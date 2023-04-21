Украинская полиция опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры и не пускает прихожан

Один из корпусов Киево-Печерской лавры был опечатан сотрудниками украинской полиции. Сейчас в саму лавру впускают только по паспортам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Союз православных журналистов.Сотрудники полиции прибыли в лавру по требованию представителей заповедника «Киево-Печерская лавра», которым было передано управление монастырем. Полицейские срезали замки и отключили сигнализацию в одном из корпусов лавры. Речь идет о 44-м корпусе лавры, сообщает Союз православных журналистов. В канонической Украинской православной церкви данную информацию подтвердили.Отмечается, что в храме в честь иконы Божией Матери Живоносный источник священнослужители и верующие продолжили молиться. Полицейские попытались помешать богослужению, закрыв ворота. В итоге часть прихожан не смогла попасть на службу, оставшись за оградой храма.Украинская пресса сообщает, что вокруг лавры собралось очень много полицейских. С территории монастыря выпускают автомобили, но въехать в лавру могут лишь машины полиции. Основная часть полицейских собралась возле 39-го корпуса лавры, где вчера были стычки между верующими и полицией.Кроме того, украинские полицейские пропускают в лавру далеко не всех журналистов. Пройти можно лишь при наличии аккредитации от ВСУ (вооруженных сил Украины). Вероятно, «военная» аккредитация рассматривается полицейскими как свидетельство благонадежности того или иного репортера. У лавры также опять собираются украинские нацисты из различных организаций, которые почему-то отстаивают интересы киевского режима не в городской застройке Артемовска (Бахмута), а в потасовках со священниками и прихожанами.