Комплексы без ракет: новые проблемы украинской ПВО

Украинская система С-300П, обнаруженная российским разведывательным БПЛА. Кадр из видео от Минобороны РФ
Вследствие российских мероприятий по силовой демилитаризации украинская противовоздушная оборона понесла большие потери, и теперь ее состояние близко к критическому. Постоянные удары с использованием разных средств привели к сокращению количества активных и резервных зенитных комплексов. Кроме того, теперь актуальной становится проблема истощения и пополнения запасов ракет.
Промежуточные итоги
Не так давно, в начале прошлого года, Украина располагала достаточно многочисленной эшелонированной войсковой и объектовой ПВО, построенной по советским стандартам. На вооружении имелось большое число комплексов разных типов, в составе которых присутствовало несколько сотен пусковых установок. На установках, несущих дежурство, практически всегда присутствовал полный боекомплект. Кроме того, украинская армия имела значительные запасы ракет, оставшиеся со времен СССР.
По известным причинам, объекты украинской ПВО стали одной из приоритетных целей в рамках российской Спецоперации. Наша армия всеми доступными средствами стремится выявлять остающиеся в эксплуатации ЗРК, РЛС, командные пункты и т.д., после чего по ним наносятся удары.
Цель поражена. Кадр из видео от Минобороны РФ
В результате таких мероприятий к настоящему времени уничтожено более 410 украинских зенитных комплексов и пусковых установок. Вместе с ними уничтожались и готовые к применению боеприпасы. Кроме того, регулярно сообщается о поражении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Очевидно, что часть таких объектов работала в интересах ПВО и использовалась для хранения зенитных ракет.
Таким образом, имевшийся ранее у Украины парк ЗРК понес самые серьезные потери. Сейчас его судорожно пытаются восстанавливать за счет поставок иностранной техники, но объемы такой помощи недостаточны для восполнения потерь. Схожим образом дело обстоит и с зенитными боеприпасами. Сокращение парков и складских запасов создает критическую угрозу для ПВО в целом.
По некоторым данным…
Одной из главных тем последних дней является предполагаемая утечка «секретных документов» Пентагона. Утверждается, что в свободный доступ попал пакет различных бумаг на тему текущего украинского кризиса. Есть все основания полагать, что документы не являются подлинными и являются частью операции по «вбросу» дезинформации. Однако некоторые сведения, приведенные в них, вполне похожи на реальность и представляют определенный интерес.
"Секретный документ" о состоянии украинской ПВО. Фото The New York Times
Рассматривая текущее положение украинских формирований, авторы американских «секретных документов» среди прочего изучили состояние ПВО. Приводится сводная таблица от 23 февраля, в которой отражены типы имеющихся зенитных средств, их количество, а также специфика эксплуатации. В частности, приводятся достаточно подробные данные о поставке ЗРК иностранного образца и боеприпасов для них.
Согласно таблице, украинские ЗРК, оставшиеся от СССР, должны были вскоре столкнуться с большими проблемами. Так, к середине апреля ожидалось полное исчерпание запасов управляемых ракет для комплексов «Бук». В мае предполагалось применение или потеря последних ракет систем С-300П и самоходных комплексов «Оса». Впрочем, точная информация не приводится. Авторы не сообщают, какое количество ракет все еще имеется в запасе, и при каком расходе они закончатся в указанные сроки.
Любопытно, что авторы сводной таблицы предполагали и скорое израсходование боекомплекта для ЗРК иностранного производства – IRIS-T и NASAM. По части других зенитных средств, уже переданных киевскому режиму, подобные данные не приводились. В ряде случаев стоит пометка об отсутствии информации, что нехарактерно для подобных документов.
Проблема восполнения
Можно предположить, что в феврале-марте украинские части ПВО действительно израсходовали ранее предоставленный запас ракет для ЗРК IRIS-T и NASAM, а также потеряли часть таких изделий в результате российских ударов. Однако это не является серьезной проблемой или угрозой. Киев все еще может рассчитывать на иностранную поддержку и поставку необходимых изделий. К моменту израсходования имеющихся ракет ему могли доставить новые партии, и ЗРК продолжили работу.
