ВМС Южной Кореи направили на помощь загоревшемуся российскому судну «Калтан»

В районе города Ульсан в Республике Корея загорелось российское судно «Калтан» из Владивостока. На помощь экипажу судна были направлены подразделения военно-морских сил Южной Кореи. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Республики Корея.Как стало известно, около 1.20 (19.20 четверга мск) южнокорейские военные получили сообщение о горящем рыболовецком судне под российским флагом. На место происшествия выдвинулись эсминец «Король Сечжон Великий» и скоростной катер, находившийся на боевом дежурстве в г. Пусан. Военные моряки оказали помощь береговой охране в поисково-спасательных работах.Также в операции был задействован патрульный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительные ракеты. Для оказания помощи российским морякам задействовали 12 катеров и 1 вертолет береговой и пожарной охраны, а также гражданские рыболовецкие суда, находившиеся вблизи места пожара.Известно, что удалось эвакуировать 21 члена экипажа из 25 человек. Двое спасенных имеют небольшие ожоги, остальные члены команды не пострадали. Пожар на судне к утру был практически потушен.СМИ сообщают, что из-за плохой погоды судно «Калтан» отбуксируют в порт Ульсана. Известно, что аварийная ситуация на судне возникла, когда «Калтан» находился восточнее порта Пусан. Сначала моряки пытались побороть огонь своими силами, но это оказалось невозможно, после чего капитан приказал сойти на спасательные плоты.Четыре человека, включая старшего помощника капитана, остались на судне для борьбы с пожаром. Девятнадцать человек уже доставлены на берег, капитан и старший механик продолжили участвовать в спасательной операции по поиску оставшихся на судне четырех членов экипажа.