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Появились кадры образовавшейся после взрыва в Белгороде большой воронки

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Появились кадры образовавшейся после взрыва в Белгороде большой воронки

В Белгороде прогремел взрыв, после чего на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на местные паблики.


Как утверждают очевидцы происшествия, сначала слышался громкий звук, сопровождавшийся вибрацией. В нескольких квартирах жилых домов вылетели стекла.

Затем в социальных сетях Белгорода стали публиковать фотографии огромной воронки, которая образовалась прямо между жилыми домами в районе перекрестка улиц Ватутина и Губкина. У автомобилей, припаркованных рядом с воронкой, также вылетели стекла.


Telegram-канал Baza сообщает, что в результате взрыва была повреждена часть дома по улице Шаландина. Источник сообщает о том, что жители дома были эвакуированы, но органы власти пока не подтверждают данную информацию.


Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент не поступало. Однако украинские средства массовой информации уже начали обсуждать кадры с места происшествия.

Пока не поступит официальная информация, не будем строить догадки. Надеемся, что скоро появятся комментарии органов власти и экстренных служб.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Жесть Белгород"
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72 комментария
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  1. Грац
    Грац Вчера, 22:49
    +13
    хм похоже или автомобиль начиненный взрывчаткой взорвали или беспилотник достаточно серьезный упал

    а вы там Киев пожалуйста не трогайте там хорошие люди живут просто они запутались немного(это грустная ирония если что)
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Вчера, 23:19
      +2
      Вчера бахнул метеор над Киевом. Сейчас это чрезвычайное происшествие. Возможно свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа в городской канализации. Но это явно не красная линия.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 00:09
      +5
      МО РФ сообщило, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сброс авиационного боеприпаса с самолета Су-34.

      Грубо говоря оторвалась авиабомба. В конечном итоге, считай повезло, если вспомнить историю с самолетом Су-34 упавшим на жилой дом в Ейске. Если бы бомба попала в жилой дом, могли быть жертвы, а так она пробила асфальт и сдетонировала уже на глубине, чем и объясняется ограниченный характер повреждений.

      По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 00:20
        0
        Судя по видео, это не бомба ,а скорее ракета.Взрыв фрагментарный летят какие то ошмётки .
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 00:21
        +1
        А над городом обязательно летать с полной бомбовой нагрузкой?
        Облететь Белгород было нельзя?
        1. конёк-горбунок
          конёк-горбунок Сегодня, 00:27
          0
          Вот тоже не понимаю,зачем летать над жилыми домами,любая техническая неисправность,и это корыто с крыльями падает на головы граждан
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 00:24
      0
      Я начинаю бояться за Москву 9 мая...
      Вдруг там чего-то большое и тяжёлое ТУ-95 на неё уронит во время парада над Красной площадью...
  2. zloybond
    zloybond Вчера, 22:51
    -1
    Ну что - высунув языки и вооружившись фломастерами ответственные чиновники теперь рисуют увлеченно новые красные линии. Что там говорите? У Зеленского и Ко ярлык неприкосновенности выдан????
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 00:17
      0
      Наверно проблема в том, что трупы по традиции принято обводить не красной, а белой линией...
  3. El Barto
    El Barto Вчера, 22:56
    -4
    Надо пoгaный Харьков, Сумы и Чернигов к чертям собачьим с землей ровнять.
    И все леса вдоль границы с hohляцкой стороны на 100 км вглубь выжечь вместе с деревнями
    1. zloybond
      zloybond Вчера, 22:59
      +15
      Для начала Генштаб ВСУ, СБУ, Президентскую хатку в Киеве, - В конце концов их основные бункеры известны. Что нечего туда отправить?
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Вчера, 23:03
        +3
        Белгород уже давно пройденные красные линии,а вы все мечтаете
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Вчера, 23:09
        0
        А какой смысл? Там что то решают?
        Направить нужно что то к Вашингтону, тогда и результат будет. Сармат лучший дипломат.
        1. al3x
          al3x Вчера, 23:28
          +3
          Да решают, представьте себе, прям там на местах. По-моему дилетантскому мнению. Или вы думаете, что со стороны украинцев на земле никто не работает, чисто по удаленке из Вашингтона всё управляется? Беспилотные генералы/полковники, беспилотный Зеля? Это те ещё прохиндеи, им и хозяин порой неуказ.
        2. zloybond
          zloybond Вчера, 23:28
          +3
          Вполне логично было бы повстанцам в США отправить немного трофеев в виде ПЗРК, Джавелинов, пусть наведут шороху в городах США, пусть шуганут аэропорты америки.... пора уже работать плотнее с повстанцами.
          Турция помогает оружием Украине - отправить Курдам немного РСЗО.
        3. AdAstra
          AdAstra Вчера, 23:28
          +5
          В Белгороде тоже ничего не решают, но им достается регулярно.
        4. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Вчера, 23:31
          +2
          Цитата: Герман 4223
          А какой смысл? Там что то решают?
          Направить нужно что то к Вашингтону, тогда и результат будет. Сармат лучший дипломат.

