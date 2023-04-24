Угроза национальной безопасности... для США или для России

Иногда бывает дежавю. Когда читаешь какую-нибудь новость, а где-то внутри создаётся впечатление, что ты это уже где-то видел и знаешь, что будет дальше. Сегодня прочит новость о том, что американский конгресс принял резолюцию, в которой осуждает наши действия относительно их упавшего в Чёрное море беспилотника MQ-9 Reaper.
И знаете, откуда-то повеяло детством. Той прекрасной порой, когда всё ясно и понятно. Когда люди делятся на хороших и не очень хороших, а хорошее всегда побеждает. Мультфильм вспомнил. «Трое из Простоквашино». А конкретно эпизод с посылкой для Матроскина. Когда почтальон Печкин без документов посылку не отдаёт.
Помните ответ Матроскина уже после того, как посылку подменили? «А мы бы и сами эту посылку у вас не взяли! Зачем нам гуталин?». Ну один в один ситуация. Только вместо посылки какой-то беспилотник. Ну нельзя, так нельзя. Пусть гниёт в черноморском придонном иле. Там, говорят, любая электроника и любые военные секреты уничтожаются почти мгновенно. Зачем нам гуталин?
Мне всегда импонировала манера американцев переворачивать ситуацию в свою пользу. Их наплевательское отношение ко всем договорам и международным законам, если дело касается безопасности США. Но в последние годы эти парни явно зажрались. Их безопасности теперь угрожает всё, что делается вопреки требованиям Вашингтона.
Чуть что не так – и Америка уже размахивает кулачками. Как малыш-задира в детском саду: «Сейчас как дам!». Кто-то, как КНДР или Иран, говорит «попробуй». Кто-то просто отходит в сторону из-за нежелания драться или просто из-за трусости. Кто-то встаёт рядом, рассуждая в стиле «кто на нас с Васей».
В истории с американским беспилотником мне очень понравилась наша позиция. Россия действует как воспитательница детского сада. Не кричит, не лупит задиру, а просто убирает разбросанные игрушки и занимается с другими детьми. И задира, понимая, что он никому не интересен, успокаивается. Зачем играть спектакль, если зрителей в зале нет?
Ну надо же попытаться сыграть роль
Наши пилоты «помогли» американскому беспилотнику нырнуть в море 14 марта этого года. Помогли, надо сказать, мастерски, не нарушая никаких международных договоров. Он летит, и мы летим. Только вот летит он с выключенными транспондерами. И мы его не видим. А когда увидели, сделали всё, чтобы избежать столкновения…
Мы же не знали, что американский MQ-9 Reaper умышленно нарушит границы района временного режима использования воздушного пространства, установленные в целях проведения СВО. Да, наши ПВО увидели какой-то объект. Значит, появилась цель.
Истребители же, при визуальном контакте, идентифицировали объект как беспилотник США и ушли в сторону... Оружия применять не стали. Мы же не звери. Вещь всё-таки дорогая. Опять же импортная. А то, что горючку слили, так это в целях безопасности. Сажать полностью заправленную машину на разбитые крымские аэродромы, американцы подтвердят, себе дороже.
Ну а то, что MQ-9 Reaper «перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты», это вопрос не к нам, а к американским косоруким операторам. Готовить хорошо надо операторов, господа американские генералы. Наберут фермеров с ранчо по объявлению, а потом на русских свои косяки пытаются списывать…
Даже видео есть о том, как это было. И не смонтированное на «Мосфильме», а снятое самим, тогда ещё будущим подводником. Ни одного нарушения международных законов. Не истребители, а аисты, спешащие в какой-то крымский роддом с маленькими россиянами.
Правильно министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков СУ-27 орденами Мужества. Демографические проблемы надо решать! Детей крымчанам приносить. А беспилотник?.. А пусть не летает там, где аисты работают. Они, аисты эти, вообще-то очень серьёзные хищники. Это вам любая лягушка или змея подтвердит.
