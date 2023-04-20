Американские эксперты спрогнозировали большие территориальные потери Украины из-за нежелания Киева начинать мирные переговоры

Украина имеет столько же шансов победить Россию, сколько Мексика – победить США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подготовиться к новым внушительным территориальным потерям, раз он не собирается приступать к мирным переговорам с Россией. Об этом пишут американские эксперты Дэвид Рунделл – бывший посол США в Саудовской Аравии, и Майкл Гфеллер – бывший политический советник Центрального командования ВС США, в издании Newsweek.Аналитики не верят в успешное для Киева завершение конфликта и считают, что Зеленскому стоило бы начать переговоры. Рунделл и Гфеллер напоминают, что боевые действия уносят жизни целого поколения украинских мужчин. Между тем, шансы на победу киевского режима близки к нулю.- подчеркивают американские эксперты в своей статье.По утверждению Рунделла и Гфеллера, на Западе никто всерьез не допускает мысли о том, что российское руководство позволит потерять территории, особенно Крымский полуостров. Но отказ Зеленского от мирных переговоров привел к тому, что условия мира для киевского режима выглядят еще менее благоприятными, чем семь месяцев назад.Аналитики подчеркивают, что Западу стоило бы определиться – если нет готовности пойти на риск эскалации, чреватой прямым столкновением НАТО с Россией, то оптимальный вариант – приступить к мирному урегулированию. Это хотя бы позволит украинскому государству выжить и сохранить независимость, считают Рунделл и Гфеллер.Отметим, что подобные точки зрения встречаются в американской прессе все чаще. Обилие таких публикаций наталкивает на мысль о том, что американское общество постепенно готовят к разным вариантам развития событий на Украине, включая и «слив» киевского режима его западными покровителями.