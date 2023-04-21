Западные эксперты отмечают, что даже действующие АЭС Индии застрахованы от ядерных аварий только наполовину

Вызывает беспокойство тот факт, что пул ядерного страхования даже не соответствует требованиям закона — это показывает, что правительство Индии не осуществляет надзор за функционированием ядерного сектора

Если произойдет ядерный инцидент, при котором частично или полностью будет израсходован годовой лимит в 15 миллиардов рупий по полису, выданному в рамках INIP, другие ядерные установки останутся без полного или какого-либо покрытия на этот год

В настоящее время Индия имеет 23 действующих промышленных ядерных реактора суммарной мощностью 6,9 ГВт. В стране строится еще десять новых реакторов, общей мощностью около 4,2 ГВт. Крупнейшую АЭС Куданкулам с шестью энергоблоками с реакторами ВВЭР-1000 по соглашению с индийским властями строит российская Госкорпорация «Росатом». По состоянию на конец 2022 года первая очередь (реакторы № 1 и № 2) сдана в промышленную эксплуатацию, запущен реактор № 3 второй очереди, реактор № 4 строится. Подписаны договоры на строительство еще двух реакторов третьей очереди.Такое сотрудничество Москвы и Нью-Дели очень не нравится Западу, где в последнее время все чаще говорят о необходимости введения глобальных санкций в отношении ГК «Росатом».Очередной выпад в адрес индийских властей, делающих упор на развитие независимой атомной энергетики, предпринял автор статьи в катарском издании «Аль-Джазира» журналист-фрилансер Урваши Саркар. Он обратил внимание, что согласно официальным данным даже действующие в стране АЭС застрахованы на случай ядерных аварий только наполовину от нормативов, установленных не только МАГАТЭ, но и и индийским законодательством. По словам Саркара, это «вызывает обеспокоенность экспертов по поводу отсутствия надзора за ядерным сектором».Индийский фонд ядерного страхования (INIP) собрал около 7-8 миллиардов рупий (84,5- 96,6 миллиона долларов) из 15 миллиардов рупий (182,9 миллиона долларов), требуемых в соответствии с Законом о гражданской ответственности за ядерный ущерб 2010 года (CLND), отмечает журналист. Это указывает на критическую нехватку средств, которые потребуются для выплаты компенсаций жертвам и оплаты работ по очистке в случае ядерной катастрофы.— приводит мнение профессора канадской Школы государственной политики и глобальных отношений Университета Британской Колумбии М. В. Рамана автор статьи.Эксперт считает, что индийские власти пребывают в состоянии заблуждения относительно безопасности ядерных объектов сродни тому, в котором находилась Япония до аварии на АЭС Фукусима-1, произошедшей в результате землетрясения в марте 2011 года.Проблема неспособности индийских страховых компаний оплачивать страхование ядерной ответственности назревает по крайней мере с 2014 года, когда они заявили о невозможности собрать более 7,5 миллиардов рупий (91,4 миллиона долларов), что составляет половину требуемой суммы. При этом совершенно не решен вопрос перестрахования, отмечает журналист.— констатирует специалист по энергетическим проектам Паллави Беди.Автор статьи напоминает, что только прямой экономический ущерб от крупнейшей в мире ядерной аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году, по разным оценкам составил от 235 до 700 миллиардов долларов, включая сотни миллиардов компенсаций. Это без учета издержек для окружающей среды и здоровья людей.Расходы на ликвидацию последствий аварии на японской АЭС «Фукусима» оцениваются более чем в 200 миллиардов долларов, из которых расходы на компенсацию включают 72 миллиарда долларов.Соответственно, случись нечто подобное на одной из индийских АЭС, наличествующей суммы страхового покрытия явно не хватит на возмещение ущерба и восстановительные работы. Но правительство Индии почему-то предпочитает этого не замечать, продолжая возводить все новые атомные электростанции, заключает Саркар.