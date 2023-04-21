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Украинский боевик случайно показал кадры превращенного в укрепление ВСУ многоэтажного дома в Артемовске

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Украинский боевик случайно показал кадры превращенного в укрепление ВСУ многоэтажного дома в Артемовске

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои, что не мешает отдельным боевикам украинских формирований снимать ролики для социальных сетей и фотографировать происходящее. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что один из украинских боевиков случайно показал превращенный в укрепление ВСУ многоэтажный жилой дом в Артемовске (Бахмуте).


На кадре видно, что у многоэтажного дома вырыты окопы, уходящие в его подвал. Почти на каждом этаже дома находятся вооруженные боевики ВСУ. Украинские солдаты проходят мимо многоэтажного дома. Судя по количеству их сослуживцев, попавших в кадр, в одной такой многоэтажке может размещаться до нескольких десятков украинских боевиков.

Как сообщают военкоры, в Артемовске огромное количество многоэтажных домов после начала штурма города российскими подразделениями было превращено в настоящие крепости. В таких домах удобно оборудовать огневые позиции, боевики могут удерживать их достаточно долго. Часто единственным выходом является полное разрушение «укрепления» с помощью авиационных и артиллерийских ударов.


Использование жилых домов в качестве укреплений свидетельствует о бесчеловечности украинского командования, которое совершенно не считается с разрушениями и возможными жертвами среди мирного населения (в Артемовске все еще остается несколько тысяч жителей, не пожелавших покинуть город).


С самого начала специальной военной операции российское командование обращало внимание на размещение украинскими формированиями вооружений, военной техники и личного состава в жилых кварталах и на объектах гражданской социальной инфраструктуры вроде школ, детских садов, больниц.
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38 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:49
    +21
    А что ещё в ГОРОДЕ превращать в укрепление как не дома?!
    1. Ramazan
      Ramazan Сегодня, 08:01
      +15
      Ну это автор типа удивляется, приложив руку ко лбу: Ах, как как они могут так поступать...
      На самом деле этот трезвон про "жилые дома" уже надоел. Всем про людоедов и так давно всё ясно.
      1. ian
        ian Сегодня, 08:35
        +6
        Почему людоеды ? Помните гордились как в ВОВ советские войска каждый дом превращали в крепость? Тогда это был героизм. А сейчас , когда это делает противник почему то стало бесчеловечно.... Иди "это другое "?
        Это война. И воюют с той стороны такие же люди как и мы. Без рогов и копыт. В основном.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 08:51
          0
          Цитата: ian
          И воюют с той стороны такие же люди как и мы. Без рогов и копыт. В основном.

          А я все время, представлял их с рогами, копытами и волчьими зубами.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 09:06
            -2
            А хвост? В представлении хвост был? И какой?
        2. Ramazan
          Ramazan Сегодня, 08:52
          +4
          Нет, они именно с рогами и копытами, потому что мы, в отличии от них, не издеваемся над пленными, не пытаем их ради собственного удовольствия. А города восточной Украины им не жалко, они не считают их своими. Для них весь восточный мирянк это сепары. А людоеды, потому что у них идеология страны - антироссия, им больше ничего не нужно кроме как сожрать нас, никакого созидания.
          1. ian
            ian Сегодня, 10:03
            0
            Цитата: Ramazan
            мы, в отличии от них, не издеваемся над пленными, не пытаем их ради собственного удовольствия

            Я не стал бы делать такие категоричные заявления. Сеть полна материалов, опровергающих ваши слова. Да, согласен, 90% из них фейки. Но на войне психика человека сильно меняется. Чего только не бывает. В том числе и с нашей стороны. Другой вопрос, что у нас доказанные подобные факты являются преступлением, а на той стороне являются частью госпропаганды.
        3. nikon7717
          nikon7717 Сегодня, 09:28
          +1
          Почему людоеды ?
          хуже. Они в СМИ открыто пишут: "жаль что не осталось людей в жилой застройке Бахмута", открыто признавая население только в качестве щита. Воины ВОВ защитниками были, а эти...
          1. solar
            solar Сегодня, 10:11
            -1
            Они в СМИ открыто пишут: "жаль что не осталось людей в жилой застройке Бахмута"

            Ссылочку, вы, конечно, дать не сможете, на такое СМИ.
        4. termos
          termos Сегодня, 09:41
          +1
          Дык советские войска предварительно вывозили население оттуда. А не прикрывались им =)
          1. ian
            ian Сегодня, 09:50
            -1
            Цитата: termos
            Дык советские войска предварительно вывозили население оттуда. А не прикрывались им =)

