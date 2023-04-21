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В ВМС США сделали заявление о причинах и последствиях неудачного спуска на воду корабля USS Cleveland

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В ВМС США сделали заявление о причинах и последствиях неудачного спуска на воду корабля USS Cleveland

«Кливленд», пострадавший во время недавнего инцидента, является последним из 16 прибрежных кораблей класса Freedom американских Военно-морских сил. В ВМС США сделали заявление о причинах и последствиях неудачного спуска на воду корабля USS Cleveland.


Об этом сообщает американский портал The Drive.

Военные дали более подробную информацию, касающуюся столкновения корабля с буксиром во время торжественной церемонии спуска на воду корабля, которая проходила 14 апреля.


Никаких травм персонала не произошло, но был ограниченный ущерб. Поврежденный участок находится значительно выше ватерлинии, и затопления не произошло

- говорится в сообщении ВМС США.

При входе в воду левым бортом «Кливленд» зацепил буксир, который оказался км нему гораздо ближе, чем следовало. Флотское командование охарактеризовало данную ситуацию как непреднамеренный контакт, а нахождение буксира слишком близко от спускаемого на воду корабля назвало недоразумением, случившимся из-за недопонимания. Подробные причины инцидента ВМС США еще расследуют.

Какой ремонт потребуется «Кливленду» и сколько времени на это потребуется, командование флота пока не сообщает.

Для USS Cleveland был применен боковой метод спуска на воду. Обычно он применяется, когда не хватает глубины для спуска корабля кормой вперед. Торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию нового корабля проходило в Маринетте, штат Висконсин. Верфь, где состоялся спуск, находится на берегу реки Меномини.


Использованы фотографии:
Lockheed Martin, Минобороны США
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30 комментариев
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  1. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 10:09
    +6
    Видимых повреждений нет, но на ремонт надо будет 0.5 млрд $ :)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:27
      +5
      Буксир даже не подняло от возможного навала "новорождённого", т.ч. скорей всего удар пришёлся по касательной в верхней части борта.

      Но моряки народ верящий в приметы и эта примета явно не из добрых.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:47
        +2
        Одни штаны команды буксира пострадали, но сильно
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:41
      +1
      Цитата: Stranger03
      Видимых повреждений нет, но на ремонт надо будет 0.5 млрд $ :)

      Я "за", у всех семья, детей кормить нужно. feel А дырочка в бюджете МО США хорошая....
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 10:12
    +1
    Плохо,что овер-киль не выполнил wassat ...вот потеха была laughing
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 10:23
      +3
      Зато овер-киль случился с кораблем Маска . Который космический .
      Через 3 минуты полета начал кувыркаться .
      Амбиции у Маска еще те , добьется однозначно своих целей .
      Хорошо людей не было , полет испытательный .
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: Владислав_2
      Плохо,что овер-киль не выполнил wassat ...вот потеха была laughing

      Просто не получился, по тренируются еще... feel
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 10:13
    +1
    Команда буксира долго отстреливалась?
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 10:13
    +1
    Знаменитой фразы Лаврова, только с военно-морским акцентом, не хватает.
  5. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 10:15
    +3
    Ну не всеж нам косорезить!!!!У полосатых тоже рукожопы есть!
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:18
      -1
      Кстати, удивительно, что про Старшип еще статьи нет. wassat
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:25
        +1
        Маск заблокировал наверно. wassat А то твиттером не даст пользоваться.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 10:48
          +1
          Почему? Вполне в духе спейсх. Собрали вагон данных, забросили ракету в два раза тяжелее Н1 на высоту в два раза выше первого пуска Н1. Если бы вышло разделиться даже на 37-38 км (последние стабильные) - то вообще успех был бы.

