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Пресса США: В декабре 2022 Зеленский отдал приказ приостановить планирование операции против войск РФ, находящихся в Сирии

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Пресса США: В декабре 2022 Зеленский отдал приказ приостановить планирование операции против войск РФ, находящихся в Сирии

Американская пресса продолжает публиковать так называемые «слитые секретные документы Пентагона». Напомним, что ранее по делу о разглашении государственной тайны был задержан 21-летний военнослужащий национальной гвардии США Джек Тейшейра. Задержание осуществлено сотрудниками ФБР.


В новой порции обнародованных «секретных документов» говорится о том, что разведка Украины «разрабатывала план операции по осуществлению атак на российских военнослужащих в Сирии». Как пишет издание The Washington Post, эти атаки якобы должны были осуществляться при тесной координации с курдскими вооружёнными формированиями, действующими на севере Сирийской Арабской Республики.

Как якобы свидетельствуют «секретные документы», украинская разведка на такой шаг собиралась пойти для того, чтобы «Россия понесла как можно больше потерь, в том числе материальных, включая потери в ЧВК «Вагнер».

Из материала указанного издания:

Разведка Украины считала, что так Россия пришлось бы перебрасывать как минимум часть ресурсов с украинской территории.

Далее утверждается, что в конце 2022 года (в декабре) президент Украины Зеленский «отдал приказ приостановить планирование операции». О мотивах такого приказа WP в своём материале не пишет.
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17 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 06:27
    +2
    бредятина откровенная. сидят ,высасывают из пальца "секретные материалы".
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:33
      +1
      Цитата: Аэродромный
      бредятина откровенная. сидят ,высасывают из пальца "секретные материалы".

      На местах the people схавает, а больше что ещё надо...
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 06:39
      0
      Я раньше думал, что "убийство" бабченко это "гениальная" операция сбу, а сейчас абсолютно уверен в том, что вся эта глупость была устроена цру.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 06:42
        0
        Разведка Украины считала
        Название Украина здесь не уместно, больше подходит ЦРУ или Пентагон.
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:20
      0
      Цитата: Аэродромный
      сидят ,высасывают

      Ну может быть и не из пальца, но то что упоминаются "музыканты", говорит об их большой популярности, и о том что неким силам они как гвоздь, как кость или еще какое нибудь как в различных частях тела.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:31
    +2
    похоже в пентагоне работают братья стругацкие под руководством айзека азимова
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:54
      0
      Цитата: Ryaruav
      похоже в пентагоне работают братья стругацкие под руководством айзека азимова

      Вы дамское фэнтези с hard SciFi (твёрдой НАУЧНОЙ фантастикой) не путайте. )))
  3. Privet
    Privet Сегодня, 06:33
    0
    Не то слово "высасывают", или зеля собирался выступить в союзниках у игиловцев.
  4. Alez
    Alez Сегодня, 06:35
    +2
    Также Зеленский приказал прекратить планирование операции по высадке на Луну и захвата Альфа Центавра.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:39
    0
    Я думаю это правда. Так поступают и США и Израиль, а мы подталкиваем палестинцев. Пара хорошо обученных украинцев с советской школой спецназа, в качестве инструкторов Игила могут причинить много неприятностей.
    Нам пора как Илье Муромцу проснуться, слезь с печи и идти мочить эту западную орду. soldier
  6. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:41
    0
    Сказочники) у курдов в Сирии ПВО представлены старыми дедушкиными ДШК и максимум ПЗРК, их бы ВКС смешало с говном и песком ФАБами
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    0
    разведка Украины «разрабатывала план операции по осуществлению атак на российских военнослужащих в Сирии»
    Такие операции без согласия Сша, войска которых находятся в Сирии, маловероятны, а тем более осуществимы без американской поддержки.
    атаки якобы должны были осуществляться при тесной координации с курдскими вооружёнными формированиями
    Которые между прочим под патронажем американцев и без их согласия пальцем не пошевелят тем более для какой-то Украины. Поэтому ГУР (или внешнюю разведку) приплели наверное с одной целью - показать их "силу и возможности".
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:57
    0
    Подождите ,ещё найдут в слитых "секретных материалах " что "северные потоки " подорвали мы..Уже вовсю идёт подготовка общественного мнения и начали это скандинавы, все эту бредятину перепечатывают.Последнее ,что за американской подводной лодкой на выходе из Тромсё гонялся рыболовный траулер фирмы Норребо " Таурус "и довольно долго гонялся.Бедные американские подводники с трудом ушли от его преследования.
  9. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 07:06
    0
    А ещё зеля решительно решил не направлять боевых марсиан захватывать Кремль, сказал сам захватит.
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:13
    0
    Женя, посади его на кол! Эта тема в стиле американского шоу - пипл хавает, шоу смотрят...
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:15
    0
    Цитата: tralflot1832
    Подождите ,ещё найдут в слитых "секретных материалах " что "северные потоки " подорвали мы..

    При этом газ обезводили и продали... Приходиться так это комментировать...
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:18
    0
    Цитата: Alez
    Также Зеленский приказал прекратить планирование операции по высадке на Луну и захвата Альфа Центавра.

    Последнюю задачу он выполнил, но его вернули обратно - жителям Альфа Центавры война не нужна... Теперь украинцы ищут новые планеты для своего практического применения... М-да...