            Уверены? А откуда тогда брались мирные жители в оккупированных немцами городах? Или это были все "понаехавшие немецкие прихвостни?". Ваша уверенность в чёрно-белом мире умиляет.
            1. Single-n
              Single-n Сегодня, 09:57
              +1
              Вы темпы немецкого и российского наступления не путайте. СССР эвакуировал в считанные месяцы миллионы +тысячи пром предприятий +сырье и продукцию. Попутно призывая миллионы на фронт и имея транспортные возможности раз в 30 слабее. Вспомните сколько ТОГДА было автотранспорта и сколько его СЕГОДНЯ. Это я уже не говорю про тотальные бомбежки ж/д сети авиацией противника.
              ЧТО из всего этого СЕГОДНЯ мешает ВСУ? Вывезти городок в 50 тыс на сотню км? За год!!
              1. ian
                ian Сегодня, 10:13
                0
                Ну а вы не путайте государственные системы. В СССР человек был частью госмашины. Он обязан был выполнять все требования государства в обмен на то, что государство заботится о нем. А сейчас все живут в "демократическом обществе" . То есть ты свободный человек, хочешь живи-не хочешь нет. И затрат на тотальную эвакуацию государство на себя брать не желает. Кто смог, тот уехал. Ну а не смог- значит, не хотел....
          2. solar
            solar Сегодня, 10:12
            0
            На Украине делали то же самое. Была массовая эвакуация из районов боевых действий.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:02
      +3
      Оно конечно бесчеловечно,но в чистом поле воевать страшно!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: seregatara1969
        в чистом поле воевать страшно!

      2. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 08:51
        +2
        Война вообще бесчеловечна.
        Текст Вашего комментария... моего, моего
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:03
      +7
      Действительно, как уже надоели эти бесконечные мантры про гражданские дома под укрепления. Могли ли наши журналисты в Отечественную войну писать подобную лабуду и размазывать сопли, когда враг закреплялся в жилых домах? Надеюсь, что это лишь журналистские сопли, а на фронтах давно избавились от этого либерального насморка. feel
      1. shtatsov
        shtatsov Сегодня, 10:00
        0
        К этому хочу еще добавить про боевиков киевского режима, тоже надоело слушать. Они военнослужащие ВСУ! По большей своей части.
    4. Вротраз
      Вротраз Сегодня, 08:03
      +4
      ну да превращать дома в укрепления это нечестно ,и что там делают тысячи мирных жителей в городе который уже год превращают в развалины для меня большая загадка , нормальный человек я думаю там и часа бы не выдержал
    5. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:04
      +5
      Цитата: Ропот 55
      А что ещё в ГОРОДЕ превращать в укрепление как не дома?!
      Сие не ведомо. request
      Военкоры Русской Весны» сообщает, что один из украинских боевиков случайно показал превращенный в укрепление ВСУ многоэтажный жилой дом в Артемовске (Бахмуте)
      . А это вообще, перл... goodБоевик памперс успел сменить то, "ой, шо я сробил то!" feel
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:25
        +1
        Цитата: Mavrikiy
        один из украинских боевиков случайно показал превращенный в укрепление ВСУ многоэтажный жилой дом в Артемовске (Бахмуте)

