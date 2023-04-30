Генрих Фольмер и его пистолеты-пулемёты



Рисунок пистолета-пулемета Фольмера образца 1925 года из советского журнала «Наука и техника» за 1929 год

«Всякий, кто касается терния, вооружается железом…»

Вторая книга Царств, 23:7



Генрих Фольмер (слева)



Пистолеты-пулеметы Фольмера. Вверху модель 1925 года



Старость никого не красит…



Пистолет-пулемет Фольмера модели 1930 г. Вид слева



Тот же пистолет-пулемет. Вид справа



А вот так VMP1930 выглядит в металле и дереве. Хорошо виден рычажок перевода режимов огня, утопленный в вырезе ложи над скобой спускового крючка. Фото Forgotten Weapons



Прицел как на карабине. Фото Forgotten Weapons



Чрезвычайно оригинальным дизайнерским решением Фольмера было размещение в пистолетной рукоятке ещё и выдвигаемого упора для стрельбы… Фото Forgotten Weapons



Оригинальным было и продольное, а не поперечное оребрение ствола



Затвор с пружиной, помещённой в трубку. Фото Forgotten Weapons



Затвор в разобранном виде. Как видите, всё устроено проще некуда! Фото Forgotten Weapons



VMP1930 в разобранном виде. Фото Forgotten Weapons



Иан Макколлум стреляет из VMP1930 с рук. По его мнению, пистолет-пулемет очень удобен в использовании и отлично удерживается за пистолетную рукоятку! Фото Forgotten Weapons



Он же стреляет лёжа, опирая пистолет-пулемет на телескопическую опору. Удержание, по его словам, было исключительно удобным, а меткость стрельбы – высокой. Так что единственное, что можно поставить в вину этому оружию – его габариты, сравнимые с таковыми у карабина под винтовочный патрон. Всё-таки использование пистолетного патрона позволяет сделать оружие более компактным, как тот же самый МР38. Фото Forgotten Weapons

А было так, что ещё в далёком детстве, где-то даже ещё до 1961 года и полета Гагарина в космос, я обнаружил в старом сарае подшивку интереснейших журналов, о которых мне сказали, что это журналы «Наука и техника» за 1929 год. Читать я тогда не умел, но с жадностью рассматривал картинки. Бумага в тех журналах была жёлтая, вроде газетной, рисунки, откровенно говоря, довольно корявые, но мне в моём возрасте они казались прекрасными. В одном из журналов мне попалась статья по истории развития огнестрельного оружия, и там я увидел замечательный автомат (я уже тогда знал, что это автомат), причём не с одним, а сразу с двумя магазинами – одним барабанным, вроде как у ППШ, а другой «палочкой». Я показал своим товарищам этот журнал и, недолго думая, сказал, что сначала стреляли из первого магазина, а когда он заканчивался – из второго. И более того, я сделал себе такой автомат! Выпилил и вырезал из доски, ствол сделал из металлической трубки, барабан – из консервной банки, а второй магазин представлял из себя просто деревянный брусочек. Поскольку я весь автомат покрасил чёрной тушью, то вид он имел достаточно внушительный. Один из отцов моих товарищей, увидев у меня его в руках, выразил сомнение в том, что это ППШ. Но был посрамлён тут же – я сбегал домой, принёс ему журнал, и именно тогда от него же и узнал, что это пистолет-пулемет Фольмера. И долго потом, уже умея читать, я убеждал своих школьных товарищей в том, что это автомат с двумя магазинами. Оказалось, что таких не бывает, а вторая «палочка» – всего лишь рукоятка для упора. Однако мне очень долго не удавалось ничего узнать именно про этот пистолет-пулемет. Но вот пришло время Интернета, информация о нём появилась – и почему бы не поделиться с ней с читателями ВО? Тем более что, как оказалось, это и впрямь был очень интересный и необычный образец стрелкового оружия, хотя и всего лишь с одним магазином.Сконструировал это оружие Генрих Фольмер, родившийся 26 июля 1885 года в Альтдорфе, округа Эслинген, в Германии, а умерший 1 июля 1961 года в Тюбингене. В 1909 году в городе Биберахе-на-Рисе он основал машиностроительный завод под названием «Фольмер Верке», причём эта его компания продолжает существовать до сих пор, имеет свою штаб-квартиру всё в том же самом городе, а ещё в ней трудится более 650 сотрудников, разбросанных по филиалам во всём мире.Как оружейник он стал известен ещё в годы Первой мировой войны. Сначала на своём заводе он занимался изготовлением стволов для винтовок Маузера и пулемётов Максима, но затем целиком и полностью посвятил себя конструкторской работе. Его, например, очень заинтересовал разработанный к концу войны пистолет-пулемет MP-18.1, принятый на вооружение штурмовых групп кайзеровской армии. Фольмер подумал, подумал и сконструировал для него оригинальный портативный магазин с питанием по шлангу. Магазин этот представлял собой диск ёмкостью 60 патронов «Парабеллум», который солдат, вооружённый этим пистолетом-пулемётом, носил на ремне через плечо.Диск с пистолетом-пулеметом соединялся гибким шлангом с пружиной, и вот по этому шлангу патроны в него и подавались. В общем-то только сегодня военная мысль дошла до того, чтобы осуществлять питание пулеметов из заплечных ранцев по гибкому гильзоводу, а для того времени это было поистине революционное предложение. Вот только полностью реализовать его не удалось: пружина в гибком шланге нередко застревала, что вызывало трудноустранимые задержки при стрельбе.Фольмером было предложено и «безленточное» питание для пулеметов, чем он очень удивил немецких военных специалистов. И это изобретение намного опередило своё время, но на вооружение его не приняли из-за ограничений, наложенных на Германию Версальским мирным договором, который Германии пришлось соблюдать после поражения в Первой мировой войне.А затем Генрих Фольмер занялся работой над новыми пистолетами-пулеметами, посчитав именно их оружием будущего. Все его разработки были просты и основывались на действии автоматики, основанной, в свою очередь, на отдаче свободного затвора.Уже в начале 20-х годов Фольмером были разработаны опытные образцы пистолетов-пулеметов VPG, VPGa и VPF, и представлявшие собой своего рода «творческую пробу пера». В 1925 году была создана более интересная модель, получившая название VMP1925 (Vollmer Maschinenpistole). Именно она попала на страницы журнала «Наука и техника» 1929 года. Причём пистолет-пулемет в целом копировал MP-18.1, но при этом отличался от него улучшенным дизайном, наличием деревянной рукоятки пистолетного типа для более удобного удержания и барабанным магазином на 25 патронов «Парабеллум». Благодаря небольшому количеству патронов магазин вышел очень компактным.VMP1925 испытали в Рейхсвере в режиме полной секретности, поскольку действовать приходилось под запретом Версальского договора, и сравнили с пистолетами-пулеметами, которые были представлены Хуго Шмайссером и фирмой «Рейнметалл». Причём нужно отметить, что сам Фольмер с 1926 по 1930 год получал финансирование от Рейхсвера и работал по прямому указанию инспектората вооружений и техники. Однако, когда начался мировой экономический кризис 1929 года, финансовое вспомоществование со стороны военных прекратилось.Испытания в целом прошли успешно, однако германским военным не понравился барабанный магазин малой ёмкости. Тогда в 1926 году Фольмер сконструировал другой образец ПП – VMP1926. Он также прошёл всесторонние испытания одновременно с пистолетами-пулеметами Бергмана и «Рейнметалла», но и по их итогам его пистолет-пулемет на вооружение Рейхсвера принят не был. Тогда на свет появилась модель VMP1928. Внешне от предыдущих ПП она отличалась дисковым магазином увеличенной ёмкости (32 патрона «Парабеллум»), который приставлялся к нему слева. Интересно, что один из этих его образцов даже попал в СССР и испытывался одновременно с пистолетом-пулеметом Токарева, как раз когда в РККА решался вопрос о её вооружении пистолетами-пулеметами. Но… и у нас эта его конструкция «не пошла».Вот так в итоге и появился самый известный пистолет-пулемет, носивший имя Фольмера – VMP1930, внешне являющийся копией VMP1928, но, во-первых, с другим внутренним устройством, и, во-вторых, с коробчатым магазином, вставлявшимся слева.Новизна внутреннего устройства заключалась в использовании в конструкции затворной группы телескопической пружины. Он поместил пружину в металлический кожух, который в процессе стрельбы надвигался на затвор, чем уменьшалась общая длина отката и замедлялась его скорость. Патент на это устройство был подан в 1930 году, но получил его Фольмер лишь в 1933 году. Теперь затвор, сконструированный Фольмером, стал работать более надёжно, сделал оружие удобным в эксплуатации и упростил его сборку и разборку, в особенности в полевых условиях.Вот так Фольмер и создал систему, ставшую основой германского пистолета-пулемета МР38, ставшего своего рода символом германской армии Второй мировой войны. Однако он не стал, подобно Браунингу, таким же великим предпринимателем, который разбогател на производстве своего оружия. А причина была всего лишь в том, что Фольмер не сумел привлечь в свой бизнес крупные инвестиции и никого своими разработками в то время не заинтересовал. Ну а его собственное предприятие «Фольмер Верке» выпустило лишь 400 пистолетов-пулеметов VMP1930, которые купила… Болгария.Но, как бы там ни было, а всеобщее признание он всё же получил и с 1928 по 1940 год считался одним из самых известных конструкторов-оружейников в Европе.