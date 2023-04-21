Украинский боевик случайно показал кадры превращенного в укрепление ВСУ многоэтажного дома в Артемовске

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои, что не мешает отдельным боевикам украинских формирований снимать ролики для социальных сетей и фотографировать происходящее. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что один из украинских боевиков случайно показал превращенный в укрепление ВСУ многоэтажный жилой дом в Артемовске (Бахмуте).
На кадре видно, что у многоэтажного дома вырыты окопы, уходящие в его подвал. Почти на каждом этаже дома находятся вооруженные боевики ВСУ. Украинские солдаты проходят мимо многоэтажного дома. Судя по количеству их сослуживцев, попавших в кадр, в одной такой многоэтажке может размещаться до нескольких десятков украинских боевиков.
Как сообщают военкоры, в Артемовске огромное количество многоэтажных домов после начала штурма города российскими подразделениями было превращено в настоящие крепости. В таких домах удобно оборудовать огневые позиции, боевики могут удерживать их достаточно долго. Часто единственным выходом является полное разрушение «укрепления» с помощью авиационных и артиллерийских ударов.
Использование жилых домов в качестве укреплений свидетельствует о бесчеловечности украинского командования, которое совершенно не считается с разрушениями и возможными жертвами среди мирного населения (в Артемовске все еще остается несколько тысяч жителей, не пожелавших покинуть город).
С самого начала специальной военной операции российское командование обращало внимание на размещение украинскими формированиями вооружений, военной техники и личного состава в жилых кварталах и на объектах гражданской социальной инфраструктуры вроде школ, детских садов, больниц.