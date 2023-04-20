Власти Киева разорвали договор об аренде земли посольством Российской Федерации

Рада города Киева официально расторгла договор аренды земельного участка, который занимало посольство Российской Федерации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По тону публикации Кличко понятно, что он приветствует это решение киевского законодательного органа. Россию он назвал «страной-агрессором», подразумевая, что ее посольства более в украинской столице быть не должно.Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что Киевская рада обратилась к правительству Украины относительно возврата имущества, которым пользовалась российская дипломатическая миссия, в собственность украинского государства. С инициативой национализировать имущество дипломатического представительства России ранее выступила пропрезидентская партия «Слуга народа».Национализация имущества посольства и прекращение аренды земельного участка для Киева являются еще и важным символическим шагом, призванным продемонстрировать западным покровителям «окончательность и бесповоротность» разрыва дипломатических связей с Россией.Отметим, что российское дипломатическое представительство и так не функционирует на Украине с февраля 2022 года. Тогда было принято решение по соображениям безопасности эвакуировать из украинской столицы персонал посольства и консульства Российской Федерации и членов семей сотрудников посольства и консульства.Между тем, в Российской Федерации пока не занимаются вопросом национализации имущества украинских дипломатических представительств, которые ранее находились не только в Москве, но и во многих крупных городах страны.