Минобороны РФ рассказало о результатах внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота

В Российской Федерации завершилась внезапная проверка сил и средств Тихоокеанского флота ВМФ России. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждается в официальном релизе военного ведомства, проверкой была подтверждена высокая боеготовность флота к решению задач по отражению агрессии вероятного противника. Руководство проверкой осуществлял сам главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Силы флота за короткое время смогли выполнить поставленные задачи по оперативному развертыванию, отработать учебно-боевые задания. Корабли провели учения в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Во время учений отрабатывались поиск и уничтожение подводных лодок, удары по наземным объектам противника, ракетные пуски по имитирующим вражеские корабли целям.
Одной из задач учений была отработка действий по предотвращению развертывания сил вероятного противника в южной части Охотского моря, а также воспрепятствование высадке десанта противника на Южные Курильские острова и остров Сахалин. Помимо кораблей, в учениях были задействованы подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота, а также самолеты Воздушно-космических сил России.
В центральную часть Тихого океана были направлены стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ. Они имитировали нанесение ударов по кораблям условного противника, тогда как силы ПВО отрабатывали задачи по отражению ударов условного противника по российской территории.
Как сообщает Министерство обороны РФ, в учениях принимали участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, в том числе 12 подводных лодок. Сейчас силы ТОФ, участвовавшие в проверке, возвращаются к местам постоянной дислокации.
Напомним, что сегодня стало известно об уходе с занимаемой должности командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. Ряд СМИ сообщил, что его место может занять командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина.