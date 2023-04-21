Военный эксперт счел маловероятным из-за погоды скорое контрнаступление ВСУ

В настоящее время погодные условия препятствуют началу проведения масштабного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Почти весь апрель в Донбассе и других регионах предполагаемого контрнаступления держится дождливая погода. Это препятствует продвижению тяжелой бронетехники по бездорожью. Поэтому расчеты командования ВСУ и западных покровителей киевского режима на начало контрнаступления 30 апреля могут оказаться несостоятельными.
Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель- заявил Марочко в интервью РИА Новости.
Примерно такая же ситуация складывается и на других направлениях – Краснолиманском и Купянском. Из-за плохой погоды не только не может двигаться тяжелая бронетехника, но и затруднено проведение полноценной разведки с воздуха с помощью авиации и беспилотных летательных аппаратов, отмечает военный эксперт.
Поскольку российские вооруженные силы значительно усилили оборону территорий, на которые может напасть противник, ВСУ сейчас должны привлекать очень внушительные ресурсы для контрнаступления, но перемещения этих ресурсов (танков, бронемашин, артиллерийских систем) из-за погодных условий будут затруднены и это сведет на нет весь смысл контрнаступления.