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Британская пресса обвинила Россию в попытке устроить в Европе новый газовый кризис

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Британская пресса обвинила Россию в попытке устроить в Европе новый газовый кризис

Российская государственная компания "Газпром", являющаяся крупнейшим поставщиком газа, предупредила руководства стран Европы о новом энергетическом кризисе, который ожидает их следующей зимой.


В статье, опубликованной в британском издании The Daily Telegraph, утверждается, что в то время, как Евросоюз стремится пополнить имеющиеся запасы голубого топлива, российское руководство пытается "использовать энергетику в качестве оружия",

В опубликованном в социальных сетях заявлении "Газпрома" говорится, что прошедшую зиму Европе удалось пережить исключительно благодаря умеренной температуре, однако нет никакой гарантии, что подобный подарок природы повторится снова.

В заявлении российского поставщика газа также утверждается, что пополнение европейских запасов топлива на следующую зиму будет сопряжено со значительными затруднениями, вызванными политически мотивированные решениями руководства Евросоюза, направленными на прекращение импорта российского трубопроводного газа.

Британское издание напоминает, что стремление заменить российский газ импортом топлива со всего мира вызвало резкий рост цен в странах Европы, повлекший за собой серьёзный кризис стоимости жизни, в результате чего европейские правительства потерпели убытки в размере миллиардов евро. В настоящее время Европа выходит из зимнего периода, располагая заполненные более чем наполовину газовые хранилища, что для этого времени года является рекордным уровнем. Это помогает Европе обходиться меньшими объемами закупок российского газа, опираясь на импорт сжиженного газа из других стран.
Использованы фотографии:
Pixabay
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40 комментариев
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  1. Alexander
    Alexander Сегодня, 11:26
    +12
    т.е.
    - сами себе запретили покупать недемократичный газ;
    - возникает дефицит газа, что приводит к его удорожанию, что вполне себе логично;
    вывод:
    российское руководство пытается "использовать энергетику в качестве оружия"

    Л - логика
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 11:32
      +4
      Да Вы что?! Как могут быть виноваты наглосаксы и геропинцы в своих бедах? Да никогда! А вот РФ - это она всё устроила для бедного "золотого миллиарда"! wassat
      Как говорят, хоть стой-гляди, хоть плюнь-уйди... Вот как только взорвали трубу, так теперь дава-а-ай русских винить, они, мол, собачьи дети, толерастиков не любят! А не плюй в колодец, а то и по плевалу, и по хлебалу прилететь может! drinks Колодцы, они такие...
      1. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 11:58
        -3
        Очень интересно, но ничего не понятно.

        Понятно только то, что отдавали газ за валюту, которую складировали в заморских банках, которые все отжали и - продолжают отжимать.

        В итоге Россия бесплатно отдает свои ресурсы западу. И, тот кто минусует, - вероятно поддерживает систему, которую придумали для нас америкосы.
        1. Сергий_ОСВ
          Сергий_ОСВ Сегодня, 12:14
          +1
          Поэтому Владимир Путин и пытается проломить многолетнюю систему переводя расчеты на рубли. Хоть суверенного рубля нет и он является отражением доллара, но хотя бы находится на внутренних счетах России. Поэтому запад так и сопротивляется рублевым расчетам, желая продолжения халявы.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 13:40
            0
            "Газпром" предупредил Европу о "зимнем"... кризисе

            а не проще рубильником поиграть?
            Они нам уже всё запретили, в 11-ом пакете, ну окромя некоторых лекарств и жрачки с ГМО, что даже негры не жрут, а мы опять деликатничаем.
            Насчёт рубля, то так скажу: пора убирать два нуля с сотки, вернуть "трёху" зелёную, "пятёрку" синенькую, "чирик" и четвертной с лысым, из "советских времён... а то наприпридумывают всякие там двухсотрублёвки и двухтысячные для коллекционеров.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 13:57
        0
        компания "Газпром", .... предупредила руководства стран Европы о новом энергетическом кризисе....

