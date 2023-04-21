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Американские аналитики пишут о тяжелой для ВСУ ситуации на трассе Артемовск - Часов Яр в районе Хромово

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Американские аналитики пишут о тяжелой для ВСУ ситуации на трассе Артемовск - Часов Яр в районе Хромово

В районе автомобильной дороги О-0506, ведущей из города Артемовск (Бахмут) в Часов Яр, который все еще контролируется украинскими формированиями, сложилась очень тяжелая для ВСУ ситуация. Об этом сообщает Институт изучения войны США.


Американские аналитики утверждают, что российские подразделения ЧВК «Вагнер» сменили направление главного удара по Артемовску (Бахмуту) и предпринимают усилия по продвижению к трассе, ведущей из Часов Яра в Артемовск через населенный пункт Хромово (Артемовское).

Вчера в районе Хромово шли ожесточенные бои, что подтвердил даже генеральный штаб ВСУ в своей сводке. Сегодня, судя по всему, они продолжаются. Между тем, именно через данную автомобильную дорогу осуществляется снабжение находящегося в Артемовске украинского гарнизона.


Институт изучения войны США утверждает, что российские штурмовые подразделения смогли продвинуться к данной автодороге, но украинские формирования усиленно сопротивляются. Между тем, российские военкоры сообщают о захвате «вагнеровцами» участка в 500 метров в районе трассы.

Освещающий события на Украине американский блогер WarMapper тоже подтвердил приближение российских бойцов к дороге на Хромово и Часов Яр.

Между тем, украинская пресса пытается успокоить свою читательскую аудиторию, сообщая, что даже если «вагнеровцы» перережут автомобильную трассу, это не будет означать полного окружения Артемовска. Конечно, снабжение группировки ВСУ в городе значительно усложнится. Но останется дорога через Ивановское.

Правда, эта дорога простреливается российскими войсками, как и проселочные дороги между Ивановским и Хромово. Кроме того, проселочные дороги в дожди превращаются в непролазную грязь и передвижение тяжелой техники по ним затрудняется.

Таким образом, все больше источников сообщает о том, что в ближайшее время российские войска могут окончательно заблокировать снабжение ВСУ в Артемовске со стороны города Часов Яр, что приведет к очень негативным последствиям для обороноспособности украинской группировки, удерживающей западную часть Артемовска.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:09
    +3
    Американские аналитики не находятся на трассе Часов Яр - Артёмовск .У них понятия как в Голливуде, только там спрашивают у трупа ,ты как там Окей?И ждут ответа.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:38
      +4
      Институт изучения войны США самый "лучший" сказитель анализов дня. what
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:08
        +2
        Цитата: кредо
        Институт изучения войны США самый "лучший" сказитель анализов дня. what

        Да, уж по анализам им равных нет laughing
      2. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 12:51
        0
        [quote][/quote]Всё верно уних и во всех странах где существуют подобные учреждения два вида документо-оборота секретный для госдепа, ленгли,пентагона и другтх заинтересовнных организаций\лиц.И второй открытый-для навешивания лапши на уши населению.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:11
    +2
    что приведет к очень негативным последствиям для обороноспособности украинской группировки, удерживающей западную часть Артемовска.
    Ждем с нетерпением и уже давно. recourse
    1. ААК
      ААК Сегодня, 11:17
      -10
      Позитивные известия это хорошо, плохо, что всё чаще на фото появляются ВиВТ 60-х, а иногда и 50-х годов, в частности на этом снимке - Д-20, трудно понять - это специально "Вагнеров" таким вооружают (для действий в городе Д-20 с её 18-ю километрами максимальной дальности стрельбы вполне подойдёт, тут бОльшее значение имеет калибр...), или у нас такие потери в вооружениях, что на безрыбье и рак рыба...
      1. Aлеkc
        Aлеkc Сегодня, 11:55
        -5
        Сколько минусов тебе навалили, с такой бы яростью подписоте под Бахмутом бы воевать). Не обязательно потери - износ техники должен давать о себе знать. Что есть в избытке - тем и воюют
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 12:14
          +2
          Цитата: Aлеkc
          износ техники должен давать о себе знать

          Особенно износ стволов не хилый.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:12
        +2
        Цитата: ААК
        плохо, что всё чаще на фото появляются ВиВТ 60-х, а иногда и 50-х годов, в частности на этом снимке - Д-20, трудно понять - это специально "Вагнеров" таким вооружают

        Не всегда фото относятся к темам и публикациям.
        А, так, есть орудия и снаряды, то почему бы не поработать.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:18
    +4
    Сейчас офис кокаинового маршала лихорадочно будет искать новую тему , чтобы как то "затереть" в мозгах украинцев неудачу в Бахмуте. Так было с Соледаром, Северодонецком и Лисичанском , так было с Мариуполем ( не будет Мариуполя-не будет Украины,помните?) , так будет и сейчас . Авдеевка и Северск , которые на очереди пролетят мимо ушей очень быстро и незаметно. Ну что будем ждать -не будет Славянска-не будет Украины...нет?
    1. ian
      ian Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      будем ждать -не будет Славянска-не будет Украины.

