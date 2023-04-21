Американские аналитики пишут о тяжелой для ВСУ ситуации на трассе Артемовск - Часов Яр в районе Хромово

В районе автомобильной дороги О-0506, ведущей из города Артемовск (Бахмут) в Часов Яр, который все еще контролируется украинскими формированиями, сложилась очень тяжелая для ВСУ ситуация. Об этом сообщает Институт изучения войны США.Американские аналитики утверждают, что российские подразделения ЧВК «Вагнер» сменили направление главного удара по Артемовску (Бахмуту) и предпринимают усилия по продвижению к трассе, ведущей из Часов Яра в Артемовск через населенный пункт Хромово (Артемовское).Вчера в районе Хромово шли ожесточенные бои, что подтвердил даже генеральный штаб ВСУ в своей сводке. Сегодня, судя по всему, они продолжаются. Между тем, именно через данную автомобильную дорогу осуществляется снабжение находящегося в Артемовске украинского гарнизона.Институт изучения войны США утверждает, что российские штурмовые подразделения смогли продвинуться к данной автодороге, но украинские формирования усиленно сопротивляются. Между тем, российские военкоры сообщают о захвате «вагнеровцами» участка в 500 метров в районе трассы.Освещающий события на Украине американский блогер WarMapper тоже подтвердил приближение российских бойцов к дороге на Хромово и Часов Яр.Между тем, украинская пресса пытается успокоить свою читательскую аудиторию, сообщая, что даже если «вагнеровцы» перережут автомобильную трассу, это не будет означать полного окружения Артемовска. Конечно, снабжение группировки ВСУ в городе значительно усложнится. Но останется дорога через Ивановское.Правда, эта дорога простреливается российскими войсками, как и проселочные дороги между Ивановским и Хромово. Кроме того, проселочные дороги в дожди превращаются в непролазную грязь и передвижение тяжелой техники по ним затрудняется.Таким образом, все больше источников сообщает о том, что в ближайшее время российские войска могут окончательно заблокировать снабжение ВСУ в Артемовске со стороны города Часов Яр, что приведет к очень негативным последствиям для обороноспособности украинской группировки, удерживающей западную часть Артемовска.