        Никого не надо предупреждать и проявлять неуклюжую заботу. Это их проблемы, пусть как хотят, так и решают обеспечение своей энергетики, только безопасными методами.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:38
      +4
      ЕС встал в коленно локтевую и перешел от вменяемых русских к беспринципным США. ......а виновата Россия...Ждем развития событий, как скоро штаты начнут взвинчивать цены на свой СПГ.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:42
      +3
      Англичанка гадила, врала и лгала,
      всё вокруг загадила только не себя. negative
    4. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:45
      +11
      Ходит Вовочка во время урока под дверью школьного кабинета и бормочет:
      — Hу, где же логика? Где же логика?
      Идет директор по коридору, видит Вовочку.
      — Ты, — говорит, — чего бормочешь?
      — Да, понимаете, я пернул в классе, так меня выгнали, а сами там остались. Где логика?
      как-то так.... wassat
    5. Комментарий был удален.
  2. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:27
    +3
    ну что тут скажешь, как говорится в одном анекдоте - во всем виновата невестка, а почему? ... сами знаете
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:31
    +4
    Так понимаю, СПГ от американских друзей не сильно греет Европу?
    1. ian
      ian Сегодня, 11:37
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Так понимаю, СПГ от американских друзей не сильно греет Европу?

      Сильно. Иногда аж подгорает... И тут надо указать, кто во всем виноват.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:42
      -10
      Всю зиму грел, и до сих пор хранилища наполнены.
      За следующую зиму можно не волноваться.
      Цены на электричество в Нидерландах упали до нуля.
      Рекорд. Даже Украина возобновила экспорт электроэнергии
      в Европу (в Словакию).
      Поставки газа, как экономического оружия, не работают.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 12:15
        +1
        Цены на электричество в Нидерландах упали до нуля.

        Да чего уж там, вообще доплачивают за пользование! wassat
        Даже Украина возобновила экспорт электроэнергии
        в Европу (в Словакию).

        Своя промышленность практически стала, а атомные электростанции никто не трогал, их там делали с запасом на советские объёмы промышленности и продажу соседям. Была бы задача сделать украину без электричества, то сделали, просто кремлёвский сиделец пока "ещё ничего не начинал" - приближенные не дают, надеются кемской волостью откупиться. winked
        Поставки газа, как экономического оружия, не работают.

        Попробуйте убедить в этом тех, кто взрывал трубопроводы, видимо они считали иначе.
        1. Dym71
          Dym71 Сегодня, 12:54
          0
          Цитата: Хорон
          Да чего уж там, вообще доплачивают за пользование!

          Да, Вам будут доплачивать за пользование, например когда Вы, как частник осуществляете генерацию эл. энергии в объемах бОльших, чем сами потрябляете и одновременно имеете возможность отдать эти излишки в сети энергетической компании.

          На фото велосипедная дорожка из солнечных батарей и дома голландцев
          1. Хорон
            Хорон Сегодня, 13:20
            +1
            Ради интереса почитайте что надобно для того чтобы поставлять электричество в общую сеть, персчитайте необходимые вложения в том числе и оплату комиссий и инспекторов, для сертификации необходимого для этого оборудования и после этого посчитайте возможный доход в условиях изменения цен. Удивитесь, но без госдотаций это весьма разорительное будет дело. Ах да, забыл ещё что с доходов нужно будет оплачивать налог и в этом случае вообще всё кисло.
            P.s. Никто ещё не считал стоимость полной утилизации солнечных батарей и аккумуляторов, не думаю что если впоследствии забудут стрясти с их эксплуатантов экологический сбор за утилизацию сего добра, пока же "экологи" лишь выполняют роль лобби для корпораций выпускающих "экологические" источники.
            P.p.s. Вообще-то до нулевой стоимости за электроэнергию даже в заявленных воякой нидерландов далеко, она упала в три раза от максимума, но это пока, впереди ещё лето. hi
      2. Dym71
        Dym71 Сегодня, 12:41
        0
        Цитата: voyaka uh
        Цены на электричество в Нидерландах упали до нуля.

