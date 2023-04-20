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Минобороны РФ рассказало о результатах внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота

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Минобороны РФ рассказало о результатах внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота

В Российской Федерации завершилась внезапная проверка сил и средств Тихоокеанского флота ВМФ России. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Как утверждается в официальном релизе военного ведомства, проверкой была подтверждена высокая боеготовность флота к решению задач по отражению агрессии вероятного противника. Руководство проверкой осуществлял сам главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Силы флота за короткое время смогли выполнить поставленные задачи по оперативному развертыванию, отработать учебно-боевые задания. Корабли провели учения в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Во время учений отрабатывались поиск и уничтожение подводных лодок, удары по наземным объектам противника, ракетные пуски по имитирующим вражеские корабли целям.

Одной из задач учений была отработка действий по предотвращению развертывания сил вероятного противника в южной части Охотского моря, а также воспрепятствование высадке десанта противника на Южные Курильские острова и остров Сахалин. Помимо кораблей, в учениях были задействованы подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота, а также самолеты Воздушно-космических сил России.

В центральную часть Тихого океана были направлены стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ. Они имитировали нанесение ударов по кораблям условного противника, тогда как силы ПВО отрабатывали задачи по отражению ударов условного противника по российской территории.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в учениях принимали участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, в том числе 12 подводных лодок. Сейчас силы ТОФ, участвовавшие в проверке, возвращаются к местам постоянной дислокации.

Напомним, что сегодня стало известно об уходе с занимаемой должности командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. Ряд СМИ сообщил, что его место может занять командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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30 комментариев
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  1. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 19:42
    +14
    Все задачи выполнены, но командующего ТОФом сняли с должности?))) Одному мне кажется это странным?)
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:04
      +3
      Москва........Москва.......Москва, таким темпом за Варяг забеспокоишься.....
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 20:09
        +1
        Учения КТО не были направлены против Японии, но ядерные ракеты уже давно нацелены на Токио, Иокогаму, Фукусиму, Хиросиму, Нагасаки и т.д. good
        Вы мне, самки собаки, ещё за Порт-Артур ответите. soldier
        1. Aken
          Aken Сегодня, 20:52
          0
          Уже ответили. В 1945-м.
          Текст моего комментария недостаточно информативен. Некоторые не поняли.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:08
      +3
      Pastoret hi, ну закончил карьеру на мажорной ноте, счас получит пологающие плюшки, должность не пыльную уже отхватил так что для него всё хорошо.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 20:50
      0
      Одному мне кажется это странным?)

      Враги клевещут, что он выслужил все сроки. Это был его дембельский аккорд.
    4. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 21:16
      0
      Это плановое назначение! перестаньте нести чушь!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:43
    +8
    Проверка показала, что всё хорошо, но командующего ТОФ под зад коленкой. Как-то одно с другим не стыкуется... what
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:06
      +2
      Лешак hi, так вроде достиг критического возраста на ДАННОМ посту, а чего там под ковром происходило, ктож нам скажет.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 21:00
        -1
        Так он младше Шойгу и Герасимова. Или МО и ГШ - не флот, ими руководить и до 80 лет не трудно?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:28
      +1
      Цитата: Лешак
      Проверка показала, что всё хорошо, но командующего ТОФ под зад коленкой.

      Значит всё, так плохо на ТОФ, если командующего сняли.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:34
        0
        Цитата: tihonmarine
        Значит всё, так плохо на ТОФ, если командующего сняли.

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом при защите Отечества и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне Тихоокеанский флот награждён орденом Красного Знамени.
        А почему сейчас ТОФ, а не Краснознаменный ТОФ ?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 20:53
          +1
          Героические свершения надо периодически подтверждать. Как разряд в спорте.
      2. ААК
        ААК Сегодня, 21:00
        0
        Нууууууу... сложно наверное было ТОФу "переплюнуть" ЧФ, но наверное всё же смогли... хотя не могу представить, что же там надо было такого вытворить, чтоб превзойти потерявших 2 боевых корабля во главе с флагманом, новейшее вспомогательное судно и несколько катеров "героев-черноморцев"?!
  3. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:47
    +4
    Да уж, трудно понять логику действий Генштаба.
  4. belost79
    belost79 Сегодня, 19:49
    +10
    Страшно представить, что было бы с командующим флотом, если бы результаты проверки были неудовлетворительны. Если его сместили с должности после положительных результатов проверки)))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:57
      +3
      Да ладно...Наградили очередным орденом,пожали руку.Ну,через годик нашли бы очередное теплое место.В данном случае видимо анезапно обнаружился "неуловимый Джо",наверху поняли,что у служаки возраст подошел..
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 20:04
        +2
        dmi.pris 1 hi, а чего, внезапная проверка-результат отличный, коммандующего с ПОЧЕТОМ на пенсию, возраст знаете ли, так что все внешне богопристойно.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:09
      0
      .
      Если его сместили с должности после положительных результатов проверки)))

      Критерии положительности сменились. По старым всё Ок.
  5. Комментарий был удален.
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:00
    +3
    Всё хорошо .......но журналы учёта журналов не заведены, план проведения корабельных биатлонов выполнен только на 32 процента, обучение личного состава методам современной резьбы по дереву вообще не приводится . На лицо халатное отношение и подрыв боеспособности...
  7. 29dest
    29dest Сегодня, 20:03
    0
    Что же это такое получается? Опять ПЛО советские? Ту95мс и Ту-22м3 Совсем уже загоняли советские "галоши"? А где же новые?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:08
      +1
      Новые на параде, правда даже парад виртуальный к сожалению.
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:06
    +1
    Обычное дело- ротация кадров. На тёплом месте можно и поджариться.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:14
      0
      Бывший солда hi, тоже не понял откуда столько сарказма? Ну назначили проверку, ну вроде как ВНЕЗАПНУЮ ну результаты отличные, коммандующему 65 на ДАННОЙ должности срок как пишут верхний, так чему удивляться.
      1. 29dest
        29dest Сегодня, 20:26
        -1
        Могу поспорить, что ничего особого ему не грозит. Это и называется -" отсутствие ответственности" Ох при Иосифе Виссарионовиче далеко и громко загремел бы..
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 20:30
        +1
        Ропот 55! hi а у других тоже внуки есть....... yes
  9. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 20:07
    +1
    Странно, а в комментариях писали, что морпехи опять в атаку строем на учениях ходили, как будто и не было сво... Врут наверное...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:16
      +1
      Егор Адашев hi, тут в комментариях иногда такого напишут, хоть стой, хоть падай.
  10. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:09
    +1
    Особенно если ты царский воевода в окружении сосок в генеральских погонах
  11. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 20:41
    0
    Цитата: Pastoret
    Все задачи выполнены, но командующего ТОФом сняли с должности?))) Одному мне кажется это странным?)

    Таки не Вам одному... what