Мы предлагаем уже довольно давно, чтобы наши партнеры помогли нам в оказании техподдержки в максимальной близости к полю боя

Страны Запада могли бы нанять для Украины специалистов, которые бы занялись техническим обслуживанием переданной ВСУ военной техники. Об этом заявил в интервью журналу Newsweek министр обороны Украины Алексей Резников.По мнению украинского военного чиновника, очень сложно направлять танки и бронетехнику на ремонт в страны Европы. Поэтому, отмечает Резников, было бы очень хорошо, если бы западные страны наняли специалистов, а Киев обеспечил бы их приезд на Украину.- отметил Резников.Таким образом, как и следовало ожидать, за поставкой военной техники и оружия Киев стал просить у Запада и людей для ее обслуживания. Пока неизвестно, что ответят украинскому министру обороны США и европейские страны. Ведь отправлять не наемников – искателей приключений, а военных инженеров и техников это означает брать ответственность и за их безопасность.Гибель большого количества западных военных специалистов, занятых в обслуживании техники ВСУ «в максимальной близости к полю боя», как хотел Резников, может привести к росту недовольства поддержкой Украины западными правительствами.Между тем, именно отсутствие специалистов сегодня является одним из ключевых сдерживающих факторов для передачи Украине современных западных вооружений, например – тех же истребителей. Готовить украинских специалистов очень долго, киевский режим не располагает такими временными ресурсами.