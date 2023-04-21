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Министерство обороны Ирана поставило армии более 200 новых ударно-разведывательных беспилотников

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Министерство обороны Ирана поставило армии более 200 новых ударно-разведывательных беспилотников

Несмотря на десятилетия санкционных ограничений, Иран не только сумел сохранить свою экономику на плаву, но и добился существенных успехов в ряде высокотехнологичных направлений. Одним из таких, бесспорно, является производство беспилотных летательных аппаратов различного типа, в первую очередь военного назначения.

Официальное информационное агентство Исламской Республики IRNA сообщает, что Министерство обороны Ирана поставило армии очередную партию беспилотников собственного производства в количестве более двухсот аппаратов. Новые БПЛА оснащены ракетным вооружением и системами радиоэлектронной борьбы.

На церемонии, посвященной передаче дронов иранской армии, Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани заявил, что стратегические беспилотники дальнего действия уже переданы главнокомандующему Сухопутными войсками Абдулрахиму Мусави. Агентство сообщает, что новые БПЛА предназначены для разведки и нанесения ударов и могут нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Осенью прошлого года российские военные начали массово применять дроны-камикадзе «Герань» для нанесения ударов по военным и критическим объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Киевские власти, а следом США и Евросоюз, поспешили обвинить Иран в том, что он якобы тайно поставляет России ударные дроны класса «Шахед». Москва и Тегеран эту информацию отрицают.

Украинские власти до сей поры не сумели предоставить никаких доказательств иранского происхождения ударных дронов. Несмотря на это, Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Ирана за его программу беспилотных летательных аппаратов, продолжая настаивать, что именно их ВС РФ применяют в ходе спецоперации на Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Saegheh
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21 комментарий
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  1. akropin
    akropin Сегодня, 09:18
    +12
    Не прибавить не убавить - красавцы!
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:44
      0
      Интересно что за движок? Начинка? Скорость, высота и дальность.............жаль инфы нет
    2. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 10:49
      +1
      Как "приятно" читать подобные новости! При всем уважении к иранцам, наша инженерная школа,даже после тотального разгрома либердой, несравнимо выше, но благодаря откровенному саботажу соответствующих структур нам до персов ползти и ползти. Практика Заказчика менять ТЗ каждый месяц привела к бесконечному затягиванию новых разработок. Доминирующая идея по Троцкому живет и побеждает: процесс-все, результат-ничто! А это деньги, деньги и, еще раз, деньги!
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:37
    +1
    Нам сколько перепадет? wassat ..............
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: Mouse
      Нам сколько перепадет? ............

      Сколько вам упадет, столько и перепадет. feel
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: Mouse
      Нам сколько перепадет? ..............

      Не стыдно у Ирана попрошайничать? Самим склепать перды нет?
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 09:49
        +3
        Да... с чуством юмора совсем тяжко........ laughing
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 10:34
        +1
        Много времени потеряно, надо быстро
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
    +2
    стратегические беспилотники дальнего действия уже переданы главнокомандующему Сухопутными войсками Абдулрахиму Мусави. Агентство сообщает, что новые БПЛА предназначены для разведки и нанесения ударов и могут нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
    Сурьезная вещь! Да, и с нами поделится не плохо было бы.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:42
    -7
    Россия только отстала от арабских стран, т.е. от стран третьего мира. У нас видимо по технологиям четвертый мир. И танки Т-55, возьмите Индию она танки закупала у нас, им они нужны были в свое время а нам нем.
    Это все потому что наше правительство само себе навязало договора о наступательном вооружении. Советсткое наследие не позволило наращивать ресурсы в армии. Мы расплачиваемся за последствия вот этих договоров.
    Мы по технологиям военным стали уже отсталой страной.
    Победа может быть одна только при наращивании военных ресурсов.
    На примере Индии они живут своей жизнью, армию имеют мощнее нашей. По танкам у них лучше чем у нас. Мы даже еще не видели данных сколько техники у нас сожгли на СВО.
    А по БМП мы давно в аутсайдерах. Не понимаю я почему с 2015 года у нас не могут запустить курганец на производстве. Хорошо на носу уже 2024 год, посути курганцу уже 10 лет будет, да в СССР за это время новое вооружение представляли
    Курга́нец-25 (Индекс ГАБТУ — Объект 695) — перспективная средняя гусеничная платформа, разрабатываемая государственной корпорацией Ростех. В разработке платформы принимает участие[уточнить] множество других предприятий, таких как ЦНИИ «Буревестник» и другие[какие именно][2]. Платформа сконструирована по модульному принципу, что позволяет облегчить и ускорить производство и ремонт бронетехники на её базе[2]. Предполагалось начало производства для опытно-войсковой эксплуатации с 2015 года и серийного производства с 2017 года[3][4][5].
    Почему у нас до сих пор не снят начальник этого курганского завода? Который не поторопил своих разработчиков?
    Если так по 10 лет отставать везде будем, тогда мы никогда страной высокого развития не станем. Камаз вот за год даже свои двигатели стал делать. Может и эти военные заводы куда то передавать чтобы они быстрее работали
    Нашим заводам дают деньги но они не в состоянии перестроиться
    Вот давичи была мысль что нам не нужны вдв, типа никто их сбрасывать не будет с воздуха. Значит нам и не нужны их алюминивые бмп согласитесь. Потом вопрос плавучесть этих бмп, он что стоит на первом месте, что через реку пантоны нельзя бросить?
    Покажите реальный бой где нужны эти плавучие бмп?
    Если бмп никогда с самолета никто сбрасывать уже не будет это не приоритет, как и то что они должны плавать у нас. Основная их задачи прикрывать пехоту и перебрасывать пехоту на поле боя. БМп надо бронировать не хуже танка, именно те машины что должны идти по районам города, должны продвигаться к укреплениям противника
    Наступления нет и не будет, будут бои за города, а наступать нам не чем
    У нас танков не так и много чтобы их разбросать для наступления по всей линии фронта
    Чтобы прорывать оборону противника нужно в наступлении иметь до сотни танков, идущий линией в наступление
  5. ugos
    ugos Сегодня, 09:44
    -4
    Да уж, вроде азиаты а оказались намного разумнее и предприимчивей, высокопарных белых людей, которые занимаются одной показухой.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 09:45
    -2
    Стыд срам позор! Тупые российские енералы десятилетиями, впрочем ещё со времён Бекаури, отказывались заказывать и закупать ударные БПЛА, считая их детскими игрушками. Даже светлой памяти Туполев, Ильюшин, Антонов не смогли пробить эту кирпичную стену.
    Аргумент - а зачем? У нас крылатые ракеты есть.
    Сегодня китайцы переделывают подлежащие списанию самолёты в камикадзе.
  7. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 09:57
    -2
    Иран может делать БПЛА, а РФ никак наладить производство не может! Где наша "не имеющая "анало-говнет" промышленность??? Может пора министров по столбам пристроить?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 10:04
      +1
      мантуров же сказал-в разы........
      1. VIK1711
        VIK1711 Сегодня, 10:15
        0
        мантуров же сказал-в разы........

