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ФСБ России предотвратила планировавшееся украинскими спецслужбами покушение на мэра Горловки

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ФСБ России предотвратила планировавшееся украинскими спецслужбами покушение на мэра Горловки

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала организовать покушение на мэра города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) Ивана Приходько. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова самого Приходько.


Как рассказал глава горловской администрации, покушение на него было предотвращено сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Донецкой Народной Республике. Украинские спецслужбы собирались убить чиновника посредством подрыва большого количества взрывчатого вещества.

То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм

- рассказал Приходько РИА Новости.

Как выяснилось в результате следственных мероприятий, департамент контрразведки СБУ завербовал некоего Артема Пызина. Он раньше занимался сбором информации о дислокации российских войск в Горловке и Енакиево, а затем ему поручили задачу посложнее – устранить мэра Приходько.

Однако Пызин не знал, что находился под оперативным наблюдением УФСБ РФ по ДНР. Когда в марте 2023 года он получил задание наблюдать за Приходько, оперативники ФСБ уже его «вели». Пызин попытался в заброшенном здании собрать взрывное устройство, но оно взорвалось в руках у незадачливого диверсанта. Сейчас оперативники разыскивают других лиц, которые могли быть причастны к запланированному покушению на горловского мэра.

Напомним, что Иван Приходько стал и.о. мэра Горловки еще в 2016 году, до этого он возглавлял Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
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26 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:22
    0
    Да неужели, слава Богу, раскачались, столько поубивали уже людей, которые поверили нашей власти бестолковой.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:02
      +2
      Теперь задним числом можно сколько угодно говорить "да мы его вели уже полгода..." -а по факту повезло, что у террориста руки из .... росли, а то ещё не известно, чем всё кончилось бы для мэра!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:07
        +3
        Цитата: Peter1First
        "да мы его вели уже полгода..." -а по факту повезло, что у террориста руки из .... росли,

        Пызин попытался в заброшенном здании собрать взрывное устройство, но оно взорвалось в руках у незадачливого диверсанта.

        Ага, инфа для обывателя winked
        Только перед "неожиданным взрывом" Пызин дал контразведке все необходимые показания.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 09:09
          -3
          Протоколы допросов сами читали, или ОБС?
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: dnestr74
      Да неужели, слава Богу, раскачались, столько поубивали уже людей, которые поверили нашей власти бестолковой.

      Каким образом ФСБ смогло предотвратить теракт, если он сам подорвался на своей мине?
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:25
    +5
    Похоже, как только он собрал ВУ, на него пошёл сигнал из Киева.... Хотели все концы в воду, но мэра рядом не оказалось. Если бы его вели спецы УФСБ, то вряд ли дело дошло до взрыва в здании, пусть и в руках предателя. Или плохо вели, что довели до такого... winked
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:25
    +1
    Удивляет ,диверсанты самовзрываются при сборе самодельного взрывного устройства.Это уже не первый случай.Может так СБУ заметает следы.Смотря ,украинские сайты прифронтовых городов удивляет обилие предложений по эвакуации не только на запад Украины и запад ,но и в Белоруссию и Россию.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 08:55
      +3
      с эвакуацией в РФ и РБ может быть провокацией СБУ -вместо эвакуации повезут в "библиотеку"
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:27
        0
        Сначала в " библиотеку" а потом в диверсанты ,а сёмью в заложники.Не думаю что кто ловится на эту удочку,за свои деньги в " библиотеку". hi
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:27
    -7
    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова самого Приходько.

    А он точно не сказочник? Я и покруче могу истории придумывать.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: мордвин 3
      Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова самого Приходько.

      А он точно не сказочник? Я и покруче могу истории придумывать.

      Давай дружище, расскажи, разгони нашу групповую депрессию, а то, даже бухать нет желания crying
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:32
    +2
    Да, вот так стараешься, ночи не спишь, в уме долляры пересчитываешь, виллы в Италии покупаешь, а тут бац и батарейка рабочая.... request
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:16
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Да, вот так стараешься, ночи не спишь, в уме долляры пересчитываешь, виллы в Италии покупаешь, а тут бац и батарейка рабочая.... request

      Ага, и мозги вырвались на свободу winked
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:24
        0
        Цитата: Теренин
        ..... мозги вырвались на свободу winked

        good Конечно, чего им сидеть в черепушке? Они подумали
        хотим сами узнать ---- шо там снаружи?? lol fellow
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:32
    +4
    Мэр жив остался и это хорошо. Террорист самоликвидировался - тоже неплохо. Этот случай ФСБ в плюс пошёл.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:18
      0
      Цитата: Лешак
      Террорист самоликвидировался

      Ага, щас, winked месяц был в оперразработке чтобы дать ему так слиться.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:33
    +5
    Если я правильно понял, то рукожопый диверсант бахнул устройство, чем себя и выдал?!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:11
      +2
      Нет, контрразведчики подкинули ему неправильную инструкцию. lol
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: 75Сергей
      Если я правильно понял, то рукожопый диверсант бахнул устройство, чем себя и выдал?!

      Вот видите, только чуть задумались и уже много вопросов.
      Конечно же не сам.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:51
    +4
    Пызин попытался в заброшенном здании собрать взрывное устройство, но оно взорвалось в руках у незадачливого диверсанта.

    Почаще бы так...пошел взрывать и взорвался на своем СВУ...жаль что Трепова избежала этой участи...теперь корми ее всю жизнь в камере.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:52
    +2
    Цитата: мордвин 3
    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова самого Приходько.

    А он точно не сказочник? Я и покруче могу истории придумывать.

    Кто бы сомневался. Только вот этот человек в отличие от вас является мэром города, который под ежедневными обстрелами. Соответственно и диверсии в отношении жителей этого города не являются чем-то фантастическим.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:01
    +3
    А это разве не СМЕРШ? Отлично сработали контрразведчики.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:32
      0
      Цитата: Южноукраинец
      А это разве не СМЕРШ? .

      Это только небольшие его признаки
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:12
    0
    Однако Пызин не знал, что находился под оперативным наблюдением УФСБ РФ по ДНР.

    Хорошо, если само УФСБ об этом знало.
  12. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 09:45
    0
    Не совсем понял связь между содержанием статьи и её заголовком. Каким образом ФСБ предотвратила покушение, если чувак сам себя "предотвратил"?
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    0
    Как выяснилось в результате следственных мероприятий, департамент контрразведки СБУ завербовал некоего Артема Пызина.
    Судить будут уже по новым изменениям в законе.
    внесение изменений в ст. 205 УК РФ («Террористический акт»): максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, увеличат 20 лет (сейчас — 15 лет);

    Кстати, на И. Приходько было совершено уже четыре покушения.
    Храни его, Господь Бог!