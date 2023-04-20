Российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Невельского и Каменки под Авдеевкой

Наиболее сложным участком фронта в Донбассе в настоящее время остается Артемовск (Бахмут). Об этом в вечерней сводке сообщает генеральный штаб вооруженных сил Украины, анализируя ситуацию на различных направлениях фронта.
Только в Артемовске, утверждает украинское командование, российские силы предприняли не менее 22 атак. Здесь основную роль играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», которые работают в самом городе под прикрытием артиллерии и авиации ВС РФ.
В течение дня 20 апреля 2023 года российские войска активно атаковали позиции ВСУ на Авдеевском направлении. В частности, ожесточенные бои велись в районе Невельского, Первомайского и Каменки. Последний населенный пункт находится у автомобильной дороги, которая ведет в сторону Константиновки, находящейся под контролем украинских формирований.
Под Авдеевкой очень активно работает российская артиллерия. Так, артиллеристам группировки войск «Юг» удалось меткими ударами уничтожить пункты временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщили представители пресс-службы группировки войск «Юг».
На Марьинском направлении ожесточенные бои шли в Марьинке и в районе населенного пункта Победа. Кроме того, в последние дни в сводках украинского генштаба появилось Угледарское направление – сообщается об атаках российских войск под Угледаром и Пречистовкой.
Наконец, российские войска демонстрировали активность и на Красно-Лиманском направлении. Здесь боевые действия развернулись на территории Серебрянского лесничества. Российские вооруженные силы продолжают теснить украинские формирования, однако последние активно сопротивляются и не отступают.