        Ноль хоть в какие "Разы" увеличивай, на выходе - ... ничего!
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:02
    +3
    Вот бы я с кем замутил технологическую кооперацию по производству БПЛА и обмену системами ,информацией и запчастями.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 10:03
    -3
    Что вы сравниваете со войной 1941 года, вам до той войны еще далеко, там танки шли сотнями. СССР в первые дни войны имело 20 тысяч танков которые испарились за полгода
    За время второй мировой войны погибло там писали до 37 миллионов человек в мире
    Даже вот так пишут
    Вторая мировая война была самым смертоносным военным конфликтом в истории. По оценкам, погибло в общей сложности 70-85 миллионов человек,
    И вот кто то из Сво говорит что войны они такой не видели, вот вы ее тут не видели
    Вот если с тем оружием столько погибло, сколько погибнет с ядерным оружием. Это вопрос.
    И кто то решил что 250 тысяч хватит для наступления на украину.
    И потом как оказалось у нас еще и контрактной армии нет, не кого посылать. Вопрос с увеличением армии надо решать срочным образом.
    Почему в армии не считаю реальную цифру тех военных которые пойдут на защиту родины.
    Из 2 миллионов нашей армии у нас боевых солдат оказалось только 1/8 часть
    Стране нужна армия в 2 милилона человек других, чтобы они могли меняться. Армия должна быть 4 млн человек
    1 млн надо иметь на случай вторжений, второй миллион на случай потерь замен и отпусков
    Если там америка хочет держать меньше войск пусть держит, каждой стране свою армию надо оплачивать
    МЫ не можем же ведь бросить своих соотечественников? Мы не можем.
    Со стороны украины они не хотят бросать и мы тоже не можем бросить
    Вопрос по территории, это территория бывшего СССР, так что мы также имеем право
    Люди что там жили не хотят жить дальше с бандеровцами. Все это должны понимать
    Если украина хочет прийти к миру она должна принять законы что были до распада ссср
    После распада ССРС кучка бандерлогов решила что все должны говорить только на их языке, сжигать людей их избивать.
    Бандерлоги требовали объединение с НАто? они получили войну.
  10. ugos
    ugos Сегодня, 10:20
    +1
    Цитата: AlexWar
    И потом как оказалось у нас еще и контрактной армии нет, не кого посылать.

    Контрактная армия была, но она быстро и массово уволилась, когда стало понятно что придётся воевать и возможно погибнуть в бою, а не просто ходить на работу и получать всевозможные плюшки.
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 10:26
      +1
      Такое право они не должны иметь на увольняться. Их готовили к войне.
      Военное довольствие получали, считались защитниками родины, а потом уволились и побежали, вереницами за границу
      Призывать в первую очередь должны тех кто служил по контракту. Кто позволил им увольняться?
      Как вы понимаете что прислали бойцов на боевые позиции они посмотрели и сказали мы пошли домой.
      Если ты в военные полез по своей воле, то клеймо военного у тебя по жизни и только по состоянию здоровья надо отпускать или переводить в другие части если там есть место
  11. ugos
    ugos Сегодня, 10:32
    0
    Цитата: AlexWar
    Их готовили к войне.

    А они расхотели воевать и увольнялись даже теряя финансово и платя неустойку из-за разрыва контракта. Жизнь дороже, а идейные давно кончились, да и самой идеи нет и не предвидеться.
  12. Скорин
    Скорин Сегодня, 10:40
    +2
    Цитата: AlexWar
    Такое право они не должны иметь на увольняться. Их готовили к войне.
    Военное довольствие получали, считались защитниками родины, а потом уволились и побежали, вереницами за границу
    Призывать в первую очередь должны тех кто служил по контракту. Кто позволил им увольняться?
    Как вы понимаете что прислали бойцов на боевые позиции они посмотрели и сказали мы пошли домой.
    Если ты в военные полез по своей воле, то клеймо военного у тебя по жизни и только по состоянию здоровья надо отпускать или переводить в другие части если там есть место

    Ну а что Вы хотели!? Наши кормчие построили показушно- ипотечную армию и любовались ею на парадах, особенно, когда девушки маршировали с мядальками на груди....А так тут как в том анекдоте про пожарного, которого спросили как работа? Работа отличная, сплю по 12 часов, получаю большую зарплату, льготы и пр. Но как пожар, то - прям хоть увольнялся!