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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомире и других городах после ночной воздушной тревоги

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомире и других городах после ночной воздушной тревоги

В целом ряде украинских регионов этой ночью прогремели взрывы. О них пишут украинские средства массовой информации и паблики в социальных сетях.


Еще в 0:08 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Затем ее отменили, но в 0:037 она опять прозвучала в Киеве и Киевской области. В Киевской областной военной администрации заявили об угрозе атак дронами. Затем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Вскоре в киевских пабликах появилась информация о взрывах. Как утверждают в Офисе президента Украины, это были звуки работы средств противовоздушной обороны.

Позже воздушную тревогу объявили в Сумской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях Украины. Ряд украинских пабликов сообщает также о взрывах в Житомире.

Последствия «прилетов» не освещаются украинскими СМИ, так как в последние месяцы киевский режим жестко цензурирует информацию о последствиях ударов российских ракет и беспилотников по украинским объектам энергетической и военной инфраструктуры. Напомним, что российские вооруженные силы наносят удары по объектам украинской инфраструктуры, используемым в военных целях, с октября 2022 года - в качестве ответа на серию диверсий, произведенных украинскими спецслужбами на российской территории.

Также российские военкоры сообщили о сильном ударе по складам с боеприпасами 26-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Заречного и Торского на Кременском направлении. На склады, судя по всему, сбросили две бомбы ФАБ-250.
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1 комментарий
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 07:22
    0
    Хорошие новости всегда приятно узнавать-работайте братья!