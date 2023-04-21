Взбунтовавшиеся Силы быстрого реагирования Судана согласились на трехдневное прекращение огня против правительственных войск

В Судане может быть заключено 72-часовое перемирие для гуманитарных целей между Силами быстрого реагирования и правительственными войсками. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Свое согласие прекратить огонь на 72 часа с 7 часов мск пятницы выразило командование взбунтовавшихся Сил быстрого реагирования Судана. В заявлении утверждается, что перемирие проводится для того, чтобы открыть гуманитарные коридоры и позволить мирным жителям эвакуироваться из зоны боевых действий.Напомним, что бои между Силами быстрого реагирования и правительственными войсками начались еще 15 апреля. Известно, что в результате столкновений уже погибли более 600 человек.Силы быстрого реагирования (СБР) – парамилитарная суданская организация, созданная на базе ополчения «Джанджавид» арабских кочевых племен баггара (арабы шоа). Руководит им генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло – выходец из одного из племен арабов шоа.Боевые действия против центрального правительства Судана во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом Силы быстрого реагирования, верные Дагло, начали из-за недовольства узурпацией власти верхушкой суданской регулярной армии.Ранее стало известно, что США собираются перебросить своих военных в Джибути, чтобы затем организовать эвакуацию около 70 сотрудников американского посольства в Судане. Персонал дипломатической миссии оказался буквально заблокированным после начала боевых действий, распространившихся и на суданскую столицу Хартум.