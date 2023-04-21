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В США группа конгрессменов потребовала от Байдена существенно сократить военную помощь Киеву

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В США группа конгрессменов потребовала от Байдена существенно сократить военную помощь Киеву

Политика Белого Дома по отношению к Украине не устраивает многих американских законодателей. Поэтому в США группа из 19 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, потребовала от президента Джо Байдена существенно сократить военную помощь Киеву.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить

- говорится в письме законодателей из США.

Они отмечают, что продолжение военных действий на Украине идет вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов. И действия Белого Дома, объявляющего все новые санкции против России и оказывающего помощь украинским военным, приводят лишь к эскалации конфликта на Украине. По мнению законодателей, они становятся причиной роста насилия и увеличивают риск прямого российско-американского вооруженного столкновения.

Поставку для ВСУ американских РСЗО HIMARS конгрессмены-республиканцы назвали крупной провокацией. Они подвергли серьезной критике передачу украинским военным оружия, обладающего способностью наносить удары на дальних дистанциях.

19 апреля в США был одобрен очередной пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. В него вошли поставки реактивных систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии и противотанковое вооружение. В тот же день в пресс-службе украинского оборонного ведомства сообщили о получение партии зенитных ракетных комплексов Patriot из Соединенных Штатов, ФРГ и Нидерландов.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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31 комментарий
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:12
    0
    СВО продлится как минимум до 2025 г., а там выборы в США и военная помощь Европы в силу истощения возможно немного поостынут с военной помощью Украины, тогда и наступит время нам наступать, а пока ждать, ждать, ждать.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:32
      -4
      Цитата: Silver99
      СВО продлится как минимум до 2025 г., а там выборы в США и военная помощь Европы в силу истощения

      а сколько солдат погибнет за это время вы об этом не думаете? Сколько сыновей домой не вернутся, сколько детей сиротами останутся а жены вдовами. Я за мир и считаю это война должна быть закончено. Людей жалко.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:46
        +2
        Чтобы эти смерти не были напрасными, война должна закончиться на наших условиях. А до их выполнения ещё как до... ну, Вы поняли.
      2. iran
        iran Сегодня, 12:53
        -1
        Цитата: Azerbaijan2023
        а сколько солдат погибнет за это время вы об этом не думаете? Сколько сыновей домой не вернутся, сколько детей сиротами останутся а жены вдовами. Я за мир и считаю это война должна быть закончено. Людей жалко.


        С точки зрения белых европейских господ-колонизаторов - воюют разные неполноценные папуасы, одни из которых воюют за интересы белых колонизаторов. Поэтому жизни этих папуасов не имеют особого значения. Ведь гибнут не белые солдаты Империи, а какие-то примитивные папуасы. А если бы гибли сами европейцы, то война бы закончила уже в марте 2022 года.

        О самом факте писали как Маркс, так и Ленин со Сталиным. Если вы думаете, что сейчас точка зрения белых господ иная, нежели все прошлые века - я вас разочарую.
      3. роман66
        роман66 Сегодня, 13:35
        +2
        А сколько вы готовы были воевать за Карабах?
      4. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 13:48
        0
        Закончена она могла быть сразу применением яо по всяким львовам теперь до последнего украинского террориста и никак по другому.
        В свое время В Чечне с террористами мирились они получили передышку в итоге было намного хуже террористы должны быть уничтожены, все.
    2. Master2030
      Master2030 Сегодня, 12:33
      0
      а пока ждать, ждать, ждать.
      Со спущеными штанами в позе раком. Дождётесь, серебряный99й пробы, что в ВСУ Абрамы сонями и снаряды 155мм миллионами попрут. А в 24м выборы в России, а там после них очередной виток приватизации и договорняки и тд. Дождётесь, серебряный, до голодных бунтов.
      Centerum censo Washingtonium delendam esse
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:57
        +2
        Иоан не знаю вашей пробы, война закончится быстрее как только такие подобные вам "военспецы" приедут в зону СВО. Почему вы только про еду думаете ? Оставить Украину в нынешнем виде, значит обречь Россию на вечный военный конфликт с истощением экономики, пойти в лобовую атаку это положить десятки тысяч наших бойцов, (ну нет у нам миллионной армии для штурма Днепра как в годы ВОВ) хватит думать только о своей сиюминутной миске супа.
      2. VicktorVR
        VicktorVR Сегодня, 13:43
        0
        Абрамы вряд-ли поедут сотнями, также как и абрамсы.
        Их просто столько нет и производить некому и негде.

