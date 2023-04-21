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Украинская полиция опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры и не пускает прихожан

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Украинская полиция опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры и не пускает прихожан

Один из корпусов Киево-Печерской лавры был опечатан сотрудниками украинской полиции. Сейчас в саму лавру впускают только по паспортам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Союз православных журналистов.


Сотрудники полиции прибыли в лавру по требованию представителей заповедника «Киево-Печерская лавра», которым было передано управление монастырем. Полицейские срезали замки и отключили сигнализацию в одном из корпусов лавры. Речь идет о 44-м корпусе лавры, сообщает Союз православных журналистов. В канонической Украинской православной церкви данную информацию подтвердили.

Отмечается, что в храме в честь иконы Божией Матери Живоносный источник священнослужители и верующие продолжили молиться. Полицейские попытались помешать богослужению, закрыв ворота. В итоге часть прихожан не смогла попасть на службу, оставшись за оградой храма.

Украинская пресса сообщает, что вокруг лавры собралось очень много полицейских. С территории монастыря выпускают автомобили, но въехать в лавру могут лишь машины полиции. Основная часть полицейских собралась возле 39-го корпуса лавры, где вчера были стычки между верующими и полицией.

Кроме того, украинские полицейские пропускают в лавру далеко не всех журналистов. Пройти можно лишь при наличии аккредитации от ВСУ (вооруженных сил Украины). Вероятно, «военная» аккредитация рассматривается полицейскими как свидетельство благонадежности того или иного репортера. У лавры также опять собираются украинские нацисты из различных организаций, которые почему-то отстаивают интересы киевского режима не в городской застройке Артемовска (Бахмута), а в потасовках со священниками и прихожанами.
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3 комментария
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:32
    0
    Вспоминаю довольно давние уже события. Вначале переименуем район, улицу, город. Потом начнём ущемлять в правах говорящих не на том языке. Потом придумаем категорию не граждан, со всеми вытекающими. Ну и потом и сегрегация и выселка за пределы страны. Украина идёт по стопам III-Рейха и Прибалтики. Вот сейчас за религию взялись.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Чёрный
      ...Украина идёт по стопам III-Рейха и Прибалтики. Вот сейчас за религию взялись.

      Кокаиновому шуту и своре его карманных прихлебателей осталось только узаконить единую церковь на всей подконтрольной территории, ввести официальный налог с каждого гражданина в пользу ПЦУ, установить драконовские налоги и законы для неугодных церквей, каковой является УПЦ РП и дальше всё у них пойдёт как по маслу.
      Узаконили ПЦУ, дальше узаконят проституцию с правом на употребление наркотиков, конечно свободу ЛГБД и однополых браков и вот тогда наступит европейское счастье с либеральными ценностями в придачу. И вот Украину уже не третьесортная страна, а рай для "избранных". crying
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:01
    0
    Все это уде было: "и десятина за отправленин обедни тоже...