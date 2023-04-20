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СБУ начала расследование неудачной операции украинской разведки по угону российского самолета

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СБУ начала расследование неудачной операции украинской разведки по угону российского самолета

Служба безопасности Украины начала расследование уголовного дела по факту неудачной операции сотрудников украинской военной разведки, в ходе которой была совершена попытка угона российского военного самолета.


В ходе операции сотрудники украинской разведки, СБУ, Воздушных сил и других ведомств попытались завербовать российского военного летчика, чтобы тот за денежное вознаграждение перегнал на подконтрольную Украине территорию самолет ВКС РФ. Согласно разработанному украинской стороной плану, предполагалось, что российский летчик, сымитировав перед диспетчерами неисправность самолета, пролетит через заранее оговоренный "квадрат" и посадит машину на военном аэродроме в Кировоградской области.

Однако, в назначенное время вместо посадки самолета по украинскому аэродрому ударили две российские ракеты, полностью уничтожившие расположенные там истребители ВСУ, а также повредившие взлетную полосу, другую технику и здания. Кроме того, в результате удара был ликвидирован встречавший самолет командир воинской части, а еще 17 военнослужащих получили ранения.

По версии следствия, операция не была согласована с СБУ и руководством украинской военной разведки. В результате операцию с самого начала "вели" российские спецслужбы, а российский летчик имитировал согласие на угон самолета. В результате, помимо уничтожения украинского военного аэродрома, российская разведка получила сведения о местах дислокации личного состава и самолетов Воздушных сил ВСУ.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Mil.ru
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11 комментариев
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  1. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:11
    -7
    А почему даты события нет? На фейк сильно похоже.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 20:38
      +7
      Несколько месяцев назад было. Там куча инфы было, видео самого лётчика и всякого материала.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 20:40
        -2
        Несколько месяцев назад было.
        В грамотной статье должна быть привязка ко времени, тем более, если событие было давно.
      2. mvnmln
        mvnmln Сегодня, 21:10
        0
        Никогда не спорьте с дураками - люди могут не заметить между вами разницы.
    2. Бром4ег
      Бром4ег Сегодня, 20:43
      +4
      Это известное событие, не нуждающееся в упоминании даты. Случилось оно в июле прошлого года и наделало много шума.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:49
      +2
      Специальная военная операция на Украине
      114619
      16:48 20.04.2023(обновлено: 18:30 20.04.2023)
      СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих
      СБУ: попытка угона российского самолета привела к обстрелу украинского аэродрома Канатово
      ФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
      © РИА Новости / ФСБ РФ
      Перейти в медиабанк
      ФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России
      Читать ria.ru в
      МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Провалившаяся попытка угнать российский самолет, после которой Москва нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года, была инициативой отдельных военнослужащих, утверждает Служба безопасности Украины.
      "По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:12
    0
    Взятку предлагал....но не дал...(С)..... yes
  3. Касатик
    Касатик Сегодня, 20:14
    -6
    Этой утке год уже. Протухла давно. Но тут появился военный обозреватель....
    1. Бром4ег
      Бром4ег Сегодня, 20:45
      +4
      "Ой дура-ак" (Жорж Милославский).
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:14
    0
    Вот так и надо работать! hi "Бабушка приехала."
  5. al3x
    al3x Сегодня, 21:15
    0
    Думал опять развели хххлов, а это оказывается прошлогодняя история опять в обсуждениях.