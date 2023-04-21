Обмундирование русской армии в период Русско-Японской войны 1904-1905 годов

Униформа русской армии в период Русско-Японской войны была белого цвета, и военнослужащим приходилось намеренно пачкать ее в грязи для создания своеобразного камуфляжа. Все обмундирование закупалось за средства, выделяемые на конкретные подразделения. Интендантские склады отсутствовали - все снаряжение закупалось из расчета численности войскового соединения. Соответственно с началом войны возникла необходимость в массовом обеспечении войск обмундированием.
Белый цвет униформы большинства европейских армий того времени был обусловлен бытовавшим мнением, что в одетого в белое человека сложнее попасть из стрелкового оружия на значительном расстоянии. Военная тактика в начале ХХ века не далеко ушла от тактики, применявшейся в эпоху Наполеоновских войн. Бойцы преимущественно действовали в составах своих подразделений без необходимости скрываться от противника. Упор делался на относительную маскировку перемещений общей массы военнослужащих, а не конкретного бойца.
В самый разгар вооруженного конфликта, несмотря на трудности интендантского снабжения, русская армия массово начала переходить на использование униформы более темных оттенков. Офицеры, исходя из личных предпочтений, заказывали себе в самых различных губерниях империи обмундирование, доставляемое в населенные пункты, расположенные поблизости от линии боевого соприкосновения, обычной почтой.
Японцы легко определяли офицеров, резко выделявшихся из общей солдатской массы своим обмундированием, и это делало их приоритетной целью. Также во времена Русско-Японской войны получили распространение кожаные элементы офицерского обмундирования, изготавливаемого по индивидуальным заказам. Впоследствии вышел приказ командования, согласно которому офицерам надлежало носить форму, не сильно отличающуюся от формы рядового состава.
Таким образом, русская армия достаточно быстро приспосабливалась к существующим условиям, довольно оперативно в разгар войны внося изменения в обмундирование.