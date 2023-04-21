В США группа конгрессменов потребовала от Байдена существенно сократить военную помощь Киеву

Политика Белого Дома по отношению к Украине не устраивает многих американских законодателей. Поэтому в США группа из 19 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, потребовала от президента Джо Байдена существенно сократить военную помощь Киеву.
Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить
- говорится в письме законодателей из США.
Они отмечают, что продолжение военных действий на Украине идет вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов. И действия Белого Дома, объявляющего все новые санкции против России и оказывающего помощь украинским военным, приводят лишь к эскалации конфликта на Украине. По мнению законодателей, они становятся причиной роста насилия и увеличивают риск прямого российско-американского вооруженного столкновения.
Поставку для ВСУ американских РСЗО HIMARS конгрессмены-республиканцы назвали крупной провокацией. Они подвергли серьезной критике передачу украинским военным оружия, обладающего способностью наносить удары на дальних дистанциях.
19 апреля в США был одобрен очередной пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. В него вошли поставки реактивных систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии и противотанковое вооружение. В тот же день в пресс-службе украинского оборонного ведомства сообщили о получение партии зенитных ракетных комплексов Patriot из Соединенных Штатов, ФРГ и Нидерландов.