией, то оптимальный вариант – приступить к мирному урегулированию. Это хотя бы позволит украинскому государству выжить и сохранить независимость, считают Рунделл и Гфеллер.

Отметим, что подобные точки зрения встречаются в американской прессе все чаще. Обилие таких публикаций наталкивает на мысль о том, что американское общество постепенно готовят к разным вариантам развития событий на Украине, включая и «слив» киевского режима его западными покровителями.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:37
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украина имеет столько же шансов победить Россию, сколько Мексика – победить США

    Думаю, это правильная аналогия. Но тут вопрос , а если Мексике будут помогать Россия и Китай , так же как США и страны ЕС помогают Украине?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:40
      0
      Все равно не будет шансов , но затянуть войну можно будет и побольше американцев убить. Да и мексиканцев в разы больше было бы убито. Но мексиканцы не дэбилы!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:43
        -1
        Цитата: Аргон
        побольше американцев убить.

        Пара-тройка солдат удачи не счёт. Заиграно!
        3,14259ндосы не идиоты. Воюют чужими руками.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:41
      +6
      Про территориальные потери умолчим на данный момент.Всуки сражаются упорно и умело.Может к зиме что то прояснится..
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:46
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Может к зиме что то прояснится..

        Прояснилось 24 февраля.
        Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
        Вопрос только в сроках и страшной кровавой цене, за которую не постоим.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:56
          0
          Вы отвечаете за себя и за нас,которых -миллионы.Но Вы не отвечаете за действия наших властей. hi Лично я за их действия совсем не уверен.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 17:43
    +2
    Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подготовиться к новым внушительным территориальным потерям, раз он не собирается приступать к мирным переговорам с Россией.

    Это как раз то, что необходимо России!

    Ибо если руководство РФ останутся обманутыми всеми лохами как в 2014 году и снова допустят временную заморозку боевых действий вроде Минска-3 по текущей ЛБС - это будет крупнейшая геополитическая катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века: войска США и НАТО сразу же войдут на Украину под предлогом обеспечения её безопасности от РФ, в Одессе, Николаеве и столице субъекта РФ Херсоне будут размещены базы ВМС США, в Чернигове, Сумах и Харькове будут стоять ракеты США, угрожающие Москве и всем крупным городам РФ, ВСУ получит перевооружение новейшим оружием НАТО, на Украине будет окончательно уничтожено все русское.

    Вряд ли русский народ такое простит Путину и его преемникам такое когда-либо.
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:44
    +1
    С Мексикой аналогия слабовата хотя бы потому,что за укронацистами стоит весь нацистский запад.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:49
      0
      За Мексикой будет стоять вся южная Америка и Африка, плюс Россия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия , Ливан, возможно и Египет с Турцией присоединятся , не говорю уже про Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и ТД. Естественно не из-за большой любви к Мексике...