        Плохой пример, у голландцев экспорт нулевой и собственное перепроизводство, то есть надо бы продавать на внешний рынок, а возможности нет.
      3. Юра
        Юра Сегодня, 13:42
        0
        90% автопроизводителей и производителей автокомплектующих и запчастей ФРГ, перебрались В США. Когда поймёте почему, тогда поймете что написали полную лажу. Поставки газа из России, никогда не были экономическим. оружием, Вояка ты же прекрасно об этом знаешь, экономическим оружием стал как раз отказ Евросоюза от этих поставок. Блин чего наводишь тень на плетень, пройдись по тротуару где прогуливался под шофэ вчера, собери обратно под шляпу мозги, которые расплескал шатаясь.
  4. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 11:31
    +5
    Сдаётся мне, что если ВГК решит свалить на Марс, ”цивилизованные” организуют миссию по его возвращении в Кремль - он им нужен как воздух, они без него никуда lol Ведь если он свалит, то еврочинушам придется признаваться в допущенных ошибках, а так есть на кого сваливать все проблемы
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 11:31
    +8
    Это помогает Европе обходиться меньшими объемами закупок российского газа, опираясь на импорт сжиженного газа из других стран.
    Падение промышленного производства, в результате чего резко упало потребление газа промышленностью, вот, что ОЧЕНЬ "помогает" Европе
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:33
    +4
    "В опубликованном в социальных сетях заявлении "Газпрома" говорится, что прошедшую зиму Европе удалось пережить исключительно благодаря умеренной температуре, однако нет никакой гарантии, что подобный подарок природы повторится снова."
    Европа она такая...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:53
      +3
      Да, в общем-то, правда, до завтра ещё дожить нужно
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:35
    +4
    Запад всю экономику связанную между собой и россией превратил в оружие против россии, но начинает хрюкать и блеять когда эта же экономика начинает бить и по нему.
    Хватит пенять на зеркало коли у самого poжа крива!
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:37
    +6
    Весна, впереди посевная, а производство удобрений по всей Европе стоит - слишком энергоемкое, а газа для него нет... Что делать?
    Правильный ответ - вводить ССАНКЦИИ! И сухари сушить!)))
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:40
    +4
    Смотрим по маринтрафику движение СПГ танкеров Новатека и не обращаем внимание на эту статью в англицкой газете.Они написали её в пропагандистких целях только для себя.Англицкую прессу можно читать только по теме " Приколы жизни в Англии".Там они пишут честно.Прикол: Девчушка владелица ,дома на улице где стоят только древние дома в Эдинбурге ,поддавшись состоянию души ,покрасила входную дверь в розовый цвет.Нашёлся стукачок,сообщил в мэрию ,непорядок.Суд ,девчушку ставят перед выбором штраф 20000£ или перекрашивай дверь как у всех.Она ладно ,перекрашу.А теперь бомба.Ей говорят а нельзя так просто,надо согласовать проэкт в мэрии.Короче девчура ещё на 500 £ попала,500 £ на разрешение покрасить свою дверь? fool .А что там творится с мусором ?!Можно легко попасть на несколько сотенный штра ф выставив его у двери не по графику,соседи помогут.Надеюсь настроение поднял.Пусть в Англии делают и пишут что хотят и ещё бы их научить что они просто англичане и совсем не великобританцы.
  10. сайгон
    сайгон Сегодня, 11:40
    +2
    А как если и аварии на трубах от Норвегов ба к стати были .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:21
      0
      Мониторьте Хаммерфест СПГ ,там у норгов слабое звено.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:42
    +2
    Плювать, сами, всё сами....., полосатые помогут......Наверное, не совсем уверен, но не всем, и не в этом году. (по кличко).
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    +5
    однако нет никакой гарантии, что подобный подарок природы повторится снова.
    А зачем "Газпром" с назойливой настойчивостью полезной в других делах предупреждает Европу о возможных трудностях. Так хочется, чтобы Европа закупала побольше газа и это при том, что эта Европа сама отказывается от российского газа и не только? Миллер волнуется как Европа перезимует, что кушать не может или за прибыль компании, которая вроде как не уменьшилась? "Газпром" лучше бы с такой настойчивостью отбивался в судах от претензий Украины и др. и не выплачивал млрд. по решению судов не в свою пользу. Европа заслужила то, что заслужила и было бы прекрасно вообще перекрыть ей еще оставшиеся краны.
    российское руководство пытается "использовать энергетику в качестве оружия"
    Ну это, как обычно верх цинизма от англичан. Уже даже не интересно.
  13. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:46
    +3
    Даже если и так - вы объявили нам фактически войну, гадите изо всех сил, уже не знаете, какую пакость ещё придумать - ну, так ловите закономерную ответку. Получите кризис. А то ишь - придумали игру в футбол с одними воротами..