          Тогда тем более. Хуже не будет. Если там ничего не решают, то и капитуляцию там подписать на смогут, поэтому лучше будет их сразу разутюжить. А Вашингтон трогать не надо. Там и ответить могут.
        5. costa_2
          costa_2 Вчера, 23:59
          0
          У вас дети есть? Не жалко, когда из Вашингтона ответка прилетит? Или вы из бункера пишите?
          1. SoboL
            SoboL Сегодня, 00:23
            0
            Цитата: costa_2
            У вас дети есть? Не жалко, когда из Вашингтона ответка прилетит? Или вы из бункера пишите?

            Мне кажется, про "Вашингтон" человек образно выразился. У энтого вашингтона восемь сотен баз по всему миру и есть много мест, где им можно в борщ нагадить. Вот только воли, для этого, у рукамиводителей нету. Всё какое-то "международное право" найти пытаются. Красные линии вокруг кремля не пересекаются врагами, пока - ну и ладно. А Белгород... ну что Белгород - подумаешь. В России таких городов много, а у них планета другая, там хорошо всё. Все, что остается нам, это на медицину да коптеры скидываться. Всё Парням легче будет. Правда, вассерман про миллион в народном кармане чего-то пробулькал..Народная помощь, видимо, покоя не дает.
        6. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 00:19
          0
          Да каким бы гениальным не было решение, если обрубить каналы коммуникации, то оно никогда не попадёт к исполнителям...
    2. Алексей Волга
      Алексей Волга Вчера, 23:34
      0
      Какой вы батенька кровожадный, избирательней надо с хитринкой, но такой чтобы у них под шкуркой засвербело.
  4. ViPirozhnikow
    ViPirozhnikow Вчера, 22:59
    +8
    Долго еще правительственные здания на Банковой улице и ГУР в Киеве будут стоять нетронутые? Ведется политика террора в отношении граждан России, а в итоге - тишина! Снести к чертям показательно!
    1. al3x
      al3x Вчера, 23:22
      +7
      Никто их не трогает потому что потому. Ежу понятно, больше года идёт сво, а даже местные украинские "центры принятия решений" в целости и сохранности почему то. И всякие одиозные персонажи беспрепятственно шастают где им вздумается и когда вздумается без какой либо опаски. Выводы делайте сами, говорить вслух = дискредитация.
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Вчера, 23:36
      +1
      Отказывающиеся от ударов по центрам принятия решений в Киеве сегодня, обрекают себя на удары по этим центрам в Вашингтоне и Лондоне завтра. (Делягин)
  5. ugos
    ugos Вчера, 23:00
    +5
    ВВП облегчёно вздохнул, жертв нет, значит и отвечать не придётся .
    А то опять начнут, Убей Зелю, Убей Зелю...
    1. Сид2014
      Сид2014 Вчера, 23:04
      +1
      Это ничего. Подумаешь взрыв, воронка. Главное, что правда за нами! И воля у нас добрая!!!
      1. cmax
        cmax Вчера, 23:37
        0
        Цитата: Сид2014
        Это ничего. Подумаешь взрыв, воронка. Главное, что правда за нами! И воля у нас добрая!!!

