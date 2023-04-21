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Украинский БПЛА рухнул во двор жилого дома в Клинцах Брянской области

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Украинский БПЛА рухнул во двор жилого дома в Клинцах Брянской области

В городе Клинцы Брянской области упал беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.


По утверждению главы региона, ВСУ попытались провести атаку объектов на территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат упал во двор жилого дома в городе Клинцы. В результате падения беспилотника были выбиты стекла, причинены частичные разрушения домовладению.

К счастью, пострадавших в результате падения украинского беспилотника не было. Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб.

Отметим, что это – далеко не первая попытка ВСУ атаковать с помощью беспилотных аппаратов объекты в регионе. Периодические украинские формирования используют беспилотники для атак против районных военных комиссариатов и отделений полиции на территории прилегающих к государственной границе районов Брянской области.

Например, на днях губернатор Богомаз сообщал, что ВСУ с помощью беспилотного аппарата атаковали здание военного комиссариата в городском округе Новозыбков. В результате атаки также не было пострадавших, а в здании учреждения были частично выбиты стекла.

В начале апреля 2023 года украинские формирования с помощью беспилотника пытались атаковать здание отдела внутренних дел в Севском районе Брянской области, тогда же имела место и еще одна попытка атаки против здания военного комиссариата в этом районе.

Из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников, в Брянской области действует желтый (высокий) уровень опасности. Решение о введении такого уровня было принято властями в связи с сохраняющейся угрозой диверсий на территории региона.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:15
    +4
    Пока Харьков не будет тыловым городом России это будет продолжаться am
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:26
      +3
      Это будет продолжаться, пока все древние русские города - Сумы, Полтава, Чернигов, мать городов русских Киев и город-герой Одесса, Николаев, столица субъекта РФ Херсон снова не будут возвращены обратно в Россию.

      Если по результатам СВО, после десятков тысяч жертв наших героев России армия РФ не дойдёт до Днестра - это будет крупнейшая геополитическая катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века.

      В случае нового временного перемирия вроде Минска-3 по текущей ЛБС сохранится нацистский, бандеровский, реваншистский режим в Киеве и Украина сохранит выход к Чёрному морю - войска США и НАТО немедленно вступят на Украину, базы ВМС США будут размещены в Одессе, Николаеве и Херсоне, а ракеты США - в Харькове, Сумах и Чернигове.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
        0
        AlexKruglov1976 (AlexKruglov)
        Сегодня, 09:26
        НОВЫЙ

        +1
        Это будет продолжаться, пока все древние русские города - Сумы, Полтава, Чернигов, мать городов русских Киев и город-герой Одесса, Николаев, столица субъекта РФ Херсон снова не будут возвращены обратно в Россию.

        Если по результатам СВО, после десятков тысяч жертв наших героев России армия РФ не дойдёт до Днестра - это будет крупнейшая геополитическая катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века.

        В случае нового временного перемирия вроде Минска-3 по текущей ЛБС сохранится нацистский, бандеровский, реваншистский режим в Киеве и Украина сохранит выход к Чёрному морю - войска США и НАТО немедленно вступят на Украину, базы ВМС США будут размещены в Одессе, Николаеве и Херсоне, а ракеты США - в Харькове, Сумах и Чернигове.
        Полагаю, и очень надеюсь, что такого больше повторится. В те разы поверили-доверились гейропе. Сейчас, слава Богу! есть понимание текущего момента, как в высшем руководстве страны, так и среди бОльшей части населения РФ.
      2. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 10:07
        0
        "не дойдет до Днестра"уже много раз говорила,я не военная. Но читать научилась в Советской школе и горжусь этим.
        Стрелков(Гирькин)утверждал,что нужна 1,5-2 000 000 армия,чтоб закрепить территорию до Днепра.
        Мы,сейчас имеем 600 -620 000(в Репортёре видела такие цифры) и дошли до Днепра!
        Насколько успешно мы контролируем контролируем территорию?
        Далеко не все живущие там,пророссийски настроены. Даже в ВОВ, после 2-3 летней оккупации,очень трудно налаживалась мирная жизнь. Тут хуже: более 20 лет они провели вне России . Как долго они будут адаптироваться к новой жизни?
        Где гарантия,что не начнутся массовые диверсии?
      3. NKT
        NKT Сегодня, 10:31
        0
        Это будет продолжаться, пока все древние русские города - Сумы, Полтава, Чернигов, мать городов русских Киев и город-герой Одесса, Николаев, столица субъекта РФ Херсон снова не будут возвращены обратно в Россию.

        Это не решит проблему в глобальном понимании. На место Белгорода, Брянска придут другие города - освобожденные Сумы, Харьков, Киев и т.д....
  2. Essex62
    Essex62 Сегодня, 09:27
    +2
    По территории РФ прилетает и прилетает и все равно, все ещё СВО.
  3. BAI
    BAI Сегодня, 09:45
    0
    Хотелось бы знать, где та уже не красная, а бордовая линия, после которой ударят по Банковой? В центре своего Белгорода есть воронка от авиабомбы, а в центре вражеского Киева - нет.
    Все ждут, когда беспилотники до Кремля долетят?
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 10:00
      0
      Пора бы уже открыть очи. Что есть договоренность. Ударите по банковской они ударят "туда".Тоже самое мосты, ж/д
      1. Chem1st
        Chem1st Сегодня, 10:09
        0
        Да вы шо?!! Что-то когда мы им подстанции массово выносили, ответных массированных ударов БПЛА и ракет от xoxлoв не наблюдалось
        1. САРМАТ123
          САРМАТ123 Сегодня, 10:14
          +1
          Ну и вынесли?) свет там есть.) так вальяжно бы по киеву байдены,директор цру и прочая шушера не ходила. Логику уже пора включать!
    2. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 10:09
      0
      А причем тут воронка? МО еще вчера дал обьяснение как она появилась. Действительно интересно, что должно произойти чтобы было принято решение ударить по Банковой
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:22
    0
    это – далеко не первая попытка ВСУ атаковать с помощью беспилотных аппаратов объекты в регионе.
    Вот это и отвратительно даже со всем уважением к нашей ПВО. Как бы не было сложно, но эту проблема необходимо решать.