        Вот пусть снимает побольше. Нашим ребятам пригодится.
    6. Маз
      Маз Сегодня, 10:15
      0
      Такое впечатление будто мы в Сталинграде из домов крепости не делали, дом Павлова нам в помощь. Обычная военная тактическая стратегия городских боев, в уставе целый раздел посвящен этим боевым действиям, вплоть до работы с этажами, штурмовыми группами и тд. Вспомните Грозный. В голых полях воевать труднее. Поэтому и Пригожин говорит что надо это все разгрести и выходить на простор, правда там мин натыкано выше крыше, зато и долбить удобнее. А вот сейчас зеленка пошла, вот это будет проблема. ТАк шо до зимы - следующей, ничего существенного на западном фронте не случится, пока наши генералы не поймут всю выгоду боевых действий зимой, а не весной- летом - осенью. Да и стратегически нам спешить некуда, Время работает на России. Нам бы своих сволочей повывести в тылу- они хуже ВСУ.
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 07:57
    +1
    Все сложно, бандеровцы изначально держат мирных жителей в подвалах, лояльных, не лояльных убивают, издеваются, насилуют, вопрос как аккуратно снести дом с бандой и сохранить мирных, вот и наши гибнут, хотя всех мирных уже давно эвакуировали, остались те, кто ждут наших, вот и дилемма...
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 08:34
      +1
      а зачем там было оставаться ? можно спросить?
      давно было понятно что там будет замес , еще когда окопы прям в центре города начали копать
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:59
    +8
    Не стоит превращать это в сенсацию, в Мариуполе тоже самое было. Артемовск процентов на 80 уже разрушен и сейчас жалеть не о чем, для сохранения жизни солдат ровняйте его и артиллерией и авиацией. Жалеть потом будем.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:09
    +3
    превращенный в укрепление ВСУ многоэтажный жилой дом в Артемовске
    Это давно не секрет. В свое время показывали американские методички по размещению в/сл и оборудованию опорных пунктов в жилых домах. В них рекомендовалось гражданских размещать на средних этажах между занимающих оборону в/сл. Что ВСУшники делали охотно следуя американским инструкциям.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    +5
    Эта новость после года боевых действий, после Мариуполя, Северодонецка, Соледара и т.д. А под Донецком они сидят в чистом поле?
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:10
    +4
    Ну, для нас подобное не ново, а кастрюлям всё равно (даже наоборот). Это может быть интересно западной аудитории, но до них эта информация вряд ли дойдет.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:19
    +1
    Ну, тут вариантов всего два. Либо воевать, либо не воевать. Третьего не дано. У каждого своя правда.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 08:53
      -1
      У нас нет войны. Идет ОЧЕНЬ Странная Военная Операция.И продолжают ОЧЕНЬ странно со всех сторон гибнуть люди и отмываются НЕ ОЧЕНЬ СТРАННО громадные деньги.
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 08:21
    +2
    Цитата: seregatara1969
    Оно конечно бесчеловечно,но в чистом поле воевать страшно!

    Т.е оборона Сталинграда была бесчеловечной трусостью? Особенно боялись наверное защитники дома Павлова?
  9. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 08:24
    0
    Кто нибудь компетентный объяснит мне (диванному экспёрду) почему мы воюем по сирийскому варианту-штурм городских уров(пальмира и т.д.) Почему не разрезают узким ударом фронт,не расширяют флаговыми ударами прорыв и не садят все эти авдеевки угледары,артемовски в осаду? Не надо только про численность осаждающих и фейк про нехватку снарядов( перефраз-снарядов бывает очень мало или мало но больше складировать опасно)за это время людей положили гораздо больше чем погибло бы в прошлогоднем прорыве и перехвтив рокадную дорогу за авдеевкой уже давно бы остановили обстрелы Донецка и в самой авдеевке за год снайперами уже выщелкали бы всу.Американскую тактику штурма городских уров я понимаю -пришли и массированно превратили город в общую могилу для всех и оля оляля..И мы всё равно получаем груду щебня и при этом безвозвратно потеряли темп и помалу получаем откровенно оппозиционные настроения в обществе особо среди людй с высшим и техникумовским(бакалавры)образованием,это опасно ещё тем что это семьи с 10-16 летними детьми.(яблоко от яблони далеко не падает!!)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:00
      -1
      Цитата: Гуран33 Сергей
      Кто нибудь компетентный объяснит мне (диванному экспёрду) почему мы воюем по сирийскому варианту-штурм городских уров(пальмира и т.д.) Почему не разрезают узким ударом фронт,не расширяют флаговыми ударами прорыв и не садят все эти авдеевки угледары,артемовски в осаду?

      Не нужно быть экспертом, чтобы понять, winked как бы помягче сказать ... некомпетентность военно-политического управления СВО.
      Сравните с ВагнерАми.
  10. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:25
    +2
    УПАБ-1500 или как там ее? Сразу и нет крепости.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:01
      +2
      Цитата: dnestr74
      УПАБ-1500 или как там ее? Сразу и нет крепости.

      Да!!! Черт возьми!
  11. solar
    solar Сегодня, 08:51
    0
    Большая часть населения оттуда давно уже выехала, так что жилыми домами их можно разве что условно назвать. Неудивительно, что объекты застройки стали укреплениями, после длительных городских боев с применением артиллерии в городе все равно мало что целым остается.
  12. Single-n
    Single-n Сегодня, 09:10
    0
    Уважаемые. Тут 100% пасутся артиллеристы. Предскажите, сколько нужно снарядов 122-152 мм дабы эту "молодоженку" .А это именно она, если вообще не общага. Превратить в кучу кирпичей? Я в подобных домах работал. Стены там ....... Труха там, а не стены. Анкер фиг закрепишь. Перегородка в пол кирпича зачастую.. Домику лет 40 минимум.
    100-150 снарядов хватит?