Прошу прощения за иронию, ну не мог сдержаться. Помните ту активность, которую проявили западные журналисты и политики сразу после приводнения MQ-9? Ту попытку поднять волну возмущения в мире? Увы, но ситуация изменилась. Даже те, кто всегда, несмотря ни на какие факты, поддерживали США, стали задумываться. Пока не выступать против, но уже воздерживаться…
Эти попытки отчего-то быстро прекратились после опубликования текста диалога якобы российских моряков, в котором они сообщали о поднятии части БПЛА. Странно? Нет. Была попытка сыграть роль обиженных, но очень неудачная. Запад это понял и заткнулся. Необходимо сохранять имидж беспристрастности в подаче информации.
Но это журналисты. А вот у американских конгрессменов свербило целый месяц. «Великой Америке» русские щёлкнули по носу. Молча, без криков, без демонстрации бицепсов, без разорванных тельняшек на груди. Молча и больно щёлкнули. И отвернулись, как от побитого щенка. Заметили, что мы даже сейчас не имеем ни одного официального сообщения, кроме тех, что были сделаны больше месяца назад?
Думаю, что резолюция палаты представителей конгресса США – это попытка всё-таки сыграть свою роль вершителей судеб мира. Акцент сделан уже не на сам эпизод с падением БПЛА в море, а на то, чтобы не дать России поднять останки MQ-9 Reaper. Опять стандартное объяснение об угрозе национальной безопасности.
«Палата представителей осуждает безрассудные действия российских вооружённых сил и признаёт, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности США.»
Ну никак американские политики не поймут, что мир изменился. Мир перестал бояться. Мир готов драться. Драться экономически, политически, идеологически и даже в прямом военном столкновении. Да, не весь. Да, не во всех сферах сразу, но готов. Как там Шерхан сказал: «Кто же может устоять против целого стада?». Кто может устоять против целого мира?
Интересно, а конгрессмены из палаты представителей вообще интересуются политикой своей страны? Или они настолько уверены, что любое их слово – это слово бога, что даже не слушают заявления собственных политиков? Напомню заявление Джона Кирби, между прочим, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома:
«Если что и осталось в воде от этого беспилотника, так это, вероятно, поверхности управления полётом и тому подобные вещи — вероятно, ничего, что действительно несёт настоящую ценность для них по части технологической реконструкции или чего-либо подобного. Мы не слишком обеспокоены тем, что может попасть им в руки.»
Беспилотник как склад технических решений
Когда-то на закате СССР я познакомился с начальником детского (когда-то пионерского) лагеря, принадлежащего одному известному авиационному СКБ. Он рассказал смешную историю о том, как выбил для своего лагеря мусорные урны. Те самые, простые металлические урны, которые стоят возле каждой лавочки.
Человек он упёртый, добрался до самых верхов и получил «Да» от самого Генерального! Дальше просто. Пришёл к директору завода, положил на стол бумагу. Директор был крайне занят грядущими испытаниями очередного объекта, потому подмахнул бумагу не глядя. Начальник цеха, увидев резолюции таких больших людей, дал команду сделать и покрасить так, чтобы ни у кого таких не было.
Короче говоря, через какое-то время директор лагеря увидел шедевры мусорного искусства. Форма обычная, но раскраска... Действительно красиво. Осталось только получить разрешение от местного Пронина, уже полковника, на вывоз мусорниц с территории СКБ. И вот тут-то выяснилось, что урны сделаны из секретного металла, краска тоже секретная. Короче, не урна, а кладезь государственных тайн…
Думаю, история с американским беспилотником из той же серии. Этот MQ-9 Reaper даже в самом плохом состоянии несёт в себе информации как минимум столько же. Даже больше.
Технологические процессы производства, состав материалов, особенности конструкции. Увы, но визуальное наблюдение за такими объектами не может дать полной информации о реальных возможностях, о ресурсах и максимальных нагрузках, которые может выдержать данная конструкция.