        Продовольствия в России производится вполне достаточно и запас прочности есть.

        А на Украине вполне возможны голодные бунты.
    3. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 12:34
      +1
      А можно вернуть полетные задания в РВСН, как было до указа Ельцина 1994 года. И тогда ждать не надо будет, гибнут парням нашим не надо будет.

      Мобилизация не нужна будет, когда несколько ракетных комплексов будут нацелены куда надо и, управляющие миром господа, будут чувствовать угрозу у своего виска.
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 13:40
        0
        почему то я думаю что вы правы, и именно +- тоже самое говорил бы В.В. Жириновский, я конечно пустое место по сравнению с ним, я не претендую на достоверность, только на то чтобы возможно предположить, короче...:
        считаю, что В.В. Жириновский говорил бы, что если мы хотим закончить войну на Украине, то нужно разбомбить Берлин, Варшаву, Лондон, Токио и Вашингтон
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:35
      -1
      Цитата: Silver99
      военная помощь Европы в силу истощения возможно немного поостынут с военной помощью Украины, тогда и наступит время нам наступать, а пока ждать, ждать, ждать.
      Да..... но поостынет намного, а точнее заглохнет, ибо Европа помогает Украине на деньги США. Польша за отданные Леопарды хотела получить новейшие, не получилось, тогда давайте Абрамсы, опять облом, тогда гоните корейских пантер. А откуда мани у Польши? Правильно, от ЕС, а там США дирижирует, поэтому и дают мани несмотря на страшные, точнее вопиющие нарушения ДЕМОКРАТИИ! На что им было неоднократно указано, а они нагло сморкались в указивки ЕС. request Гонорные паны мечтают стать любимой женой США в Европе (о, времена, о нравы!), а их отправляют работать на панель Артемовска, обещая сладкую шоколадку Восточных Кресс. recourse
      1. iran
        iran Сегодня, 12:43
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Польша за отданные Леопарды хотела получить новейшие, не получилось, тогда давайте Абрамсы


        Польша никогда не планировала получить новые Леопарды взамен старых. Совсем наоборот, поляки хотят полностью избавится от всего немецкого. Некоторые аналитики говорят, что это делается под будущий конфликт Польши с Германией.
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Сегодня, 13:17
          0
          В СССР требования народа выполняли! Надо бы удовлетворить просьбы депутатов американских
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:17
    +1
    "Политика Белого Дома по отношению к Украине не устраивает многих американских законодателей."

    Многих, но не большинство.
    Возможно, это и приятно думать, что там "не всё так однозначно"...
    Но врага этим не побеждают.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 12:19
    +1
    Политика Белого Дома по отношению к Украине не устраивает многих американских законодателей. Поэтому в США группа из 19 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, потребовала от президента Джо Байдена существенно сократить военную помощь Киеву.

    Джо смеялся от души, плакал и смеялся,
    Ничего не мог понять, кто там вдруг поднялся. tongue
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:50
      -1
      Да уж, 19 человек - это могучая кучка... no
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:25
    0
    Сейчас Байден объявить о своем желании избраться вновь.
    Ему нужны деньги на выборы ?
    Конечно !
    И то что часть денег из Украины возвращается в США через крипту, уже давно не секрет
    1. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 12:39
      +2
      Смешно, - они не нуждаются в танцах с бубнами, - они просто "печатают" на электронных счетах денег столько, сколько им надо. Размер госдолга США и тенденции его роста об этом красноречиво вопиют.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:55
        +1
        Цитата: Сергий_ОСВ
        они не нуждаются в танцах с бубнами

        Это государство не нуждается, а персоналии ой как нуждаются. Так что криптой действительно оттуда много возвращается. Это ещё для американов один из способов сдержать безудержный рост долга. Крипта и создавалась изначально не для того чтобы вася пупкин заработал (это побочный эффект). А для того чтобы разделить и канализировать потоки баксов.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:06
        0
        Цитата: Сергий_ОСВ
        Смешно, - они не нуждаются в танцах с бубнами, - они просто "печатают" на электронных счетах денег столько, сколько им надо.

        Печатает не президент США ,а те кто печатают могут только дать в долг .Потом президент отрабатывает . Но можно и украсть ,через Украину на пример .Что сейчас и происходит.
        Не вызывает подозрения ,когда так любящие считать все в чужом кармане и деньги в том числе ,за год ,так и не создали систему подсчета средств и материальной помощи Украине ?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:27
    +1
    Политика Белого Дома по отношению к Украине не устраивает многих американских законодателей.

    просто интересно...
    группа из 19 конгрессменов

    это уже много? what
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:34
    +3
    в США группа из 19 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, потребовала от президента Джо Байдена существенно сократить военную помощь Киеву

    19 из 435? Пусть не смешат мои тапки.
    У нас к "Червивому яблочку" всегда относились в Думе как к "тирлим-бомбом", и на этих там посмотрят как на чудиков. Мало ли чего они там на барбекю, упившись все вместе бутылкой вина, выдумали? Пошумят и успокоятся.
    Тем более, что их "требования" ничего, относящегося к Украине, в себе не несут.
    А уж если ВПК рявкнет - будут до конца своего конгрессменского срока сидеть, хвост поджав.
    1. Звонарев
      Звонарев Сегодня, 13:42
      0
      Даже хуже, 19 из 535, там еще сотня сенаторов имеется. А из них только 3 подписались.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:35
    -1
    А вы в курсе ,что Фокс Ньюс попали на 787 млн $ за распространение информации не соответствующей действительности,от производителя электронных регистраторов для голосовании на выборах. В США правдивых сми нет ,всё зависит от хозяина и к какому клану он принадлежит.И это ещё для Фокс Нью.Нл думаю Мердок справится,деньги у него есть.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:37
    0
    В США группа конгрессменов потребовала от Байдена существенно сократить военную помощь Киеву
    . Выборы, выборы, все конгрессмены... занимаются предвыборные паром и ничего больше.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    +2
    19 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, потребовала от президента Джо Байдена существенно сократить военную помощь Киеву
    Задумка хорошая, но не осуществимая при Байдене, да и 19 конгрессменов конечно слабовато. А пока утверждается пакет за пакетом помощи Киеву
    на сумму 325 миллионов долларов. В него вошли поставки реактивных систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии и противотанковое вооружение
  10. Krilion
    Krilion Сегодня, 12:45
    0
    Цитата: Silver99
    СВО продлится как минимум до 2025 г., а там выборы в США и военная помощь Европы в силу истощения возможно немного поостынут с военной помощью Украины, тогда и наступит время нам наступать, а пока ждать, ждать, ждать.

    какой еще 2025?.. украинцы закончатся уже в этом году...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: Krilion
      украинцы закончатся уже в этом году...

      Ага. Мне еще в марте того года писали, что в сентябре будем в Николаеве корабли клепать. Прошло полгода, но вот никак Украинцы не заканчиваются.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:58
      +1
      Цитата: Krilion
      какой еще 2025?.. украинцы закончатся уже в этом году...

      Я за 2025год тоже не уверен, но одно ясно - кончатся украинцы, пригонят каких-нибудь сарацинов. Да хоть пшеков в конечном итоге за крессы помирать.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:47
    -2
    Пока украинцы готовы и способны убивать русских в товарных количествах и ослаблять Россию - поставки оружия США будут продолжаться.
    Мнение отдельных маргиналов мэйнстрим и Администрация США учитывать не будет.

    Конец поставкам оружия и боеприпасов США и НАТО на Украину способен положить только русский флаг над Киевом и Одессой и больше ничто в этом мире.