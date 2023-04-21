В США группа конгрессменов потребовала от Байдена существенно сократить военную помощь Киеву

Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить

Политика Белого Дома по отношению к Украине не устраивает многих американских законодателей. Поэтому в США группа из 19 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, потребовала от президента Джо Байдена существенно сократить военную помощь Киеву.Об этом сообщает американский телеканал Fox News.- говорится в письме законодателей из США.Они отмечают, что продолжение военных действий на Украине идет вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов. И действия Белого Дома, объявляющего все новые санкции против России и оказывающего помощь украинским военным, приводят лишь к эскалации конфликта на Украине. По мнению законодателей, они становятся причиной роста насилия и увеличивают риск прямого российско-американского вооруженного столкновения.Поставку для ВСУ американских РСЗО HIMARS конгрессмены-республиканцы назвали крупной провокацией. Они подвергли серьезной критике передачу украинским военным оружия , обладающего способностью наносить удары на дальних дистанциях.19 апреля в США был одобрен очередной пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. В него вошли поставки реактивных систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии и противотанковое вооружение. В тот же день в пресс-службе украинского оборонного ведомства сообщили о получение партии зенитных ракетных комплексов Patriot из Соединенных Штатов, ФРГ и Нидерландов.