Угроза национальной безопасности... для США или для России

Ну надо же попытаться сыграть роль

«Палата представителей осуждает безрассудные действия российских вооружённых сил и признаёт, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности США.»

«Если что и осталось в воде от этого беспилотника, так это, вероятно, поверхности управления полётом и тому подобные вещи — вероятно, ничего, что действительно несёт настоящую ценность для них по части технологической реконструкции или чего-либо подобного. Мы не слишком обеспокоены тем, что может попасть им в руки.»

Беспилотник как склад технических решений

Так что же реально является угрозой национальной безопасности?