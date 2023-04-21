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Глава украинского МИД заявил, что разочаровался в Евросоюзе

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Глава украинского МИД заявил, что разочаровался в Евросоюзе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей выразил свое разочарование Евросоюзом. Недовольство украинского министра вызвали затруднения, возникшие в реализации совместных закупок европейскими странами боеприпасов для украинской армии.


Кулеба написал, что он "разочарован неспособностью ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины". Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал создавшуюся ситуацию "проверкой стратегической автономности Евросоюза в вопросах, касающихся принятия важных решений, касающихся безопасности".

Ранее Кулеба практически в ультимативной форме потребовал от руководства военного блока НАТО пригласить в альянс Украину. В ходе видеотрансляции глава украинского МИД подчеркнул, что Украину "не устроит никакое решение июльского саммита НАТО, кроме приглашения вступить в блок".

По словам Кулебы, если на саммите НАТО, проведение которого запланировано на 11-12 июля в Вильнюсе, в итоге просто в очередной раз подтвердят политику открытых дверей, однако не предпримут никаких конкретных шагов. направленных на вступление Украины в альянс, Киев будет считать это "неприемлемым результатом".

Кроме того, украинский министр призвал руководство альянса решить вопрос, касающийся предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности на время, пока страна все еще не является членом НАТО.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Globalgistng
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8 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:51
    0
    У них со всеми,что-то не так!!!!!У бандерлогов только одних всё олрайт!!!!
    И,если ото всех вокруг воняет дерьмом,может это Кулеба сам обделался? laughing
  2. andelc
    andelc Сегодня, 10:51
    0
    Ах, он бедненький. Вот прямо так неожиданно и разочаровался, кулебяка с ливерной колбасой?
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:53
    +2
    Les mendiants deviennent de plus en plus exigeant, tu leur donne la main il te mange le bras et trouve que cela n'est pas encore assez...
    Il y avait un moyen très simple de ne pas dépenser des centaines de milliards et de faire tuer des centaines de milliers de personnes : respecter les accords de Minsk !!

    Нищие становятся все более требовательными, ты подаешь им руку, он ест твою руку и обнаруживает, что этого еще недостаточно...
    Был очень простой способ не тратить сотни миллиардов и не убивать сотни тысяч людей : соблюдать Минские соглашения !!
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:54
    +1
    Глава украинского МИД заявил, что разочаровался в Евросоюзе
    belay Вот горе то.... Дранный петух зернышки из Евросоюза клевать отказывается... Ах нет, он клюется, что мало дают. recourse
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    Кулеба выразил свое разочарование Евросоюзом. Ранее Кулеба практически в ультимативной форме потребовал от руководства военного блока НАТО пригласить в альянс Украину.
    А в ЕС каждый чиновник считает хорошим тоном похвалить Киев, выразить солидарность и призвать выделять еще больше военной помощи. В ответ плевок в эти "светлые лица" и необремененные разумом головы от последнего селюка (по поведению) называющегося главой МИДа. Вырастил Запад себе на голову змеюку подколодную, а теперь заслуженно получает периодически по сусалам от нее. Забавно.
  6. ian
    ian Сегодня, 10:56
    0
    Мне одному поведение этой власти напоминает постоянные истерики жены, которая пытается наладить жизнь угрожая разводом?
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:57
    0
    В НАТО нет таких дураков, чтобы принимать туда Украину. Это будет самоубийством всего человечества. Это всё равно что пообещать сумасшедшему исполнить любое его желание.
  8. shark507
    shark507 Сегодня, 10:59
    0
    Детский сад...

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий