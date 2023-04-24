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Угроза национальной безопасности... для США или для России

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Угроза национальной безопасности... для США или для России

Иногда бывает дежавю. Когда читаешь какую-нибудь новость, а где-то внутри создаётся впечатление, что ты это уже где-то видел и знаешь, что будет дальше. Сегодня прочит новость о том, что американский конгресс принял резолюцию, в которой осуждает наши действия относительно их упавшего в Чёрное море беспилотника MQ-9 Reaper.


И знаете, откуда-то повеяло детством. Той прекрасной порой, когда всё ясно и понятно. Когда люди делятся на хороших и не очень хороших, а хорошее всегда побеждает. Мультфильм вспомнил. «Трое из Простоквашино». А конкретно эпизод с посылкой для Матроскина. Когда почтальон Печкин без документов посылку не отдаёт.

Помните ответ Матроскина уже после того, как посылку подменили? «А мы бы и сами эту посылку у вас не взяли! Зачем нам гуталин?». Ну один в один ситуация. Только вместо посылки какой-то беспилотник. Ну нельзя, так нельзя. Пусть гниёт в черноморском придонном иле. Там, говорят, любая электроника и любые военные секреты уничтожаются почти мгновенно. Зачем нам гуталин?

Мне всегда импонировала манера американцев переворачивать ситуацию в свою пользу. Их наплевательское отношение ко всем договорам и международным законам, если дело касается безопасности США. Но в последние годы эти парни явно зажрались. Их безопасности теперь угрожает всё, что делается вопреки требованиям Вашингтона.

Чуть что не так – и Америка уже размахивает кулачками. Как малыш-задира в детском саду: «Сейчас как дам!». Кто-то, как КНДР или Иран, говорит «попробуй». Кто-то просто отходит в сторону из-за нежелания драться или просто из-за трусости. Кто-то встаёт рядом, рассуждая в стиле «кто на нас с Васей».

В истории с американским беспилотником мне очень понравилась наша позиция. Россия действует как воспитательница детского сада. Не кричит, не лупит задиру, а просто убирает разбросанные игрушки и занимается с другими детьми. И задира, понимая, что он никому не интересен, успокаивается. Зачем играть спектакль, если зрителей в зале нет?

Ну надо же попытаться сыграть роль


Наши пилоты «помогли» американскому беспилотнику нырнуть в море 14 марта этого года. Помогли, надо сказать, мастерски, не нарушая никаких международных договоров. Он летит, и мы летим. Только вот летит он с выключенными транспондерами. И мы его не видим. А когда увидели, сделали всё, чтобы избежать столкновения…

Мы же не знали, что американский MQ-9 Reaper умышленно нарушит границы района временного режима использования воздушного пространства, установленные в целях проведения СВО. Да, наши ПВО увидели какой-то объект. Значит, появилась цель.

Истребители же, при визуальном контакте, идентифицировали объект как беспилотник США и ушли в сторону... Оружия применять не стали. Мы же не звери. Вещь всё-таки дорогая. Опять же импортная. А то, что горючку слили, так это в целях безопасности. Сажать полностью заправленную машину на разбитые крымские аэродромы, американцы подтвердят, себе дороже.

Ну а то, что MQ-9 Reaper «перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты», это вопрос не к нам, а к американским косоруким операторам. Готовить хорошо надо операторов, господа американские генералы. Наберут фермеров с ранчо по объявлению, а потом на русских свои косяки пытаются списывать…

Даже видео есть о том, как это было. И не смонтированное на «Мосфильме», а снятое самим, тогда ещё будущим подводником. Ни одного нарушения международных законов. Не истребители, а аисты, спешащие в какой-то крымский роддом с маленькими россиянами.

Правильно министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков СУ-27 орденами Мужества. Демографические проблемы надо решать! Детей крымчанам приносить. А беспилотник?.. А пусть не летает там, где аисты работают. Они, аисты эти, вообще-то очень серьёзные хищники. Это вам любая лягушка или змея подтвердит.

Прошу прощения за иронию, ну не мог сдержаться. Помните ту активность, которую проявили западные журналисты и политики сразу после приводнения MQ-9? Ту попытку поднять волну возмущения в мире? Увы, но ситуация изменилась. Даже те, кто всегда, несмотря ни на какие факты, поддерживали США, стали задумываться. Пока не выступать против, но уже воздерживаться…

Эти попытки отчего-то быстро прекратились после опубликования текста диалога якобы российских моряков, в котором они сообщали о поднятии части БПЛА. Странно? Нет. Была попытка сыграть роль обиженных, но очень неудачная. Запад это понял и заткнулся. Необходимо сохранять имидж беспристрастности в подаче информации.