Если же правда то, о чём писали западные СМИ 15-16 марта, я о разговоре российских моряков, то Россия уже месяц изучает начинку американца. Представляете затраты, которые понесёт США в случае досконального изучения, например, системы управления этими БПЛА? А системы передачи информации?
Тысячи дронов, на которых необходимо изменить эти системы! Сотни станций управления, которые превратились в кучу запчастей для школьников-радиолюбителей. А если покопаться внутри чуть подольше, то запчастей прибавится и у школьников-оптиков. А у наших инженеров вдруг появятся интересные идеи по оптико-электронной аппаратуре.
Про системы противодействия всем этим системам наблюдения я уже и писать не буду. Интересно, а частотные характеристики наших систем противодействия случайно не могут совпадать с вражескими? Ну бывает же такое. Ты стоишь перед закрытой дверью подъезда, собираешься открыть дверь электронным ключом. И вдруг соседский сорванец выбегает с другой стороны. Быстрый такой. И дверь подъезда тоже быстрая. Да по вашему лбу…
Всеми этими высказываниями про агрессивную окружающую среду в Чёрном море, про то, что всё там уничтожено перед падением, про то, что в донном иле найти что-то интересное невозможно, пусть американцы «улапшивают» уши собственных граждан. Нам их «лапша» малоинтересна. Поработаем, и тогда все узнают результат. Прямо в небе узнают.
Хотя ответ и так уже знают те, кто следит за этими самыми MQ-9 Reaper. Уже и не знаю почему, но после 14 марта что-то с ними случилось. Перестали долетать до Чёрного моря. Так, полетают иногда над территорией Румынии, наверное, для того чтобы поршня в двигателе не приржавели, и всё. Домой, на любимый аэродром. С чего бы это?..
Так что же реально является угрозой национальной безопасности?
А ведь правы американцы. Полёт MQ-9 действительно угроза национальной безопасности. Только не американской, а нашей. До приводнения этого разведчика мы делали вид, что ничего серьёзного после таких полётов не происходит. Ну просматривает Крым насквозь. Так это и спутники делают. Ну определяют слабые места нашего ПВО и ПРО. Мы ведь об этом тоже знаем.
Всё изменилось после теракта на Крымском мосту. Мы реально увидели цену оперативной информации. И почувствовали эту цену на собственной шкуре. Обидно стало за тех, кто делал всё возможное, чтобы не допустить теракта, но... Рвётся всегда там, где не ожидаешь.
Мы наконец-то стали воспринимать все эти полёты дронов, заходы вражеских кораблей в наши воды и прочие провокации серьёзно. Что агрессивная риторика в отношении нашей страны включает в себя не только слова, но и дела. Вот такие полёты, например. Мы поняли, что эта самая риторика и есть угроза безопасности нашей страны.
Мы, и я в том числе, много писали о красных линиях, пересечение которых никак не наказывается нами. Это действительно так. Мы всё ещё ждём того, что здравый смысл возобладает в головах западных политиков. Не дождались. Большинство граждан и США, и России даже не заметили, что противостояние перешло в реальные действия.
Нас упрекают в том, что мы, подняв БПЛА и изучив его, получим секретные американские технологии. А разве такого не происходило раньше? Разве наше оружие из Сирии, из африканских стран, из Карабаха и других горячих точек не попадало к американцам? Разве трофеи, полученные в ходе войны 2008 года, не изучались нами?
Добавлю для тех, кто замечает только то, что хочет заметить. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, США официально предупредили нас о возможности нового «Чернобыля» на территории СВО. Звучало это совсем невинно. Просто министр правительства США предупредил нас о том, чтобы мы не совались внутрь Запорожской АЭС.
Якобы потому, что там стоят суперсекретные американские приборы, обеспечивающие безопасность АЭС. Интересно, как в разработанные и изготовленные в России реакторы могли попасть американские приборы? И если они там действительно есть, не является ли это действительной угрозой безопасности станции?
А следовательно, угрозой для нашей страны... Может, и нашему парламенту принять резолюцию по этому поводу?..