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Военный эксперт счел маловероятным из-за погоды скорое контрнаступление ВСУ

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Военный эксперт счел маловероятным из-за погоды скорое контрнаступление ВСУ

В настоящее время погодные условия препятствуют началу проведения масштабного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.


Почти весь апрель в Донбассе и других регионах предполагаемого контрнаступления держится дождливая погода. Это препятствует продвижению тяжелой бронетехники по бездорожью. Поэтому расчеты командования ВСУ и западных покровителей киевского режима на начало контрнаступления 30 апреля могут оказаться несостоятельными.

Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель
- заявил Марочко в интервью РИА Новости.

Примерно такая же ситуация складывается и на других направлениях – Краснолиманском и Купянском. Из-за плохой погоды не только не может двигаться тяжелая бронетехника, но и затруднено проведение полноценной разведки с воздуха с помощью авиации и беспилотных летательных аппаратов, отмечает военный эксперт.

Поскольку российские вооруженные силы значительно усилили оборону территорий, на которые может напасть противник, ВСУ сейчас должны привлекать очень внушительные ресурсы для контрнаступления, но перемещения этих ресурсов (танков, бронемашин, артиллерийских систем) из-за погодных условий будут затруднены и это сведет на нет весь смысл контрнаступления.
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16 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 10:01
    +2
    О чем я долбаю и долбаю уже вторую неделю, а эскперт только сейчас помотрел на прогноз погоды в Донецке.

    по 15 мая ловить укровермахту нечего - грязюка, мокрота, дощщ и болота из чернозема, плюс Днепр вышел из берегов и все речушки в него впадающие!
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 10:04
      +1
      Цитата: Маз
      О чем я долбаю и долбаю уже вторую неделю

      А Вы внимательно статью то прочли?
      Там про Запорожское или Херсонское направления указаны? А как обстановка на них? Что тут "продолбите"?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:25
      0
      Тем временем Маляр решила не заморачиваться и обьявила, что наступление уже идёт. Просто в несколько этапов. Это сейчас этап такой. Так что фсё. Наступление уже laughing
      Я так понимаю "поэтапно" оно и будет продолжаться
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: igorbrsv
        Я так понимаю "поэтапно" оно и будет продолжаться

        Оно бы хорошо, но боюсь, что это будет не так...У них просто нет иного выхода сейчас
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Маз
      плюс Днепр вышел из берегов

      Увы, но это "палка о двух концах". Значит и нашим войскам придется отойти дальше в глубь. А теперь представим, что случилось чудо и украинцам удается сейчас, в разлив, используя быстроходные десантно-высадочные средства захватить плацдарм на нашей стороне Днепра. Пройдя по воде над нашими минно-взрывными заграждениями. Согласно прогноза, с завтрашнего дня, в районе Херсона дожди прекращаются, а температура устанавливается от +15 до 21, значит земля начнет резко просыхать, плюс используя каскад водохранилищ можно резко ограничить сброс , что позволит ВСУ ничего не делая, кроме как удерживая захваченный плацдарм, резко увеличить его площадь и сократить плечо подвоза...
      Как Вам такой сценарий?
  2. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 10:05
    +2
    На утро сообщают, что дорога через Хромово физически перерезана к западу от Хромово на участке в несколько сотен метров. Ждем фото/видео подтверждений.

    Несмотря на заявления об образовании Артемовского котла, формально он еще не замкнут - сохраняется горловина к югу от трассы через Хромово - это простреливаемая и пока физически не перерезанная дорога через Красное (ее использовать весьма проблематично) и поля между Красным и Хромово, по которым передвигаться проблематично в условиях распутицы (как минимум для колесной техники, да и гусеничная там вязнет на ура).

    Так что скорее можно говорить о том, что наши войска вплотную подошли к образованию Артемовского котла и усилили оперативное окружение части Артемовской группировки - дела у ВСУ тут стабильно ухудшаются.

    Ждем официальной информации от Вагнер
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 10:09
      +1
      Сейчас ломанутся черти, как с Соледара.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:14
    +4
    Да ладно, весной и осенью грязь мешает, летом жарко, зимой холодно кого это когда-то останавливало ? Будет приказ из Вашингтона полезут как тараканы на буфет, только веником сметать успевай.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:17
    +2
    прям наш футбол на ум приходит..... то погода не та, то времени не хватило.... а так мы да!.... laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:42
      +1
      А в конце говорят :" Ваши ожидания - это ваши проблемы" lol
      Вася hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:46
        0
        Роман, наше вам! hi с кисточкой....
        дежурная фраза.... " ну не шмогла я, не шмогла...." bully
  5. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 10:18
    0
    Погода конечно нам благоприятствует. Тем не менее руководство Украины не из тех кто любят менять сроки. Не удивлюсь если контрнаступление начнется в распутицу.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:44
      +1
      Даже для них это было было бы черезчур тупо
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:23
    +1
    "Фортеця Бахмут" попала в грязевое окружение . Все украинские телеграмм каналы пестрят о "секретном метеорологическом оружии" русских. Ну у них то завсегда "шапочки из фольги" laughing
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    +1
    неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель
    А зам. министра обороны Украины Маляр вчера заявила (наверное для западных кураторов), что "контрнаступление" уже началось. Поэтому отдельные прощупывания нашей обороны разведкой боем они уже считают началом контрнаступления. Главное объяснить Западу, который требует активных действий, что они уже идут.
  8. мазута
    мазута Сегодня, 10:41
    0
    А я вот писал, что служил в тех местах в учебке с осени по весну в 1987 году.И я не припомню случая,чтобы командир роты в 6-00 при подъеме хоть раз сказал:"Спите ребятки,отдыхайте.На улице дождь,слякоть,чернозем развезло...Сегодня учиться управлять бмп не пойдем."Армия сила всепогодная была.Сейчас видимо уже не так.