Министры обороны стран НАТО обсуждают на авиабазе Рамштайн возможность передачи Украине дальнобойных ракет

На авиационной базе Рамштайн в ФРГ началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которую входят министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщает ряд западных и украинских средств массовой информации.
Во встрече, помимо руководителей военных ведомств стран НАТО, принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение участвовать в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.
В своем выступлении один из ключевых участников встречи – министр обороны США Ллойд Остин – заявил, что НАТО предоставила военную помощь Украине на 55 млрд долларов с начала специальной военной операции ВС РФ.
Как предполагают западные и украинские эксперты, на сегодняшней встрече главным вопросом для обсуждения станет передача Украине дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии 100 и более километров. Киевский режим давно настаивает на передаче таких ракет, однако западные страны до последнего времени сопротивлялись, не желая усугублять эскалацию конфликта и опасаясь ответных действий со стороны России.
Кроме того, генеральный секретарь Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами до начала встречи, отметил, что сейчас Запад обсуждает возможность передачи Украине самолетов различных типов. Но, судя по всему, пока речь идет все же о самолетах советского производства, поскольку руководитель альянса напомнил о передаче Польшей истребителей МиГ-29, оставшихся «в наследство» Варшаве от времен социалистического лагеря в Восточной Европе.