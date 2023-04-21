Пресса США: В декабре 2022 Зеленский отдал приказ приостановить планирование операции против войск РФ, находящихся в Сирии

Разведка Украины считала, что так Россия пришлось бы перебрасывать как минимум часть ресурсов с украинской территории.

Американская пресса продолжает публиковать так называемые «слитые секретные документы Пентагона». Напомним, что ранее по делу о разглашении государственной тайны был задержан 21-летний военнослужащий национальной гвардии США Джек Тейшейра. Задержание осуществлено сотрудниками ФБР.В новой порции обнародованных «секретных документов» говорится о том, что разведка Украины «разрабатывала план операции по осуществлению атак на российских военнослужащих в Сирии». Как пишет издание The Washington Post, эти атаки якобы должны были осуществляться при тесной координации с курдскими вооружёнными формированиями, действующими на севере Сирийской Арабской Республики.Как якобы свидетельствуют «секретные документы», украинская разведка на такой шаг собиралась пойти для того, чтобы «Россия понесла как можно больше потерь, в том числе материальных, включая потери в ЧВК «Вагнер».Из материала указанного издания:Далее утверждается, что в конце 2022 года (в декабре) президент Украины Зеленский «отдал приказ приостановить планирование операции». О мотивах такого приказа WP в своём материале не пишет.