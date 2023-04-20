Подразделения ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» ВСУ под Артемовском

Сегодня подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось перерезать так называемую «дорогу жизни» ВСУ в Артемовске (Бахмуте), по которой осуществлялось снабжение украинских формирований. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».По информации военкоров, ситуация на Артемовском направлении становится все более тяжелой для украинских формирований. Сейчас в лесополосе возле автотрассы О-0506, связывающей Артемовск с городом Часов Яр, идут тяжелые бои. Подразделения «вагнеровцев» расширяют плацдарм, отражая попытки противника контратаковать на автодороге.В центре Артемовска штурмовики «Вагнера» захватили здание отеля «Транзит». Кроме того, продолжаются бои в северной части «серой зоны» города, которая не контролируется ни нашими войсками, ни украинскими формированиями. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» наступают на улицах Победы, Леваневского, Глеба Слободина и Дачной.Кроме того, идут бои в районе Элеватора. Здесь «вагнеровцы» сражаются с украинскими формированиями в районе улиц Александры Колпаковой и Веселая.Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что отдельные малые группы боевиков ВСУ пытаются покинуть Артемовск, прорываясь за пределы города. Другие группы украинских боевиков сдаются в плен российским бойцам.По утверждению Гагина, российские силы контролируют примерно 90% территории города, а украинские формирования оттеснены в западную часть города, испытывают большие проблемы с обеспечением боеприпасами и вооружением, а также с эвакуацией раненых и ротацией личного состава.