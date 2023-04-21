Украинский БПЛА рухнул во двор жилого дома в Клинцах Брянской области

В городе Клинцы Брянской области упал беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По утверждению главы региона, ВСУ попытались провести атаку объектов на территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат упал во двор жилого дома в городе Клинцы. В результате падения беспилотника были выбиты стекла, причинены частичные разрушения домовладению.
К счастью, пострадавших в результате падения украинского беспилотника не было. Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб.
Отметим, что это – далеко не первая попытка ВСУ атаковать с помощью беспилотных аппаратов объекты в регионе. Периодические украинские формирования используют беспилотники для атак против районных военных комиссариатов и отделений полиции на территории прилегающих к государственной границе районов Брянской области.
Например, на днях губернатор Богомаз сообщал, что ВСУ с помощью беспилотного аппарата атаковали здание военного комиссариата в городском округе Новозыбков. В результате атаки также не было пострадавших, а в здании учреждения были частично выбиты стекла.
В начале апреля 2023 года украинские формирования с помощью беспилотника пытались атаковать здание отдела внутренних дел в Севском районе Брянской области, тогда же имела место и еще одна попытка атаки против здания военного комиссариата в этом районе.
Из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников, в Брянской области действует желтый (высокий) уровень опасности. Решение о введении такого уровня было принято властями в связи с сохраняющейся угрозой диверсий на территории региона.