Но это журналисты. А вот у американских конгрессменов свербило целый месяц. «Великой Америке» русские щёлкнули по носу. Молча, без криков, без демонстрации бицепсов, без разорванных тельняшек на груди. Молча и больно щёлкнули. И отвернулись, как от побитого щенка. Заметили, что мы даже сейчас не имеем ни одного официального сообщения, кроме тех, что были сделаны больше месяца назад?

Думаю, что резолюция палаты представителей конгресса США – это попытка всё-таки сыграть свою роль вершителей судеб мира. Акцент сделан уже не на сам эпизод с падением БПЛА в море, а на то, чтобы не дать России поднять останки MQ-9 Reaper. Опять стандартное объяснение об угрозе национальной безопасности.

«Палата представителей осуждает безрассудные действия российских вооружённых сил и признаёт, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности США.»

Ну никак американские политики не поймут, что мир изменился. Мир перестал бояться. Мир готов драться. Драться экономически, политически, идеологически и даже в прямом военном столкновении. Да, не весь. Да, не во всех сферах сразу, но готов. Как там Шерхан сказал: «Кто же может устоять против целого стада?». Кто может устоять против целого мира?

Интересно, а конгрессмены из палаты представителей вообще интересуются политикой своей страны? Или они настолько уверены, что любое их слово – это слово бога, что даже не слушают заявления собственных политиков? Напомню заявление Джона Кирби, между прочим, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома:

«Если что и осталось в воде от этого беспилотника, так это, вероятно, поверхности управления полётом и тому подобные вещи — вероятно, ничего, что действительно несёт настоящую ценность для них по части технологической реконструкции или чего-либо подобного. Мы не слишком обеспокоены тем, что может попасть им в руки.»

Беспилотник как склад технических решений


Когда-то на закате СССР я познакомился с начальником детского (когда-то пионерского) лагеря, принадлежащего одному известному авиационному СКБ. Он рассказал смешную историю о том, как выбил для своего лагеря мусорные урны. Те самые, простые металлические урны, которые стоят возле каждой лавочки.

Человек он упёртый, добрался до самых верхов и получил «Да» от самого Генерального! Дальше просто. Пришёл к директору завода, положил на стол бумагу. Директор был крайне занят грядущими испытаниями очередного объекта, потому подмахнул бумагу не глядя. Начальник цеха, увидев резолюции таких больших людей, дал команду сделать и покрасить так, чтобы ни у кого таких не было.

Короче говоря, через какое-то время директор лагеря увидел шедевры мусорного искусства. Форма обычная, но раскраска... Действительно красиво. Осталось только получить разрешение от местного Пронина, уже полковника, на вывоз мусорниц с территории СКБ. И вот тут-то выяснилось, что урны сделаны из секретного металла, краска тоже секретная. Короче, не урна, а кладезь государственных тайн…

Думаю, история с американским беспилотником из той же серии. Этот MQ-9 Reaper даже в самом плохом состоянии несёт в себе информации как минимум столько же. Даже больше.

Технологические процессы производства, состав материалов, особенности конструкции. Увы, но визуальное наблюдение за такими объектами не может дать полной информации о реальных возможностях, о ресурсах и максимальных нагрузках, которые может выдержать данная конструкция.

Если же правда то, о чём писали западные СМИ 15-16 марта, я о разговоре российских моряков, то Россия уже месяц изучает начинку американца. Представляете затраты, которые понесёт США в случае досконального изучения, например, системы управления этими БПЛА? А системы передачи информации?

Тысячи дронов, на которых необходимо изменить эти системы! Сотни станций управления, которые превратились в кучу запчастей для школьников-радиолюбителей. А если покопаться внутри чуть подольше, то запчастей прибавится и у школьников-оптиков. А у наших инженеров вдруг появятся интересные идеи по оптико-электронной аппаратуре.

