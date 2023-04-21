ФСБ России предотвратила планировавшееся украинскими спецслужбами покушение на мэра Горловки

То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала организовать покушение на мэра города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) Ивана Приходько. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова самого Приходько.Как рассказал глава горловской администрации, покушение на него было предотвращено сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Донецкой Народной Республике. Украинские спецслужбы собирались убить чиновника посредством подрыва большого количества взрывчатого вещества.- рассказал Приходько РИА Новости Как выяснилось в результате следственных мероприятий, департамент контрразведки СБУ завербовал некоего Артема Пызина. Он раньше занимался сбором информации о дислокации российских войск в Горловке и Енакиево, а затем ему поручили задачу посложнее – устранить мэра Приходько.Однако Пызин не знал, что находился под оперативным наблюдением УФСБ РФ по ДНР. Когда в марте 2023 года он получил задание наблюдать за Приходько, оперативники ФСБ уже его «вели». Пызин попытался в заброшенном здании собрать взрывное устройство, но оно взорвалось в руках у незадачливого диверсанта. Сейчас оперативники разыскивают других лиц, которые могли быть причастны к запланированному покушению на горловского мэра.Напомним, что Иван Приходько стал и.о. мэра Горловки еще в 2016 году, до этого он возглавлял Киевский и Куйбышевский районы Донецка.