Заявление о том, что украинцы тоже являются русскими, очень дорого обошлись специальному представителю Нидерландов по вопросам восстановления Украины Рону ван Дартелу. Об этом пишет немецкая пресса.
Рон ван Дартел долгое время работал в нидерландском дипломатическом ведомстве, специализируясь на славянских странах. В частности, он был послом Нидерландов в России, Сербии и Польше. Затем его назначили специальным представителем Нидерландов по вопросам восстановления Украины.
Однако Дартел опубликовал книгу о России. В связи с этим событием он и дал интервью, в котором прозвучала крамольная для любого современного западного политика фраза.
Украинцы тоже русские. Мы не должны об этом забывать. Такова реальность
- сказал в интервью ван Дартел.
Этих слов оказалось достаточно, чтобы ван Дартел вскоре подал в отставку с занимаемой должности. Специальным представителем по вопросам восстановления Украины он проработал меньше трех недель. В нидерландском правительстве подчеркнули, что скандальные слова дипломат сказал до того, как его назначили на ответственную должность, связанную с Украиной.
История с ван Дартелом – типичный пример нарастающей цензуры в западных странах. Декларируя на словах ценности свободы слова, современный западный мир скатывается в пучину тоталитарного контроля за любыми поступками и даже высказываниями людей.