        Копию картины старой надобно бы подарить от гаранта жителям города и прибить на въезде. Должна помочь, раз ПВО не справляется. Может метеорит?
  6. михаилл
    михаилл Вчера, 23:01
    -1
    Яму копали экскаватором по кругу, чтобы места на отвал не занимать(перекресток, однако) и легко было засыпать после проведения работ, а потом баловники-школьники бахнули Корсар-5000. И понеслась новость по трубам.
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 23:19
      +3
      Всем минусаторам стоит обратить внимание на работающие фонари уличного освещения и нормально живущих людей в соседних с "взрывом" домах. А потом прикинуть- сколько килограмм должно бахнуть для такой "воронки" и что будет вокруг.
  7. dtnthfy
    dtnthfy Вчера, 23:02
    +2
    а вы там Киев пожалуйста не трогайте там хорошие люди живут просто они запутались немного
    чиновники теперь рисуют увлеченно новые красные линии
  8. Лешак
    Лешак Вчера, 23:03
    0
    Нет слов...
    Знаю что коротко, но что тут ещё скажешь... Всё идёт по плану как нам говорят.
  9. opuonmed
    opuonmed Вчера, 23:05
    +2
    ну что когда уже укрр будем уничтожать киевский режим и другие ?????????
  10. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 23:07
    0
    Что это может быть? Для БПЛА слишком мощно.
  11. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Вчера, 23:08
    -2
    По виду воронки и местоположения эпицентра взорвали автомобиль со взрывчаткой, там как раз напротив пятерочки парковочные карманы.
  12. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Вчера, 23:08
    0
    Я с нетерпением жду, когда украм дадут самолеты и наконец начнутся ковровые бомбардировки Москвы. Может, только тогда наше правительство очухается?
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Вчера, 23:11
      +3
      Они дураки что ли? Тогда будет военный переворот моментально в стране. Лягушку будут варить медленно что бы раньше времени не выпрыгнула.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 23:11
      0
      Цитата: Катя_Иванова
      Я с нетерпением жду, когда украм дадут самолеты и наконец начнутся ковровые бомбардировки Москвы. Может, только тогда наше правительство очухается?

      Иванова! Ты что, совсем обалдела?
  13. al3x
    al3x Вчера, 23:10
    +5
    Всё идёт по плану, беспокоиться не о чем. Всё в порядке. Слова какого то известного человека, никак не могу вспомнить его ФИО
  14. Семибор_Магомедович
    Семибор_Магомедович Вчера, 23:12
    0
    По отзывам местных взрыва не было. Скорее всего сорвалась с крепления ФАБ-1500, их в это время пускали по Харьковской области.

