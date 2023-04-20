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Российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Невельского и Каменки под Авдеевкой

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Российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Невельского и Каменки под Авдеевкой

Наиболее сложным участком фронта в Донбассе в настоящее время остается Артемовск (Бахмут). Об этом в вечерней сводке сообщает генеральный штаб вооруженных сил Украины, анализируя ситуацию на различных направлениях фронта.


Только в Артемовске, утверждает украинское командование, российские силы предприняли не менее 22 атак. Здесь основную роль играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», которые работают в самом городе под прикрытием артиллерии и авиации ВС РФ.

В течение дня 20 апреля 2023 года российские войска активно атаковали позиции ВСУ на Авдеевском направлении. В частности, ожесточенные бои велись в районе Невельского, Первомайского и Каменки. Последний населенный пункт находится у автомобильной дороги, которая ведет в сторону Константиновки, находящейся под контролем украинских формирований.


Под Авдеевкой очень активно работает российская артиллерия. Так, артиллеристам группировки войск «Юг» удалось меткими ударами уничтожить пункты временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщили представители пресс-службы группировки войск «Юг».

На Марьинском направлении ожесточенные бои шли в Марьинке и в районе населенного пункта Победа. Кроме того, в последние дни в сводках украинского генштаба появилось Угледарское направление – сообщается об атаках российских войск под Угледаром и Пречистовкой.

Наконец, российские войска демонстрировали активность и на Красно-Лиманском направлении. Здесь боевые действия развернулись на территории Серебрянского лесничества. Российские вооруженные силы продолжают теснить украинские формирования, однако последние активно сопротивляются и не отступают.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:07
    +4
    Думаю,что наши правильно делают,держа всук в мандраже,не давая сконцентрировать войска.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:26
      +4
      Они бросают в Бахмут и т.д. мобилизованных, а кадровые войска спокойно сосредотачивают для контрнаступления. Заодно накапливая западную технику.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 19:37
        -3
        Цитата: invisible_man
        а кадровые войска

        уточните, что значит кадровые войска?
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 19:48
          -1
          Скачайте словарь военных терминов, найдите там определение "кадровый военный". Что может быть проще?
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 20:09
            0
            я не дурнее вас, меня интересует что ВЫ подразумеваете под кадровыми войсками, в шумерии армия то же по призыву
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 20:18
              0
              Вообще-то у них целые подразделения состоят из контрактников, как и у нас.
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Сегодня, 21:15
                0
                Цитата: invisible_man
                целые подразделения состоят из контрактников

                сколько, где?
                то что вы пишите это даже не вилами по воде
          2. rocket757
            rocket757 Сегодня, 20:20
            +2
            Вы так уверены, что т. н. "кадровые войска" укомплектованными кадровыми военными, прошедшими соответствующее обучение и профессия у них, только воевать?
            А если посчитать, сколько военных, кадровых уже полегло... где они наберут недостающих, для комплектованию "кадровых частей"?
            В общем, обычная сборная солянка... побольше обстрелянных/битых, мобилизованных хоть как то потренировали, обеспечение получше, на сколько это возможно в их положении... Офицерский и сержантских состав получше подготовлен, опять же, не все, некоторая часть, не известно какая.
            В общем, стандартная ситуация в такой период, в такой ситуации.
            Пренебрегать, принижать их опасность нельзя, их и правда много... в общем, подготовить достойную встречу и ровнять с грунтом ту "гвардию контрнаступа".
      2. СергейБ
        СергейБ Сегодня, 20:45
        0
        Цитата: invisible_man
        Они бросают в Бахмут и т.д. мобилизованных, а кадровые войска спокойно сосредотачивают для контрнаступления. Заодно накапливая западную технику.

        Даже если и так, то всё равно это хорошо для нас. Если не уничтожать мобилизованных, то через некоторое время они наберутся опыта и сравняются в реальном боевом потенциале с кадровыми частями.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:14
    +18
    Блин. Поймал себя на мысли, что эта статья ничем не отличается от других. Читаешь-читаешь, а ничего нового не видишь. Можно просто отчёт минобороны вечером посмотреть. Или через неделю....
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:22
    +2
    На ринге иногда появится шустрый, энергичный и не терпеливый. И так дернется и сяк дернется. Соперник спокойно строит защиту, уклоняется, отбивает...и ждет. А шустряк и так и эдак из кожи лезет, всё вперед ломануться хочет. Но энергия она имеет свойство заканчиваться, если его тратить неразумно. Вот тогда и следует серия ударов противника, которые отправляют шустряка в нокаут. Как-то так.
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 19:25
      0
      Стесняюсь спросить... Это вы себя имеете ввиду? what
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:36
    +8
    редакции сайта, что в лоб, что по лбу, как вставляли левые карты, так и вставляют
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:48
      +2
      Цитата: Василенко Владимир
      редакции сайта, что в лоб, что по лбу, как вставляли левые карты, так и вставляют

      Согласен, с вами, полностью. На карте в этой статье нет ни одного атакованного, нашими войсками, населённого пункта (кроме Каменки). Карта вообще ни о чём.