      Не будет. Это уже к сожалению вопрос решенный.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:53
        +3
        Я не понял ,а кто жалеть то будет - что не будет Украины?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 12:19
          +4
          Цитата: tralflot1832
          Я не понял ,а кто жалеть то будет - что не будет Украины?

          Не иначе поляки с американцами winked
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:25
            0
            А принимать их будут англичане,по старой памяти. hiКстати видосик в белгородских новостях ,полный о вчерашнем прилёта.В ВК.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +2
    Институт изучения войны США.
    "Аналитики" данного института начинают менять тональность в своих умозаключениях. Если раньше говорили только о том, что "российская армия выдыхается, несет большие потери", то сегодня заговорили о тяжелом положении ВСУ, правда не забыв упомянуть, что они упорно сражаются. Скоро будут вынуждены сообщить, что Артемовск полностью блокирован и началась его зачистка.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:53
      -7
      Цитата: rotmistr60
      Скоро будут вынуждены сообщить, что Артемовск полностью блокирован и началась его зачистка.

      А это хорошо, что Артемоск штурмуют с августа, и никак не получается?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:23
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: rotmistr60
        Скоро будут вынуждены сообщить, что Артемовск полностью блокирован и началась его зачистка.

        А это хорошо, что Артемоск штурмуют с августа, и никак не получается?

        Чего же не получается? Штурмуют же.
      2. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: rotmistr60
        Скоро будут вынуждены сообщить, что Артемовск полностью блокирован и началась его зачистка.

        А это хорошо, что Артемоск штурмуют с августа, и никак не получается?

        Вы похоже свои данные берете из Википедии. Позвольте вас поправить. С августа не Артемовск штурмуют,а бои ведутся на Артемовском направлении. Разницу понимаете? Такие названия, как Кодема, Жованка, Майорск, Клещеевка, Соль, Васюковка, Благодатное, Красная гора, Бреховка, Дуброво-Васильевка, Ягодное... вам о чем то говорят? Так вот к настоящему времени под контролем Музыкантов находится порядка 90% города. Это по вашему
        "никак не получается"? Прочтите,что еще месяц назад о "неприступной крепости Бахмут" оплоте украинства писали украинские и западные источники. Может тогда у вас в голове просветлеет?
        1. Гуран33 Сергей
          Гуран33 Сергей Сегодня, 13:04
          -1
          И шо? городской ур(укрепрайон) артёмовск рамером с небольшой райцентр РФ низя было обойти по всем этим "малиновкам" организовать дороги на отход "безоружных жителей" в Турцию не придираться к татуировкам, синякам на плече и мозоли на указательном пальце и город с минимальными разрушениями уже был бы наш.Вид с продавленного дивана на проблему этой практически гражданской войны-с обоих сторон много граждан СССР воюют
          1. Игорь_Божко
            Игорь_Божко Сегодня, 13:33
            0
            Цитата: Гуран33 Сергей
            И шо? городской ур(укрепрайон) артёмовск рамером с небольшой райцентр РФ низя было обойти по всем этим "малиновкам" организовать дороги на отход "безоружных жителей" в Турцию не придираться к татуировкам, синякам на плече и мозоли на указательном пальце и город с минимальными разрушениями уже был бы наш.Вид с продавленного дивана на проблему этой практически гражданской войны-с обоих сторон много граждан СССР воюют

            Ну "шокать" вы умеете "низя"это тоже что то мовою? Вот только про "гражданскую войну граждан СССР" попробуйте жалостливые проповеди где нибудь на Львовщине прочитать можете и на Киевщине... Там вам быстро мозги вправят...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:21
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Скоро будут вынуждены сообщить, что Артемовск полностью блокирован и началась его зачистка.

      А далее, winked ..."но время которое ВСУ выиграли дало возможность... отдохнуть миллионам украинцев вне Украины"
  5. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:55
    0
    Только топоры хваленные затихают а Д -20 лупят и лупят!Тигры по всем характеристикам превосходили даже ИС -2 ..Количеством взяли! Или летит 1 из Мста Б или восемь Д-20
  6. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 12:57
    0
    Цитата: кредо
    Институт изучения войны США самый "лучший" сказитель анализов дня
    Все верно во всех странах где существуют подобные институты,существует два основных типа документо оборота-секретный в той или иной мере,для в данном случае -госдепа,ленгли,пентагона и открытый-предназначенный вешать лапшу на уши как физически лицам так и государствам