    1. Семибор_Магомедович
      Семибор_Магомедович Вчера, 23:33
      0
      Вы бы хоть как-то свои минусы обосновывали, вместо сектантского неверия request
      Как я и указал выше, обе стороны за 5-30 минут до инцидента утверждали, что намечается атака Харьковской области авиацией с бомбами. Очевидно, что самолёты пролетали над Белгородом.
      1. Семибор_Магомедович
        Семибор_Магомедович Вчера, 23:45
        +1
        А вот и момент падения. Ну что, неверующие, всё ещё не ФАБ-1500 упал с подвеса? И где тут детонация, о которой вы говорите? [media=https://t.me/zhest_belgorod/25276]
        1. Семибор_Магомедович
          Семибор_Магомедович Сегодня, 00:07
          +2
          Ну что, минусаторы, жду ваших неловких извинений. https://www.kommersant.ru/doc/5941974
          1. Nesvoy
            Nesvoy Сегодня, 00:16
            +1
            Не умеют они. У них команда фас, заклевать всех, кто хоть как то трезво мыслит. Что на вашем примере и видно.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 23:13
    -1
    Рванули не хило,легковой автомобиль на крышу пятёрочка закинуло.Воронка ,как Гладков пишет 20 метров..Похоже на Точку У и БЧ была не касетная.Жертв нет.Всегда удивлялся этой украинской Точке У ,огромная воронка прям у хатынки ,а дом остаётся целым.Наверно спасает что БЧ перед взрывом глубоко в землю уходит.На фото, темно и почти ничего не видно,утром посмотрим.Но белгородским похоже повезло.
    1. Chem1st
      Chem1st Вчера, 23:25
      +5
      Я с Вас таки удивляюсь. Какая Точка? В Точке 400 кг ВВ, там такая ударная волна идёт - мама не горюй. Прошлым летом к нам прилетала, два дома в центре города снесла. А тут с одной стороны машину на 50 метров унесло, а с другой стороны панельные десятиэтажки в 15 метрах от воронки (20-метровой!!!) стоят целёхоньки, только тротуарной плиткой кое-где стёкла побило.... Как такое может быть? УДАР мы слышали, да ещё и какой, а вот ВЗРЫВА не было.... Скоро всё прояснится - тот перекрёсток очень оживленный, там камер с десяток натыкано, а может, и больше. Рано или поздно видео момента появится. А вообще по личным ощущениям - что-то тяжёлое, тонны две, не меньше, упало минимум с километровой высоты.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 23:35
        0
        Тоже интересно,одни говорят взрыв был,другие говорят что его не было,а от чего воронка - оружие на новых физических принципах?О камерах чего то я не подумал,действительно скоро увидим что это было.
        1. Chem1st
          Chem1st Вчера, 23:42
          +2
          Взрывы мы слышим регулярно - как начнёт ПВО над городом работать, ка начнёт над головой бахать.... Да и та Точка, что прошлым летом к нам прилетела, долбанула так, что весь город проснулся. Это взрывы. А тут именно тяжкий такой удар, не взрыв.
      2. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 00:05
        0
        Для сравнения.
        Х-29
        Годы разработки 1970—1980
        Боевая часть ракеты — бронебойно-фугасная, массой 317 кг, что составляет половину от стартовой массы ракеты. Масса ВВ при этом составляет 116 кг.
        При атаке железобетонных взлётно-посадочных полос ракета оставляет воронку диаметром 12-15 и глубиной около 6 метров, что надолго выводит их из строя.

        https://t.me/milinfolive/99570
  16. sdivt
    sdivt Вчера, 23:20
    +1
    Теперь только ждать, что скажут специалисты, должны определить по найденным осколкам, что там прилетело
    Теперь, надо понимать, мы ответку пошлём?
    А не взорвалось бы - то и ответки не будет?
    Странная война...
  17. Есаул
    Есаул Вчера, 23:21
    0
    Не беспокойтесь, всё идёт по плану путина, скоро заживём, всех врагов уничтожим, з/п на 2,6% проиндексируем, возродим производство гвоздей и валенок, чиновники внедрят прорывные технологии: цифровая экономика, нанотехнологии, сколковские разработки. Ух, скорее бы уже, жду не дождусь!
  18. Bingo
    Bingo Вчера, 23:22
    0
    А хренли вы хотели? Кто забыл, такие БПЛА были и предназначены для гарантированного прорыва обороны. Просто в качестве КР никто в здравом уме не будет использовать - это как фронтовой бомбардировщик на таран отправить. Да еще к тому же, в Рейс или Стриж толковая БЧ и не влезет, по дырке видно - далеко на ФАБ-500 рванула, да?
    Просто суть в том, что Укра и США эти БПЛА не покупала, а нахаляву - можно. Всяко дешевле даже ракеты Химеры, причем Химеру-то точно собьют, ракета тупей на несколько порядков и на бреющем над деревьями не полетит на скорости в 1000 км/ч
  19. voliador
    voliador Вчера, 23:34
    0
    Были ещё сообщения о легковом автомобиле, который закинуло взрывом на магазин Пятёрочка. Очень интересно, что скажут о причинах взрыва говорящие головы.
  20. Квинто
    Квинто Вчера, 23:36
    +1
    Я взрыв не слышал, хоть и на окраине живу но все таки до перекрёстка Ватутина и Губкина не так далеко…. Воронка на фото знатная, взрыв должен был быть приличный
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 23:47
      0
      Есть видео что что то с огромным звуком пролетело и скоростью,потом только через несколько секунд взрыв.Или взрыватель так сработал или он был установлен на замедление.Взрыв на видео не слишком большой ,для такой воронки.Непонятно .Но похоже Точка У отпадает.
      1. Семибор_Магомедович
        Семибор_Магомедович Вчера, 23:52
        +1
        Это отвалившийся от самолёта ФАБ-1500, не было там взрыва, ни на этом видео по ссылке, ни на том, что Вы смотрели. https://t.me/zhest_belgorod/25276
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 23:55
          -4
          Достал уже всех с отвалившейся бомбой.На Украине это может быть прокатит.
          1. Семибор_Магомедович
            Семибор_Магомедович Сегодня, 00:04
            +6
            Как теперь оправдываться за свой трёп будешь? Жду. https://www.kommersant.ru/doc/5941974
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 00:08
              -1
              Цитата: Семибор_Магомедович
              Как теперь оправдываться за свой трёп будешь?

              Ты воронку от ФАБ-1500 представляешь? Там бы перекресток с домами на орбиту вышел
              МО пишет о нештатном сходе. похоже без детонации. Там хлопушка какая-то максимум
              1. Семибор_Магомедович
                Семибор_Магомедович Сегодня, 00:10
                +1
                Ты перечитай мои сообщения, я и писал сразу о том, что ФАБ-1500 упал с самолёта и НЕ сдетонировал. Но "гении" начали мне говорить, что это всё враньё и чушь.
            2. Prjanik
              Prjanik Сегодня, 00:13
              0
              Теперь ясно почему без детонации и ПВО не работало.
          2. VasyaRules
            VasyaRules Сегодня, 00:09
            +1
            А между тем Минобороны уже признал !
        2. Квинто
          Квинто Вчера, 23:55
          -2
          Хватит постить эту чушь, пост ветерана за сутки до этого.
          1. Семибор_Магомедович
            Семибор_Магомедович Сегодня, 00:06
            +3
            Это тоже "чушь", не уважаемый? Или и дальше будете в облаках витать? https://www.kommersant.ru/doc/5941974
            1. Квинто
              Квинто Сегодня, 00:29
              0
              По меньше скринов из хохлячих говнопабликов прикрепляйте, или вы неуважаемый будете отрицать, что прилепили левый скрин с постом Ветерана суточной давности? И фильтруйте базар, я сам разберусь где и как мне витать.
          2. Nesvoy
            Nesvoy Сегодня, 00:11
            0
            Ой представляешь и у нас это прокатило. МО оффициально подтвердило что это наша бомба. А теперь давай скажи, что ЭТО ДРУГОЕ!!!
        3. oleg123219307
          oleg123219307 Сегодня, 00:05
          +1
          А реально бомба. Минобороны подтвердило... Респект за точный анализ.
        4. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Bingo
        Bingo Сегодня, 00:00
        0
        Цитата: tralflot1832
        Непонятно

        Скоростная цель, а бч меньше фугасного снаряда 152мм. Ну что бы это могло быть? Не похоже на реактивный беспилотник, на который БЧ толком не впихнуть. потому как он и не был рассчитан взрывчатку таскать с поражающими элементами? Не?
        Судя уже по воронке вариантов какбэ совсем недофига.
        Оп, МО пишет что потерял Су-34 авиабомбу, на РИА
        https://ria.ru/20230420/belgorod-1866770271.html
        Так понял, без взрыва
  21. polinet
    polinet Сегодня, 00:07
    +1
    Написали из МО РФ, что это нештатный сброс боезапаса с нашего Су-34.
  22. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 00:09
    0
    Видал сосун? Это не реклама моющих средств, сами знаете, про кого
  23. al3x
    al3x Сегодня, 00:11
    +2
    Да, зря похоже на Семибора гнали. Сброс нештатный произошёл. Хорошо, что без детонации. Но, тем не менее, это не повод вздохнуть с облегчением, тк обстрелы и диверсии приграничных районов никуда не делись.
  24. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 00:14
    +1
    Нештатный сход авиабоеприпаса стал причиной взрыва в Белгороде, - сообщили в Минобороны РФ.

    «20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

    В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование», — заявляет Минобороны.

    Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что два человека пострадали при взрыве в Белгороде.

    "Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте.

    Также, по словам чиновника, в результате обследования территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Повреждены 4 автомобиля.
  25. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 00:19
    0
    Это "мы уже начали"?
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