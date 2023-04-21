Российская государственная компания "Газпром", являющаяся крупнейшим поставщиком газа, предупредила руководства стран Европы о новом энергетическом кризисе, который ожидает их следующей зимой.
В статье, опубликованной в британском издании The Daily Telegraph, утверждается, что в то время, как Евросоюз стремится пополнить имеющиеся запасы голубого топлива, российское руководство пытается "использовать энергетику в качестве оружия",
В опубликованном в социальных сетях заявлении "Газпрома" говорится, что прошедшую зиму Европе удалось пережить исключительно благодаря умеренной температуре, однако нет никакой гарантии, что подобный подарок природы повторится снова.
В заявлении российского поставщика газа также утверждается, что пополнение европейских запасов топлива на следующую зиму будет сопряжено со значительными затруднениями, вызванными политически мотивированные решениями руководства Евросоюза, направленными на прекращение импорта российского трубопроводного газа.
Британское издание напоминает, что стремление заменить российский газ импортом топлива со всего мира вызвало резкий рост цен в странах Европы, повлекший за собой серьёзный кризис стоимости жизни, в результате чего европейские правительства потерпели убытки в размере миллиардов евро. В настоящее время Европа выходит из зимнего периода, располагая заполненные более чем наполовину газовые хранилища, что для этого времени года является рекордным уровнем. Это помогает Европе обходиться меньшими объемами закупок российского газа, опираясь на импорт сжиженного газа из других стран.