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Минобороны РФ заявило, что происшествие в центре Белгорода связано с нештатным сходом авиабомбы с самолёта Су-34

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Минобороны РФ заявило, что происшествие в центре Белгорода связано с нештатным сходом авиабомбы с самолёта Су-34

На месте мощного взрыва в центральной части Белгорода продолжают работы экстренные службы. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что в результате взрыва образовалась воронка радиусом около двух десятков метров. Есть многочисленные повреждения домов и автомобилей. Жертв, к счастью, нет.


Министерство обороны РФ прокомментировало случившееся накануне вечером, заявив о том, что имел место нештатный сход с креплений бомбардировщика Су-34 авиабомбы .

Из сообщения оборонного ведомства:

При выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Имеются повреждения жилых строений. Жертв нет.

По понятным причинам, это вызвало немало вопросов. Один из вопросов, на который предстоит дать ответ, состоит в том, что вообще, если можно так выразиться, делал фронтовой бомбардировщик над центром Белгорода? Или же полёт выполнялся за пределами областного центра, а авиационная бомба была планирующей и, отработав нештатно, ударила туда, куда точно не должна была ударить?

Безусловно, Минобороны проведёт расследование. Также будет дана и оценка действиям лётчика и технического персонала аэродрома, с которого Су-34 взлетал и на котором обслуживался.



Тем временем, в стане противника царит бурный восторг по поводу случившегося. Что ж… Получается, сами, к большому сожалению, даём повод.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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26 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:38
    +8
    Вопрос только один: почему летел над городом ??? Ведь полёты над городами запрещены, да к тому в полной боевой. Очень много вопросов???
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 06:44
      +2
      Если это планирующая авиабомба, то он мог и не лететь над городом. А схождение произошло километров за 50
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:45
      0
      А не получилось ли другое?В статье сказано.Планирующая бомба.Я не знаю,как программируется сброс с самолета,но вполне может быть сознательно сделано в уставки прицела ,момент сброса.Это уже компетенция ФСБ
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 06:59
        +3
        Взрыва не было. Значит нештатный сход без взведения взрывателя или как в Вашей версии счастливая случайность , что взрыватель не сработал. Вполне жизнеспособные обе версии. Опыт применения "умных" бомб , только формируется. Но и шпионско-диверсионную дейтельность исключать нельзя. В любом случае Слава богу, обошлось без детонации.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:07
          +2
          Взрыва не было??Смотрите на фото..
        2. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 07:13
          +2
          Цитата: 1 z1
          Взрыва не было. Значит нештатный сход без взведения взрывателя или как в Вашей версии счастливая случайность , что взрыватель не сработал.
          fool А теперь читай по буквам:
          На месте мощного взрыва в центральной части Белгорода продолжают работы экстренные службы.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:59
        0
        Чудо, если действительно нет жертв. Но есть гаденькое подозрение, а если бы бомба попала точно в многоэтажку, с многочисленными жертвами, была бы она "нашей" или ....сходу стала бы украинской "Точкой У"? winked
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 07:17
          +1
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Чудо, если действительно нет жертв.

          Думаю врут. Посеченные стеклом должны быть, однозначно. recourse request
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:55
      +4
      Ведь полёты над городами запрещены
      Самое время вспомнить падение самолета в Ейске полгода назад, который взлетал "как учили" против ветра. И всем плевать было на то, что это в сторону города. Хотя в другую сторону чистое поле и Азовское море. И после этой катастрофы называли десятки военных и гражданских аэродромов в стране, где грубейшим образом нарушены требования по городской застройке на траекториях взлёта. То же Шереметьево в Москве....
    4. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 06:56
      -8
      Цитата: marchcat
      Вопрос только один: почему летел над городом ??? Ведь полёты над городами запрещены, да к тому в полной боевой.

      Старый, бородатый принцип - бей своих, чтобы чужие боялись ?!
      А не лучше ли так над Киевом пролететь ?!
    5. Canecat
      Canecat Сегодня, 06:59
      +1
      Цитата: marchcat
      Вопрос только один: почему летел над городом ???

