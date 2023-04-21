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Взбунтовавшиеся Силы быстрого реагирования Судана согласились на трехдневное прекращение огня против правительственных войск

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Взбунтовавшиеся Силы быстрого реагирования Судана согласились на трехдневное прекращение огня против правительственных войск

В Судане может быть заключено 72-часовое перемирие для гуманитарных целей между Силами быстрого реагирования и правительственными войсками. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.


Свое согласие прекратить огонь на 72 часа с 7 часов мск пятницы выразило командование взбунтовавшихся Сил быстрого реагирования Судана. В заявлении утверждается, что перемирие проводится для того, чтобы открыть гуманитарные коридоры и позволить мирным жителям эвакуироваться из зоны боевых действий.

Напомним, что бои между Силами быстрого реагирования и правительственными войсками начались еще 15 апреля. Известно, что в результате столкновений уже погибли более 600 человек.

Силы быстрого реагирования (СБР) – парамилитарная суданская организация, созданная на базе ополчения «Джанджавид» арабских кочевых племен баггара (арабы шоа). Руководит им генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло – выходец из одного из племен арабов шоа.

Боевые действия против центрального правительства Судана во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом Силы быстрого реагирования, верные Дагло, начали из-за недовольства узурпацией власти верхушкой суданской регулярной армии.

Ранее стало известно, что США собираются перебросить своих военных в Джибути, чтобы затем организовать эвакуацию около 70 сотрудников американского посольства в Судане. Персонал дипломатической миссии оказался буквально заблокированным после начала боевых действий, распространившихся и на суданскую столицу Хартум.
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    +1
    Судя по прессе ЮК ,в Джибути на американской базе собраны межнациональные силы для эвакуации своих граждан.Как будут эвакуировать пока не известно.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:53
      0
      Скорее всего, майдан в Судане образовался после решения властей предоставить базу МТО ВМФ РФ. ЦРУ не дремлет.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 11:01
        0
        Цитата: Бородач
        ЦРУ не дремлет.

        Денежку занесли и вот результат. "Все в мире из-за бабок"(Задорнов)
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:53
    +1
    Силы быстрого реагирования (СБР) – парамилитарная суданская организация, созданная на базе ополчения «Джанджавид» арабских кочевых племен баггара (арабы шоа)
    Нет, не похожи они на арабов, типичные негры. Или это уже наемники.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:13
      0
      Особенно умиляет " Букет " Из РПГ lol
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 10:00
        -1
        ага,
        я буду долго гнать джихад мобиль, и подарю букет, той барышне которого люблю
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:03
    +4
    Мне интересно как они сами себе обьясняют за что идёт вражда. Или так и говорят, нас этот правитель не устраивает, хотим того. Обычно целью гражданской войны является смена строя, режима, обнищания из-за чрезмерно прожорливых хапуг. А здесь что? request
    Одни силовые структуры воюют с другими. Народ сам по себе. Они им вообще по боку. Я буду у руля... нет я, дай мне порулить. Так чтоли? request
    Получается это не армия государства, это боевики-наёмники.
    Мне это нынешнюю борьбу за власть в Израиле чем-то напоминает. Только там одна часть населения с другой конфликтуют, в борьбе за власть, за чьи-то интересы
    1. КостикХвостик
      КостикХвостик Сегодня, 10:59
      0
      Винтовка рождает власть.
      Полубандитское ополчение племён правительство накачало оружием для истребления восставших негров Дарфура и Южного Судана и теперь они требуют своего куска пирога, а может и всего пирога сразу.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:06
    +3
    Лучшее средство обезопасить любую страну от цветной революции (переворота) это удалить из страны посольство США.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:20
      0
      В США нет посольства США, но там уже было нечто похожее на цветную революцию BLM, а ещё "радужные" ЛБГТ скоро захватят власть. laughing
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:13
      +1
      Цитата: Silver99
      Лучшее средство обезопасить любую страну от цветной революции (переворота) это удалить из страны посольство США.

      Посольство США - это представительство страны .Там как максимум скрывются военные разведчики или аналитики.
      Подготовкой к переворотам занимаются всякие фонды демократии или мира ,прав человека,изучению общественного мнения гуманитарные фонды по обучению чего нибудь.
      Вот их впускать нельзя ни в коем случае ,это в любом случае оружие
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    0
    Персонал дипломатической миссии оказался буквально заблокированным после начала боевых действий, распространившихся и на суданскую столицу Хартум.
    Если аэродром позволяет, потому как там в последние дни шли бои, вывезти всех наших диппредставителей из Судана. А т.к. мерикатос влез туда, это уже надолго.
  6. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:02
    -1
    мы за кого болеем?
    комент слишком мал
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13
    0
    В Судане может быть заключено 72-часовое перемирие
    Они уже договаривались о перемирии, но ни одна из сторон его не соблюдала обвиняя в этом друг друга. А число погибших уже перевалило за 600 чел. Что характерно, американцы (на словах) не поддержали ни одну из сторон.