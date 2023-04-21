Минобороны РФ заявило, что происшествие в центре Белгорода связано с нештатным сходом авиабомбы с самолёта Су-34

На месте мощного взрыва в центральной части Белгорода продолжают работы экстренные службы. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что в результате взрыва образовалась воронка радиусом около двух десятков метров. Есть многочисленные повреждения домов и автомобилей. Жертв, к счастью, нет.
Министерство обороны РФ прокомментировало случившееся накануне вечером, заявив о том, что имел место нештатный сход с креплений бомбардировщика Су-34 авиабомбы .
Из сообщения оборонного ведомства:
При выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Имеются повреждения жилых строений. Жертв нет.
По понятным причинам, это вызвало немало вопросов. Один из вопросов, на который предстоит дать ответ, состоит в том, что вообще, если можно так выразиться, делал фронтовой бомбардировщик над центром Белгорода? Или же полёт выполнялся за пределами областного центра, а авиационная бомба была планирующей и, отработав нештатно, ударила туда, куда точно не должна была ударить?
Безусловно, Минобороны проведёт расследование. Также будет дана и оценка действиям лётчика и технического персонала аэродрома, с которого Су-34 взлетал и на котором обслуживался.
Тем временем, в стане противника царит бурный восторг по поводу случившегося. Что ж… Получается, сами, к большому сожалению, даём повод.