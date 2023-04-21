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Министры обороны стран НАТО обсуждают на авиабазе Рамштайн возможность передачи Украине дальнобойных ракет

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Министры обороны стран НАТО обсуждают на авиабазе Рамштайн возможность передачи Украине дальнобойных ракет

На авиационной базе Рамштайн в ФРГ началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которую входят министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщает ряд западных и украинских средств массовой информации.


Во встрече, помимо руководителей военных ведомств стран НАТО, принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение участвовать в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.

В своем выступлении один из ключевых участников встречи – министр обороны США Ллойд Остин – заявил, что НАТО предоставила военную помощь Украине на 55 млрд долларов с начала специальной военной операции ВС РФ.

Как предполагают западные и украинские эксперты, на сегодняшней встрече главным вопросом для обсуждения станет передача Украине дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии 100 и более километров. Киевский режим давно настаивает на передаче таких ракет, однако западные страны до последнего времени сопротивлялись, не желая усугублять эскалацию конфликта и опасаясь ответных действий со стороны России.

Кроме того, генеральный секретарь Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами до начала встречи, отметил, что сейчас Запад обсуждает возможность передачи Украине самолетов различных типов. Но, судя по всему, пока речь идет все же о самолетах советского производства, поскольку руководитель альянса напомнил о передаче Польшей истребителей МиГ-29, оставшихся «в наследство» Варшаве от времен социалистического лагеря в Восточной Европе.
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57 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:34
    +12
    Уже дальнобойные собираются передавать.... Скоро дойдут до Томагавков или еще каких вундервафель?
    1. самый главный
      самый главный Сегодня, 11:38
      +3
      Цитата: Nexcom
      Уже дальнобойные собираются передавать....

      А разве Куба откажется от дальнобойных ракет??? Надо помочь товарищам с острова.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:43
        +19
        Если и дальше мы будем красные линии только рисовать, то в перспективе и до тактического ЯО , вполне дойти может....
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 12:09
          +11
          Цитата: Чёрный
          Если и дальше мы будем красные линии только рисовать, то в перспективе и до тактического ЯО , вполне дойти может....

          Меня тут пару раз за такие слова тапками закидали, но я своего мнения не изменил.
          Мало того, если проследить эволюцию от "нелетального оружия" до танков, самолётов и дальнобойных ракет, то про тактическое ядерное оружие приходится говорить не "ЕСЛИ дадут", а "КОГДА дадут".
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 12:12
            -2
            Ну если ТЯО шароварным дадут - то это всё, конец земному шару......
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:32
        +4
        А разве Куба откажется от дальнобойных ракет??? Надо помочь товарищам с острова.

        Уточните пожалуйста, когда она выразила согласие их разместить, и кто из нашего действующего руководства выступал с таким предложением?
      3. VasyaRules
        VasyaRules Сегодня, 13:25
        +1
        Какая Куба ? Вы там как в 1962 году ? У нас 2023 год и надо надеяться только на себя.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:57
      -1
      "А нас то за что?" - завыл Зеля, когда улетал в облака,
      И Сунак заплакал в постели, узнав что летит "Булава",
      Макрон обмочился от страха, поняв что война не игра,
      Лишь Джо не о ком не заплакал, заснув от бокала вина. crying
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:38
    +2

    - Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое... ФАБ-1500! А что ты думаешь, доедет то... ФАБ-1500, если б случилось, в Рамштайн или не доедет?.. (Н. Гоголь "Мёртвые души")
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:41
    +12
    Это результат нашей беззубой политики. Политики "красных линий" и "выражения озабоченности". Запад понимает только политику грубой силы. Слов наших они не боятся.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:55
      +2
      Какую именно грубую силу вы предлагаете применять против Запада?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:20
        +9
        Цитата: роман66
        Какую именно грубую силу вы предлагаете применять против Запада?

        Я тут предлагал, только понимания не встретил. Хотя и аргументов "против" (кроме "мыжнетакие") тоже.
        Объявить "из каждого утюга" о массированном ударе на уничтожение, например, по Львову, официально дать мирному населению три дня на эвакуацию ("Бегите! Кто не спрятался, я не виноват!") и показательно смешать "например Львов" с г...рунтом.
        А в Раммштайне, в Варшаве, в Берлине, в Лондоне - пусть рассматривают пашню на том месте, где когда-то был "например Львов" и думают, примеряют на себя. Могли ведь и не предупреждать, а смешать с г...рунтом вместе с бандеровцами.