    Это вас наше либерстное правительство ещё жалеет - был бы у власти кто из настоящих, даванул бы в ответ так, что только кишки с ливером в потолок брызнули.. А вы, тупари, типа Путина свергать хотите.. Молиться на него должны, ибо свергните - на его место неизбежно придёт такой, что вам небо с овчинку покажется.. Дай Бог поскорее бы пришёл, а то и Запад, и доморощенные либерасты-соплежуи - уже в печёнках у народа сидят..
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: paul3390
      А вы, тупари, типа Путина свергать хотите.. Молиться на него должны, ибо свергните - на его место неизбежно придёт такой, что вам небо с овчинку покажется..

      Удивляюсь я нашим и не только нашим либералам.

      Путин дворцы себе наворовал, деньги себе наворовал, промышленность развалил, армию развалил, всю страну по ветру пустил.

      Так чем же, господа либералы, вам Путин плох?
      Когда Горбатая Собака угробила страну - вы ей Нобелевскую премию дали.
      Когда Свердловский Пьяница страну пропивал - вы его хвалили и в 1996-м ему выборы купили, чтобы дальше пропивал.
      Сейчас, когда "Путин всё украл", и "Путин всё развалил" - вы его ненавидите и "Путиндолженуйти".

      Где логика телодвижений? АУ!
      Наши либерасты и Запад молиться должны на Путина, медалями и премиями его засыпать по макушку - лишь бы дальше "всё было так плохо, как сейчас", лишь бы дальше "разваливал".

      И ещё.
      "Путинвсёукрал".
      А где он этим пользоваться будет?
      Вся наша вороватая дрянь у власти здесь наворует, свою порцию похвал от Запада получит и на Запад же валит спокойно доживать на "честно уворованное".
      Путину на Западе доживать не светит. А здесь СТОЛЬКО (один "украденный Газпром" сколько стОит!) не надо - и так на гособеспечении доживёт. Так зачем же ему по-вашему, господа либералы, столько?
      Сами же говорите, что он КГБшник до гроба - а офицер не так воспитан, как еврейский мальчик из Саратова, ничего в детстве слаще морковки не пробовавший. Офицер КГБ хватать и ртом, и задницей, чтобы похвалиться "а у меня вон чо есть!" не будет.

      Не понять мне либерастическую логику никогда...
  14. HAM
    HAM Сегодня, 11:50
    +2
    А почему бы и не устроить??...........
  15. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 11:52
    +1
    Ну дык, пусть походят по рынку, поторгуются, глядишь найдут подешевле.... Рыночек всё порешает...И всех wassat
  16. iran
    iran Сегодня, 12:01
    0
    Ссылку надо давать не на абстрактное слово "оружие", а на первоисточник самой новости.
  17. blackcat
    blackcat Сегодня, 12:01
    +1
    Ну да , мы сами на себя санкции наложили , а для верности ещё и газопроводы взорвали , стоп от кого-то я уже это слышал , а от Блинкена am
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:02
    +2
    Когда мы целиком и полностью стали копировать политику Запада ,у него сразу возникли протесты против этого?
    Хотите что бы зимой было дома тепло ,выполняйте наши требования .............
  19. Luminman
    Luminman Сегодня, 12:02
    +2
    Американский газ намного лучше - там есть молекулы свободы... wink
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:16
    0
    ТЕМА, такая тема, что можно бесконечно болтать и... никакого толка, мизерные изменения для нас, граждан страны, у которых есть такое народное достояние "Газпром"!!!
    Вот ничего на ум не приходит, только пи пи пи.......
  21. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:26
    0
    Да Россия во всем виновата, вот АЭС в Германии отключили, вызываем еще и электрический кризис. .
  22. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:44
    0
    Британское издание напоминает, что стремление заменить российский газ импортом топлива со всего мира вызвало резкий рост цен в странах Европы, повлекший за собой серьёзный кризис стоимости жизни, в результате чего европейские правительства потерпели убытки в размере миллиардов евро.

    Смог окутал Лондонград - это Путин виноват.