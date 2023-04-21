Американская пресса: США якобы призывали Украину оставить Артемовск, следует из опубликованных «секретных документов» Пентагона

США еще давно сообщали украинскому руководству о риске окружения формирований ВСУ в Артемовске (Бахмуте) и предлагали киевскому режиму отдать приказ войскам об отходе из города. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на появившиеся в сети «секретные документы» Пентагона.
В публикации издания подчеркивается, что уже в январе 2023 года военное ведомство США скептически оценивало перспективы обороны Артемовска. В частности, американская разведка прогнозировала окружение украинских формирований в городе. Американские военные якобы предлагали киевскому режиму оставить Артемовск, чтобы избежать высоких потерь.
По утверждению американской прессы, военное ведомство США называло главным риском для украинских войск «устойчивые успехи» российских вооруженных сил. В отчете разведки США сообщалось, что, если в течение февраля украинские формирования не покинут Артемовск, они будут окружены российскими войсками.
Тем не менее, украинское руководство не прислушалось к аргументам американских военных, если следовать публикации в американской прессе. Однако не исключено, что подобные публикации носят заказной характер, как и сама подозрительная история со сливом «секретных документов» Пентагона. Возможно, американское военно-политическое руководство таким образом пытается перестраховаться на случай масштабного поражения ВСУ с катастрофическими потерями: мол, мы же предупреждали Киев, но президент Владимир Зеленский сделал все по-своему, и вот результат – огромные жертвы и отсутствие реальных успехов.
Кроме того, американские военные советовали украинским формированиям использовать передовые боеприпасы, технологии борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также совершенствовать информационные кампании.