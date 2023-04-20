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Слова «украинцы – тоже русские» стоили карьеры нидерландскому дипломату

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Слова «украинцы – тоже русские» стоили карьеры нидерландскому дипломату

Заявление о том, что украинцы тоже являются русскими, очень дорого обошлись специальному представителю Нидерландов по вопросам восстановления Украины Рону ван Дартелу. Об этом пишет немецкая пресса.


Рон ван Дартел долгое время работал в нидерландском дипломатическом ведомстве, специализируясь на славянских странах. В частности, он был послом Нидерландов в России, Сербии и Польше. Затем его назначили специальным представителем Нидерландов по вопросам восстановления Украины.

Однако Дартел опубликовал книгу о России. В связи с этим событием он и дал интервью, в котором прозвучала крамольная для любого современного западного политика фраза.

Украинцы тоже русские. Мы не должны об этом забывать. Такова реальность

- сказал в интервью ван Дартел.

Этих слов оказалось достаточно, чтобы ван Дартел вскоре подал в отставку с занимаемой должности. Специальным представителем по вопросам восстановления Украины он проработал меньше трех недель. В нидерландском правительстве подчеркнули, что скандальные слова дипломат сказал до того, как его назначили на ответственную должность, связанную с Украиной.

История с ван Дартелом – типичный пример нарастающей цензуры в западных странах. Декларируя на словах ценности свободы слова, современный западный мир скатывается в пучину тоталитарного контроля за любыми поступками и даже высказываниями людей.
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24 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 21:59
    +8
    Есть и в ЕС честные и умные люди. Но они,в меньшинстве.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 22:22
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      Есть и в ЕС честные и умные люди. Но они,в меньшинстве.

      И таких людей, сразу убирают, это не "евродемократия". Сейчас фашизм в Европе, как после 1933 года, превыше всего.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 00:17
      0
      Есть и в ЕС

      только вот Европейского союза давно уже нет.
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 22:01
    -4
    Украинцы тоже русские

    Можно ли считать власовцев русскими?
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:09
      +6
      Цитата: Румaтa
      Можно ли считать власовцев русскими?

      Так же как и бандеровцев украинцами.
      1. Aken
        Aken Вчера, 22:30
        -1
        Так же как и бандеровцев украинцами.

        Всю жизнь думал, что бандеровцы и украинцы - разные народы. Оказывается, грань между ними призрачна.
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 22:39
          0
          Ну вот оказалось, что ежели ты украинец, то ты нищий батрак, а если бандеровец - то ты или олигарх, или именитый журналист, или захистник, или футбольный фанат сорокалетний, что ни дня в жизни не работал, но почему-то и дом, и еда имеются. Ну а желающих быть честным и бедным мало, а вот пусть и предателем, но зато богатым и защищенным - много.
    2. Dart
      Dart Вчера, 22:10
      -1
      После этого гнилого вопроса невольно задаюсь применимостью его к вам...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 22:26
        +1
        Цитата: Dart
        После этого гнилого вопроса невольно задаюсь применимостью его к вам...

        Извините, а как этот вопрос к Вам ? Вы лично, как относитесь к бандеровцам ?
    3. Aken
      Aken Вчера, 22:32
      0
      Князь Курбский был Рюрикович. Как и Иван Грозный.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:05
    +3
    Самоизолировавшись от нас ,западу легко рисовать нужную картинку.А когда ,они вылазят из своей самоизоляции они получают по носу и опять в норку и всем расказывают в своей пещере ,как мы русских ,китайцев и т.д и т.п напугали.А если кто то задаст вопрос ,если напугали всех ,чего мы тогда сидим в норке?Сразу следует окрик ,молчать ,мы не позволим кому то нам мешать, героически боятся.Это к их элите только относится.Народу глубоко,их интересует только свой карман.
  4. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Вчера, 22:12
    +2
    Дай Бог, чтобы книгу Дартела читали на Западе многие и делали для себя открытие за открытием.
    Только бы неугодные книги не стали жечь на площадях, как при Гитлере.
    1. Aken
      Aken Вчера, 22:33
      +1
      Давно уже жгут. Рукописи горят ярко.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 00:12
      0
      К сожалению это уже пройденный этап. На Украине даже ссылаться в научных работах на статьи российских ученых запрещено.
  5. Ghost1
    Ghost1 Вчера, 22:21
    +2
    Там дана отмашка поливать и очернять РФ, никакой свободы СМИ или слова нету, когда в дело вступают интересы англосаксов. Все эти права и свободы слова для того чтобы их соблюдали другие, а не те кто это придумал.
  6. 30 вис
    30 вис Вчера, 22:24
    +3
    Это не цезура . Это нечто страшное ... Уничтожение истории Руси , России , СССР .. Вытравиться из сознания запада само понятие русский . русские , русское .. Уничтожить нашу страну , уничтожить русских ..
    1. Aken
      Aken Вчера, 22:34
      0
      И либерде за это ничего. Даже порицания нет.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 22:42
        0
        Так 90% либерды - это властьимущие и их дети, кто не выдержал конкурентную борьбу у кормушки. Думаете, они в момент отрывания от бюджетных денег сменили свою веру на противоположную?
  7. alexoff
    alexoff Вчера, 22:40
    0
    А в каком смысле он про это сказал? В смысле что сейчас, когда украинцы воюют с русскими, мы их поддерживаем, но вообще-то они тоже наши враги и если завтра враги помирятся, воевать мы будем и с теми, и с другими?
  8. HAM
    HAM Вчера, 22:46
    +1
    Это закончится так как всегда заканчивали в истории многие --сами себя сожрут..(это про сегодняшний "свободный мир"-мир распутства,безбожия,без совести и морали)...
  9. Берендей
    Берендей Вчера, 23:02
    0
    Всё по классике, - "...Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть! Только если энта весть снова будет - не Бог весть, ты за эдакую правду лет на десять можешь сесть" (Л. Филатов).
  10. nepunamemuk
    nepunamemuk Вчера, 23:28
    0
    лучше бы сказал что xoxлы не русские
    ничего бы не сделали am
  11. rotfuks
    rotfuks Вчера, 23:57
    0
    Больше всего украинцы удивляют немецких бюргеров. Как известно Германия принял несколько миллионов украинских беженцев. Но на мове говорят от силы 10% беженцев. А в быту, в магазинах, и просто на улице беженцы предпочитают говорить и общаться по –русски. Даже большинство украинских роликов на ютубе и в службе знакомств для украинок в основном говорят по-русски. Так что голландец был прав.
  12. patxi46
    patxi46 Сегодня, 00:26
    0
    На Западе мы страдаем от ложной демократии, облеченной в красивые слова извращенной интерпретации. Мы выбираем между людьми, которые, оказавшись у власти, переосмысливают содержание своего политического проекта. На самом деле это диктатуры 4 года, 7 во Франции.