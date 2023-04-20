СБУ начала расследование неудачной операции украинской разведки по угону российского самолета

Служба безопасности Украины начала расследование уголовного дела по факту неудачной операции сотрудников украинской военной разведки, в ходе которой была совершена попытка угона российского военного самолета.В ходе операции сотрудники украинской разведки, СБУ, Воздушных сил и других ведомств попытались завербовать российского военного летчика, чтобы тот за денежное вознаграждение перегнал на подконтрольную Украине территорию самолет ВКС РФ. Согласно разработанному украинской стороной плану, предполагалось, что российский летчик, сымитировав перед диспетчерами неисправность самолета, пролетит через заранее оговоренный "квадрат" и посадит машину на военном аэродроме в Кировоградской области.Однако, в назначенное время вместо посадки самолета по украинскому аэродрому ударили две российские ракеты, полностью уничтожившие расположенные там истребители ВСУ, а также повредившие взлетную полосу, другую технику и здания. Кроме того, в результате удара был ликвидирован встречавший самолет командир воинской части, а еще 17 военнослужащих получили ранения.По версии следствия, операция не была согласована с СБУ и руководством украинской военной разведки. В результате операцию с самого начала "вели" российские спецслужбы, а российский летчик имитировал согласие на угон самолета. В результате, помимо уничтожения украинского военного аэродрома, российская разведка получила сведения о местах дислокации личного состава и самолетов Воздушных сил ВСУ.