        Это, по-моему, достаточный "брутфорс" для Запада.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 13:23
          +2
          Согласен с вами, что только демонстрация "грани существования" отрезвит некоторых особо рьяных.

          Не обязательно для этого уничтожать целый город, конечно.

          А вот провести ядерные испытания можно, как и недвусмысленно обозначить решимость его применить в случае появления хоть одной единицы техники стран НАТО на границах страны.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 13:52
            +2
            Цитата: parabyd
            А вот провести ядерные испытания можно, как и недвусмысленно обозначить решимость его применить в случае появления хоть одной единицы техники стран НАТО на границах страны.

            Ядерные испытания - это самое меньшее, что можно сделать, чтобы Запад, наконец-то, поверил, что шутки закончились.
            И про испытания я тоже предлагал. Где-нибудь посреди Тихого океана ничейный атолл утопить как и не было, ракетой, запущенной либо с северного побережья Чёрного моря, либо с южного побережья Белого.
            Даже на это стали в бубенцах не хватает - чего уж там про "например, Львов" говорить?..

            Если идёт так, как идёт - будем ждать, пока США дадут Киеву что-нибудь такое, чем можно по Кремлю жахнуть и с тройным усердием будем использовать красные фломастеры. Желательно, по назначению.
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 12:09
      -1
      Вот только проблема в том, ЧТО НЕТ У НАС ГРУБОЙ СИЛЫ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!! (Способность армии и государства вести СОВРЕМЕННУЮ войну на примере Сербии и Ирака) Зато доброй воли хоть отбавляй!!!
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 13:41
        +1
        Вы что, а если ребятенка чьего из илиты нашей правящей прижмут в Дубае где на отдыхе или Франции? Какая грубая сила... Так и имущество могут начать массово отбирать..
  4. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 11:43
    0
    Тут напомнило "голова то всё сьест,.... выдержала бы #оппа".а там как раз уже не просто геморрой, там полное выпадение . Хватит ли живого ресурсу?
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:44
    +1
    Сейчас и поглядим, что там над Киевом бахнуло. А то вдруг наши что-нибудь очень наглядное продемонстрировали, что аж генсек НАТО прискакал на следующий день...

    Помнится, после световых белгородских столбов, резко осложнилась ситуация со старлинком. И у Илона Маска проснулись пацифистские настроения.

    Может, это, конечно, всё совпадения, но вдруг всё же нет.
    1. Мекей Иптышев
      Мекей Иптышев Сегодня, 11:47
      +3
      Обычный болид6 метеорит или метеор. Вы никогда в жизни не видели их? Я несколько раз подобное видел и сразу по ролику отбросил все версии, кроме обычных анстрономических.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 11:50
        +2
        Не спорю, не знаток. Он просто как-то вовремя мимо пролетал.
  6. Паллада
    Паллада Сегодня, 11:45
    0
    Проходят все красные линии, скоро все передадут если мы будем так воевать не шатко ни валко. К сожалению нету настоящего сильного руководителя в стране вот и топчемся.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:55
      0
      Вас бы до браздов правления, так вы бы сразу все козыря на шестерки потратили бы....а потом остались бы в ......
  7. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:47
    0
    А где Петров с Бошировым? Не пора ли в гейропке диверсии на предприятиях ВПК устраивать, неважно, государственные они или частные? wassat
    Не, людей-то жалко, но вот земельку от границ Калининградской области и Беларуси аж до Атлантики неплохо бы застеклить... Или хотя бы напугать!
  8. shark507
    shark507 Сегодня, 11:47
    +4
    Цитата: самый главный
    Цитата: Nexcom
    Уже дальнобойные собираются передавать....

    А разве Куба откажется от дальнобойных ракет??? Надо помочь товарищам с острова.

