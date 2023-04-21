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Американская пресса: США якобы призывали Украину оставить Артемовск, следует из опубликованных «секретных документов» Пентагона

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Американская пресса: США якобы призывали Украину оставить Артемовск, следует из опубликованных «секретных документов» Пентагона

США еще давно сообщали украинскому руководству о риске окружения формирований ВСУ в Артемовске (Бахмуте) и предлагали киевскому режиму отдать приказ войскам об отходе из города. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на появившиеся в сети «секретные документы» Пентагона.


В публикации издания подчеркивается, что уже в январе 2023 года военное ведомство США скептически оценивало перспективы обороны Артемовска. В частности, американская разведка прогнозировала окружение украинских формирований в городе. Американские военные якобы предлагали киевскому режиму оставить Артемовск, чтобы избежать высоких потерь.

По утверждению американской прессы, военное ведомство США называло главным риском для украинских войск «устойчивые успехи» российских вооруженных сил. В отчете разведки США сообщалось, что, если в течение февраля украинские формирования не покинут Артемовск, они будут окружены российскими войсками.

Тем не менее, украинское руководство не прислушалось к аргументам американских военных, если следовать публикации в американской прессе. Однако не исключено, что подобные публикации носят заказной характер, как и сама подозрительная история со сливом «секретных документов» Пентагона. Возможно, американское военно-политическое руководство таким образом пытается перестраховаться на случай масштабного поражения ВСУ с катастрофическими потерями: мол, мы же предупреждали Киев, но президент Владимир Зеленский сделал все по-своему, и вот результат – огромные жертвы и отсутствие реальных успехов.

Кроме того, американские военные советовали украинским формированиям использовать передовые боеприпасы, технологии борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также совершенствовать информационные кампании.
Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:02
    +7
    Не надо никого выпускать !!!! Уничтожайте всех, артиллерия и авиация ваш выход, парни берегите себя, мы все отстроим, главное себя берегите. Как говорил А.В. Суворов не стоит выпускать врага с поля боя живыми, ростки прорастут вновь. Толку от этих упоротых ВСУшников их не перевоспитать, финал у них один или уничтожение или плен.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 09:58
      +1
      laughing Матрасники уже документы подделывают, чтобы себя обелить и некомпетентность laughing
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:05
    +3
    И что ещё нам американский пацан приготовил ,сливая всё подряд из наисекретнийших ,умопомрачительных файлов Пентагона.Такое впечатление что американские СМИ от нечего делать назначают дежурного по сливу,закрывают на работе на ночь и с указанием ,чтобы утром к выходу издания слив был!!!Не будет - " на мороз".
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:05
    +4
    А еще США советовали свинорылым чистить зубы на ночь и не пить сырой воды, не послушались и вот результат - горы трупов и пол страны в руинах.
    Теперь крайний будет клоун, его на кол и насадят.
    Поменьше бы лезли по всему миру со своими советами, много бы людей в живых осталось.
  4. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 08:05
    +3
    Вешают лапшу на уши украинцам ..Делают вид что зеля самостийный.. wassat
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:05
    +4
    Походу, из Пентагона слили все секретные документы....., но только по окраине. Как-то странно, что нет ни одного секретного документа по Китаю. Пока до слива Тайване еще не дошло?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:16
      0
      Нет,еще остался пипифакс...Но этой "документацией"заниматься вряд ли кто будет
  6. Б-15
    Б-15 Сегодня, 08:07
    +2
    Задним умом мы все сильны.
    А американцам сейчас ой как надо поддержать своего президента. Иначе с неудачей рейтинга совсем не станет.
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:09
    +1
    ня в два горла верещала. Одно верещало: "Стоять до последнего!" , а другое: "Тикайте , а то будет писЕц!" На всякий случай. При любом раскладе , будут ныть: "А мы вам говорили! Мы вас предупреждали!" Да и утилизацию и замазывание кровью русскоязычного населения , потенциально русофильского , в приличных количествах , провели! ПэрЭмоГа!!!
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:09
    +2
    США еще давно ............. предлагали киевскому режиму

    США и предлагали??? what эт анекдот такой? краина без указивки и пукнуть не может.........
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:29
      +2
      Цитата: Mouse
      США и предлагали??? эт анекдот такой?

      Отмазку себе готовят. Понимают, что отвечать придется. А тут еще и Байдена на следующий срок протолкнуть надо.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:11
    +2
    США предлагали киевскому режиму отдать приказ войскам об отходе из города.
    fool Али в США луженые глотки перевелись? Да там любой сержант, генерала ВСУ по рыку заткнет за пояс.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +4
    предлагали киевскому режиму отдать приказ войскам об отходе из города
    Американцы мягко стелят, да спать придется жестко. Действительно разговоры об американском предложении оставить Артемовск идут как минимум с февраля о чем сообщали и не одно западные СМИ. Теперь после украинского поражения в Артемовске и огромных потерях американцы могут умыть руки и сказать, что а мы предупреждали, но нас не послушали. Поэтому это чисто киевский косяк, а "гегемон" держал руку на пульсе. Давайте "союзники" продолжать оказывать помощь, чтобы исправить ситуацию.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:18
    +1
    А еще американская пресса пишет что денег не получат ,но деньги получают. Потом пишут, что говорили не обстреливать территорию России ,но обстреливают . И пошло поехало ...............на заборе написано
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:26
    -1
    всу будут использовать артемовск при наступлении
  13. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:27
    +1
    теперь можно любую пулю запускать со ссылкой на "секретные документы пентагона"
    А теперь переходим к прогнозу погоды, по данным "секретных документов пентагона" в сочи климатическое лето уже начнется на этой неделе, в москве солнечно +18+20, в петербурге как всегда дожди.

    нет уж граждане бандеровцы, до последнего так до последнего... мясорубка работай, пацанам удачи, не лезть на рожон - лучше прямой наводкой!
  14. Pablo Blade
    Pablo Blade Сегодня, 08:59
    +1
    У меня складывается впечатление что слив секретных документов является частью слива Украины. И что документы настоящие
  15. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 09:36
    0
    Да ладно. Говорят мы бухаем, а тут слив за сливом. Деза не иначе. У меня на работе покруче будут Штирлицы. Так трындаболы- думают наши тактики убьются карандашами)
  16. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
    0
    Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на появившиеся в сети «секретные документы» Пентагона.
    Эти "секретные документы" знает уже каждый суслик в мерикатосии. laughing
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:10
    0
    Главное слово и смысл в статье это слово ЯКОБЫ в заголовке. А было это на самом деле никого неинтересует,да и не могли они этого говорить т.к сами же гонят на убой народ, чай папуасов нежалко.