Про системы противодействия всем этим системам наблюдения я уже и писать не буду. Интересно, а частотные характеристики наших систем противодействия случайно не могут совпадать с вражескими? Ну бывает же такое. Ты стоишь перед закрытой дверью подъезда, собираешься открыть дверь электронным ключом. И вдруг соседский сорванец выбегает с другой стороны. Быстрый такой. И дверь подъезда тоже быстрая. Да по вашему лбу…

Всеми этими высказываниями про агрессивную окружающую среду в Чёрном море, про то, что всё там уничтожено перед падением, про то, что в донном иле найти что-то интересное невозможно, пусть американцы «улапшивают» уши собственных граждан. Нам их «лапша» малоинтересна. Поработаем, и тогда все узнают результат. Прямо в небе узнают.

Хотя ответ и так уже знают те, кто следит за этими самыми MQ-9 Reaper. Уже и не знаю почему, но после 14 марта что-то с ними случилось. Перестали долетать до Чёрного моря. Так, полетают иногда над территорией Румынии, наверное, для того чтобы поршня в двигателе не приржавели, и всё. Домой, на любимый аэродром. С чего бы это?..

Так что же реально является угрозой национальной безопасности?


А ведь правы американцы. Полёт MQ-9 действительно угроза национальной безопасности. Только не американской, а нашей. До приводнения этого разведчика мы делали вид, что ничего серьёзного после таких полётов не происходит. Ну просматривает Крым насквозь. Так это и спутники делают. Ну определяют слабые места нашего ПВО и ПРО. Мы ведь об этом тоже знаем.

Всё изменилось после теракта на Крымском мосту. Мы реально увидели цену оперативной информации. И почувствовали эту цену на собственной шкуре. Обидно стало за тех, кто делал всё возможное, чтобы не допустить теракта, но... Рвётся всегда там, где не ожидаешь.

Мы наконец-то стали воспринимать все эти полёты дронов, заходы вражеских кораблей в наши воды и прочие провокации серьёзно. Что агрессивная риторика в отношении нашей страны включает в себя не только слова, но и дела. Вот такие полёты, например. Мы поняли, что эта самая риторика и есть угроза безопасности нашей страны.

Мы, и я в том числе, много писали о красных линиях, пересечение которых никак не наказывается нами. Это действительно так. Мы всё ещё ждём того, что здравый смысл возобладает в головах западных политиков. Не дождались. Большинство граждан и США, и России даже не заметили, что противостояние перешло в реальные действия.

Нас упрекают в том, что мы, подняв БПЛА и изучив его, получим секретные американские технологии. А разве такого не происходило раньше? Разве наше оружие из Сирии, из африканских стран, из Карабаха и других горячих точек не попадало к американцам? Разве трофеи, полученные в ходе войны 2008 года, не изучались нами?

Добавлю для тех, кто замечает только то, что хочет заметить. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, США официально предупредили нас о возможности нового «Чернобыля» на территории СВО. Звучало это совсем невинно. Просто министр правительства США предупредил нас о том, чтобы мы не совались внутрь Запорожской АЭС.

Якобы потому, что там стоят суперсекретные американские приборы, обеспечивающие безопасность АЭС. Интересно, как в разработанные и изготовленные в России реакторы могли попасть американские приборы? И если они там действительно есть, не является ли это действительной угрозой безопасности станции?

А следовательно, угрозой для нашей страны... Может, и нашему парламенту принять резолюцию по этому поводу?..
Автор:
Использованы фотографии:
http://eurasian-defence.ru
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2 комментария
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  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 09:27
    0
    «Палата представителей осуждает безрассудные действия российских вооружённых сил и признаёт, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности США.»

    Ну и что?
    Да пусть хоть 1000 раз осуждают. Собака лает - караван идёт.

    Это лет пять назад мы бы ещё обратили бы внимание на то, что там вякает Конгресс. А сейчас, когда Запад сам сознательно разрушил все связи с нами и ведёт с нами полноценную экономическую войну и опосредованную горячую войну, то какое нам дело до того, что там говорят конгрессмены какие-то.
    Слушать конгресс США сейчас это всё равно как если бы Сталин прислушивался к тому, что там геббельсковская пропаганда вещает :)
  2. Jager
    Jager Сегодня, 09:38
    0
    Какой нормальный человек будет держать работающую АЭС в зоне поражения вражеской артиллерией? Есть подозрения, что всё это спекуляции на тему...
    Вывести любую промышленную АЭС из строя можно одной спичкой, для этого совершенно не надо трогать реактор.
    Тем более, что воздушные потоки разнесут радиоактивную пыль по всей этой самой Европе. Смысл трогать ящик Пандоры?
    Ну а если "весь мир в труху", то АЭС при массированных ядерных ударах - приоритетная цель в густонаселенных районах. Тараканы выживут.