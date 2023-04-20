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Власти Киева разорвали договор об аренде земли посольством Российской Федерации

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Власти Киева разорвали договор об аренде земли посольством Российской Федерации

Рада города Киева официально расторгла договор аренды земельного участка, который занимало посольство Российской Федерации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.


По тону публикации Кличко понятно, что он приветствует это решение киевского законодательного органа. Россию он назвал «страной-агрессором», подразумевая, что ее посольства более в украинской столице быть не должно.

Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что Киевская рада обратилась к правительству Украины относительно возврата имущества, которым пользовалась российская дипломатическая миссия, в собственность украинского государства. С инициативой национализировать имущество дипломатического представительства России ранее выступила пропрезидентская партия «Слуга народа».

Национализация имущества посольства и прекращение аренды земельного участка для Киева являются еще и важным символическим шагом, призванным продемонстрировать западным покровителям «окончательность и бесповоротность» разрыва дипломатических связей с Россией.

Отметим, что российское дипломатическое представительство и так не функционирует на Украине с февраля 2022 года. Тогда было принято решение по соображениям безопасности эвакуировать из украинской столицы персонал посольства и консульства Российской Федерации и членов семей сотрудников посольства и консульства.

Между тем, в Российской Федерации пока не занимаются вопросом национализации имущества украинских дипломатических представительств, которые ранее находились не только в Москве, но и во многих крупных городах страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Dmitry Karpezo
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29 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:30
    +5
    Эти действия киевской шоблы вполне ожидаемы.В принципе нам надо ответить тем же.Пусть валят ..Не мы это инициировали
    1. Minus
      Minus Сегодня, 19:30
      +5
      Да не тем же, а больше! Давно было нужно было полностью разрывать дип отношения! Делать заявление о не признании такого государства как Украина! В плане- * Самоназванное государство Украина, государством не является, находится на временно укупированной территории российской федерации, администрация не лигитимна... Все что надо было сказать с начала СВО! И добавить- СВО проводится до момента полной ликвидации террористов и экстремистов на территории временно оккупированной последователями нацистских преступников, не добитых и не уничтоженных. Со ссылкой на решения международного трибунала по итогам Великой Отечественной войны! А наши вортукататели так и будут искать отмазки для сохранения счетов и собственности за пределами РФ.....
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:06
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Эти действия киевской шоблы вполне ожидаемы.В принципе нам надо ответить тем же.

      Россию он назвал «страной-агрессором», подразумевая, что ее посольства более в украинской столице быть не должно. А не пора ли вообще России закрыть все свои представительства в "404".
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:16
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Эти действия киевской шоблы вполне ожидаемы.В принципе нам надо ответить тем же.

      Не только тем же.
      российское дипломатическое представительство и так не функционирует на Украине с февраля 2022 года. Тогда было принято решение по соображениям безопасности эвакуировать из украинской столицы персонал посольства и консульства Российской Федерации и членов семей сотрудников посольства и консульства.

      Больше года как в посольстве персонала нет.
      Но территория посольства любой страны это её территория.
      Вот и стоило точечно долбануть по нему разнеся в пыль. Для острастки.
      Претензий было бы минимум, - удар ведь по своей территории.
      Ущерб за арендованное здание и территорию можно милостиво компенсировать.

      Если решение о расторжении договора аренды ещё не вступило в силу, то не поздно ещё это сделать.
      hi
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:32
    +18
    О какой национализации укрособственности может идти речь, если у нас их флаги висят...
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:45
      -1
      Флаги на туалетную тряпку разорвать, дип здания мне отдать....!))))
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:52
        +16
        Вы эти флаги для начала у Матвиенко отберите..В Таврическом дворце..
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 19:13
          +3
          Там уже отобрал герой из лимоновцев
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 20:13
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Вы эти флаги для начала у Матвиенко отберите..В Таврическом дворце..

          «У Таврического дворца реет жёлто-синий флаг!» — храбро рапортовала «Фонтанка» 14 апреля 2023 года, прикладывая, будто это партизанщина какая-то, видео от подписчиков: торжественный ряд флагштоков стран бывшего СССР у Таврического, в том числе и украинский флаг. В этот момент во дворце проходила регулярная межпарламентская Ассамблея стран СНГ.
          Действительно, почему федеральным чиновникам в международном присутствии можно сидеть и обсуждать вопросы цифровизации под желто-синим флагом, за демонстрацию которого других, обычных россиян, подвергают в стране унижениям и наказаниям?
          Питерские нацболы (НБП признана в России запрещенной организацией ) сорвали украинский флаг с флагштока на лужайке у Таврического дворца и записали это на видео: «Такие флаги не должны в нашей стране висеть. Это флаг врага…»
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:53
      -5
      Непонимаю как связаны вопросы национализации собственности и флаг. Может в сми их ещё заштриховывать, как "пропаганду" курения?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:09
        +3
        Может наоборот.Показывать,к чему это может привести? belay
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:15
        +9
        Если в России в госучреждениях висят флаги государства, с которым идёт война, значит власть не воспринимает его как врага. И тогда, какая национализация, если мы не враги?
    3. ААК
      ААК Сегодня, 19:32
      +3
      Мда, как в плохом анекдоте - "... а на четвёртый день Зоркий Сокол увидел, что у сарая нет одной стены..." прошло почти полтора года СВО, а мы всё пыжимся изображать "дипломатическое достоинство"... а за это ещё "птенцам гнезда Лаврова" и зарплату немалую платят...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:27
        -1
        Цитата: ААК
        а за это ещё "птенцам гнезда Лаврова" и зарплату немалую платят...

        Лавров с птенцами лишь отрабатывает команды.
        Если не гонят, значит отрабатывает чётко.
        Козырев тоже чётко отрабатывал, - на жизнь в Майами "заработал".
    4. zloybond
      zloybond Сегодня, 19:47
      0
      Между тем, в Российской Федерации пока не занимаются вопросом национализации имущества украинских дипломатических представительств

      ... "Мы же не такие" твердят наши чиновники с экрана. Только сдается мне некоторые из них очень вовлечены в защищаемый на территории Российской Окраины бизнес. Заботливо встают на защиту против национализации, развешивают "жовто-блокитные" тряпки по России и бубнят что так надо, мы не такие.... Оно конечно впереди пенсия, надо работать на будущее, защищать кусочек обещанного.
      ....Думаю это называется :"агенты влияния", лоббисты чужого интереса.
  3. PValery53
    PValery53 Сегодня, 18:44
    +10
    Нужно было в своё время не признавать бандеровскую власть на Украине, а , начав СВО, через пару недель брать Киев прИступом. А теперь хохлобандеры играют в легитимность. При нашей либерастии в политике.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:46
    +2
    Ну так деюро если они наше посольство отжали и нехотят с нами дипсношений то их посольства и госсобственночть тоже к нам и отходит. Бери занимай кто хочет, бумаги на собственность они сами разорвали.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:49
    +1
    С учетом того что Киев собирается продавать всю землю и недвижимость, то зря он нашу недвижимость национализирует. Денег за неё много не выручит, зато реальный шанс был, что от украины что-то останется. Музей, например
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:51
    +7
    Между тем, в Российской Федерации пока не занимаются вопросом национализации имущества украинских дипломатических представительств, которые ранее находились не только в Москве, но и во многих крупных городах страны.

    А вот это зря!
    И так во всем!
    Когда же закончится наша лояльность?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:19
      0
      Ну сама-то недвижимость никуда не денется. Она ж недвижимая request
      Продать вот могут... Ээээти моооогут..
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:58
    +6
    Даже у гитлера с риббентропом "рука не поднялась" захватить Российско/Советское посольство у самых Бранденбургских ворот на Унтер-ден- линден.
    А у укронациков поднялась. Еще бы. Третий человек в табели о рангах РФ В.Матвиенко 17 апреля этого года в С-Петербурге выступила под украинским флагом. Куда дальше?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:25
      -1
      wassat что вам так флаг сдался всем wassat
      Если бы статья про флаг не вышла и не заметили бы. А теперь вот она проблемма - флаг. Пиши пропало. Ну обратитесь тогда уж. Пусть вычеркнут их из ОДКБ, да и снимут флаг. Мне просто лень laughing
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:34
      +2
      во первых, Матвиенко не выступала под шумерским флагом
      во вторых, это было СНГшное сборище
      вы же не блажите про выступление наших дипломатов под этим флагом в ООН, чего тут воздух без дела сотрясаете?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:22
      +1
      Цитата: Дилетант
      Третий человек в табели о рангах РФ В.Матвиенко 17 апреля этого года в С-Петербурге выступила под украинским флагом. Куда дальше?

      "Валька два стакана" в своем украинском амплуа. Пора ей на пенсию, с ее бриллиантовым серьгами. "Хватит Валя, надоела !"
  8. Roust
    Roust Сегодня, 19:04
    -1
    Виноват Горби, Алкаш и все предыдущие послы в руине, начиная с черномырдина и т. д. О чем говорить теперь!? Руины не должно быть вообще! Почему Куев до сих пор не в руинах и туда приезжает западная шваль!? Позор...
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 19:19
    +1
    В столице субъекта РФ городе Киеве и не нужно будет вообще посольство Российской Федерации
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:31
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      В столице...

      ни каких столиц, Харьков областной центр как и был
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:26
    -1
    Ну и правильно. Зачем нам арендовать землю, которая скоро станет нашей? laughing
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:31
    +2
    а мы что еще и аренду им платили?!!!! am
  12. Комментарий был удален.