          Если кратко:
          - Пусковой стол проявил критические недостатки. Разлет шрапнели почти на километр. Помятая инфраструктура (не баки, а защитно-изоляционные кожухи, но все же). Вероятно базовые повреждения движков/арматуры, не от шрапнели, так волн/негашеных вибраций. Тягу 5000 тонной ракеты надо куда то отводить.
          - Система стабилизации и полетный компьютер показали себя отлично, продемонстрировав удержание ракеты несмотря на отказы и взрыв чего-то в районе одного из движков.
          - Один из движков вышло перезапустить в полете.
          - Запас прочности очень большой, она тройное сальто исполнила и ничего не развалилось.
          - Вероятно на испытательные пуски, нужно придумать дополнительный контур аварийного разделения. Просто, чтобы собирать больше данных и набить побольше шишек. Если бы вчера хоть как-то разделились, это было бы уже полезнее.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 10:55
            0
            Испытательный пуск на то и испытательный. А Маск офигенен.
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 10:59
            0
            Мне коментарии больше нравится ,Маск : Вы мне только пусковую площадку не взорвите.Значит уже уверенность взлетит не взлетит 50 / 50 .Сам полёт 50/50.Отказ 3 двигателей ( это уже закономерность) 50 / 50 и все приплыли .Но приплыли красиво.Быстрая внеплановая разборка.
            1. donavi49
              donavi49 Сегодня, 11:03
              0
              В стабильном полете тухло до 8 движков.

              Как минимум один вышло перезапустить в полете.

              Насчет комментария, так правильно, если оторвется от стола, то уже даст +/- нормально данных. Стиль СпейсХ - запускать, смотреть что идет не так, чинить и запускать снова. Вон как они в посадку учились.

              А сейчас 110 успешных посадок подряд.
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 10:20
      +2
      жопоруки есть везде, они не истрибимы, как тараканы.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    +3
    Интересно ,сколько лет этому буксиру - он не 40 ых годов постройки.Чтобы понять что произошло надо смотреть предыдущие спуски кораблей с стапеля.На видео с других верфей спуска с стапеля у борта буксиров не наблюдалось.Да и какие повреждения просто кораблик немного притопил буксир на корму ,уперевшись на секунды в планширь борта ,у буксира даже борт вроде не повредило.
  7. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 10:19
    0
    А как же их коронная фраза о непрофессиональном сближении буксира с "Кливлендом"? Или это другое?
  8. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 10:20
    +1
    как чесанул буксир, мне кажется сам по себе даже)))))
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:21
    +1
    ...столкновения корабля с буксиром во время торжественной церемонии спуска на воду корабля...
    Обычное военно-морское разгильдяйство, оно не имеет национальной принадлежности. bully
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:22
    0
    ну не вписалась посудина.... а там ещё один исключительный.... и первая исключилась на сколько времени на это потребуется, командование флота пока не сообщает..... wink
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:22
    +2
    Судя по всему организация процесса спуска на воду была поручена хрен знает кому. А ведь это серьезное испытание для судна .На этом процессе испытывают правильность развесовки ,крепость конструкции и еще пару десятков данных подтверждают .Перевернуть корабль не хрен делать
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
    0
    В ВМС США сделали заявление о причинах и последствиях неудачного спуска на воду корабля USS Cleveland
    Поезда в мерикатосии сходят ежедневно. Теперь настала очередь, и пароходов. Верной дорогой, идёте не товарищи! laughing
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    +1
    "Непреднамеренный контакт в результате недоразумения случившегося из-за недопонимания".
    Кто кого недопонял и допустил недоразумение приведшее к непреднамеренному контакту не пояснили (извините за тавтологию, но она вынужденная). На русском звучало бы намного короче и емко - раз...(гильдяйство).
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:37
    +2
    нахождение буксира слишком близко от спускаемого на воду корабля назвало недоразумением, случившимся из-за недопонимания.
    fool fool Используйте русский мат и взаимопонимание будет достигнуто при любой видимости, в любую погоду и любом состоянии людей и моря. feel
  15. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 10:40
    0
    Так они же признали все эти литоральные модульные корабли не удачными и планируют снять с вооружения.
  16. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:50
    0
    Красиво, душевно. Вопрос, а для чего там вообще был нужен буксир да еще и такой микроскопический?
  17. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:54
    0
    Судя по видео, у капитана буксира, серьезные проблемы с мозгами. Вплотную "притереться" к спускаемому на воду, кораблю - УМИЩЕ)))
  18. fiv
    fiv Сегодня, 11:04
    0
    Ну что ж вы ботик потопили, г ады!
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий