Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Украины: Запад мог бы нанять специалистов для обслуживания переданного ВСУ вооружения

9
Министр обороны Украины: Запад мог бы нанять специалистов для обслуживания переданного ВСУ вооружения

Страны Запада могли бы нанять для Украины специалистов, которые бы занялись техническим обслуживанием переданной ВСУ военной техники. Об этом заявил в интервью журналу Newsweek министр обороны Украины Алексей Резников.


По мнению украинского военного чиновника, очень сложно направлять танки и бронетехнику на ремонт в страны Европы. Поэтому, отмечает Резников, было бы очень хорошо, если бы западные страны наняли специалистов, а Киев обеспечил бы их приезд на Украину.

Мы предлагаем уже довольно давно, чтобы наши партнеры помогли нам в оказании техподдержки в максимальной близости к полю боя

- отметил Резников.

Таким образом, как и следовало ожидать, за поставкой военной техники и оружия Киев стал просить у Запада и людей для ее обслуживания. Пока неизвестно, что ответят украинскому министру обороны США и европейские страны. Ведь отправлять не наемников – искателей приключений, а военных инженеров и техников это означает брать ответственность и за их безопасность.

Гибель большого количества западных военных специалистов, занятых в обслуживании техники ВСУ «в максимальной близости к полю боя», как хотел Резников, может привести к росту недовольства поддержкой Украины западными правительствами.

Между тем, именно отсутствие специалистов сегодня является одним из ключевых сдерживающих факторов для передачи Украине современных западных вооружений, например – тех же истребителей. Готовить украинских специалистов очень долго, киевский режим не располагает такими временными ресурсами.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:01
    +1
    Менталитет однако.Куда от него денешься..Дай спичку,дай сигарету,дай уши на пепельницу am
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:12
      +1
      С одной стороны наглое попрошайничество,
      с другой - уж если хозяин поставил задачу, то и инструментами для выполнения должен обеспечить.
  2. А009
    А009 Сегодня, 21:04
    +2
    Да вообще запад мог бы и сам повоевать. А украинцы бы посмотрели.
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 21:13
      +1
      Цитата: А009
      Да вообще запад мог бы и сам повоевать. А украинцы бы посмотрели.

      Согласен! Как бы после этого 22я армия мира (ВСУ) не стала 2ой сухопутной армией после армии России. И что-то мне подсказывает, что ВСУ сломают хребет всем западно-европейским армиям поодиночке.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 21:16
        +1
        Цитата: Закиров Дамир
        ВСУ сломают хребет всем западно-европейским армиям поодиночке.

        Они это предполагают, поэтому и в НАТО не берут. ))) Или хотя бы разворуют там все.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 21:24
        +1
        Конечно сломают, если те поставят им снаряды и технику. Своих - нема
  3. Khakas
    Khakas Сегодня, 21:14
    +1
    Воо аппетиты растут wassat я от хохликов просто в шоке!! Во наглые
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:14
    +1
    Интересная формулировка ,запад нанимает специалистов ,а Украина обеспечит их приезд.А ху ху не хо хо.А где слова об отъезде.Какой отъезд - пропали безвести.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:29
    0
    Министр обороны Украины: Запад мог бы нанять специалистов для обслуживания переданного ВСУ вооружения
    . Вот такие они "простые, ушлые" ребятки wink им руку протянул, а они норовят откусить стазу, даже не по локоть, а сильно выше, больше, БЕЗ МЕРЫ!