Глава украинского МИД заявил, что разочаровался в Евросоюзе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей выразил свое разочарование Евросоюзом. Недовольство украинского министра вызвали затруднения, возникшие в реализации совместных закупок европейскими странами боеприпасов для украинской армии.Кулеба написал, что он "разочарован неспособностью ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины". Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал создавшуюся ситуацию "проверкой стратегической автономности Евросоюза в вопросах, касающихся принятия важных решений, касающихся безопасности".Ранее Кулеба практически в ультимативной форме потребовал от руководства военного блока НАТО пригласить в альянс Украину. В ходе видеотрансляции глава украинского МИД подчеркнул, что Украину "не устроит никакое решение июльского саммита НАТО, кроме приглашения вступить в блок".По словам Кулебы, если на саммите НАТО, проведение которого запланировано на 11-12 июля в Вильнюсе, в итоге просто в очередной раз подтвердят политику открытых дверей, однако не предпримут никаких конкретных шагов. направленных на вступление Украины в альянс, Киев будет считать это "неприемлемым результатом".Кроме того, украинский министр призвал руководство альянса решить вопрос, касающийся предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности на время, пока страна все еще не является членом НАТО.