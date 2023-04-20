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Подразделения ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» ВСУ под Артемовском

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Подразделения ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» ВСУ под Артемовском

Сегодня подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось перерезать так называемую «дорогу жизни» ВСУ в Артемовске (Бахмуте), по которой осуществлялось снабжение украинских формирований. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


По информации военкоров, ситуация на Артемовском направлении становится все более тяжелой для украинских формирований. Сейчас в лесополосе возле автотрассы О-0506, связывающей Артемовск с городом Часов Яр, идут тяжелые бои. Подразделения «вагнеровцев» расширяют плацдарм, отражая попытки противника контратаковать на автодороге.

В центре Артемовска штурмовики «Вагнера» захватили здание отеля «Транзит». Кроме того, продолжаются бои в северной части «серой зоны» города, которая не контролируется ни нашими войсками, ни украинскими формированиями. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» наступают на улицах Победы, Леваневского, Глеба Слободина и Дачной.


Кроме того, идут бои в районе Элеватора. Здесь «вагнеровцы» сражаются с украинскими формированиями в районе улиц Александры Колпаковой и Веселая.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что отдельные малые группы боевиков ВСУ пытаются покинуть Артемовск, прорываясь за пределы города. Другие группы украинских боевиков сдаются в плен российским бойцам.

По утверждению Гагина, российские силы контролируют примерно 90% территории города, а украинские формирования оттеснены в западную часть города, испытывают большие проблемы с обеспечением боеприпасами и вооружением, а также с эвакуацией раненых и ротацией личного состава.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:17
    +3
    Если информация правда, интересно скольких зажать смогли и как себя эти организмы с ВСУ поведут.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:56
      0
      Цитата: Ропот 55
      Если информация правда, интересно скольких зажать смогли и как себя эти организмы с ВСУ поведут.

      Как поведут, тут ясно, если "Столтенберг в Киеве заявил, что помощь членов альянса киевскому режиму УЖЕ составила €150 млрд."
      За такие "бабки" можно сделать "наступ", хотя кто эти лярды получит, всем понятно, но только не погибшим "украм". Для них "Слава Украине".
    2. ААК
      ААК Сегодня, 21:06
      -2
      Опасаюсь, что будет второй Мариуполь... по итогам...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:19
    +6
    Сообщения противоречивые.Из той же телеги-подошли к дороге в районе Хромово,ведется ожесточенный бой.Надо дождаться подтверждения.Да и ездят они по полям,через овраги инженерные подразделения устраивают мосты
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:29
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Да и ездят они по полям,через овраги инженерные подразделения устраивают мосты

      Проблему можно было решить достаточным к-вом ударных и камикадзе БПЛА.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 20:34
      0
      да, верно, земля там подсохла, так что могут и по полям ездить. Но так вот, вразнобой, логистическую систему для поддержания единой системы обороны поддерживать сложнее.
  3. DenD
    DenD Сегодня, 20:33
    +1
    Всё верно, в нынешней ситуации слово окружение, весьма противоречиво. Понятно, что грунтовых дороги не идут, не в какое сравнение с асфальтом. Да и держать оборону, под шквальным огнём артиллерии, удовольствие так себе. Но все это может перевернуться, в одну ночь, если войска попробуют пойти на прорыв. Так что нужно ждать официальных заявлений.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:41
    +1
    Цитата: Румaтa
    Цитата: dmi.pris1
    Да и ездят они по полям,через овраги инженерные подразделения устраивают мосты

    Проблему можно было решить достаточным к-вом ударных и камикадзе БПЛА.


    Может БПЛА немного не хватает для решения проблемы таким способом.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:49
    +1
    Думаю надо подождать комментарий Пригожина. Всё очень неоднозначно, не надо спешить.
  6. zloybond
    zloybond Сегодня, 20:52
    0
    Читаешь про Вагнер - и гордость. Сражаются. Да город им шароварники просто так не отдают, в отличие от того как наши бросили Изюм, нафаршированный штабами и войсками - Бахмут достается Вагнеру трудно, жестко. Но гордо.
    Недавно в "телеге" ("развветдозор" кажется) тему пытался раздуть мол типа Вагнеровцы потом будут проблемой на гражданке. Сейчас это как флагман операции. Думаю и на гражданке большинство в любом случае будут достойными ветеранами. soldier
    Сейчас так как Вагнер берет Бахмут - надо поставить на вид нашим генералам и как его ожесточенно без "перегруппировки" не сдают. Урякалки будут недовольны но скажу так:
    Бандеровцы за это главное получили - время. Время на мобилизацию, организацию снабжения, обучение. Дорого нам встанет стояние под Бахмутом.
    1. Сергей Викторович Королев
      Сергей Викторович Королев Сегодня, 20:59
      +1
      Молодцы! Вот истинные воины! Которые мало говорят. Зато много делают. Их дела показывают что Вагнер делает больше Министерства Обороны. Пригожин создал самое боеспособное подразделение.
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:52
    -1
    Шо? Опять Дебальцево?
    В ведь предупреждали hi
  8. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 20:56
    +2
    Скорее всего, бандеры будут пытаться отбросить Вагнер, не считаясь с потерями. Им перед хозяевами держать "хвост пистолетом" любой ценой надо. Поэтому рубилово будет историческим.
    Вогнеры, не чего не скажешь-КРЕМНИ.
  9. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 21:28
    0
    идут бои в районе Элеватора.
    как символично однако soldier