      Не один... почему траектория и маршрут полета спланированы так, что сход боеприпаса происходит над жилым сектором, после того как подобные инценденты имели место быть ранее? Надо сложить гражданскую многоэтажку, что бы были приняты меры к дальнейшему недопущению подобных инцендентов?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:17
        +2
        А если он летел на высоте 15 км., мог его маршрут пролегать над городом? Хотя при падении с такой высоты её и "стащить" может.
    6. Labrador
      Labrador Сегодня, 07:24
      0
      Вопрос только один: почему летел над городом ???


      Ага ) летел над городом, а боеприпас из кабины нештатно выкинул. fool
      У нас же 1915 на дворе - беприпасы из кабины выбрасывают, пролетая над целью.
  2. Eug
    Eug Сегодня, 06:46
    +6
    Возможно, город разросся так сильно, что жилые кварталы "окружили" аэродром? Иначе - вопиющее нарушение НПП-78 (хотя скорее всего оно уже не действует)...
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:48
    +4
    Я думал в Белгороде упал метеорит из потока Лириды. Позавчера все ржали над хинзирами после вспышки в Киеве. Но объект там был очень приличный, его наблюдали в Белоруссии севернее Киева километрах в 250-ти. А сейчас получается прилет бомбы с УМПК, которыми кошмарят хинзиров в приграничье. И очень сильно повезло, что не прилетело в многоэтажку .
  4. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:50
    +3
    Не факт что это была планирующая бомба, но факт, что очень крупно повезло жителям т.к бомба была с замедлителем и взрыв произошел глубоко под землей, если бы она взорвалась на поверхности, дома бы сложились
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:53
    -2
    Неприятно. Да и в версию мо как -то не сразу верится.
    Ну а с бомбой... Не в первый раз подобное. В Ейске в прошлом году было более драматично.
    Вопросы конечно... Как тут писали, почему над городом....
    Бомба, даже если планирующая, сама по себе планировать не сможет....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    +1
    Жертв нет.
    Остается за это поблагодарить случай, иначе результат "нештатного схода боеприпаса" был бы очень трагическим.
  7. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 06:56
    +2
    Вот так новости с утра пораньше. Хорошо, что не поубивало никого.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:04
    +3
    У Кассада видос есть. Сначала что-то грюкнулось, потом полежало-полежало и бухнуло. Причем так. что и вспышки толком не видать... Что там за бомба-то такая? Лимонка, чтоль? Если бы закопалась и бахнуло то, что на поверхности 20 метров в диаметре оставило дырку - там дома бы сложились. Больше похоже, что упало что-то тяжелое, вот от того, что оно здоровое - вот вам и 20 не совсем целого асфальта. А вв там именно с гулькин фиг, если вообще ВВ
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:04
    +2
    Из за чего бы это не произошло, хорошо, что так "легко" отделались.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:05
    +1
    Очень странная ситуация. Для того, что бы "сбросить авиабомбу" пилот или штурман должны проделать несколько строго последовательных действий. Но, даже, если допустить, что "сход был непреднамеренный", в результате неисправности замка балочного держателя, то авиабомба должна была упасть "на невзрыв", то есть на взрыватель (или взрыватели) должен был податься электрический импульс, для запуска механизма дальнего взведения. Без этого авиабомба гарантировано не взорветься. Это принципиальный, основной вопрос безопасности. Бомбы с балочных держателей иногда срываются нештатно, но "на взрыв" - никогда.
    Вывод: это не случайность и не неисправность.
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:06
    -1
    Это реальность, а не шутки... Над городом самолеты с бомбами не летают... Даже с бомбами не летают...
    Мы на днях возьмем Артемовск, они (англичане) готовят ответ...
    Пора обозначить наши цели!
  12. U-58
    U-58 Сегодня, 07:11
    +1
    Очень нетрудно представить ход расследования.
    Проверки, вскрытые нарушения регламентных работ, выявленные технические неисправности. И оргвыводы: наказать, понизить в должности, уволить, отдать под суд.
    Все это жёстко и печально...
  13. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:13
    -1
    Долбо ебы, надо было сказать украинцы со своим беспилотником ту 154 или какой там лохматый еще есть. А теперь нет доверия власти, сами в тапки влазти
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:15
    +1
    И это уже не в первый раз ,в конце апреля начале марта над Донецком точно планирующую бомбу потеряли,есть фото,не самой бомбы ,а адаптера с крыльями,валяются на земле.Но в Донецке не упоминалось о громком звуке пролёта.