Украинские ЗРК "Бук-М1" на параде в 2021 г. Вероятно, все эти машины уже уничтожены. Фото ОП Украины
Ситуация с ракетами советского образца гораздо хуже. Полученные от СССР запасы постоянно сокращаются и, по-видимому, уже находятся на критическом уровне. Восполнить расход и потери можно только за счет иностранных поставок, но такую помощь могут предоставить лишь несколько стран – и в весьма ограниченном объеме.
ЗРК и ЗРС советского / российского образца имеются на вооружении нескольких европейских стран, в т.ч. уже предоставлявших киевскому режиму оружие и технику. К примеру, год назад Словакия передала Украине свою единственную систему С-300П и некоторое количество ракет для нее. Несколько аналогичных ЗРС, а также ракеты старых моделей имеются у Болгарии и Греции.
США и НАТО могут надавить на эти страны и заставить их отправить свои системы на Украину. Однако минимальное количество техники и боеприпасов для нее не решит имеющиеся проблемы. Кроме того, болгарскому и греческому командованию придется срочно восстанавливать собственную ПВО, оставшуюся без ключевого компонента.
Еще хуже ситуация с ЗРК «Бук». За пределами постсоветского пространства такие комплексы имелись только у Финляндии и Кипра. Финская армия давно отказалась от них, а имевшиеся ракеты утилизировали за ненадобностью. Вооруженные силы Кипра, в свою очередь, имеют всего четыре боевые машины «Бук-М1» и ограниченное число ракет. Даже если кипрские военные отдадут свою матчасть, на состояние украинской ПВО это не повлияет.
Британский ЗРК Stormer HVM на вооружении украинских формирований. Фото Telegram / BMPD
Несколько месяцев назад сообщалось о возможном решении проблем украинских «Буков». Предлагался проект адаптации этого ЗРК для использования американских ракет AIM-7. Получила ли развитие эта идея, пока не уточнялось. Нельзя исключать, что проектные работы уже идут, но к моменту их завершения Украина может остаться без «Буков».
Очевидные последствия
Российская армия путем постоянных и методичных ударов выбила большую часть украинской ПВО и не останавливается на достигнутом. Зарубежные покровители киевского режима пытаются исправить эту ситуацию и поставляют технику своего производства. Однако такое содействие сталкивается с проблемами количественного и качественного характера. Из-за них не удается улучшить положение украинской ПВО, и появляются дополнительные угрозы.
Еще в феврале-марте прошлого года иностранные партнеры начали передавать Украине переносные ЗРК. Летом начались поставки полноразмерных комплексов и систем разных типов. Со временем дошли до отправки современных образцов нескольких типов. Сейчас же готовятся к отгрузке наиболее разрекламированные изделия.
Пусковая установка ЗРК NASAMS где-то на Украине. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Нетрудно заметить, что все подобные поставки имеют ограниченный объем. Большое количество техники и боеприпасов не передают из-за их высокой стоимости и по причине отсутствия значительных запасов в собственных армиях. В результате численность украинской ПВО остается недостаточной, как и боевые возможности. Дальнейшее огневое воздействие с российской стороны дополнительно уменьшает численность зенитных средств и ухудшает потенциал ПВО.
К настоящему времени украинская ПВО, укомплектованная оставшимися советскими и более новыми иностранными образцами, перестала представлять серьезную угрозу для нашей авиации и ракетного вооружения. Российская армия получает возможность более эффективно применять ударные БПЛА и крылатые ракеты большой дальности. Кроме того, как сообщается, фронтовая авиация теперь активнее использует управляемые бомбы, в т.ч. больших калибров.
Ключевой компонент
Выведение из строя или уничтожения противовоздушной обороны Украины было и остается одной из главных задач текущей Спецоперации. Поражение радиолокационных и зенитных систем, а также уничтожение складов с боеприпасами позволяют сократить угрозу для нашей авиации или ракет. Благодаря этому эффективность авиационных и ракетных ударов растет, что способствует скорейшему выполнению задачи демилитаризации противника.
Собственные ресурсы Украины для поддержания ПВО на сколь-нибудь приемлемом уровне близки к исчерпанию. Зарубежные поставки необходимых вооружений тоже не оказывают значительного влияния, а возможности для радикального изменения ситуации попросту отсутствуют. Таким образом, борьба за воздушное пространство подходит к своему концу, и победителем в ней будет российская армия.