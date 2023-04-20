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Специалисты израильской армии в мае начнут в Киеве испытания системы оповещения о воздушных атаках

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Специалисты израильской армии в мае начнут в Киеве испытания системы оповещения о воздушных атаках


Правительство Израиля до сей поры отказывается предоставлять Киеву военную помощь, несмотря на многочисленные просьбы Зеленского и даже вмешательство Вашингтона. Пока Иерусалим готов обеспечивать Украину гуманитарной поддержкой. В прошлом году киевские власти неоднократно обращались к израильскому руководству с просьбой поставки системы ПВО «Железный купол» для защиты от атак российских ракет и дронов. Но и в этом вопросе им было отказано.

Однако в начале февраля этого года вначале посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, а затем и министр обороны Алексей Резников сообщили о достигнутой договоренности по передаче Киеву технологий оповещения о ракетах и беспилотниках, достигнутых на переговорах с израильским правительством. Данную информацию подтвердил и глава Минобороны Израиля Бени Ганц, сообщив, что были запрошены технические условия для создания системы раннего оповещения о воздушных атаках на Украине.

Израильская пресса сообщает, что специалисты Командования службы тыла армии Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время приступят в Киеве к развертыванию системы оповещения «Цева Адом», которая посылает гражданским лицам предупреждения о воздушных атаках. Первые испытания системы будут проведены уже в мае.

Израильская система будет интегрирована в украинскую радиолокационную сеть. В случае обнаружения воздушных целей, система будет рассылать оповещения на мобильные телефоны граждан и включать сигнал тревоги только в тех районах, которым потенциально грозит опасность ракетных ударов. Это позволит людям заранее перебраться в безопасные места и укрыться в убежищах. После тестовых испытаний в столице, Командование службы тыла ЦАХАЛ планирует развернуть систему раннего оповещения по всей Украине.
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Использованы фотографии:
Сайт МЧС РФ
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13 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:32
    +5
    Куда катится этот мир? Евреи и бандеровцы- братья "на век" и поляки тоже получается евреям братья. what Поганое время, поганые люди. Если и осталось что-то человеческое в масштабах государства, то не у евреев и еССов. Отдельные нормальные, увы погоды не делают.
    1. nikon7717
      nikon7717 Сегодня, 18:39
      0
      Пусть делают wink все равно это наша земля, назад вернётся, государство будет единым. Потом интегрируем в систему ГОиЧС. wink
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:12
      +2
      Цитата: Пленник
      Евреи и бандеровцы- братья "на век" и поляки тоже

      Нет, просто деду Бидону кость бросили, что бы отцепился, причем за его же деньги.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 18:32
    0
    Значит, сделал Израиль свой выбор. Ок, будем теперь Хезболлу приглашать в Москву, и системы ПВО им подкинуть бы не помешало.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:58
    -3
    Скоро ли, наконец, арабы выдаят этот гнойный чирей на теле Ближнего Востока!
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:10
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Скоро ли

      Не скоро, вы не доживете. hi
  4. NG inform
    NG inform Сегодня, 19:14
    +1
    Израиль активно помогает нацистам. Центр Визенталя внезапно стал преступной организацией.
  5. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 19:20
    -1
    Лицемерное КИНО о том, как все помогают "невинной жертве" в виде украины спастись от России просто поражает.
  6. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 19:44
    0
    Ничего личного, это только Бизнес...
    И денежки наверно не плохие...
    1. notingem
      notingem Сегодня, 19:57
      0
      Какие деньги ? Все даром.Или почти даром
  7. zoland
    zoland Сегодня, 20:07
    +1
    Цитата: monetam
    Значит, сделал Израиль свой выбор. Ок, будем теперь Хезболлу приглашать в Москву, и системы ПВО им подкинуть бы не помешало.

    Сирии уже подкинули
  8. zoland
    zoland Сегодня, 20:09
    0
    Цитата: Кот Александрович
    Скоро ли, наконец, арабы выдаят этот гнойный чирей на теле Ближнего Востока!

    Вот уже 75 лет выдавливают, все не как выдавить не могут, похоже давилка не выросла.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:18
      0
      Да, увы, это так. Но всё равно ждём...