Появились кадры образовавшейся после взрыва в Белгороде большой воронки

В Белгороде прогремел взрыв, после чего на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на местные паблики.Как утверждают очевидцы происшествия, сначала слышался громкий звук, сопровождавшийся вибрацией. В нескольких квартирах жилых домов вылетели стекла.Затем в социальных сетях Белгорода стали публиковать фотографии огромной воронки, которая образовалась прямо между жилыми домами в районе перекрестка улиц Ватутина и Губкина. У автомобилей, припаркованных рядом с воронкой, также вылетели стекла.Telegram-канал Baza сообщает, что в результате взрыва была повреждена часть дома по улице Шаландина. Источник сообщает о том, что жители дома были эвакуированы, но органы власти пока не подтверждают данную информацию.Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент не поступало. Однако украинские средства массовой информации уже начали обсуждать кадры с места происшествия.Пока не поступит официальная информация, не будем строить догадки. Надеемся, что скоро появятся комментарии органов власти и экстренных служб.