    Если ты забыл, то уже пытались. Оказалось что ВМФ СССР не способен обеспечить безопасность транспортов идущих на Кубу. А нынешний ВМФ - "жалкая пародия на левую руку".
    1. Задира
      Задира Сегодня, 12:08
      +3
      Оказалось что ВМФ СССР не способен обеспечить безопасность транспортов идущих на Кубу

      Справедливости ради надо сказать, что ракеты на Кубе СССР тогда разместил и это факт, который глупо отрицать. Собственно данное действие и явилось основанием "Карибского кризиса". При этом не следует забывать, что данный шаг СССР предпринял в ответ на размещение США ракет в Турции. Так же необходимо напомнить, чем разрешился кризис - США вывели ракеты из Турции, СССР с Кубы
  9. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 11:48
    -1
    А не заслушать ли нам тех, кто «Уря-я» и всегда «За»?
    Кто за то что ВС РФ медленно но верно перемалывает ВСУ и в сводках за месяц «освобождены два разрушенных дома». И то не ВС РФ, частниками.
    Мы дождались вражеских ударов по городам России на линии СПБ-Москва-Владикавказ ?
    Начинать то будем или как?
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:08
      -1
      Цитата: Neo-9947
      Кто за то что ВС РФ медленно но верно перемалывает ВСУ и в сводках за месяц «освобождены два разрушенных дома»

      Сколько верёвочке не виться... Артёмовск всё одно сдали. Дали команду отходить в тот момент, когда отходить уже невозможно.
      Цитата: Neo-9947
      И то не ВС РФ, частниками.

      Вагнер - это те же ВС РФ только в профиль. Создан Вагнер по инициативе нашего руководства, финансируется государством, выполняет задачи, поставленные Генштабом.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:48
    -1
    а не пора ли бахнуть???? belay ........... со всех стволов!
  11. Scipio
    Scipio Сегодня, 11:48
    +4
    Опасаются ответных действий России? Смешно..... А они были? Эти ответные действия
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    0
    главным вопросом для обсуждения станет передача Украине дальнобойных ракет,
    И ведь передадут. Чем будем отвечать? Превентивными ударами или в очередной раз исключительно дипломатией? А кто теперь даст гарантию, что следом не пойдут самолеты и др. прибамбасы?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:08
      -1
      Чем будем отвечать?

      "озабоченностями" !
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:50
    0
    Они явно хотят переступить только одну красную линию,за которой третья мировая .Придётся стратегический запас пополнять в подвале.
  14. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:54
    +1
    Норот, Вы уже определитесь чего хотите. Или героически перемалывать в "артёмовсках" пока не закончатся мобресурсы у Украины, но они будут получать всё более мощное оружие или героически брать Киев со всей Украиной, чтобы войну закончить таки.
  15. kit88
    kit88 Сегодня, 11:55
    +1
    Я так понимаю, что чувствуя свою полную безнаказанность, Запад на июльском саммите просто возьмет и примет 404 в НАТО.
    Вопреки всем правилам. Им на правила плевать. Новые напишут.
    Мы тогда чего делать то будем?
    Полагаю просто выразим озабоченность. Потому что иначе это ТМВ. А других мер воздействия у нас просто не осталось. И были ли они?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:07
      +1
      Полагаю просто выразим озабоченность. Потому что иначе это ТМВ. А других мер воздействия у нас просто не осталось. И были ли они?

      не было... просто выразим озабоченность, т.к. ни на что иное нет решительности....
  16. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 11:58
    0
    Самоубийцы !!!!!! Рисковать всем ради чего?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:22
      +2
      А они ничем не рискуют. Ракеты с территории Украины будет запускать "всу", а не официальная ната. Это так же как устроить теракт, убийство, руками сбу, а не напрямую сотрудником цру или ми6.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 13:34
        0
        Сдаётся мне, что бьют все-таки не по паспорту, а по морде. А то никто не в курсе, чьи ракеты
  17. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 12:02
    0
    Ну этого следовало ожидать. Самолеты тоже поедут. И всего этого будет много и по городам нашим полетит. Так что чем дольше, тем будет интереснее и страшнее.
  18. Вротраз
    Вротраз Сегодня, 12:02
    -2
    остается только бахнуть ,но тогда как бы наши союзники китай с индией да и остальные отвернутся даже эрдоган ,а там и экономике каюк
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:12
      +3
      но тогда как бы наши союзники китай с индией да и остальные отвернутся даже эрдоган ,а там и экономике каюк

      зато возможно вспомним как жить собственной жизнью... да и союзников у нас никогда не было - скорее "выгодоприобретатели" вокруг
  19. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 12:07
    +2
    Чего то не смешно стало.Какие "асиметричные "действия примет наше руководство? Надувание щек в дипломатии? К моему сожалению, пока только так!!!...Потому нас уже никто не боится...
  20. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:11
    +1
    Я так понимаю, что удар по Германии и Польше неизбежен (((, а там как карта ляжет. Запад не угомонится и это все более очевидно am
  21. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:12
    +5
    "Делом надо заниматься, дорогой мой, делом." (с) Не красные линии обозначать. Поставить "сирийским" товарищам герани или искандеры и засандалить ими по американским базам. И этот же трюк провернуть во всех горячих точках мира где есть присутствие матрасных или натовских сил. На недовольные вопли с улыбкой отвечать, что Россия не сторона конфликта, мы за мир. Ударом на удар. Англосаксы ничего другого не понимают. За подрыв СП2, подорвать норвежский газопровод в балтике (они принимали участие в подрыве СП2), в атлантике есть много интересных объектов для диверсий.
  22. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:15
    +2
    Здесь возможны только два варианта. Или они Украину водят за нос (метод морковки), или они сошли с ума, и им надоело жить.
  23. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:16
    +2
    Цитата из ТАСС (прямая речь Йенса Столтенберга):
    "... Что касается самолетов, страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня" (с)

    Цитата из "Коммерсантъ"
    "... Йенс Столтенберг после вчерашнего визита в Киев заявил, что все члены альянса согласились с тем, что Украина должна стать его членом" (с)

    Последняя цитата - ответ тем скептикам, которые до сих пор свято верят в Устав НАТО
    Ракеты большой дальности, западные самолёты, членство в НАТО - что нас ожидает дальше?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:21
      -1
      ТМВ..... И не факт что не ядерная....
      _______________________________________
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 12:25
        +1
        ТМВ...

        она (т.м.в.) уже идет во всю ...
        sad
        negative
  24. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    0
    Министры обороны стран НАТО обсуждают на авиабазе Рамштайн возможность передачи Украине дальнобойных ракет
    . Ну и как, первый пошёл или минжуются до сих пор???
  25. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:23
    +4
    Анализируя информацию о таких встречах в течение года, можно сделать выводы:
    1. Если обсуждается возможность передачи чего -то, то это "чего-то" уже передано.
    2. Результаты наших усилий по предотвращению передачи "чего-то" равны 0.
  26. Ksanatos
    Ksanatos Сегодня, 12:25
    0
    Я думаю наш ответ - это проведение испытания ТЯО.
  27. spirit
    spirit Сегодня, 12:28
    +2
    Ожидаемо!GLSDB то уже одобрили 160 км, ответ от кремля стандартный:соплижуйство с красными линиями и бредни похмельного Димона.Значит можно переходить на новый уровень и передавать уже чисто ракете,ведь ответ будет тот же,ну разве что Айфон побольше на грудь примет перед своим очередным громким спичем.Все ожидаемо!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:11
      -4
      Благодаря ,как вы называете " соплежуйству Кремля " вы ещё живы и ваши родственники тоже.У вас в доме подвал рассчитан под бомбоубежище ,у меня да.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:39
        +1
        Благодаря .... вы ещё живы

        а зачем начинали в драных портках, со связанными руками и ногами и 5й колонной кое-где???
  28. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:57
    +1
    главным вопросом для обсуждения станет передача Украине дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии 100 и более километров. Киевский режим давно настаивает на передаче таких ракет, однако западные страны до последнего времени сопротивлялись, не желая усугублять эскалацию конфликта и опасаясь ответных действий со стороны России.

    Беззубая, примиренческая, пассивная ("авось само собой рассосётся") позиция высшего политического руководства РФ провоцирует США и НАТО на усиление эскалации - Россию нужно дожать до полного, позорного поражения на Украине.
    Поэтому последние бледно-розовые линии исчезают.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:42
      +2
      Россию нужно дожать до полного, позорного поражения на Украине

      сейчас новая модная тема среди "экспертов" и "подпевал" на тв - даже если мы фактически всё проиграем на окраине, то все равно "мы непобедимы" и "РФ нельзя нанести стратегическое поражение", боюсь, что это станет трендом в новой волне вранья о реальном положении дел...
  29. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:49
    +1
    ну что когда уже будем бить уже по поставкам ?